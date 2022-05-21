Киян під час відвідування парків просять не підходити до фортифікаційних споруд та їхніх залишків, - КМВА

Внаслідок бойових дій під час оборони Києва на деяких ділянках територій проводились мінування місцевості як українськими військовими, так і противником. Також, внаслідок застосування авіації та артилерії противника залишились вибухонебезпечні предмети, які не розірвались: снаряди, авіаційні бомби, міни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМВА.

У повідомленні зазначається: "Найбільш забрудненими виявилися околиці міста, де були бойові зіткнення – в районі Пущі-Водиці, Виноградаря, Святошинського лісопаркового господарства, автомобільних доріг у напрямку Житомира та Вишгорода.

Здійснено 30 виїздів для виконання робіт з обстеження будівель, споруд і територій на наявність вибухонебезпечних предметів у Пущу-Водицю, Святошинський район, Деснянський район. Виявлено 25 залишків вибухонебезпечних предметів.

На даний час взвод піротехнічних робіт продовжує працювати в Пущі-Водиці.

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Нагадуємо, що у Києві діє заборона відвідувати та в’їжджати на територію лісогосподарств столиці транспортними засобами, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети.

Також наразі тривають роботи із прибирання від вибухонебезпечних предметів деяких зелених зон столиці. Саме тому місто просить не наближатись до фортифікаційних споруд та їх залишків у наступних парках та скверах:

- Дарницький район: Сквер Привокзальний, Сквер Григоренка 36-38;

- Дніпровський район: Парк вздовж вул. Малишка (сторона мосту на вул. Будівельників), Парк Попудренко;

- Деснянський район: Парк Кіото (західна частина), Парк Деснянський (південна частина), Парк ім. Шухевича (західна частина), Парк з водними об’єктами вздовж проспекту Шухевича 3 черга (західна частина), Парк Муромець (південна частина);

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- Оболонський район: Сквер на розі просп. Оболонського та вул. М. Тимошенка (центральна частина), Сквер О. Архипенка, 5 (східна частина), Сквер на розі просп. Мінський та вул. Ю. Кондратюка (північна частина), Сквер на Мінській площі (західна частина);

- Подільський район: Сквер на Петрівці (ріг вул. Костянтинівської та вул. Заводської), Сквер на просп. Правди, 70-76, Парк Кинь-Грусть (у межах вул. Кобзарської та вул. Сошенка);

- Шевченківський район: Сквер "Мюнхенський", Парк "Нивки" (західна частина, метро "Берестейська"), Повітрофлотський шляхопровід, Сквер на Подільському узвозі, Парк на схилах Смородинського узвозу, Парк Бабин Яр, Парк Сирецький Гай (з боку вулиці Стеценка), Сквер Довнар-Запольського, Вулиця Гаврилишина (розподільник), Проспект Перемоги, 78;

- Соломʼянський район: Парк Захисників України;

- Святошинський район: Парк Юність (зі сторони вул. Покотила),Парк ім. Феодори Пушиної (зі сторони просп. Перемоги), Бульвар Вернадського Академіка (західна частина), Сквер на розі просп. Перемоги та вул. Чорнобильської (зі сторони просп. Перемоги);

- Голосіївський район: Лісопарк по вул. Кайсарова".

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