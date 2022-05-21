Серед осіб, яким Росія заборонила вʼїзд, є три покійні сенатори США
У списку з 963 американців, яким Росія заборонила вʼїзд, є також і три колишні сенатори США, які вже померли.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.
У списку з 963 американців, яким Росія заборонила вʼїзд, є також і колишні сенатори США - сенатори від Республіканської партії Джон Маккейн та Оррін Гетч, а також сенатор від Демократичної партії Гаррі Рід. Сенатор Маккейн загинув у 2018 році, сенатор Рід загинув у грудні минулого року, а сенатор Гетч – у травні цього року.
А видання Еспресо повідомляє, що позначка "помер/ла" стоїть у списку навпроти п'ятьох осіб. Так, в’їзд заборонено також ексконгресвумен Елсі Гастінгс (померла у 2021 році), колишній першій заступниці директора ЦРУ Меліссі Дриско, екссудді Стівену О’Нілу, колишньому військовослужбовцю США Джеремі Сівітсу.
Як повідомлялося, сьогодні в Росії було опубліковано перелік американських громадян, яким заборонено в'їзд до РФ на постійній основі. Офіційною причиною вказано "розпалювання русофобії".
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Та я настолько лох, что на конкурсе лохов занял бы второе место!
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Чому "загинув"? Маккейн помер своєю смертю, від хвороби, - пухлини мозку.
А вообще то при написании учебников по психиатрии рашка является неисчерпаемым источником примеров психических отклонений.
... наступают на грабли, потому что грабли для россии нигде не заканчиваются.
Путіна точно будуть ненавидіти наступні покоління росіян. Усі, без винятку, і шовіністи, і умовні ліберали.
Шовіністи зненавидять його за руйнування міфу про велич росії. Вони пам'ятатимуть путіну, що той вкрав в них ілюзію. Вона компенсувала їм жалюгідну реальність. Тепер вони не лише житимуть в лайні, але й нарешті почуватимуть і визнаватимуть себе лайном.
"Ліберали" не пробачать путіну, що той зруйнув чудову можливість, коли росія могла залишатися імперією в позірній ліберальній оболонці. Усі вони могли бути імперцями, користати з цього, але називати себе лібералами. Тепер це неможливо. Вони втратять імперію і не матимуть ресурсів для західного стилю життя. Будучи нібито російськими лібералами, вони прагнули не так свободи, як західного рівня життя у своїй імперії. Саме тому так часто російський "ліберал" був великодержавником. Це абсолютно органічний стан для них. Тепер цьому прийшов кінець.
Путін зруйнував будь-яку росію у майбутньому. Ні, це буде не нове "смутноє врємя". Це буде кінець росії. Впешті-решт їм усім заслужено доведеться заплатити за все. Рано чи пізно природа руйнує протипрордну сутність і форму. Україна відновлює світову справедливість. https://gazeta.ua/blog/57130/putina-nenaviditimut-nastupni-pokolinnya-rosiyan-ce-kinec-rf
R.I.P. ...(покойтесь с миром!)
А Говоров дійсно не був і не міг бути членом партії, бо в 1919 році півроку був офіцером артилеристом у Колчака. Але його якось оминув 37.