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Серед осіб, яким Росія заборонила вʼїзд, є три покійні сенатори США

диаспора,библиотека,маккейн

У списку з 963 американців, яким Росія заборонила вʼїзд, є також і три колишні сенатори США, які вже померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

У списку з 963 американців, яким Росія заборонила вʼїзд, є також і колишні сенатори США - сенатори від Республіканської партії Джон Маккейн та Оррін Гетч, а також сенатор від Демократичної партії Гаррі Рід. Сенатор Маккейн загинув у 2018 році, сенатор Рід загинув у грудні минулого року, а сенатор Гетч – у травні цього року.

А видання Еспресо повідомляє, що позначка "помер/ла" стоїть у списку навпроти п'ятьох осіб. Так, в’їзд заборонено також ексконгресвумен Елсі Гастінгс (померла у 2021 році), колишній першій заступниці директора ЦРУ Меліссі Дриско, екссудді Стівену О’Нілу, колишньому військовослужбовцю США Джеремі Сівітсу.

Як повідомлялося, сьогодні в Росії було опубліковано перелік американських громадян, яким заборонено в'їзд до РФ на постійній основі. Офіційною причиною вказано "розпалювання русофобії".

Читайте: Росія заборонила в'їзд Байдену, Блінкену та ще понад 950 громадянам США

Автор: 

заборона (1448) росія (64946) США (22545)


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Топ коментарі
+42
"Життя треба прожити так, щоб після твоєї смерті вороги боялися тебе ще кілька поколінь"
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21.05.2022 22:22
+23
Памяти Маккейна, старина был бы польщён. Зная его, он бы сейчас рвал и метал за нас. Покойся с миром, мужик!
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21.05.2022 22:44
+18
На дикой русне хорошо изучать эффект Даннинга-Крюгера. Эти дебилы на Олимпиаде для дебилов заняли бы последнее место...бо дебилы!
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21.05.2022 22:25
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"Життя треба прожити так, щоб після твоєї смерті вороги боялися тебе ще кілька поколінь"
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21.05.2022 22:22 Відповісти
Как Степан Бандера и наш лучший друг Маккейн ‼️Как жаль , что его нет с нами и ,что не он был президентом ,а жалкий трус Обама
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22.05.2022 00:18 Відповісти
У Обами был комплекс неполноценности , потому он и трус. ( а может он просто не любил европейскую расу)
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22.05.2022 04:34 Відповісти
Первый пошёл. Следующий выступающий - Шольц. Тема доклада: Калининградская область. Приготовиться Зеленскому: Кубань. Оттащите китайского представителя. Он что, ****, очередь не видит?
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22.05.2022 04:18 Відповісти
Це тіпа щоб вони на концерт кабзона не змогли потрапити...
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21.05.2022 22:24 Відповісти
пу и тут всех обыграл).
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21.05.2022 22:24 Відповісти
Бідні кладовища
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21.05.2022 22:25 Відповісти
На дикой русне хорошо изучать эффект Даннинга-Крюгера. Эти дебилы на Олимпиаде для дебилов заняли бы последнее место...бо дебилы!
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21.05.2022 22:25 Відповісти
Это как прикол:

Та я настолько лох, что на конкурсе лохов занял бы второе место!
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22.05.2022 03:09 Відповісти
Подскажите,что насчёт Дж.Ф.Кеннеди?Ему в Барнаул можно?
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21.05.2022 22:32 Відповісти
И Линкольну тоже нельзя.
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21.05.2022 22:57 Відповісти
Сенатор Маккейн загинув у 2018 році Джерело:
*******
Чому "загинув"? Маккейн помер своєю смертю, від хвороби, - пухлини мозку.
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21.05.2022 22:32 Відповісти
Русофобия и на том свете в почёте !!!
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21.05.2022 22:34 Відповісти
Це Жирик з Кобзоном перелік складали
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21.05.2022 22:34 Відповісти
Покойные очень расстроились, что теперь не смогут попасть в вяликую!
А вообще то при написании учебников по психиатрии рашка является неисчерпаемым источником примеров психических отклонений.
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21.05.2022 22:38 Відповісти
И не только , путлер - педофил -извращенец ,такие же ,дикие СЕКСУАЛЬНЫЕ зверства вытворяет его ОРДА , НАД ДЕТЬМИ И ПОЖИЛЫМИ ! Рашисты -моральные выродки -нелюди , крепостные ******** недосцаря
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22.05.2022 00:26 Відповісти
Пусть Америка организует для росиян, проживающих в Штатах - резервации, подобно тем , как для японцев в 1942году.
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21.05.2022 22:39 Відповісти
Элси Гастингс это чёрный мужик, конгрессмен от Бровард каунти, который действительно умер в апреле 2021 года, лысый чёрный мужик, хотя может до этого он и был лысой чёрной бабой из Флориды
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21.05.2022 22:42 Відповісти
Кеннеди, Никсон и Вашингтон?
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21.05.2022 22:43 Відповісти
Памяти Маккейна, старина был бы польщён. Зная его, он бы сейчас рвал и метал за нас. Покойся с миром, мужик!
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21.05.2022 22:44 Відповісти
Правильно кажуть мудрі люди, що всьому на цьому світі є межі, кордонів немає тільки в російській тупості. Вона безмежна.
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21.05.2022 22:54 Відповісти
І саме тому вони наступають на весь світ. Вони не розуміють, що замість того усього лише на...

... наступают на грабли, потому что грабли для россии нигде не заканчиваются.
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21.05.2022 23:38 Відповісти
...так само як і великодержавницька пиха

Путіна точно будуть ненавидіти наступні покоління росіян. Усі, без винятку, і шовіністи, і умовні ліберали.

Шовіністи зненавидять його за руйнування міфу про велич росії. Вони пам'ятатимуть путіну, що той вкрав в них ілюзію. Вона компенсувала їм жалюгідну реальність. Тепер вони не лише житимуть в лайні, але й нарешті почуватимуть і визнаватимуть себе лайном.

"Ліберали" не пробачать путіну, що той зруйнув чудову можливість, коли росія могла залишатися імперією в позірній ліберальній оболонці. Усі вони могли бути імперцями, користати з цього, але називати себе лібералами. Тепер це неможливо. Вони втратять імперію і не матимуть ресурсів для західного стилю життя. Будучи нібито російськими лібералами, вони прагнули не так свободи, як західного рівня життя у своїй імперії. Саме тому так часто російський "ліберал" був великодержавником. Це абсолютно органічний стан для них. Тепер цьому прийшов кінець.

Путін зруйнував будь-яку росію у майбутньому. Ні, це буде не нове "смутноє врємя". Це буде кінець росії. Впешті-решт їм усім заслужено доведеться заплатити за все. Рано чи пізно природа руйнує протипрордну сутність і форму. Україна відновлює світову справедливість. https://gazeta.ua/blog/57130/putina-nenaviditimut-nastupni-pokolinnya-rosiyan-ce-kinec-rf
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21.05.2022 23:46 Відповісти
Але ніколи росіяни не зізнаються у своїх помилках. Хто завгодно для них буде винний, але вони самі - ніколи.
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22.05.2022 00:16 Відповісти
🤣🤣🤣
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22.05.2022 04:36 Відповісти
Да хай РОСІЯНЕ усі здохнуть - таке горе наробили в 40 млн Україні.
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22.05.2022 04:38 Відповісти
о, Джон Маккейн, как же нам не хватало Вас все эти 4 года...
R.I.P. ...(покойтесь с миром!)
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21.05.2022 22:58 Відповісти
Присоединяюсь. Макейн действительно был другом Украины.
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21.05.2022 23:19 Відповісти
Треба вулиці назвати в честь Маккейна і Джонсона і Байдена
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22.05.2022 04:39 Відповісти
Та вони там не висихають! Якщо хтось думає що пьють тільки простолюдини то це не так. Чого вартує та ************ Захарова яка пьяна, курва, кожен раз коли виступає зі своїми "брифінгами", здається з телевізора перегар несе! А подивіться на цього начштаба Герасимова - цей не тільки бухає а ще 100% ще й щось нюхає. Так зване лице, якщо це можно назвати цим словом, не бачило тверезості мабуть декілька років. І після цього хтось сподівається на якусь компетентнисть так званої еліти, рашистів марна справа. Одним словом - ДЕБІЛИ!
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21.05.2022 23:44 Відповісти
Вот настоящий цирк, нахрен вообще сдалась проклятая всем миром россия американцам? Ну точно дурдом, какого хрена им там делать???
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21.05.2022 23:55 Відповісти
Когда увидел этот заголовок- то же самое в голове. Сплю и вижу,как тот же Байден, в эту жопу с названием рассея решил приехать)
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22.05.2022 04:37 Відповісти
А Степану Андрійовичу не заборонили...
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22.05.2022 00:08 Відповісти
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22.05.2022 00:39 Відповісти
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22.05.2022 06:28 Відповісти
Макейн нам зараз би дуже б допоміг. Шкода.
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22.05.2022 01:16 Відповісти
.... а проверять документы у приезжающих, дабы не пустить данных сенаторов, будут наверно Кобзон, Захарченко и прочие, проверенные и отфармалиненные товарищи
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22.05.2022 01:38 Відповісти
Скрепы забыли добавить Христофора Колумба и Чарли Чаплина, который своими антифашистскими фильмами нагло разжигает русофобию
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22.05.2022 02:08 Відповісти
Історія схожа на анекдот, але таки була. На останньому зїзді КПРС Сталін вирішив закінчити військову реформу. Відповідальним вирішив зробити маршала Говорова. Для значимості фігури вирішив зробити його членом ЦК. Всі проголосували. ввечері зібрались всі члени, Говорова не було. Сталін спитав чому. маленков почервонівши відповів, що Говоров навіть не член КПРС. На другий день у Правді була коротка замітка, що по недогляду машиністки трапилась помилка, і Говорова включили в члени ЦК. Всі переживали, кого Сталін визначить машиністкою.
А Говоров дійсно не був і не міг бути членом партії, бо в 1919 році півроку був офіцером артилеристом у Колчака. Але його якось оминув 37.
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22.05.2022 03:20 Відповісти
Видимо, кому-то ночью являлись
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22.05.2022 08:46 Відповісти
 
 