Серед осіб, яким Росія заборонила вʼїзд, є три покійні сенатори США

У списку з 963 американців, яким Росія заборонила вʼїзд, є також і три колишні сенатори США, які вже померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

У списку з 963 американців, яким Росія заборонила вʼїзд, є також і колишні сенатори США - сенатори від Республіканської партії Джон Маккейн та Оррін Гетч, а також сенатор від Демократичної партії Гаррі Рід. Сенатор Маккейн загинув у 2018 році, сенатор Рід загинув у грудні минулого року, а сенатор Гетч – у травні цього року.

А видання Еспресо повідомляє, що позначка "помер/ла" стоїть у списку навпроти п'ятьох осіб. Так, в’їзд заборонено також ексконгресвумен Елсі Гастінгс (померла у 2021 році), колишній першій заступниці директора ЦРУ Меліссі Дриско, екссудді Стівену О’Нілу, колишньому військовослужбовцю США Джеремі Сівітсу.

Як повідомлялося, сьогодні в Росії було опубліковано перелік американських громадян, яким заборонено в'їзд до РФ на постійній основі. Офіційною причиною вказано "розпалювання русофобії".

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