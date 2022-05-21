Рим і надалі буде підтримувати українців у їхньому захисті своєї країни та європейської демократії, - в ОП провели зустріч із делегацією парламенту Італії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із головою депутатської групи міжпарламентських зв’язків з Україною в парламенті Італії Уго Каппеллаччі та членом комісії із закордонних справ Маттео Перего ді Кремнаго, під час якої обговорили нещодавні євроінтеграційні кроки України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави.

"Україна оперативно виконала свою частину роботи щодо отримання статусу кандидата на вступ до ЄС, тепер м’яч перебуває на полі Євросоюзу", – сказав Жовква.

Учасники зустрічі погодилися, що одноголосна позиція держав – членів ЄС щодо надання Україні статусу країни – кандидата на вступ до Євросоюзу в червні 2022 року стала б важливим символічним та політичним кроком у визнанні європейських перспектив українського народу.

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Жовква подякував керівництву Італійської Республіки, парламентаріям та всьому італійському народу за чітку й однозначну підтримку України після початку збройної агресії росії, яка була підкріплена не лише політичними заявами, а й конкретними діями, зокрема значними обсягами наданої допомоги.

"Високо цінуємо турботу та підтримку, які Італія забезпечила українським громадянам, котрі були змушені залишити свої домівки внаслідок вторгнення агресора", – додав він.

Уго Каппеллаччі підтвердив, що Італія й надалі підтримуватиме українців у їхньому захисті своєї країни та європейської демократії загалом. Значне враження на парламентську делегацію справили жахливі наслідки війни в місті Буча, яке парламентарії відвідали під час візиту.

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Жовква поінформував співрозмовників про ініціативу Президента Зеленського щодо патронату над постраждалими українськими містами й регіонами. У цьому зв’язку було відзначено, що уряд Італії предметно розглядає можливість долучення до відбудови України.

Заступник керівника Офісу Президента висловив очікування щодо чіткої підтримки з боку Італії шостого пакета санкцій ЄС, насамперед щодо нафтового ембарго та відключення всіх російських банків від SWIFT.

Парламентарії поінформували, що Італія продовжує активно шукати та налагоджувати альтернативні шляхи постачання енергоносіїв до країни для зміцнення своєї енергонезалежності.

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