21 травня знищено 3 крилаті ракети "Калібр", випущені рашистами з акваторії Чорного моря, - Повітряні сили ЗСУ
21 травня силами протиповітряної оборони ЗСУ знищено 3 крилаті ракети та 1 безпілотник ворога.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗСУ.
"Рашисти вчергове завдали ударів по території України з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Дві ракети вдалося перехопити та знищити у небі винищувачами Повітряних Сил та ще одну підрозділом зенітних ракетних військ – на Вінниччині.
Крім того, підрозділом протиповітряної оборони Сухопутних військ на східному напрямку збито БпЛА "Орлан-10"", - йдеться у повідомленні..
Вкотре успішно відпрацювала ударна авіація ЗСУ. Знищено щонайменше 12 одиниць військової техніки окупантів, зокрема дві важкі вогнеметні системи типу "Солнцепек".
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І по наземним, і надводним...
А комплексів С-125 було дофіга і тррішки.
Якось навіть контрабанду ракет перехопили.
С-200 зняли з бойового чергування якраз восени 2013 року...