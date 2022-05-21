21 травня знищено 3 крилаті ракети "Калібр", випущені рашистами з акваторії Чорного моря, - Повітряні сили ЗСУ

21 травня силами протиповітряної оборони ЗСУ знищено 3 крилаті ракети та 1 безпілотник ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗСУ.

"Рашисти вчергове завдали ударів по території України з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Дві ракети вдалося перехопити та знищити у небі винищувачами Повітряних Сил та ще одну підрозділом зенітних ракетних військ – на Вінниччині.

Крім того, підрозділом протиповітряної оборони Сухопутних військ на східному напрямку збито БпЛА "Орлан-10"", - йдеться у повідомленні..

Вкотре успішно відпрацювала ударна авіація ЗСУ. Знищено щонайменше 12 одиниць військової техніки окупантів, зокрема дві важкі вогнеметні системи типу "Солнцепек".

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