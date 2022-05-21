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Новини Війна
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21 травня знищено 3 крилаті ракети "Калібр", випущені рашистами з акваторії Чорного моря, - Повітряні сили ЗСУ

ппо

21 травня силами протиповітряної оборони ЗСУ знищено 3 крилаті ракети та 1 безпілотник ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗСУ.

"Рашисти вчергове завдали ударів по території України з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Дві ракети вдалося перехопити та знищити у небі винищувачами Повітряних Сил та ще одну підрозділом зенітних ракетних військ – на Вінниччині.

Крім того, підрозділом протиповітряної оборони Сухопутних військ на східному напрямку збито БпЛА "Орлан-10"", - йдеться у повідомленні..

Вкотре успішно відпрацювала ударна авіація ЗСУ. Знищено щонайменше 12 одиниць військової техніки окупантів, зокрема дві важкі вогнеметні системи типу "Солнцепек".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від ворожого ракетного обстрілу по Одещині утворилася вирва діаметром 12 метрів, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Автор: 

крилаті ракети (1072) ППО (3180) Повітряні сили (2625)


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Топ коментарі
+22
Все чаще появляются новости про работу авиации ВСУ. Видимо, самолетиков и подвеса к ним становится все больше.
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21.05.2022 23:41
+18
Я бачу що наші приловчилися збивати їх ракети літаками. А це є зер гут. Розповідав мені день тому один знайомий що бачив картину, коли летіла ракета а за нею гналися два винищувачі. Значить це вже технологія.
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21.05.2022 23:57
+7
когда уже будут новости про что-то разбомбленное в Курске ?
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21.05.2022 23:44
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Все чаще появляются новости про работу авиации ВСУ. Видимо, самолетиков и подвеса к ним становится все больше.
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21.05.2022 23:41 Відповісти
зараз їх ночами не так відімо, як слишимо
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21.05.2022 23:49 Відповісти
Супер! най русскіє зуби на поличку покладуть.
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21.05.2022 23:43 Відповісти
когда уже будут новости про что-то разбомбленное в Курске ?
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21.05.2022 23:44 Відповісти
Молодцi хлопцi. Так тримати.
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21.05.2022 23:45 Відповісти
нужно топить корыта,з якых стартують калибры...
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21.05.2022 23:47 Відповісти
Джо нужна наша победа к выборам в США. Думаю в середине лета мы потопили флот кацапский
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21.05.2022 23:59 Відповісти
Я бачу що наші приловчилися збивати їх ракети літаками. А це є зер гут. Розповідав мені день тому один знайомий що бачив картину, коли летіла ракета а за нею гналися два винищувачі. Значить це вже технологія.
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21.05.2022 23:57 Відповісти
...да и ПРО начинает наблюдаться... Ахти! *)
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21.05.2022 23:58 Відповісти
Я ніразу не чув про роботу С-125. А їхне тільки по повітряним цілям випробовували.
І по наземним, і надводним...
А комплексів С-125 було дофіга і тррішки.
Якось навіть контрабанду ракет перехопили.
С-200 зняли з бойового чергування якраз восени 2013 року...
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21.05.2022 23:58 Відповісти
порезаны Яныком на металлолом и С-200 и С-125 .Хотя ракет к ним было около 10000 штук.
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22.05.2022 00:20 Відповісти
Три збито а запущено було скільки? Може так як кілька днів тому. Збили одну, а запущено було 118.
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22.05.2022 00:06 Відповісти
118 калибров? ты в своем уме?
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22.05.2022 00:13 Відповісти
118 Калибров - у меня аж глаз задёргался
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22.05.2022 08:09 Відповісти
Літаків точно стало більше, з польських ремкомплектів насклалали. Як за совка з "кузова первой комплектности" - став двигун, кпп , колеса і поіхав (полетів)
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22.05.2022 00:20 Відповісти
 
 