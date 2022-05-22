До Запоріжжя прорвалася частина машин із автоколони біженців, що заблокована окупантами під Василівкою, - ОВА

До Запоріжжя прорвалася частина машин з колони автівок, заблокованої військовими РФ під Василівкою.

Про це повідомляє в телеграмі пресслужба Запорізької ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У районі Василівки після тривалого блокування росіянами проїзду переселенців, які бажають покинути тимчасово окуповані території Запорізької області, нарешті почався рух машин. За три доби очікування там зібралося близько тисячі автівок із різних населених пунктів Запорізької області. Наразі прорватися до Запоріжжя вдалося лише частині машин", - йдеться у повідомленні.

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