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Німеччина має зайві БМП Marder, але не хоче передавати їх в Україну, - Bild

marder

Міністерство оборони Німеччини має понад 60 бойових машин піхоти Marder, які не планує використовувати і при цьому не передає Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Суспільне, про це з посиланням на таємний документ Міноборони ФРН повідомляє німецький таблоїд Bild.

Згідно з документом, бундесвер має у своєму розпорядженні "понад 62 Marder конфігурації A3, які більше не використовуються". З них 32 за потреби можна полагодити й використати знову, ще 30 — лише використати для запчастин.

Джерело Bild зазначає, що для приведення доступних Marder у бойову готовність знадобиться багато часу — від дев’яти до дванадцяти місяців, але якщо залучити німецькі оборонні підприємства, цей процес пришвидшиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина передасть Україні перші зенітні танки "Гепард" у липні, - Spiegel

Видання додає, що раніше офіційні посадовці Німеччини заперечували наявність у них бронетранспортерів, про які просила Україна. Зокрема, таку відповідь Міноборони ФРН надало виданню Focus, яке першим повідомило про Marder.

"Самі числа показують, що не через технології, а лише через політичне небажання ми не обіцяємо надати Україні Marder, принаймні на осінь", — зазначає джерело Bild.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц навмисно затримує зброю для України, - лідер опозиції Німеччини Мерц

Автор: 

Німеччина (7326) БМП (407)


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Топ коментарі
+34
Німці гнуться під *****.. тягнуть як тільки можуть
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22.05.2022 00:30
+23
ні пішки ні верхи, ні гола ні одягнена, ні з подарунком, ні без подаруночка. Тьфу!
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22.05.2022 00:29
+20
Не бажають та й не бажають. Досить в них канючити. Є країни, які нас піддержують, з ними ведіть перемовини. Німеччина та Франція себе вже показали з 2014 року, тільки дурні це не розуміють.
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22.05.2022 00:33
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всё вы врёти, ани тутати братушкам своим помагають
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22.05.2022 00:27 Відповісти
Швабы вонючие -- вашим нашим вместе спляшем ГНИДЫ
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22.05.2022 04:13 Відповісти
Вони союзники раші.
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22.05.2022 18:58 Відповісти
ні пішки ні верхи, ні гола ні одягнена, ні з подарунком, ні без подаруночка. Тьфу!
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22.05.2022 00:29 Відповісти
Так то воно так, але чи то не литовська казка?
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22.05.2022 00:41 Відповісти
Німці гнуться під *****.. тягнуть як тільки можуть
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22.05.2022 00:30 Відповісти
не немцы а их купленная верхушка - а то послушать зеленского дермака или аразамию так мы тоже гнемся под переговоры рашки
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22.05.2022 00:45 Відповісти
німці роблять все щоб орки виграли.
параша могутнішою не стане а з ринку європи піде потужна економіка
а після закінчення цього ********, потрібно виставити фашистам рахунок
за другу світову.....
вони оркам сплатили, євреям сплатили
про Україну, яка постраждала від них найбільше, забули.
а там можна ярдів 150-200 виставити нех...й делать
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22.05.2022 07:22 Відповісти
А можа президента Германии еще раз нах.й послать,поможет чи не?
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22.05.2022 08:44 Відповісти
Тут не президента надо посылать, а канцлера, президент в ФРГ - фигура чисто представительская. А вот Шольц явно пытается работать на Рашку. Его тут чуть не прогнали на волне возмущения после Бучи, а сейчас он опять за старое взялся.
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22.05.2022 10:50 Відповісти
Том Купер May 21, 2022 Ситуація довкола Попасної залишається найбільш кризовою: в цьому районі росіяни прорвали лінію фронту й армія рф уже на півдорозі до того, щоб відрізати угрупування українських сил у Лисичанську й Сєвєродонецьку. Найгірше, що спільні сили 76-ої дивізії російських ВДВ і механізованих частин 57-ої мотострілецької бригади та сепаратистів продовжують наступ на захід та південь від Попасної. Після взяття Трипілля [Донецька обл., Бахмутський р-н - перекл.] 19 травня, вони зв'язали боєм українські підрозділи, що втримували укріплену висоту біля Володимирівки, потім захопили це сило й рушили далі до Нової Кам'янки. Вчора вони захопили цей пункт і перебувають десь за 1-2 км. від Соледара й Бахмутського, що загрожує критично важливій дорозі Т1302 - головній артерії постачання укріпрайону в Сєвєродонецьку-Лисичанську.
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22.05.2022 00:32 Відповісти
Більше того, росіяни розширили зону свого прориву, захопивши Липове та Василівку на північ від Трипілля та на захід від Врубівки. Станом на сьогоднішній ранок вони вийшли на південні околиці цього населеного пункту. Іншими словами, російські війська просуваються на північ від Попасної, оминаючи українські сили, що закріпилися в Комишувасі, Катеринівці та Гірському; вони рухаються без пауз на перепочинок чи перегрупування, залишаючи українським підрозділам замало часу, щоб відреагувати. Українці затопили пойму ріки Луганки, проте це не вплинуло на російський наступ: натомість, росіяни підтягнули ще дві батальйонні групи - по одній із 40-ої та 336-ої бригад морської піхоти. Якась із цих БТГр розширює прорив української лінії оборони, рухаючись у південному напрямку: вчора вони захопили Вискриву.
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22.05.2022 00:34 Відповісти
ужас...
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22.05.2022 00:35 Відповісти
Господи.
Сил нашим.
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22.05.2022 00:36 Відповісти
От чого я досі не можу зрозуміти, то це політику українського командування в питанні підкріплень. Видається, що завдання сповільнити чи й взагалі зупинити наступ росіян на захід від Попасної покладено на вже доволі стомлених у боях 24-ту мотопіхотну бригаду та батальйон «Донбас». Ну ясно, їх посилили кількома батальйонами з інших частин і, крім того, українські бригади можуть містити 4-5 і навіть 6 батальйонів, і ще підійшли кілька батальйонів із інших бригад. Проте розраховувати, що одна бригада - неважно наскільки посилена - зможе втримати такий рубіж… не певен, що це добра ідея, тим більше, що чим далі заходить російський наступ, тим протяжнішу лінію фронту має захищати та самотня українська бригада. Це мене тим більше дивує, бо в українців є дві резервні бригади десь у районі Сіверська й ще дві в самому Бахмуті. Тобто чотири бригади стоять у двох пунктах не так далеко від лінії фронту, у той час як фронт прорвано й триває ворожий наступ…? Гм…
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22.05.2022 00:37 Відповісти
А можешь дать ссылку где читай, тоже хочу ознакомиться
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22.05.2022 00:40 Відповісти
https://telegra.ph/V%D1%96jna-v-Ukrain%D1%96-20-21-travnya-05-21
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22.05.2022 00:57 Відповісти
Том Купер

Австрійський військовий аналітик, спеціалізується на історії бойової авіаці
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22.05.2022 12:28 Відповісти
потому что предатель зеленский не разрешил отводить войска из возможного полуокружения
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22.05.2022 00:47 Відповісти
До чого тут боневтік? Він хіба бере участь в оперативному командуванні на фронті? Усі ж кричали на початку, що його максимально відсторонили від ГШ та можливості прийняття рішень з воєнних питань
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22.05.2022 02:11 Відповісти
Схоже,ці довбні недатні керувати віськами .Зовсім. Неелатсична оборона,наступ,й заскорулий мозок. Крадіжки,й паради
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22.05.2022 01:07 Відповісти
Тут каждый умеет керувати, прямо на диване...
Тут лучше за пацанов Богу молиться, особенно сейчас, когда такой 3,14здорез на востоке творится
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22.05.2022 11:35 Відповісти
Такое ощущение,что восток просто сливают бункерной крысе...,увы.Над Бахмутом,Соледаром,Северском свободно без проблем работает макшанская авиация и наше ВСУ никак не реагирует(ПВО) на это в отличии скажем от Харькова и области.
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22.05.2022 02:38 Відповісти
Все вірно. Я про це писав ще кілька годин тому.
Зараз прийде черговий ватний льюбовнік Обдристовича і скаже, чому ти реєструвався 20 вересня 2014 року.
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22.05.2022 00:46 Відповісти
Там усі ці села в районі 10 км від Попасної. Насправді, не так і багато, але русня розповзається як таракани, обходячи наші укріплені позиції. А далі класика - зрада або перемога. Або дійсно у нас там "пройоб" і будуть серйозні неприємності, або кацапів, які відійшли від Попасної на 10 км і більше, притримають і далі їх почне кошмарити наша арта, яка має бути десь там. Питання ще в тому, що русня може спробувати знову форсувати річку десь в районі Серебрянки-Білогорівки, як тільки чорти з Попасної вийдуть на трасу. А взагалі нічого гадати на кавовій гущі - ми по суті не знаємо ні реальної ситуації, ні задумів.
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22.05.2022 01:45 Відповісти
Из всей аналитики ты вырезал только самое на сегодня опасное? В статье было и хорошая информация. Не передергивай.
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22.05.2022 00:36 Відповісти
дайте хорошую информацию. Иначе я опять спать не буду...
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22.05.2022 00:44 Відповісти
Сьогоднішній день закінчився в черговий раз висновками про те, що зеленський класичний зрадник і тупе лайно, нічого не змінилось, навіть за останні 4 місяці.
Як був він уй#бком, так і продовжує ним бути далі, навіть кураж спіймав на хвилі війни....покидьок.
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22.05.2022 00:48 Відповісти
Реєстрація 21.05.2022, задача - сіяти роздрай серед українців і "роздмухувати зраду", навіть нік - ботський. Де адмін, щоб забанити це лайно?
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22.05.2022 01:51 Відповісти
З "хороших" новин - ми втратили Тернову та село Рубіжне на півночі від Харкова( а під Попасною справді ситуація максимальн критична - вже взята Врубівка і вимальовуєтся котел в районі Гірського.
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22.05.2022 00:52 Відповісти
Під Харківом теж хрєново для нас...
Але ця аналітика не для залякування, а навпаки, для того, щоб зробити висновки, навіть оргвисновки для того, щоб перемогти рашистів.
Крім західної зброї нам потрібні і західні генерали, замість наших тупорилих совкових паркетних генералів у Генштабі.
Фронт прорваний, одна бригада б'ється а чотири бригади поруч стоять без діла!
Це не прояв дібілізма тупорилих генералів?
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22.05.2022 00:52 Відповісти
Це ти про яких генералів? про Сирського з Наєвим??
А взагали - кінчай срати на всю лєнту коментів своєю панікою. Бо чесно кажучі - заїбав.
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22.05.2022 01:41 Відповісти
Про всіх в купі, цих паркетних генералів.
Чого вони досягли, що зробили крім вилизування Зелі?
Результат їх діяльності всі знають.
Здали південь України за 3-4 дня, здали Маріуполь, здали в полон тисячи захисників Маріуполя... і зараз постійно тільки здача територій повільними темпами.
Все, докомандувалися, досить, не здатні вони стримати москалів.
А раз не справилися, то хай ідуть собі геть.
Треба молодих, рішучих, робити генералами, які мають якісь досягнення на фронті, та хай керують такі в Генштабі.
От тоді і буде перемога над рашистами.
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22.05.2022 02:07 Відповісти
в тылу лазит куча военных. Что они делают тут в таком кол-ве??! почему не на фронте?
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22.05.2022 13:31 Відповісти
можно уже давно сделать выводы по ООС:
-управления войсками нормального нет -каждое соединение по сути воююет само .
-маневренной обороны нет -есть попытки затыкания дыр в обороне мобилизантами из ТРО ,при том на статичных позициях и без соответствующего оружия,и поддержки артиллерией.
-вся надежда командования на артиллерию (пока в качестве мы превосходим,но не в количестве )
-единой вертикали командования нет
-ответственности за "маневры" и потери нет.
-инициативы нет
-снабжения нормального нет.
Еще непонятно одно-почему фактически нигде не используются мины.
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22.05.2022 22:16 Відповісти
Ну что вам сказать. И бабла меркель, шольц и вообще верхушка немцев получила дохера. И компромата на них из за этого полно у *****. А бабка меркель еще и отсасывала по молодости неплохо в гдр, что запротоколировано. Да плюньте на них. Макайте мордой в дерьмо, как урок другим и ничего не просите.
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22.05.2022 00:33 Відповісти
Не бажають та й не бажають. Досить в них канючити. Є країни, які нас піддержують, з ними ведіть перемовини. Німеччина та Франція себе вже показали з 2014 року, тільки дурні це не розуміють.
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22.05.2022 00:33 Відповісти
сволочи
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22.05.2022 00:34 Відповісти
Ці бл*ді теж будуть гарантами нашої безпеки?
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22.05.2022 00:35 Відповісти
может всей страной тогда выехать и сесть немцам на социал? сидеть и принципиально ничего не делать...имеем моральное право.
просто евробл*ди
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22.05.2022 00:37 Відповісти
Не нічого неробити,а ще,й ******* повсякчасно й срати наголову
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22.05.2022 01:00 Відповісти
Певно Шольц спить і бачить, як би то передати ті БМП до кацапстану, а не нам. От же ж упороте.
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22.05.2022 00:40 Відповісти
О, гавно эмигрантское прорезалось. Ты здрыснуло отсюда - вот и усохни, строить оно еще кого-то вздумало. У тебя, мудака, понятия нет того, что тут происходит, козлина!
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22.05.2022 02:01 Відповісти
совки это те кто живет в твоей рашке
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22.05.2022 02:10 Відповісти
Шо ты кацаподебилью объясняешь.
Завтра Германии скажет нам насрать на Украину и сразу конец войны.
Ежедневно новые страны будут вводить санкции Украине,признавать
Крым росийским и получать за это хорошие подарки от кацапов.
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22.05.2022 07:57 Відповісти
фу-фу в будку рузке нацик.
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22.05.2022 08:09 Відповісти
Как говаривал один персонаж "это жжж не спроста!".Вполне очевидно за 3 месяца, что правительство ФРГ делает все, что бы "не". Не дать Украине тяжелую технику, не сильно обидеть медведа, а то вдруг Украина победит, песец, что с этим делать? Вот и ЗСУ Гепард(15шт) "возможно" в июле прибудут.
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22.05.2022 00:49 Відповісти
только не вдруг - а когда, Украина победит !
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22.05.2022 02:11 Відповісти
Ось,так шольця й за яйця. хлівський холуй,рабб!!
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22.05.2022 00:53 Відповісти
Невже в Україні вже не залишилось німців, щоб закликали історичну Батьківщину мати сумління?
Колись на оцих землях : Запоріжжя, Донеччина - чимало німецьких колоністів було.
Зрозуміло, що половина були меноніти, яким не годилось брати зброю до рук, але ж їхніх нащадків теж треба захищати, хіба ні ? Чи всі вже повтікали ? Там під Волновахою і німецькі, і грецькі села були.
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22.05.2022 00:57 Відповісти
Ви не враховуєте багаторічне зрощування еліт кремля з європейськими політичними лідерами.
Хоч маєте уяву скільки міліардів долярів кремль влив у політичні круни Європи і ЄС коли Евросоюз вже був створений, скільки нафто грошей було вкладено у лобіювання інтересів кремля.
Європа звикла брати крощі кремля і сумління ії не гризе, ій дешевше відкупитись прийомом біженців, ніж бажати перемоги Україні
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22.05.2022 01:22 Відповісти
Том Купер новости - набрать и будет его аналитика. А наш Генштаб сказки нам рассказывает как мы чудесно мотолыгу нещасную подбили.И вся русня это алкаши, нарики, деморализованы и все сбежали с поля боя.
А у Тома Купера наши дела идут все хуже и мало логично. Хотя еще месяц назад он восхищался руководством и действиями ВСУ то сейчас, увы...возникло много непонятного.
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22.05.2022 00:58 Відповісти
том купер - австрийский писатель-иллюстратор, поклонник советской авиации, такой же подозрительно-пахнущий типок, как и юра швец.
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22.05.2022 01:49 Відповісти
Ох, а газу то хочеться... мда.
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22.05.2022 01:08 Відповісти
если бы не украинские парни - вы бы могли оказаться с газовыми балонами в своих тупых немецких анусах
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22.05.2022 02:33 Відповісти
Ratibor Swet - российский провокатор баните его!
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22.05.2022 08:11 Відповісти
Том Купер - австрійський письменник, аналітик, журналіст-розслідувач та ілюстратор, що спеціалізується на військовій авіації. Військовий аналітик типа Люськи Арестовича
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22.05.2022 01:12 Відповісти
любитель совка - значит ************
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22.05.2022 02:34 Відповісти
Я вже давно підозрюю, що Німеччина хоче щоб ми програли цю війну.
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22.05.2022 01:12 Відповісти
Це не новина. План Штангенцтркуля яскраво це демонстрував.
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22.05.2022 01:17 Відповісти
ЕЛІТИ НІМЕЧЧИНИ, ІТАЛІЇ, ФРАНЦІЇ БОЯТЬСЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ У ЦІЙ ВІЙНІ -

ЗМІНЯТЬСЯ ПРАВИЛА ГРИ, СЩЕЗНУТЬ ПРИКОРМКИ ВІД МОСКВИ, ФІНАНСУВАННЯ

БАГАТЬОХ ПАРТІЙ І ФОНДІВ, ВСЕ ЦЕ ПІДЕ У НЕБУТТЯ, ГРОЩІ З НЕБА, НАФТО І

ГАЗОДОЛАРИ І НАРЕШТІ З ЯВИТСЯ НОВИЙ СИЛЬНИЙ І АМБІЦІЙНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

ІГРОК - УКРАЇНА З ЯКИМ ТРЕБА БУДЕ РАХУВАТИСЯ
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22.05.2022 01:15 Відповісти
Boją się tego co będzie Ukraina + Polsk
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22.05.2022 04:56 Відповісти
Влада Німеччини ще ті передасти.
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22.05.2022 01:17 Відповісти
Та й нафіг нада те бадилля?
Воно ж наврочене навік.

А взагалі, за статистикою -
там саме популярне ім'я для
новонародженого - Махмед...

Нехай ідуть вони
з тим череп'ям - курці в хвуй.

Не залилишилось там Гансів,
Фріців чи Шульців.
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22.05.2022 01:28 Відповісти
чим вони це пояснюють? Чим вiдмову пояснюють самi нiмцi?
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22.05.2022 02:18 Відповісти
Шольц это такой же питарас как и публичная фрау меркль!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.05.2022 02:48 Відповісти
німетчина+ франція + італія - кацапцьки анклави - - забудьте за підарасів.
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22.05.2022 03:20 Відповісти
Може вам нагадати про про посилання Зеленським нах... президента Німеччини Штайнмайєра? Чому я, звичайний громадянин, ще кілька тижднів тому писав, що тепер ми отримаємо від Німеччини великий х... (той самий на який послали саму Німеччину), чому я про це пишу а "Цензор" "губиться в догадках"? Нахабно "послати" найсильнішу країну Європи, і потім, ні не просити, а ВИМАГАТИ, зброю? Ні хлопці, доведеться вибачатись і каятись, притому, публічно. Бо як я писав, мова не тільки про зброю, без згоди Німеччини нас не буде ні в ЄС, ні в НАТО, і саме цього добивався той, хто підбивав Зеленського "бикувати". Сьогодні знову починається бекання на НАТО, завтра почнеться на ЄС, бо для головного "рішали" в Україні, Коломойського, вступ України у ці структури означає екстрадицію до США ітюрму там, і втрату усього вкраденого тут.
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22.05.2022 06:16 Відповісти
ферфлюхтер чмоль.. ферффлюхтер чмеркель..
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22.05.2022 06:21 Відповісти
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22.05.2022 06:42 Відповісти
Телепні поміняйте посла Німеччини за його висловлювання, німці боляче перенасять образи хоча виду не подають тому і тормозять попри заяви. Ви що надієтесь що можете хамити а вам ваші забаганки будуть задовільняти. що в 95 скінчились кадри.
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22.05.2022 07:51 Відповісти
Германия много чего мае.Это вам не Италия,Франция или Польша.Поэтому и мае,потому что Германия.
Украина мае много земель не использованных,а передавать их Германии не собирается.
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22.05.2022 07:51 Відповісти
Треба було своє виготовляти, щоб не чекати подачок від німчури. А то в нас один був мінськом і рошеном зайнятий, а другий дорогами. А на армію плювати хотіли. Виготовили по пару одиниць техніки і зброї для парадів на день незалежності, на тому все. А серійно так нічого і не випустили. Тепер винуваті німці, мадяри, євреї, всі, окрім нас самих. Розраховувати треба тільки на себе. А якби британія і сполучені штати не надали такої потужної допомоги, що було б?
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22.05.2022 13:27 Відповісти
Тому що німці це хвойди
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22.05.2022 19:26 Відповісти
 
 