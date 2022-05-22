Німеччина має зайві БМП Marder, але не хоче передавати їх в Україну, - Bild
Міністерство оборони Німеччини має понад 60 бойових машин піхоти Marder, які не планує використовувати і при цьому не передає Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Суспільне, про це з посиланням на таємний документ Міноборони ФРН повідомляє німецький таблоїд Bild.
Згідно з документом, бундесвер має у своєму розпорядженні "понад 62 Marder конфігурації A3, які більше не використовуються". З них 32 за потреби можна полагодити й використати знову, ще 30 — лише використати для запчастин.
Джерело Bild зазначає, що для приведення доступних Marder у бойову готовність знадобиться багато часу — від дев’яти до дванадцяти місяців, але якщо залучити німецькі оборонні підприємства, цей процес пришвидшиться.
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Видання додає, що раніше офіційні посадовці Німеччини заперечували наявність у них бронетранспортерів, про які просила Україна. Зокрема, таку відповідь Міноборони ФРН надало виданню Focus, яке першим повідомило про Marder.
"Самі числа показують, що не через технології, а лише через політичне небажання ми не обіцяємо надати Україні Marder, принаймні на осінь", — зазначає джерело Bild.
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параша могутнішою не стане а з ринку європи піде потужна економіка
а після закінчення цього ********, потрібно виставити фашистам рахунок
за другу світову.....
вони оркам сплатили, євреям сплатили
про Україну, яка постраждала від них найбільше, забули.
а там можна ярдів 150-200 виставити нех...й делать
Сил нашим.
Австрійський військовий аналітик, спеціалізується на історії бойової авіаці
Тут лучше за пацанов Богу молиться, особенно сейчас, когда такой 3,14здорез на востоке творится
Зараз прийде черговий ватний льюбовнік Обдристовича і скаже, чому ти реєструвався 20 вересня 2014 року.
Як був він уй#бком, так і продовжує ним бути далі, навіть кураж спіймав на хвилі війни....покидьок.
Але ця аналітика не для залякування, а навпаки, для того, щоб зробити висновки, навіть оргвисновки для того, щоб перемогти рашистів.
Крім західної зброї нам потрібні і західні генерали, замість наших тупорилих совкових паркетних генералів у Генштабі.
Фронт прорваний, одна бригада б'ється а чотири бригади поруч стоять без діла!
Це не прояв дібілізма тупорилих генералів?
А взагали - кінчай срати на всю лєнту коментів своєю панікою. Бо чесно кажучі - заїбав.
Чого вони досягли, що зробили крім вилизування Зелі?
Результат їх діяльності всі знають.
Здали південь України за 3-4 дня, здали Маріуполь, здали в полон тисячи захисників Маріуполя... і зараз постійно тільки здача територій повільними темпами.
Все, докомандувалися, досить, не здатні вони стримати москалів.
А раз не справилися, то хай ідуть собі геть.
Треба молодих, рішучих, робити генералами, які мають якісь досягнення на фронті, та хай керують такі в Генштабі.
От тоді і буде перемога над рашистами.
-управления войсками нормального нет -каждое соединение по сути воююет само .
-маневренной обороны нет -есть попытки затыкания дыр в обороне мобилизантами из ТРО ,при том на статичных позициях и без соответствующего оружия,и поддержки артиллерией.
-вся надежда командования на артиллерию (пока в качестве мы превосходим,но не в количестве )
-единой вертикали командования нет
-ответственности за "маневры" и потери нет.
-инициативы нет
-снабжения нормального нет.
Еще непонятно одно-почему фактически нигде не используются мины.
просто евробл*ди
Завтра Германии скажет нам насрать на Украину и сразу конец войны.
Ежедневно новые страны будут вводить санкции Украине,признавать
Крым росийским и получать за это хорошие подарки от кацапов.
Колись на оцих землях : Запоріжжя, Донеччина - чимало німецьких колоністів було.
Зрозуміло, що половина були меноніти, яким не годилось брати зброю до рук, але ж їхніх нащадків теж треба захищати, хіба ні ? Чи всі вже повтікали ? Там під Волновахою і німецькі, і грецькі села були.
Хоч маєте уяву скільки міліардів долярів кремль влив у політичні круни Європи і ЄС коли Евросоюз вже був створений, скільки нафто грошей було вкладено у лобіювання інтересів кремля.
Європа звикла брати крощі кремля і сумління ії не гризе, ій дешевше відкупитись прийомом біженців, ніж бажати перемоги Україні
А у Тома Купера наши дела идут все хуже и мало логично. Хотя еще месяц назад он восхищался руководством и действиями ВСУ то сейчас, увы...возникло много непонятного.
ЗМІНЯТЬСЯ ПРАВИЛА ГРИ, СЩЕЗНУТЬ ПРИКОРМКИ ВІД МОСКВИ, ФІНАНСУВАННЯ
БАГАТЬОХ ПАРТІЙ І ФОНДІВ, ВСЕ ЦЕ ПІДЕ У НЕБУТТЯ, ГРОЩІ З НЕБА, НАФТО І
ГАЗОДОЛАРИ І НАРЕШТІ З ЯВИТСЯ НОВИЙ СИЛЬНИЙ І АМБІЦІЙНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ІГРОК - УКРАЇНА З ЯКИМ ТРЕБА БУДЕ РАХУВАТИСЯ
Воно ж наврочене навік.
А взагалі, за статистикою -
там саме популярне ім'я для
новонародженого - Махмед...
Нехай ідуть вони
з тим череп'ям - курці в хвуй.
Не залилишилось там Гансів,
Фріців чи Шульців.
Украина мае много земель не использованных,а передавать их Германии не собирается.