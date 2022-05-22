Німеччина має зайві БМП Marder, але не хоче передавати їх в Україну, - Bild

Міністерство оборони Німеччини має понад 60 бойових машин піхоти Marder, які не планує використовувати і при цьому не передає Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Суспільне, про це з посиланням на таємний документ Міноборони ФРН повідомляє німецький таблоїд Bild.

Згідно з документом, бундесвер має у своєму розпорядженні "понад 62 Marder конфігурації A3, які більше не використовуються". З них 32 за потреби можна полагодити й використати знову, ще 30 — лише використати для запчастин.

Джерело Bild зазначає, що для приведення доступних Marder у бойову готовність знадобиться багато часу — від дев’яти до дванадцяти місяців, але якщо залучити німецькі оборонні підприємства, цей процес пришвидшиться.

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Видання додає, що раніше офіційні посадовці Німеччини заперечували наявність у них бронетранспортерів, про які просила Україна. Зокрема, таку відповідь Міноборони ФРН надало виданню Focus, яке першим повідомило про Marder.

"Самі числа показують, що не через технології, а лише через політичне небажання ми не обіцяємо надати Україні Marder, принаймні на осінь", — зазначає джерело Bild.

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