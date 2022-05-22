Колаборант Харченко, який співпрацював з російськими окупантами у місті Димер, заарештований

В Україні заарештували Олександра Харченка, призначеного російськими військовими під час окупації мером селища Димер Київської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, Олександр Харченко – 39-річний бізнесмен. СБУ підозрює його в тому, що він передав окупантам інформацію про ветеранів війни на Донбасі та членів ТРО.

Під час окупації Харченко брав участь у записі роликів, у яких закликав місцевих жителів виходити з підвалів та не боятися російських військових. Потім це відео публікувало міноборони РФ.

На початку травня окупанти покинули Димер. Харченко при цьому залишився у селищі. За даними WSJ, він ледве вижив після обстрілу машини українськими військами. Тепер він постав перед судом у справі про співпрацю з військовими Росії.

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