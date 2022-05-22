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Колаборант Харченко, який співпрацював з російськими окупантами у місті Димер, заарештований

харченко,колаборант

В Україні заарештували Олександра Харченка, призначеного російськими військовими під час окупації мером селища Димер Київської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, Олександр Харченко – 39-річний бізнесмен. СБУ підозрює його в тому, що він передав окупантам інформацію про ветеранів війни на Донбасі та членів ТРО.

Під час окупації Харченко брав участь у записі роликів, у яких закликав місцевих жителів виходити з підвалів та не боятися російських військових. Потім це відео публікувало міноборони РФ.

На початку травня окупанти покинули Димер. Харченко при цьому залишився у селищі. За даними WSJ, він ледве вижив після обстрілу машини українськими військами. Тепер він постав перед судом у справі про співпрацю з військовими Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє колаборантів за наказом росіян розстріляли двох мирних жителів Великої Димерки на Київщині, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

Київська область (4007) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+42
За даними WSJ, він ледве вижив після обстрілу машини українськими військами.
......................................................
У мене одне єдине запитання: а ***** він вижив ???
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22.05.2022 01:38
+35
У нас тоже прикол ,замначальника говд сразу к кацапам переметнулся и стал начальником при них как я и говорил ,этот обдерет весь город ,будет и ртом и жопой хапать ,давиться . Сегодня арестован за взятки , дегенерат думал , что кацапы конкурентов потерпят в таком увлекательном деле
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22.05.2022 01:48
+33
Русские своих не бросают. Если не верите, то спросите у Харченко
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22.05.2022 01:32
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Русские своих не бросают. Если не верите, то спросите у Харченко
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22.05.2022 01:32 Відповісти
На біса його пхати в буцегарню. Виперти не кордон та й копен дупен в РФію. І хай собі веде бізнес із рідними кацапами
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22.05.2022 09:30 Відповісти
і знов хруні не вірять, що будуть перші зачищені тими, кому продалися...
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22.05.2022 11:09 Відповісти
Дайте мені його на годинку, колаборація швидко витече з нього
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22.05.2022 01:33 Відповісти
За даними WSJ, він ледве вижив після обстрілу машини українськими військами.
......................................................
У мене одне єдине запитання: а ***** він вижив ???
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22.05.2022 01:38 Відповісти
Напевне зйобував на машині в бік рахи і отримав цілий магазин по машині від нервового сбушника
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22.05.2022 07:30 Відповісти
У нас тоже прикол ,замначальника говд сразу к кацапам переметнулся и стал начальником при них как я и говорил ,этот обдерет весь город ,будет и ртом и жопой хапать ,давиться . Сегодня арестован за взятки , дегенерат думал , что кацапы конкурентов потерпят в таком увлекательном деле
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22.05.2022 01:48 Відповісти
Такі дегенерати нажаль не розуміють, що зрадників ніде не *******! Їх тільки використовують при окупаціях, аби населення більш лояльне було! Бо окупант поставивши свого ка💤апського дегенерата, такого ефекту не отримає! І кінець у цих підорів один!
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22.05.2022 02:51 Відповісти
Нічого, потім перевзується в патріота і буде як і всі інші пів країни хто вчора був латентною зеленою ватою. Головне потім вишиванку натягнути- і можна буде йти в слуги
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22.05.2022 03:21 Відповісти
Почистят и отпустят)
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22.05.2022 05:18 Відповісти
Сразу же на гилляку скотыняку
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22.05.2022 01:49 Відповісти
Ніт! Спочатку провести процедуру анального пляшкування.
А вже потім - на гілляку!
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22.05.2022 06:18 Відповісти
На початку травня окупанти покинули Димер. Джерело:

Не розумію.. Якщо на початку травня покинули, так київська область все ще під окупацією? Чи була аж до початку травня?
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22.05.2022 02:47 Відповісти
Опечатка, мова йде про початок квітня. Родичі звідти підтверджують що зрадники втікали під самий кінець відходу русні і одна машина попала під роздачу на околиці. За час окупації в селищі нікого не вбили але пропало 11 жителів.
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22.05.2022 08:48 Відповісти
Увы, убили. Сына хозяина строительного магазина, насколько я знаю. Расстреляли впритык
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22.05.2022 11:31 Відповісти
Хочу Вас огорчить, но в Дымере руzкие как раз таки и убили! Они просто так розстреляли моего друга.
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23.05.2022 10:56 Відповісти
ПРОСТI ПИТАННЯ ДО СБУ :
З якого року цей чувак у Чистилищі?
- Правильно, з 2014 року
А знали ви про нього?
- Від нас,звісно, Так, знали
А що ви зробили,знаючи,що він працює на російських загарбників і створені ним терористичні організації?
- Правильно, ніфіга ви не зробили

І от тепер цей пєдофіл буде в окупованому Маріупооі "займатися" та "опікуватися" дітьми та промивати їм мізки.


Онацкий Валерий Анатольевич
Пособник российско-фашистских захватчиков и террористов. Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Т.н. «начальник отдела по делам семьи и детей» оккупационной администрации захваченного Мариуполя.
Организатор массовых беспорядков в Мариуполе, активный участник всеукраинской акции неповиновения, опытный организатор акций протеста совместно с анархистами, организатор «антифашистских» (антиукраинских) митингов в Мариуполе, поставщик «титушек»
Официальное место работы- ОАО Комбинат Ильича, «каменщик»
Под вывеской общественной организации «Искренность» имеет доступ к детям из детдомов и неблагополучных семей, привлекая их к участию в массовых беспорядках.
Тренер боксерской секции ДКЖ «Глобус» (те же цели).
https://24tv.ua/ru/parad-kollaborantov-kto-poshel-na-sotrudnichestvo-s-okkupantami-v-mariupole_n1959647 Депутат от ОПЗЖ в г. Мариуполь, в 2022 поддержал оккупацию Мариуполя россией.
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22.05.2022 04:56 Відповісти
****.
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22.05.2022 07:29 Відповісти
СБУ было занято крышеванием наркотрафика.
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22.05.2022 09:11 Відповісти
Єдине питання, невже не можливо було пристрелити на місці, при спробі втечі..Мразота
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22.05.2022 06:47 Відповісти
Абсолютно согласен. Зачем кормить эту мразь? А теперь ещё и выпустят через полгода.
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22.05.2022 09:09 Відповісти
Димера - центр добре.Але важливіше "напустити байрактари" на "балицьких та сальдо",щоб іншим покидькам не повадно було.
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22.05.2022 07:10 Відповісти
Ничего, скоро выпустят. В украинских судах полно говноваты.
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22.05.2022 09:08 Відповісти
И ШО ЕГО КОРМИТЬ ТЕПЕРЬ !!!???
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22.05.2022 10:07 Відповісти
що до виборів готуються, впіймали чергового депутата від слуг, пощастило.)))
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22.05.2022 10:53 Відповісти
Кулю в лоб як зрадника
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22.05.2022 19:20 Відповісти
 
 