Колаборант Харченко, який співпрацював з російськими окупантами у місті Димер, заарештований
В Україні заарештували Олександра Харченка, призначеного російськими військовими під час окупації мером селища Димер Київської області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.
За даними видання, Олександр Харченко – 39-річний бізнесмен. СБУ підозрює його в тому, що він передав окупантам інформацію про ветеранів війни на Донбасі та членів ТРО.
Під час окупації Харченко брав участь у записі роликів, у яких закликав місцевих жителів виходити з підвалів та не боятися російських військових. Потім це відео публікувало міноборони РФ.
На початку травня окупанти покинули Димер. Харченко при цьому залишився у селищі. За даними WSJ, він ледве вижив після обстрілу машини українськими військами. Тепер він постав перед судом у справі про співпрацю з військовими Росії.
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У мене одне єдине запитання: а ***** він вижив ???
А вже потім - на гілляку!
Не розумію.. Якщо на початку травня покинули, так київська область все ще під окупацією? Чи була аж до початку травня?
З якого року цей чувак у Чистилищі?
- Правильно, з 2014 року
А знали ви про нього?
- Від нас,звісно, Так, знали
А що ви зробили,знаючи,що він працює на російських загарбників і створені ним терористичні організації?
- Правильно, ніфіга ви не зробили
І от тепер цей пєдофіл буде в окупованому Маріупооі "займатися" та "опікуватися" дітьми та промивати їм мізки.
Онацкий Валерий Анатольевич
Пособник российско-фашистских захватчиков и террористов. Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Т.н. «начальник отдела по делам семьи и детей» оккупационной администрации захваченного Мариуполя.
Организатор массовых беспорядков в Мариуполе, активный участник всеукраинской акции неповиновения, опытный организатор акций протеста совместно с анархистами, организатор «антифашистских» (антиукраинских) митингов в Мариуполе, поставщик «титушек»
Официальное место работы- ОАО Комбинат Ильича, «каменщик»
Под вывеской общественной организации «Искренность» имеет доступ к детям из детдомов и неблагополучных семей, привлекая их к участию в массовых беспорядках.
Тренер боксерской секции ДКЖ «Глобус» (те же цели).
https://24tv.ua/ru/parad-kollaborantov-kto-poshel-na-sotrudnichestvo-s-okkupantami-v-mariupole_n1959647 Депутат от ОПЗЖ в г. Мариуполь, в 2022 поддержал оккупацию Мариуполя россией.