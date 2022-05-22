На південному напрямку 21 травня знищено 29 росіян, 1 танк, 2 САУ та крупнокаліберну гармату "Гіацинт", - ОК "Південь"
На лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській області противник продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу та удосконалення фортифікаційного обладнання своїх позицій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Оперативне командування "Південь".
У повідомленні зазначається: "Нових ударних угруповань ворог не створював, активних наступальних дій не вів. Замість того, проводив повітряну розвідку наших позицій, але в покарання за це втратив безпілотник-розвідник "Орлан-10" влучним пострілом наших бійців. Та сама доля спіткала крилату ракету, спрямовану перед світанком на Одещину.
Вогньовим нальотом наших підрозділів вкрито контрольно-спостережний пункт одного з ударних формувань противника на Херсонщині. Управління підрозділами ворогом втрачено.
В цілому за добу внаслідок ракетно-артилерійської активності наших підрозділів за підтримки авіації, противник недорахувався 29 рашистів, втратив модернізований танк Т-72Б3, самохідну гаубицю "Мста-С" та іншу броньовану техніку.
Та дуже символічно на могилку планів ворога наші хлопці "поклали" 2 "квітки" - крупнокаліберну гармату "Гіацинт" та самохідну гармату великої потужності "Піон".
Не маючи успіхів в бою, ворог на окупованих територіях намагається втримати мирне населення, аби створювати для своїх лідерів та командирів картинку задоволення місцевого населення від "руського миру".
Однак, свідомі цивільні мешканці намагаються евакуюватися з-під рашистської влади та обстрілів, не бажаючи бути живим прикриттям окупантів. А ті в свою чергу встановивши жорсткі обмеження на виїзд з підконтрольної їм території, на блокпостах збагачуються, пропонуючи пропуск за 1000 доларів або їх еквівалент. Але і тоді в слід підступно відкривають вогонь.
В прикордонні на Одещині посилено заходи контролю за прикордонним режимом, але вони запроваджені в рамках воєнного стану, з метою забезпечення надійної охорони державного кордону, недопущення його порушень. На життєдіяльність законослухняних громадян це суттєво не вплине.
Режимі обмеження стосуються, зокрема додаткових перевірок осіб на відповідність мети поїздки та перебування у безпосередній близькості кордону.
В Чорному морі продовжується маневрування 6 великих десантних кораблів та 2 носіїв крилатих ракет – в готовності до застосування понад півтора десятки вбивчих снарядів. Брязкаючи зброєю, вони утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства. Знахабнілі окупанти по відкритих каналах зв’язку та морської безпеки називають води навколо Зміїного своїм територіальним морем, попереджаючи іноземні судна про небезпеку наближення".
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масштабы меньше, но тоже эпично. После этого они метнулись назад в сторону Белогоровки, и решили навести понтонную переправу в районе Серебрянки. Но уже в третий раз бойцы 30-й ОМБр нанесли удар по оккупантам: в результате кацапы потеряли по меньшей мере одну батальонную тактическую группу, понтонное мостовое оборудование было выведено из строя во время форсирования реки, уничтожено несколько единиц техники и несколько десятков человек личного состава.
Теперь типа совершенно "незаметно" пытаются подготовить понтонную переправу в Яремевке, и совершенно "незаметно" переправить десяток танков 1-го танкового полка 20-ой армии. Ожидаем очередной зрелищный массовый суицид орков.
Тобто Розбили інфраструктуру на трільйон долларів. Вбили десятки тисяч людей і це ПРЕМОГА.
Типу на получилося як з Чечнею с першої спроби, вернетесь як Чечню з другої спроби і вбєте третину населеня.
Доля Маріуполя и Алепо показує що вони роблять з містами. Потім філтрацієя і виселення в Сибір.
Щось мені підказує щ, я ж не лох, я не втік- хоче як з вагнеровцями замяти втечу 12 зелених генералів, чонгар і не підірвані у мости на Херсонщині.
Борис Джонсон навіть не хотів їхати в Київ -коли Зеленський начав кружляти - там безблоковість- відложим питання Донбасу і Криму на 15 років.
Щось рано вони вже начали ділити гроші для відновлення України- крадівництво2 в 10-кратному розмірі.
Он ведь уже смотрел в глаза Путина видел там мир