На південному напрямку 21 травня знищено 29 росіян, 1 танк, 2 САУ та крупнокаліберну гармату "Гіацинт", - ОК "Південь"

На лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській області противник продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу та удосконалення фортифікаційного обладнання своїх позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Оперативне командування "Південь".

У повідомленні зазначається: "Нових ударних угруповань ворог не створював, активних наступальних дій не вів. Замість того, проводив повітряну розвідку наших позицій, але в покарання за це втратив безпілотник-розвідник "Орлан-10" влучним пострілом наших бійців. Та сама доля спіткала крилату ракету, спрямовану перед світанком на Одещину.

Вогньовим нальотом наших підрозділів вкрито контрольно-спостережний пункт одного з ударних формувань противника на Херсонщині. Управління підрозділами ворогом втрачено.

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В цілому за добу внаслідок ракетно-артилерійської активності наших підрозділів за підтримки авіації, противник недорахувався 29 рашистів, втратив модернізований танк Т-72Б3, самохідну гаубицю "Мста-С" та іншу броньовану техніку.

Та дуже символічно на могилку планів ворога наші хлопці "поклали" 2 "квітки" - крупнокаліберну гармату "Гіацинт" та самохідну гармату великої потужності "Піон".

Не маючи успіхів в бою, ворог на окупованих територіях намагається втримати мирне населення, аби створювати для своїх лідерів та командирів картинку задоволення місцевого населення від "руського миру".

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Однак, свідомі цивільні мешканці намагаються евакуюватися з-під рашистської влади та обстрілів, не бажаючи бути живим прикриттям окупантів. А ті в свою чергу встановивши жорсткі обмеження на виїзд з підконтрольної їм території, на блокпостах збагачуються, пропонуючи пропуск за 1000 доларів або їх еквівалент. Але і тоді в слід підступно відкривають вогонь.

В прикордонні на Одещині посилено заходи контролю за прикордонним режимом, але вони запроваджені в рамках воєнного стану, з метою забезпечення надійної охорони державного кордону, недопущення його порушень. На життєдіяльність законослухняних громадян це суттєво не вплине.

Режимі обмеження стосуються, зокрема додаткових перевірок осіб на відповідність мети поїздки та перебування у безпосередній близькості кордону.

В Чорному морі продовжується маневрування 6 великих десантних кораблів та 2 носіїв крилатих ракет – в готовності до застосування понад півтора десятки вбивчих снарядів. Брязкаючи зброєю, вони утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства. Знахабнілі окупанти по відкритих каналах зв’язку та морської безпеки називають води навколо Зміїного своїм територіальним морем, попереджаючи іноземні судна про небезпеку наближення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракета окупантів влучила в об'єкт інфраструктури на Одещині, виникла пожежа, - ОК "Південь"