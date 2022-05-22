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На окупованих територіях Запорізької області росіяни постійно порушують правила дорожнього руху, - ОВА

пдд,ремень,безопасности

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила інформацію щодо ситуації в окупованих районах області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє Запорізька ОВА.

У повідомленні зазначається: "В Михайлівці російські військові разом з колаборантами викрали медикаменти з місцевої аптеки, після чого анонсували відкриття так званої "першої муніципальної аптеки" з медикаментами українського виробництва.

Мешканці Мелітополя повідомляють, що окупанти постійно порушують правила дорожнього руху і "розважаються" на дорозі. У результаті таких розваг загарбники переїхали легкове авто, у салоні якого затиснуло жінку. Наразі постраждала перебуває у місцевій лікарні. Свою причетність до інциденту росіяни, як завжди, заперечують.

У Дніпрорудному подібно до Мелітополя і Василівки окупанти розпочали видавати по 10 тисяч рублів в обмін на персональні дані українців.

У Василівці окупаційна адміністрація затвердила курс валют на рівні 10 гривень за 25 рублів. Також повідомляють, що у випадку відмови підприємців продавати товари за рублі - з ними проведуть "профілактичну бесіду".

Колаборант Балицький у Мелітополі розпорядився суб'єктам господарювання з 20 травня 2022 року для розрахунків використовувати як гривню, так і рублі, а безготівкові розрахунки проводити лише в рублях. Зрадник також затвердив курс валют: 2 рублі за 1 гривню".

Також читайте: Загарбники вивозять зерно з окупованої Запорізької області

Автор: 

окупація (6669) Запорізька область (3573)


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Топ коментарі
+8
Так ,я ж про это и кричу уже месяц , там они ведут себя по другому, предпринимателям , только, угрожают , а женщину в машине зажали . А в Буче просто , насиловали и расстреливали , и на машинах никто не ездил , все сидели ,как мыши на подвалах . Тут , явный договорняк по коридору на Крым . А Ермак ещё до сих пор работает , с Верещук и Бакановым
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22.05.2022 05:53
+7
А де поліція? Чого вони їм штрафи не виписують, чи вони тільки в мирних містах хоробрі людям руки викручувати?
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22.05.2022 03:01
+4
Яка користь від військової адміністрації населенню, яке знаходиться під окупацією?
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22.05.2022 05:39
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22.05.2022 02:50 Відповісти
А де поліція? Чого вони їм штрафи не виписують, чи вони тільки в мирних містах хоробрі людям руки викручувати?
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22.05.2022 03:01 Відповісти
Яка користь від військової адміністрації населенню, яке знаходиться під окупацією?
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22.05.2022 05:39 Відповісти
Так ,я ж про это и кричу уже месяц , там они ведут себя по другому, предпринимателям , только, угрожают , а женщину в машине зажали . А в Буче просто , насиловали и расстреливали , и на машинах никто не ездил , все сидели ,как мыши на подвалах . Тут , явный договорняк по коридору на Крым . А Ермак ещё до сих пор работает , с Верещук и Бакановым
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22.05.2022 05:53 Відповісти
Новость из разряда....- Я сходил в туалет....
Пиз-ц....
У тебя танк.. Кто же тебя остановит...
... У бегемота плохое зрение.... Но это не его проблема...
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22.05.2022 05:57 Відповісти
у касабів немає дорог про які правила ти гундосишь?
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22.05.2022 06:16 Відповісти
новина ппц...ще б поскаржились ,що не всі орки шахматисти
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22.05.2022 06:35 Відповісти
щоб окупанти не робили, все одно виходить велика російська вигрібна яма.
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22.05.2022 07:11 Відповісти
більше не має про що писати?????
то штрафуйте....
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22.05.2022 07:11 Відповісти
А камери які понаставляв собаков з монастирським за наші з вами гроші шановні українці що не працюють???
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22.05.2022 07:54 Відповісти
Оштрафовать нарушителей жестко!!!
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22.05.2022 08:05 Відповісти
Ну так высуньте нарушителям на танках "підозру" и оштрафуйте оккупантов.
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22.05.2022 08:13 Відповісти
То хай ДАІшники їх штрафують!

Зеля порахував ДАІшників у 700 тисяч, які захищають Україну?
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22.05.2022 08:34 Відповісти
да-да орки прийшли, щоб дотримуватися законів, смішно.
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22.05.2022 10:50 Відповісти
Вы смеётесь? Скажите ещё что сквернословят и курят в не положенных местах.
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22.05.2022 14:32 Відповісти
У когось шо замість мізків спиртяга?Ви ще скажіть що вони матюкаються і не поважають старших.Хтось с кукухою не друже і не розуміє що війна?
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22.05.2022 19:19 Відповісти
 
 