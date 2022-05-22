На окупованих територіях Запорізької області росіяни постійно порушують правила дорожнього руху, - ОВА

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила інформацію щодо ситуації в окупованих районах області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє Запорізька ОВА.

У повідомленні зазначається: "В Михайлівці російські військові разом з колаборантами викрали медикаменти з місцевої аптеки, після чого анонсували відкриття так званої "першої муніципальної аптеки" з медикаментами українського виробництва.



Мешканці Мелітополя повідомляють, що окупанти постійно порушують правила дорожнього руху і "розважаються" на дорозі. У результаті таких розваг загарбники переїхали легкове авто, у салоні якого затиснуло жінку. Наразі постраждала перебуває у місцевій лікарні. Свою причетність до інциденту росіяни, як завжди, заперечують.



У Дніпрорудному подібно до Мелітополя і Василівки окупанти розпочали видавати по 10 тисяч рублів в обмін на персональні дані українців.



У Василівці окупаційна адміністрація затвердила курс валют на рівні 10 гривень за 25 рублів. Також повідомляють, що у випадку відмови підприємців продавати товари за рублі - з ними проведуть "профілактичну бесіду".



Колаборант Балицький у Мелітополі розпорядився суб'єктам господарювання з 20 травня 2022 року для розрахунків використовувати як гривню, так і рублі, а безготівкові розрахунки проводити лише в рублях. Зрадник також затвердив курс валют: 2 рублі за 1 гривню".

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