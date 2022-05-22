Зеленський обговорив із прем’єром Італії Драгі співпрацю в оборонній галузі
Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі співпрацю двох країн в оборонній галузі та важливість якнайшвидшого ухвалення 6-го пакета санкцій проти РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у Twitter.
"Зідзвонилися з ініціативи Маріо Драгі. Поговорили про співпрацю в оборонній галузі, необхідність прискорення 6-го пакета санкцій та розблокування українських портів", - зазначив Зеленський.
Президент додав, що подякував Італії за беззастережну підтримку України на шляху до Європейського Союзу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чому не віддали наказ віддійти як на Луганщині - щоб не було оточеня.
А Зеленского киданули орки - пообіцяли обмін а по факту: в підорашці знімають пропогандискі роліки, -"чё вы там угражали кадировцам"
Мое мнение не поменялось: никакого обмена бойцов запрещённого в РФ «Азова» быть не должно, их судьбу должен решать трибунал. И здесь я абсолютно солидарен с Денисом Владимировичем Пушилиным», - сказал Слуцкий.
що з зерном - миші зіли
платіть податки - я свої в овшорі тримаю
що з вагнеровцями - операціі не було - но я попередив Лукашенко
Де гроші с ковідного фонду - пішли без тендерів своїм
Що для вас перемога - повернутись до стану 24 лютого а Донбасс і Крим відложим на 15 років
Посмотрел в дупло ***** -увидил мир - всем на шашлики
Для Зелі це зрозумілий співрозмовник.
З Борисом Джонсоном Зеле важче розмовляти...