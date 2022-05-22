Зеленський обговорив із прем’єром Італії Драгі співпрацю в оборонній галузі

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі співпрацю двох країн в оборонній галузі та важливість якнайшвидшого ухвалення 6-го пакета санкцій проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у Twitter.

"Зідзвонилися з ініціативи Маріо Драгі. Поговорили про співпрацю в оборонній галузі, необхідність прискорення 6-го пакета санкцій та розблокування українських портів", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що подякував Італії за беззастережну підтримку України на шляху до Європейського Союзу.

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