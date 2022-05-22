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Зеленський обговорив із прем’єром Італії Драгі співпрацю в оборонній галузі

драгі

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі співпрацю двох країн в оборонній галузі та важливість якнайшвидшого ухвалення 6-го пакета санкцій проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у Twitter.

"Зідзвонилися з ініціативи Маріо Драгі. Поговорили про співпрацю в оборонній галузі, необхідність прискорення 6-го пакета санкцій та розблокування українських портів", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що подякував Італії за беззастережну підтримку України на шляху до Європейського Союзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маємо посадити Москву за стіл переговорів для домовленості про припинення вогню в Україні, - прем'єр Італії Драгі

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Італія (1564) оборона (4772) Драгі Маріо (60)


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а до Берлусконі не звонив?
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22.05.2022 06:53 Відповісти
Навіть в политиці Зеля спілкується в основному з прихильниками Путіна.
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22.05.2022 09:38 Відповісти
курс по 40 грн вже в розрахунках ...Хай торгують ,у людей грошіа немає по такому курсу купувати ....
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22.05.2022 06:53 Відповісти
вони з цим 6м пакетом санкцій вже носяться майже цілий місяць, ніяк до ладу довезти не можуть і все з-за путіноїда Орбана. Так любить Орбан оркостан то нехай приєднується до ньйо.
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22.05.2022 06:58 Відповісти
6-й пакет ніяк до ладу довезти не можуть із-за двозначних висловлювань Зелі та здачі у полон полку "Азов".
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22.05.2022 09:42 Відповісти
Зеля здав Чонгар, без бою і зірваних мостів віддав Херсонщину(12 генералів і губернатор в РФ).
Чому не віддали наказ віддійти як на Луганщині - щоб не було оточеня.

А Зеленского киданули орки - пообіцяли обмін а по факту: в підорашці знімають пропогандискі роліки, -"чё вы там угражали кадировцам"

Мое мнение не поменялось: никакого обмена бойцов запрещённого в РФ «Азова» быть не должно, их судьбу должен решать трибунал. И здесь я абсолютно солидарен с Денисом Владимировичем Пушилиным», - сказал Слуцкий.

що з зерном - миші зіли
платіть податки - я свої в овшорі тримаю
що з вагнеровцями - операціі не було - но я попередив Лукашенко
Де гроші с ковідного фонду - пішли без тендерів своїм
Що для вас перемога - повернутись до стану 24 лютого а Донбасс і Крим відложим на 15 років

Посмотрел в дупло ***** -увидил мир - всем на шашлики
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22.05.2022 07:19 Відповісти
Це той Маріо Драгі, який направив Генсеку ООН план зливу України?
Для Зелі це зрозумілий співрозмовник.

З Борисом Джонсоном Зеле важче розмовляти...
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22.05.2022 08:31 Відповісти
Зелі дуже приємно розмовляти з прихильниками Путіна.
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22.05.2022 09:36 Відповісти
Так, оборонна промисловість італії, це все
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22.05.2022 10:37 Відповісти
 
 