РФ може здійснювати підготовку до захоплення частини Херсонської області та просування до Запоріжжя, - вашингтонський Інститут вивчення війни
Російські війська можуть готуватися до наступу, щоб захопити решту північної Херсонської області і просуватися до міста Запоріжжя, попри те, що 21 травня не було жодних підтверджених наступів на південному напрямку.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.
У Херсонській ОДА заявили, що окупанти поповнюють своє угруповання у Високопіллі з Архангельська на півночі області в очікуванні посилення бойової активності в районі кордону Херсон-Миколаївська область.
Відзначена висока концентрація російських військ в Інженерному, на півдні від Гуляйполя, що вказує на потенційну підготовку росіян до продовження наступу на Гуляйполе, вважають аналітики.
У Мелітополі окупанти вивішують прапори на честь 220-річчя Таврійської губернії, що може свідчити про намір російських військ перетворити окуповані території в Херсоні і Запоріжжі на квазіреспубліку, як "ЛНР" або "ДНР", але також підкреслює відсутність послідовності у вирішенні питань окупації по всій Україні.
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підтопиться міст у херсоні, не буде води у північно-кримський канал, виникне аварійна ситуація на запорізькій аес...тобто ні через греблю ні через міст переправитись на північ херсонської області не буде можливості
забив і пішов далі, без емоцій...
захід це зрозуміє папіздже....
не все так бистро.
зачем людям давать надежду?
Я можу трьома мовами написати і те, що пишу, можу обгрунтувати, щоб не виглядати балаболом.
Чого і тобі бажаю
А по здачі.
8 років не змогли звільнити Донецьк та Луганськ, попри перевагу.
Судячи з цього, не маючи переваги на інших втрачених територіях, повернути їх можна буде тільки коли всіх зрадників у владі та армії ліквідують, чого не буде найближчими роками.
палити кацапню вже стало традіціею
Хуже точно не будет!
А потом совковые гавноеды типа тебя выбрали зелёное гавно - и получили войну