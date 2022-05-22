РФ може здійснювати підготовку до захоплення частини Херсонської області та просування до Запоріжжя, - вашингтонський Інститут вивчення війни

Російські війська можуть готуватися до наступу, щоб захопити решту північної Херсонської області і просуватися до міста Запоріжжя, попри те, що 21 травня не було жодних підтверджених наступів на південному напрямку.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

У Херсонській ОДА заявили, що окупанти поповнюють своє угруповання у Високопіллі з Архангельська на півночі області в очікуванні посилення бойової активності в районі кордону Херсон-Миколаївська область.

Відзначена висока концентрація російських військ в Інженерному, на півдні від Гуляйполя, що вказує на потенційну підготовку росіян до продовження наступу на Гуляйполе, вважають аналітики.

У Мелітополі окупанти вивішують прапори на честь 220-річчя Таврійської губернії, що може свідчити про намір російських військ перетворити окуповані території в Херсоні і Запоріжжі на квазіреспубліку, як "ЛНР" або "ДНР", але також підкреслює відсутність послідовності у вирішенні питань окупації по всій Україні.

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