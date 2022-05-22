Через бойові дії в Україні залишаються без світла 675 населених пунктів, - Міненерго

Через пошкодження, спричинені бойовими діями, в Україні залишаються знеструмленими 675 населених пунктів. Окрім того, без газопостачання - понад 160 тис. абонентів.

Про це повідомляє Міненергетики у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За даними міністерства, на Донеччині знеструмлено 326,2 тис. споживачів, Луганщині – 128,3 тис., Харківщині – 97 тис.

За минулу добу відновлено електропостачання близько 18,6 тис. споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 8,6 тис., Харківській – 5,2 тис., Одеській – 1,7 тис., Запорізькій – 1,3 тис., Миколаївській – 1,1 тис., Житомирській – 700 споживачів.

Найскладніша ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Протягом доби подачу газу відновили 360 абонентам.

"Українські енергетики докладають максимальних зусиль, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах, в тому числі внаслідок несприятливих погодних умов", - зазначають у Міненерго.

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