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Ворог намагається прорвати оборону українських військ і вийти на адмінкордон Луганської області, - Генштаб ЗСУ
На Донецькому напрямку окупанти намагаються прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"На Донецькому напрямку окупанти намагаються прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Ворог здійснив авіаційні удари по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Врубівка та Бахмут", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+14 Yakov Nemo
показати весь коментар22.05.2022 09:14
+12 Ksenia VB
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всі все бачать, навіть сліпі...
Але діяльність не припинив.
він хоче шоб його перемогли"
Лесь в зерненько дивиться і все бачить..
Натомість ми нарощували армію та економіку. Але раптом дехто втомився від війни і почав шукати миру в очку путінга. Ну шо, віднайшли ?
І як тобі ефект ?
Лесь Подерв'янський дійсно неординарне талановите явище...
буба рапортує, бо командувач головняний-рапортувач.....
скажіть ще дякую шо кіндюк стріли на мапі не малює - ********-наполеонов зазвичай пре на це....
+ коли росіяни намагалися кинутися, Україна знищила російські лінії постачання. Це було дуже ефективно.
- росіяни засвоїли урок і почали атакувати українські нафтові та транспортні об'єкти. Зараз газу не вистачає навіть для військових.
+ Україна використовувала багато дронів, щоб отримати тактичну перевагу для артилерії
- Росія почала робити те саме
+ Україна мала певний успіх у контратаці Харкова
- Росія потихеньку будує свій котел, у них з одного боку Попасна, а з іншого боку сподіваються перетнути річку, тоді можуть зробити кліщі.
- Росія намагається відбити звільнені території.
все це в кацапів вже є....
з цього мав би і якись контрудар зліпитися - ні... нема контрудару
Нужны только новости про достижения ВСУ в смысле освобождения Украины.
Кстати, новости про пустые переговоры ЗЕ! и шоблы тоже надоели.
Это как ППР - посидели, пописдели, разошлись
Нужно про реальные результаты, есть ли польза от этих переговоров
"А оно вон как оказалось Михалыч,кругом π|дары засели".
прийде якесь трампівсьске ***** в нас - *** Україна якусь поміч побачить.
шойга, кацап ти смердячий, що ж ти робиш? Швецію та Фінляндію до НАТО женеш, а потім будеш рохкати: "Я здєзь нє прі чьом!", зайвехромосом кацапорилий!
А умение наших коррупционеров похерить любое начинание , я смотрю с оптимизмом.
Я хочу ошибаться ,и думать что все будет хорошо. Все будет Украина.
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163?fbclid=IwAR1RUGXAegX2KjPrqzxPgOL1AN2lWtWCNOq8qpUURKup2eMvOp0bTD8ulTw Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ»
Подивіться самі ці два сюжети, вони короткі, разом - 5 хвилин.
1. https://www.youtube.com/watch?v=NMW-tY5qli8&list=PLCPC7CzMu8otBYmW5kHxWB2MLthEDDwsR&index=14 Рубіжного немає як міста: росіяни не змогли захопити, тому оскаженіли й знищили, - Петро Кузик, командир роти добробату Во "Свобода"
2. https://www.youtube.com/watch?v=aXBiOFbiR48&list=PLCPC7CzMu8otBYmW5kHxWB2MLthEDDwsR&index=16 Ворог поставив за мету зробити котел у Лисичанську та Сєвєродонецьку, - Сергій Шакун, боєць тероборони Сіверськодонецька
Може, хтось і зрозуміє, що там, справді - критичні дні оборони, але не "котельні". В самих бійців - жодної паніки