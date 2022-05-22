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Новини Війна
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Партизани допомогли ЗСУ знищити артилерійські системи окупантів у Запорізькій області, - ОВА

зсу

Українські захисники разом із партизанами знищили кілька ворожих артилерійських систем у Запорізькій області.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки злагодженим діям із партизанами, українські стрільці знищили кілька артилерійських систем російської армії.

На ці свої поразки загарбники відповіли посиленням контролю на блокпостах та перевірками не лише приватних авто, а й громадського транспорту у Мелітополі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Партизани в окупованому Мелітополі ліквідували військових РФ високого рангу, - ОВА

Автор: 

Запорізька область (3573) партизани (192) ЗСУ (7501)


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Топ коментарі
+16
Українським партизанам-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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22.05.2022 08:33
+2
Оце так феєрверк.. вперше на війні знищено таку техніку https://youtu.be/fqn_OBFvKoE
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22.05.2022 08:35
+2
Розігнали мирні мітинги отримали партизанський рух.
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22.05.2022 09:05
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Українським партизанам-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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22.05.2022 08:33 Відповісти
Оце так феєрверк.. вперше на війні знищено таку техніку https://youtu.be/fqn_OBFvKoE
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22.05.2022 08:35 Відповісти
громадського транспорту у Мелітополі , а в Ірпені, не працював в час окупації, ЧОМУ ?
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22.05.2022 08:55 Відповісти
Це ж риторичне питання, правда?
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22.05.2022 09:03 Відповісти
В Мелитополе не было таких боевых действий как в Ирпене .Город практически без боя захватили и оккупировали соответственно и инфраструктура почти не пострадала
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22.05.2022 09:28 Відповісти
Розігнали мирні мітинги отримали партизанський рух.
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22.05.2022 09:05 Відповісти
Ладно ,задам вопро, другой стороны, почему Мелитополь и Херсон, пали сразу, а Марик держался больше двух месяцев?
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22.05.2022 09:36 Відповісти
Під Маріком з 2014 року стояли боєздатні підрозділи, які роками стримували сепарів з боку днр. Ось вони 24 лютого і вступили в бої.

А в Мелітополі, Бердянську, Новій Каховці фактично нікого не було.

З Херсоном взагалі окрема історія. Замість того, аби перевести наші підрозділи на правий берег і підірвати за собою Антонівський міст, хтось вирішив провести лобову контратаку з Херсона на Олешки. Орки накрили цю контратаку авіацією з Крима, після чого наших підрозділів під Херсоном не залишилось.

Якщо залишимось живі, будемо розбиратись, який політичний чи військовий геній *****..ав Південь.
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22.05.2022 09:47 Відповісти
Ще важливо: наших підрозділів у Мелітополі, Бердянську фактично не було, бо передбачалось, що орків затримають на Чонгарі, і у наших буде час провести передислокацію військ.

Отже, ключове питання цієї війни для українського суспільства - хто здав Чонгар!
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22.05.2022 09:55 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/veteranmvs/posts/2120035144822974/?comment_id=2120782584748230
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22.05.2022 13:13 Відповісти
Спасибо всем тем,кто не смотря на оккупацию, продолжает делать возможное и невозможное для скорейшей победы Украины
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22.05.2022 10:04 Відповісти
добре, але чому людей використовували для виправлення вогню, а не дронів? Не вистачає дронів чи росіяни знайшли спосіб швидко їх збити?
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22.05.2022 10:13 Відповісти
А ПАРТИЗАНАМ ЗАРПЛАТУ ПЛАТЯТ !!!???
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22.05.2022 10:35 Відповісти
У нас в Сумській області звичайні люди допомогали ЗСУ виявляти колони техніки, місця дислокації орків, давали координати нашій арті.
Зараз вони ходять по вулицях, стоять в чергах на заправках, пораються на городах чи працюють у своїх перукарнях, кафешках та СТО.
Ніхто їх партизанами тоді не називав, і зараз ніхто особливо про них не згадує. Та вони і не претендують на щось.

Ну якщо у Запорізькій області це партизани, то хай будуть партизанами...
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22.05.2022 10:54 Відповісти
рузьге ифан, сдафайся
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22.05.2022 11:56 Відповісти
 
 