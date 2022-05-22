Партизани допомогли ЗСУ знищити артилерійські системи окупантів у Запорізькій області, - ОВА

Українські захисники разом із партизанами знищили кілька ворожих артилерійських систем у Запорізькій області.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки злагодженим діям із партизанами, українські стрільці знищили кілька артилерійських систем російської армії.

На ці свої поразки загарбники відповіли посиленням контролю на блокпостах та перевірками не лише приватних авто, а й громадського транспорту у Мелітополі", - йдеться в повідомленні.

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