Партизани допомогли ЗСУ знищити артилерійські системи окупантів у Запорізькій області, - ОВА
Українські захисники разом із партизанами знищили кілька ворожих артилерійських систем у Запорізькій області.
Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Завдяки злагодженим діям із партизанами, українські стрільці знищили кілька артилерійських систем російської армії.
На ці свої поразки загарбники відповіли посиленням контролю на блокпостах та перевірками не лише приватних авто, а й громадського транспорту у Мелітополі", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+16 Александр Чуднивец #474549
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А в Мелітополі, Бердянську, Новій Каховці фактично нікого не було.
З Херсоном взагалі окрема історія. Замість того, аби перевести наші підрозділи на правий берег і підірвати за собою Антонівський міст, хтось вирішив провести лобову контратаку з Херсона на Олешки. Орки накрили цю контратаку авіацією з Крима, після чого наших підрозділів під Херсоном не залишилось.
Якщо залишимось живі, будемо розбиратись, який політичний чи військовий геній *****..ав Південь.
Отже, ключове питання цієї війни для українського суспільства - хто здав Чонгар!
Зараз вони ходять по вулицях, стоять в чергах на заправках, пораються на городах чи працюють у своїх перукарнях, кафешках та СТО.
Ніхто їх партизанами тоді не називав, і зараз ніхто особливо про них не згадує. Та вони і не претендують на щось.
Ну якщо у Запорізькій області це партизани, то хай будуть партизанами...