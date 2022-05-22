Окупанти вночі обстріляли цивільну інфраструктуру Запорізької області, є постраждалі громадяни, - ОВА

Війська РФ вночі запустили ракети по одному із сіл на Вільнянщині.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 22 травня, близько 02:44 російські війська запустили ракети по цивільній інфраструктурі одного з сіл на Вільнянщині Запорізької області. Наразі, на місці події працюють відповідні служби. Попередньо встановлено, що є постраждалі громадяни.



Вибухи, які вночі чули мешканці Запоріжжя, були звуками цього обстрілу", - зазначили в ОВА.

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