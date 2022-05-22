Делегації США, Канади, Нової Зеландії, Японії та Австралії залишили зал засідань АТЕС на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну

Представники Сполучених Штатів, Канади, Нової Зеландії, Японії та Австралії залишили 21 травня зустріч міністрів торгівлі організації Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Бангкоку на знак протесту проти вторгнення Росії до України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Делегації цих країн залишили зал засідань, коли на відкритті почав виступати з промовою представник Російської Федерації.

Понад сімсот учасників форуму АТЕС з'їхалися до столиці Тайланду, щоб обговорити спільні для них економічні проблеми – вперше за два роки це робиться очно, а не відеозв'язку.

Загалом у конференції брали участь представники 21 країни.

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