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Делегації США, Канади, Нової Зеландії, Японії та Австралії залишили зал засідань АТЕС на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну
Представники Сполучених Штатів, Канади, Нової Зеландії, Японії та Австралії залишили 21 травня зустріч міністрів торгівлі організації Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Бангкоку на знак протесту проти вторгнення Росії до України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".
Делегації цих країн залишили зал засідань, коли на відкритті почав виступати з промовою представник Російської Федерації.
Понад сімсот учасників форуму АТЕС з'їхалися до столиці Тайланду, щоб обговорити спільні для них економічні проблеми – вперше за два роки це робиться очно, а не відеозв'язку.
Загалом у конференції брали участь представники 21 країни.
Топ коментарі
+17 Jonathan Jones
показати весь коментар22.05.2022 08:56
+6 Борменталь Незабаром
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+4 Володимир Д
показати весь коментар22.05.2022 09:14
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