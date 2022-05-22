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Делегації США, Канади, Нової Зеландії, Японії та Австралії залишили зал засідань АТЕС на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну

атес

Представники Сполучених Штатів, Канади, Нової Зеландії, Японії та Австралії залишили 21 травня зустріч міністрів торгівлі організації Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Бангкоку на знак протесту проти вторгнення Росії до України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Делегації цих країн залишили зал засідань, коли на відкритті почав виступати з промовою представник Російської Федерації.

Понад сімсот учасників форуму АТЕС з'їхалися до столиці Тайланду, щоб обговорити спільні для них економічні проблеми – вперше за два роки це робиться очно, а не відеозв'язку.

Загалом у конференції брали участь представники 21 країни.

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Автор: 

Австралія (428) Канада (2187) Нова Зеландія (104) США (22545) Японія (1197)


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Топ коментарі
+17
Сам факт того, что этом форуме есть "представители РФ" в сотни раз красноречивее, чем все ваши "демонстративно вышли".
Это и есть ваши "санкции", которые РФ обходит и компенсирует.
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22.05.2022 08:56
+6
сподіваюся, представник расєї, через такий дємарш, вибіг на вулицю весь в сльозах
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22.05.2022 08:52
+4
Правильно і принципово зробили. На такому форумі це дуже серйозний знак
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22.05.2022 09:14
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сподіваюся, представник расєї, через такий дємарш, вибіг на вулицю весь в сльозах
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22.05.2022 08:52 Відповісти
Та не в сльозах , а з повними штанами лайна , вискочив ваш кацап 😡
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22.05.2022 10:46 Відповісти
Сам факт того, что этом форуме есть "представители РФ" в сотни раз красноречивее, чем все ваши "демонстративно вышли".
Это и есть ваши "санкции", которые РФ обходит и компенсирует.
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22.05.2022 08:56 Відповісти
Обходьте що вам буде завгодно, тільки результату від санкції, це не змінить.
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22.05.2022 09:23 Відповісти
Торговли?Как вы думаете что сделала бы Украина в этом случае?
Речь идёт о бабле.
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22.05.2022 09:05 Відповісти
Правильно і принципово зробили. На такому форумі це дуже серйозний знак
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22.05.2022 09:14 Відповісти
Правильно, принципово вчинили. На такому форумі це серйозний знак.
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22.05.2022 09:15 Відповісти
надеюсь что они сделали вид что отпросились в туалет, а то путя обидится а у него бимба!
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22.05.2022 09:31 Відповісти
ДА ******* РОССИЯН В ТИХОМ ОКЕАНЕ !!!
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22.05.2022 09:41 Відповісти
Правильно, лучше попить кофейка, чем слушать представителя руццкой *********, один хер байки только вещают)))
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22.05.2022 10:03 Відповісти
 
 