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Зріс ризик конфлікту між світовими державами, - голова комітету начальників штабів армії США Міллі

міллі

Голова Комітету начальників штабів ЗС США генерал Марк Міллі заявив у суботу, що ризик серйозного конфлікту між великими державами зріс. Сполучені Штати вступають у світ, який стає більш нестабільним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

Він підкреслив, що світ "має потенціал серйозного міжнародного конфлікту між великими державами".

"Ми стикаємося зараз з двома світовими державами - Росією і Китаєм. Кожна з цих країн має значний військовий потенціал і невідступно має намір змінити нинішній порядок, заснований на правилах", - заявив Міллі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські захисники ефективно використовують західні зразки зброї, - голова комітету начальників штабів армії США Міллі

Автор: 

Китай (4509) конфлікт (443) росія (64946) США (22545) Міллі Марк (156)


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Топ коментарі
+38
Да мочите уже плешивого, задолбали со своими умозаключениями
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22.05.2022 09:00
+25
Вы о каких мировых правилах вообще здесь говорите? В етом мире только одно правило- слабых уничтожают и захватывают а сильных задабривают и умиротворяют. Все что делал *цивилизованный* мир все это время, это вооружал кремлевских империалистов и разоружал Украину. Даже сейчас нам не дают оружия чтобы мы быва не перешли в наступление и не дошли до Мацквы. Зато ищут как сохранить литСо диктатора убившего миллионы людей по всему миру за какие то 20 лет своего правления.
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22.05.2022 09:23
+23
Ой, проснулся. А раньше незаметно было?
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22.05.2022 08:51
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Ой, проснулся. А раньше незаметно было?
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22.05.2022 08:51 Відповісти
Раньше был другой генерал.
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22.05.2022 09:04 Відповісти
с просоння он еще забыл о северной корее, хомяк может обидится, прийдется и ему спасать морду лица
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22.05.2022 09:15 Відповісти
росия это невеликая держава. Китай, в принципе, тоже.
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22.05.2022 08:58 Відповісти
Вона большая, а не вєлікая. Кацапня не розуміє значення українського слова велика.
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22.05.2022 09:40 Відповісти
кацапня это да, но Китай - это Китай. у них мозгов имхо поболе, чтобы воевать (хотя конечно всегда есть шанс, что какой-то карлик сбрендит, но цк компартии вроде бдит, хотя может этого и не видно)
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22.05.2022 13:31 Відповісти
Да мочите уже плешивого, задолбали со своими умозаключениями
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22.05.2022 09:00 Відповісти
Не зріз а ЗРІС
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22.05.2022 09:01 Відповісти
Не канадiйский, а канадський.
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22.05.2022 09:07 Відповісти
Не австралійський, а австральський.
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22.05.2022 09:12 Відповісти
Не римський, а римiйський
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22.05.2022 09:41 Відповісти
ромейський...
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22.05.2022 10:20 Відповісти
Ромський
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22.05.2022 16:48 Відповісти
Зеля писав Канадія, значить канадійський.
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22.05.2022 09:42 Відповісти
Не писав
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22.05.2022 18:38 Відповісти
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22.05.2022 09:05 Відповісти
яку літеру приховує % ?
може Б
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22.05.2022 09:11 Відповісти
спробуй ще
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22.05.2022 09:24 Відповісти
П ?
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22.05.2022 09:52 Відповісти
а ты сиськи покажешь?
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22.05.2022 09:59 Відповісти
А ти ?
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22.05.2022 10:25 Відповісти
А на воротах написано..., накакано..., наблёвано.
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22.05.2022 13:04 Відповісти
Що пан дженераль очі закатили? Мабуть думки - *** його, прийдеться воювати? Треба було в 2008 за Грузію бункерного удавити. А зараз вже піздно думати, треба воювати
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22.05.2022 09:13 Відповісти
боюсь як би не почали відступати ті генерали міллі(
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22.05.2022 09:18 Відповісти
Соплі треба менше жувати та й зброю нам надавати , щоб вам самим не воювати (віршик вийшов)
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22.05.2022 09:14 Відповісти
Може генерал згадає, хто дав СССР атомну зброю? Чи нагадати йому, хто озброював РФ останні роки? Я все частіше згадую слова які сказав один гуморист про американців - 'ну, тупиє'. Зараз, коли України ціною великих жертв воює з однією з держав які назвав генерал, якраз час вступити в неминучу війну. Але американці чекають, коли залишаться наодинці? Паперове НАТО воювати не буде за винятком декількох держав.
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22.05.2022 09:15 Відповісти
Ви трошки туповатий, тому не розумієш чому досі Америка не направила своїх солдат на війну, але пояснювати Вам ніхто нічого не буде.
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22.05.2022 10:37 Відповісти
может статься ,что при такой "разведке и отделе прогнозирования" США останется в дураках ,особенно если украинский фронт рухнет или народ задолбет в конце -концов противостояние орде за геополитические интересы ГЛОБАЛИСТСКОЙ БАНДЫ (которая по сути сейчас вставляет палки в помощь ЕС и США)
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22.05.2022 23:17 Відповісти
І до чого він це? Треба відступити і мовчати в тряпочку чи що?? херня якась всі ці заяви(
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22.05.2022 09:17 Відповісти
ЧОму на марафон тягнуть всілякий непотріб ?
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22.05.2022 09:18 Відповісти
Бо обрали таку владу
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22.05.2022 09:25 Відповісти
ВЛАДА ПАНИНА !?)
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22.05.2022 09:43 Відповісти
Бо Янєлох любить уселяке лайно до себе підтягувати.... чому..... питання дійсно цікаве.... мабудь тому що сам лайно.... іньшого пояснення я не знаходжу.
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22.05.2022 10:39 Відповісти
Це що, кассабський любитель собачих піструнів!? Яке дно! Уйобки зелені... Наступного разу ці потвори можуть спробувати провести телеміст із "нєтакімі" уззкімі, а вже потім - із ********** і помьотом, пояснюючи це бажанням почути "альтернатівноє мнєніє".
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22.05.2022 11:01 Відповісти
так засранець шустер так і робив
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22.05.2022 11:56 Відповісти
В рамках інформаційної війни (а війна завжди брудна). Панін зараз активно виступає супротивником режиму ***** і війни з Україною, критикує акторів-прибічників кремляді.
А його особисте життя нехай залишається особистим, як і моє критичне бачення його актором суто криміналістичних фільмів.
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22.05.2022 12:48 Відповісти
непотреб зараз рулить в турборежимі, для нього Панін та інша москальня не вороги, а партнери по бізнесу... війна війною, а відосікі про "сватов", "папіков" та інший квартальний мотлох крутиться у москалів по тв каналах та поповнює офшорну скриньку "найвеличнішого"... Тому москаль-зоофіл Панін для його шобли не ворог, проху..ловський канал Інтер теж не ворог, а ось 5 канал, Прямий, Еспрессо, це для антиукраїнської мерзоти вороги...
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22.05.2022 12:57 Відповісти
Вы о каких мировых правилах вообще здесь говорите? В етом мире только одно правило- слабых уничтожают и захватывают а сильных задабривают и умиротворяют. Все что делал *цивилизованный* мир все это время, это вооружал кремлевских империалистов и разоружал Украину. Даже сейчас нам не дают оружия чтобы мы быва не перешли в наступление и не дошли до Мацквы. Зато ищут как сохранить литСо диктатора убившего миллионы людей по всему миру за какие то 20 лет своего правления.
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22.05.2022 09:23 Відповісти
Это и так понятно..Делать-то нам что в такой ситуации??
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22.05.2022 09:39 Відповісти
Все просто. Девіз відомий.
Все для фронту, все для перемоги.
Да, жертви будуть колосальні.
Але інакше- загинемо всі
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22.05.2022 10:33 Відповісти
много хитросделанных уже чкурнула за кордон и возвращаться не собирается. Так что не вси
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22.05.2022 13:52 Відповісти
Цей мілі жахливий сикун, постійно дзвонить до расєї аби щось не трапилося. Головний військовий країни ватажку світу а поводиться як міністр оборони мадярії...
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22.05.2022 09:30 Відповісти
просто працює на півтори ставки
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22.05.2022 09:42 Відповісти
********** концерви повилазили.
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22.05.2022 09:30 Відповісти
Я так понимаю здесь собираются,те
кто до 2014 г.против вступления в НАТО выступал?
Теперь они рассказывают,что НАТО
вместо них воевать должно,почему?
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22.05.2022 09:31 Відповісти
НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ ВСЕХ РОССИЯН В ЕС !!!
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22.05.2022 09:39 Відповісти
Начинай! Как токо пару сотен собственноручно уничтожишь - мы подтянемся!
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22.05.2022 18:14 Відповісти
мы подали заявку в НАТО и прописали это в конституции. НАТО на нас положило. И не из-за коррупции. А потому что сс*ло россию. И сс*т.
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22.05.2022 13:54 Відповісти
Ты само на себя положило, выбрав верховным говнокомандующим сраного клоуна, мечтающего заглянуть в очко *****. А теперь у тебя претензии к НАТО
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22.05.2022 18:15 Відповісти
Это ты рассказываешь.
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22.05.2022 16:53 Відповісти
Жаль что сейчас нельзя сказать то ,что многие и так знают-а может проще было не играть в геополитику и не идти на поводу лгунов (слушаем бывшего посла США В Москве ) из США И НАТО?
И выбрать Белорусский или Казахстанский вариант?
И пусть бы сам западный блок разбирался с Кацапией и Китаей ,ну или медленно подгнивал (если ему так больше нравится)
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22.05.2022 23:22 Відповісти
Что рф, что китай - это никакие не державы, а просто орды дикарей, которым случайно досталось современное оружие и технологии. Запад сам себе создал проблемы, где по тупости, а в основном по жадности, а теперь думают кто виноват и что делать.
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22.05.2022 09:35 Відповісти
ДАВАЙТЕ !!! А МАЛЕНЬКИЕ СТРАНЫ НЕ ТРОГАЙТЕ !)
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22.05.2022 09:35 Відповісти
Давайте амеры признавайтесь что вы обосрались. Вы всю жизнь подкармливали рузкого медведя чтобы тот сражался с китайской пандой. А вместо етого рузкий медведь вырос и начал все громить и пожирать да еще и с китайской пандой обьеденились. Нас же постоянно давили и рассказывали что мы никто и нам оружие низзя, потому что рузкий медведь будет недоволен
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22.05.2022 09:37 Відповісти
Якби менше сцикотості було, то війна вже б закінчилася..
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22.05.2022 09:38 Відповісти
Китайське економічне диво тримається виключно на виробництві товарів для країн НАТО та друзів США. І як тільки жовтоморді вирішать повоювати зі США, вони втратять 40% економіки. А це сотні мільйонів безробітних у самому Китаю. До того ж зараз у Китаї сильний спад економіки і без війни. Я не вірю у цю війну.
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22.05.2022 09:38 Відповісти
а чорт знає, русскім війна тим більше потрібна не була. Вся їх економіка трималася на продажу ресурсів і вони не погано жили, навіть рядовим вистачало на море поїхати, в Україні вони теж тримали бізнес і мали вплив, чималий вплив, до Криму каталися хоч вздовж хоч поперек. То якого біса їм не вистачало? Бо ми зкинули їх гауляйтера януковича.
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22.05.2022 10:31 Відповісти
це згідно нормальної людської логіки. А насправді раша без війни існувати не може.
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22.05.2022 12:00 Відповісти
А умирающие города, не говоря уже о мертвых деревнях россии; срань по всей стране, где мусор не убирают годами; а наростающий произвол силовых структур и постоянное закручивание гаек и т.д., и т.п.
Что надобно сделать чтобы перевести внимание убогих рабов с их жалким состоянием?
Правильно: перенести внимание рабов на наличие какой-то зарубежной угрозы!
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22.05.2022 13:23 Відповісти
для тоталитарных режимов все разговоры про экономику -ерунда ,про падение экономики -тоже.
Если надо такой режим намного быстрее проведет мобилизацию экономики по военному типу и никаких проблем у населения не будет-жратва есть,крыша над головой тоже ,что еще особо нужно?
Сейчас Китай достроит на севере свои 220 шахт межконтинентальных ракет ,добавит еще десяток атомоходов и десяток авианосцев и вполне вероятно заговорит по советски
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22.05.2022 23:28 Відповісти
тобто є ризик раша кирдик..
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22.05.2022 09:42 Відповісти
Не підозрював генерал, що його аналіз наштовхнеться на шалену критику диванних експертів з України
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22.05.2022 10:53 Відповісти
Які прочитали перекладене невідомо ким невідомо що взяте невідомо де.
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22.05.2022 11:56 Відповісти
мене вельми, скажу так, дивує, коли:
1. генерал виконує політичні функції і робить політичні заяви, бо не функція це генерала (любого);
2. генерал існує не для миру, а для війни (навіть щодо її запобігання), тобто його функція реалізовувати військові функції захисту/нападу від імені країни, яку від представляє.

Тому, коли починають всякі (високі і "низькі" генерали") коментувати такі речі, то потрібно запитати - генерале, а чи ти свою роботу робиш? Ти вже склав план, що робити, коли нападуть на нас, чи коли ми нападемо на них, там все добре і зрозуміло, в тому плані? Склав? тоді готуйся, а не коментуй, якщо ні, то складай і організовуй.
А раз його випустили, то це означає, що потрібну тезу має озвучити цілий генерал. Думаю, що там без Саллівана не обійшлось.
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22.05.2022 11:01 Відповісти
Приємно бачити як кацапи заради просування кремлівських сенсів опановують українську мову

Своей Шойге будешь рассказывать что ему делать, набутылочник украиномовный
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22.05.2022 18:23 Відповісти
А чем вам не нравится умозаключение, оно реально, когда рашка ослабнет, ее заберёт Китай, тем самым забрав все ее ресурсы. Вот этого мир не хочет
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22.05.2022 11:10 Відповісти
це все супергіперболічні міркування. У китаю достане людських ресурсів для захоплення такої території (і то є об'єктивні застереження щодо можливості їхньої нації до перебування у відповідних природних зонах), однак забракне технологічних, управлінських і технічних засобів щодо цього. Тому це все звичайна "лякачка" для пересічного піпла, щоб збити собі відповідні преференції. Це те саме, що і "лякачка" для тактичний ядерний удар - ""тримайте мене семеро, бо навіть одному немає чого тримати". Крім того не потрібно забувати, що паралельно будуть ще відповідні процеси супротиву цим діям.

Чесно кажучи, стільки в світі розвелося маніпулятивної балаканини, розрахованої на пересічних 80% з слабенько розвинутим механізмом розуміння причинно-наслідкових дій, що вже просто диву даєшся. і ведуться ж і продовжують вестись... вівці, як колись говорили про рівень професіоналізму футболістів "Карпат" )))
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22.05.2022 11:34 Відповісти
"лякачка" - да ты кацап уже дисер можешь писать!

гугл-транслейту только авторские не забудь отчислить!
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22.05.2022 18:28 Відповісти
А УКРАИНА ПРИ ЧЁМ !!!???
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22.05.2022 11:34 Відповісти
Гарненько так і Китай хочуть вплести, який до речі засвоїв урок України, і рубає собі тихо і мирно бабло. А в нас гинуть люди щодня, бо зброї підкидують для підтримки вогню війни, а спроб погасити цей вогонь американці не роблять.
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22.05.2022 11:44 Відповісти
Суммарный военный потенциал США+Европа с Британией и Австралией гораздо выше, чем рф + Китай, не говоря уже о том, что аналоговнеты не идут ни в какое сравнение с западным оружием. Тем не менее, рф может доставить много хлопот цивилизованному миру. До сих пор не ясно, как скромный подполковник кгб, после службы выдвинувшийся и прилежно тянувший нелегкую лямку лидера большого государства превратился в свирепого кровавого диктатора, рискнувшего разрушать города в центре Европы. Больше 2 сроков все-таки нельзя. #путинсгинь
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22.05.2022 12:47 Відповісти
Жіночка, заспокойтесь, все буде гаразд.
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22.05.2022 13:22 Відповісти
"...із посиланням на FoxNews" - ребята, ну сколько можно уже объяснять, что фоксньюз - это как 1+1, только в разы хуже. А сейчас они очень обижены, что их Трампа сместили и вместо него демократ Байден. Они сейчас везде зраду искать будут...
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22.05.2022 13:33 Відповісти
Ці так звані великі держави великі тільки за своїми розмірами. А що стосується однієї такої великої недодержави,то держава Україна вже це довела. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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22.05.2022 13:42 Відповісти
я б сказав не великі, а довгі ))) Бо підмінюють терміни "величні" і "могутні" на схожий за звучанням, але не за сенсом, термін " великі", хоча, як нам всім відомо, то є різне )))
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22.05.2022 13:51 Відповісти
арабы у вас взорвали 2 дома, и вы их объявили страной террористом. У нас смели пол-страны, вы до сих пор очкуете признать кацапию террористом. Сс*ны и чмошники.
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22.05.2022 13:57 Відповісти
Та не бзди, Україна з вами, в разі чого прикриє.
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22.05.2022 14:11 Відповісти
Такі масштабні події (типу війна) плануються - і результати відомі заздалегідь. А для різних експертів-аналітиків - прогнозистів зараз сама лафа((: Ось побачите - все закінчиться несподівано (як і завжди)
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22.05.2022 14:18 Відповісти
 
 