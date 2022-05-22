Зріс ризик конфлікту між світовими державами, - голова комітету начальників штабів армії США Міллі
Голова Комітету начальників штабів ЗС США генерал Марк Міллі заявив у суботу, що ризик серйозного конфлікту між великими державами зріс. Сполучені Штати вступають у світ, який стає більш нестабільним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.
Він підкреслив, що світ "має потенціал серйозного міжнародного конфлікту між великими державами".
"Ми стикаємося зараз з двома світовими державами - Росією і Китаєм. Кожна з цих країн має значний військовий потенціал і невідступно має намір змінити нинішній порядок, заснований на правилах", - заявив Міллі.
Топ коментарі
+38 Vladimir Chayka
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+25 Valter Valter
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+23 Jonathan Jones
показати весь коментар22.05.2022 08:51
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може Б
А його особисте життя нехай залишається особистим, як і моє критичне бачення його актором суто криміналістичних фільмів.
Все для фронту, все для перемоги.
Да, жертви будуть колосальні.
Але інакше- загинемо всі
кто до 2014 г.против вступления в НАТО выступал?
Теперь они рассказывают,что НАТО
вместо них воевать должно,почему?
И выбрать Белорусский или Казахстанский вариант?
И пусть бы сам западный блок разбирался с Кацапией и Китаей ,ну или медленно подгнивал (если ему так больше нравится)
Что надобно сделать чтобы перевести внимание убогих рабов с их жалким состоянием?
Правильно: перенести внимание рабов на наличие какой-то зарубежной угрозы!
Если надо такой режим намного быстрее проведет мобилизацию экономики по военному типу и никаких проблем у населения не будет-жратва есть,крыша над головой тоже ,что еще особо нужно?
Сейчас Китай достроит на севере свои 220 шахт межконтинентальных ракет ,добавит еще десяток атомоходов и десяток авианосцев и вполне вероятно заговорит по советски
1. генерал виконує політичні функції і робить політичні заяви, бо не функція це генерала (любого);
2. генерал існує не для миру, а для війни (навіть щодо її запобігання), тобто його функція реалізовувати військові функції захисту/нападу від імені країни, яку від представляє.
Тому, коли починають всякі (високі і "низькі" генерали") коментувати такі речі, то потрібно запитати - генерале, а чи ти свою роботу робиш? Ти вже склав план, що робити, коли нападуть на нас, чи коли ми нападемо на них, там все добре і зрозуміло, в тому плані? Склав? тоді готуйся, а не коментуй, якщо ні, то складай і організовуй.
А раз його випустили, то це означає, що потрібну тезу має озвучити цілий генерал. Думаю, що там без Саллівана не обійшлось.
Своей Шойге будешь рассказывать что ему делать, набутылочник украиномовный
Чесно кажучи, стільки в світі розвелося маніпулятивної балаканини, розрахованої на пересічних 80% з слабенько розвинутим механізмом розуміння причинно-наслідкових дій, що вже просто диву даєшся. і ведуться ж і продовжують вестись... вівці, як колись говорили про рівень професіоналізму футболістів "Карпат" )))
гугл-транслейту только авторские не забудь отчислить!