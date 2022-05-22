Зріс ризик конфлікту між світовими державами, - голова комітету начальників штабів армії США Міллі

Голова Комітету начальників штабів ЗС США генерал Марк Міллі заявив у суботу, що ризик серйозного конфлікту між великими державами зріс. Сполучені Штати вступають у світ, який стає більш нестабільним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

Він підкреслив, що світ "має потенціал серйозного міжнародного конфлікту між великими державами".

"Ми стикаємося зараз з двома світовими державами - Росією і Китаєм. Кожна з цих країн має значний військовий потенціал і невідступно має намір змінити нинішній порядок, заснований на правилах", - заявив Міллі.

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