Таких операцій ніколи в історії людства не було, - Білецький про підтримку гарнізону в Маріуполі

Командир полку "Азов" Андрій Білецький відзначив винятковий героїзм екіпажів вертольотів, які доставляли підкріплення, озброєння, ліки та інше найнеобхідніше захисникам заблокованого РФ Маріуполя.

Про це заявив Білецький в інтерв'ю для "Української правди", інформує Цензор.НЕТ.

За словами командира полку, спроб перекидання допомоги захисникам "Азовсталі" було більше 5 і абсолютна більшість, крім двох останніх, були успішними.

Білецький розповів кілька епізодів героїчного авіапрориву російської блокади Маріуполя і зазначив, що такого не побачиш навіть у кіно.

"Тобто спочатку все було добре. А під кінець зрозуміло, що ворог розвивається, дивиться, він розуміє, що в Маріуполь прориваються вертольоти. В цих спробах треба в першу чергу виділити героїзм і максимальний професіоналізм українських льотчиків. Ні в яких "падіннях чорного яструба" (британсько-американська історична військова драма режисера Рідлі Скотта -ред.) ніколи американці не дозволяли собі входити на більш ніж сотню кілометрів в глибоко ешелоновану систему ППО при патрулюванні винищувачів ворога в повітрі. Таких операцій ніколи в історії людства не було", - зазначив Білецький.

За його словами, ця спецоперація була спланована і проводилася під егідою ГУР Міноборони.

Білецький каже, що його роль – була організовувати десант. За словами командира, 72 бійці "Азова" було переправлено гелікоптерами для посилення оборони міста.

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Одним із перших, перекинутих гелікоптером до Маріуполя, був азовець "Кельт", він, на жаль, загинув наступного дня.

"Загинув так, як і хотів, до речі. Він багатьом друзям казав: "хочу дома умереть". І загинув він на сусідній вулиці від того дому, де він народився і виріс. Загинув прямо в серці своєї малої батьківщини", - зазначив Білецький.

Окремо командир "Азову" відзначив медиків. "В останній виліт у гелікоптері погодилися летіти лікарі. Це була медсестра, анестезіолог, два хірурга – загалом 5 представників медичного персоналу, цивільних. Це люди з міста Дніпра. Я думаю, що раніше, чи пізніше можна буде говорити прізвища цих людей. Це справді для мене герої", - розповів Білецький.

За його словами, усім було важко летіти, але найважче першому і тим, хто вже знав, що росіяни вирахували трасу польоту і розташували відповідним чином засоби ППО.

"Вони летіли, чітко розуміючи, що вірогідність (загинути) просто величезна. Але вони летіли, бо розуміли, що там помирають наші", - наголосив командир "Азову".

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Стосовно ж історії командира першого екіпажу гелікоптерів Білецький зазначає наступне: "Можливо, після війни, або навіть під час війни вона буде екранізована. Це історія для фільму. Але нехай ця людина сама розповість. Це вже повинен розповідати офіцер, пілот. А йому є що розповідати. Він живий-здоровий".