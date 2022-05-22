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Таких операцій ніколи в історії людства не було, - Білецький про підтримку гарнізону в Маріуполі

маріуполь

Командир полку "Азов" Андрій Білецький відзначив винятковий героїзм екіпажів вертольотів, які доставляли підкріплення, озброєння, ліки та інше найнеобхідніше захисникам заблокованого РФ Маріуполя.

Про це заявив Білецький в інтерв'ю для "Української правди", інформує Цензор.НЕТ.

За словами командира полку, спроб перекидання допомоги захисникам "Азовсталі" було більше 5 і абсолютна більшість, крім двох останніх, були успішними.

Білецький розповів кілька епізодів героїчного авіапрориву російської блокади Маріуполя і зазначив, що такого не побачиш навіть у кіно.

"Тобто спочатку все було добре. А під кінець зрозуміло, що ворог розвивається, дивиться, він розуміє, що в Маріуполь прориваються вертольоти. В цих спробах треба в першу чергу виділити героїзм і максимальний професіоналізм українських льотчиків. Ні в яких "падіннях чорного яструба" (британсько-американська історична військова драма режисера Рідлі Скотта -ред.) ніколи американці не дозволяли собі входити на більш ніж сотню кілометрів в глибоко ешелоновану систему ППО при патрулюванні винищувачів ворога в повітрі. Таких операцій ніколи в історії людства не було", - зазначив Білецький.

 За його словами, ця спецоперація була спланована і проводилася під егідою ГУР Міноборони.

Білецький каже, що його роль – була організовувати десант. За словами командира, 72 бійці "Азова" було переправлено гелікоптерами для посилення оборони міста.

Також читайте: Під час оборони Маріуполя загинуло дуже багато українських льотчиків, - Зеленський

Одним із перших, перекинутих гелікоптером до Маріуполя, був азовець "Кельт", він, на жаль, загинув наступного дня.

"Загинув так, як і хотів, до речі. Він багатьом друзям казав: "хочу дома умереть". І загинув він на сусідній вулиці від того дому, де він народився і виріс. Загинув прямо в серці своєї малої батьківщини", - зазначив Білецький.

Окремо командир "Азову" відзначив медиків. "В останній виліт у гелікоптері погодилися летіти лікарі. Це була медсестра, анестезіолог, два хірурга – загалом 5 представників медичного персоналу, цивільних. Це люди з міста Дніпра. Я думаю, що раніше, чи пізніше можна буде говорити прізвища цих людей. Це справді для мене герої", - розповів Білецький.

За його словами, усім було важко летіти, але найважче першому і тим, хто вже знав, що росіяни вирахували трасу польоту і розташували відповідним чином засоби ППО.

"Вони летіли, чітко розуміючи, що вірогідність (загинути) просто величезна. Але вони летіли, бо розуміли, що там помирають наші", - наголосив командир "Азову".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фортеця Маріуполь": опубліковано короткий фільм-прощання захисника з "Азовсталлю". ВIДЕО

Стосовно ж історії командира першого екіпажу гелікоптерів Білецький зазначає наступне: "Можливо, після війни, або навіть під час війни вона буде екранізована. Це історія для фільму. Але нехай ця людина сама розповість. Це вже повинен розповідати офіцер, пілот. А йому є що розповідати. Він живий-здоровий".

Автор: 

Маріуполь (3224) Білецький Андрій (209) Азов (774) 36 окрема бригада морської піхоти (204) вертоліт (875)


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Топ коментарі
+54
Саме так. "Подвиг одних - це, неодмінно, злочин інших."
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22.05.2022 09:38
+53
Героїзм породжують провали.
Ось про що треба пам'ятати.
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22.05.2022 09:34
+39
А щодо розмінування Чонгару, яке призвело до швидкого оточення Маріуполя, цей "командир полку" щось казав? Нагадайте.
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22.05.2022 09:41
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Тому що це - Україна! Слава нашим захисникам! Вічна пам'ять загиблим героям!
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22.05.2022 09:31 Відповісти
Героїзм породжують провали.
Ось про що треба пам'ятати.
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22.05.2022 09:34 Відповісти
Саме так. "Подвиг одних - це, неодмінно, злочин інших."
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22.05.2022 09:38 Відповісти
А щодо розмінування Чонгару, яке призвело до швидкого оточення Маріуполя, цей "командир полку" щось казав? Нагадайте.
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22.05.2022 09:41 Відповісти
Він про це казав у РАНДЕВУ з Я.Соколовою.
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22.05.2022 09:48 Відповісти
А що? Бо я пропустив
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22.05.2022 15:39 Відповісти
А яке відношення має полк Азов до размінування мостів? Це не їх зона відповідальності.
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22.05.2022 10:42 Відповісти
яке призвело до швидкого оточення Маріуполя
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22.05.2022 11:50 Відповісти
то була мабуть диверсія ворожа.
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22.05.2022 10:46 Відповісти
То була державна політика.
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22.05.2022 10:48 Відповісти
Звідки інформація про "розмінування"? Звідки ви такої дезінформації накопали?
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22.05.2022 10:53 Відповісти
Не завжди!
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22.05.2022 09:42 Відповісти
Приклади для обговорення наведете?
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22.05.2022 11:51 Відповісти
Не завжди!
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22.05.2022 09:43 Відповісти
Чого Білецького називають командиром Азову ?
Піарщик черговий. Розповідає нам як героїчно гинули хлопці.
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22.05.2022 09:36 Відповісти
И почему он не со своими бойцами в Мариуполе????? вот такие они "герои" и командиры полевые... был никем а тал КЕМ???? почему не полетел в Мариуполь к своим побратимам ОН -которого они (бойцы АЗОВА а ныне ныне ГЕРОИ!!!! не только украины но и всего Демократичекого мира- они называли его БЕЛЫЙ ВОЖДЬ??? и где он сейчас?? на фронте или в бункере Киева на конче-запе*****бросить воих бойцов это как то не по украински
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22.05.2022 10:45 Відповісти
Справжній командир Прокопенко там був.
А це самозванець.
УП ж намагається переписати історію. Дивуюсь "журналістам"
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22.05.2022 10:49 Відповісти
Прокопенко командир мариупольского батальона Азов.
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22.05.2022 10:52 Відповісти
Прокопенко- командир ПОЛКУ Азов. А білецький колишній командир
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22.05.2022 12:55 Відповісти
А чому йому туди летіти, якщо він командир всього полку Азову? Йому потрібно займатися функціонуванням тих частин полку, які воюють на інших напрямках.
Що б змінилося від того, що особисто Білецький прилетів в Маріуполь? Та нічого, ****
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22.05.2022 11:04 Відповісти
Быть со своими в горячей точке-это не Порошенко кошмарить, следуя со своими
бойцами по всей Украине во время предвыборной компании...А теперь,когда весь
мир знает о Героях Азовстали, воно выползло....😠
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22.05.2022 12:16 Відповісти
👍🤝😠💙💛
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22.05.2022 12:12 Відповісти
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22.05.2022 09:41 Відповісти
Господи,спаси та збережи нашiх Героiв! Весь народ Украiни молимо
Тебе, наш Спасителю!
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22.05.2022 12:21 Відповісти
А чи було в історії, щоб головнокомандувач віддавав наказ здатися в полон, прикриваючись евфемізмом "зберегти життя"?
Вся предисторія з розмінуванням і зрадою на півдні, гуманізмом зрозуміла. А от саме про цей факт
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22.05.2022 09:43 Відповісти
Вспоминается диалог Штирлица с генералом в поезде. "Приказывают умирать. Нет никого приказа сохранить жизнь сдавшись врагу. Не придумали ещё". Уже придумали. Что будет с нашими в кацапском плену дальше-остается лишь гадать.
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22.05.2022 09:48 Відповісти
Взятие Гонконга японской армией. 25-30 000 японцев против 15 000 гарнизона англичан. 12 000 попали в плен.
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22.05.2022 10:00 Відповісти
Бресткая крепоть в 1941 г оборонялаь до ПОСЛЕДНЕГО солдата!!! немецкая армия в 1943 г-300.000 в плену
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22.05.2022 10:48 Відповісти
Валька, ты дуру то не гони
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22.05.2022 12:05 Відповісти
Більша половина оборонців бресткої фортеці здалась в полон, відбула 4 роки в німецьких тюрмах, а потім ще 10-15 в радянських таборах
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22.05.2022 12:57 Відповісти
А ви всю історію на 100% знаєте чи просто поп..здіть захотілося? Зрозуміло, що здатися в полон - це нормально.

Досить вже гнати на владу. Війна - це тільки правильні рішення і успіхи, а й прорахунки. Кожна операція може бути невдалою і кожний наказ може виявитися помилковим. Управління - це дуже велика відповідальність.
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22.05.2022 10:52 Відповісти
Як шашлички на 9 травня? Нормально пішли, двомісячний?
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22.05.2022 11:55 Відповісти
Не місяцях справа, а в наявності розуму і вмінні аналізувати інформацію. І, до речі, я з 25%))
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22.05.2022 13:17 Відповісти
То як шашлички?
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22.05.2022 15:41 Відповісти
чому сам Билецкий с іншими азовцями не попав до полону эвакуации?
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22.05.2022 09:45 Відповісти
Він був на київському напрямку.
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22.05.2022 09:51 Відповісти
пану було б легше, якби він трапив до полону?
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22.05.2022 10:49 Відповісти
Чому орочня так швидко підійшла до Маріуполя з заходу? Хто "героїчно" злив південь країни?
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22.05.2022 09:45 Відповісти
Найвеличніший боневтік.
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22.05.2022 09:53 Відповісти
да американцы для начала дронами подавили бы ППО потом артилерией подавили всякое желание кому то высовываться, потом опять повесили в небе "жнецов" и под их прикрытием уже бы использовали вертушки
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22.05.2022 09:48 Відповісти
Пан Билецкий плохо знает историю, а военную так уж очень!

Осаду Хисань, Ки-Сань (база морпехов) нужно почитать ему. Там правда за счет превосходства в авиации морпехи выстояли, но продержались...и быт у них был просто ужасен, особенно с ранеными. Но вертушки сделали очень много
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22.05.2022 09:49 Відповісти
Керченские каменоломни прекрасный пример чем заканчивается осада подземных схронов без сухопутной поддержки.
Для 2,5 тысячного гарнизона Азовстали, вертолётная авиаподдержка - капля в море. И при полном господстве ПВО и ВВС противника закономерно закончилась потерей людей и вертолётов. При всём уважении к героизму вертолётчиков и врачей, нужна было сухопутная деблокада Азовстали.
По нехватке оружия для деблокады.
Украинец служивший на складах 14 армии, рассказывал, что в паре километров от границы с Украиной, в Приднестровье, стоят подземные многоэтажные склады с вооружением 14й армии СССР и частей ЮГВ, которые затарены так, что вывозить оружие оттуда надо эшалонами в течении десятка лет.
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22.05.2022 10:01 Відповісти
Вполне вероятно, что Приднестровский анклав формировался именно как буферная зона этих складов.
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22.05.2022 10:06 Відповісти
По-перше, ці склади знаходяться на території Молдови, ми не кацапи щоб нападати на чужі країни.
По-друге, цим складам стільки років, що більшість того що там знаходиться взагалі не придатне для використання.
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22.05.2022 10:06 Відповісти
По-третє взірвуть його москалі при спробі віджати.
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22.05.2022 11:36 Відповісти
А при чем тут катакомбы? Там (в джунглях) американцы сидели в глине без блиндажей под постоянным минометным обстрелом. Вертушки подлетали и садились так же под минометным обстрелом. Там жесть жестяная была, что не свойственно американскому командованию
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22.05.2022 10:14 Відповісти
У нас просто нет такого количества вертолётов, как у американцев. Даже если не считать пилотов, нет техники. Было в ВСУ всего пару десятков боевых вертолётов, большая часть из них уже уничтожена.
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22.05.2022 10:48 Відповісти
Я не про вертолеты...я про коммент пана Билецкого
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22.05.2022 12:04 Відповісти
А що цей персонаж зараз казатиме:

https://streamable.com/******
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22.05.2022 09:58 Відповісти
Билецкого зеленые купили, что начали бубачку выгораживать и спасать?
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22.05.2022 10:06 Відповісти
він давно куплений...
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22.05.2022 12:23 Відповісти
Ми , народ, нiчого не зробили, крiм писанини на форумах, коли вмирав Журавель
на наших очах... У Зе прокотило люта смерть солдата...И як слiдство-Азовталь...😰😠
Я вже давно хотiла про це написати...Причинно-наслидкови з"вязки...😠
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22.05.2022 12:35 Відповісти
Все это , полная ***** , надо было, выводить гарнизон в 6000 человек из Марика 26 февраля. Лучше погибнуть в бою , чем пройти через пытки орков и все равно погибнуть. Зная ,что Киев здал юг без боя ,надо было уходить . Эти войны принесли бы больше пользы на фроне вместе со всеми ВСУ чем в окружении . А Киев ,как всегда ******* и ******. Обидно за ребят . Я могу ошибаться в суждениях, но пока меня никто не убедил в обратном. До сих пор не понятно чем Зеленский занимался в Омане, ну кроме, того, что договаривался за инвестиции .
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22.05.2022 10:22 Відповісти
Там большинство были местные солдаты. Они жили в Мариуполе и защищали свои дома и родных по сути.
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22.05.2022 10:49 Відповісти
Не забываем, что именно Билецкий и его гоп. компания нац. дружины привели к власти засланных кремлевских козачков вместе с Зеленским. Все что связано с Билецким - это ФСБ.
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22.05.2022 10:26 Відповісти
Герои Азовстали работают на ФСБ, точно?
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22.05.2022 10:50 Відповісти
Згадайте ВО "Свобода" . Я достеменно не знаю, та можу припускати, що ФСБ було вигідно фінансувати проект націоналістів в Україні, щоб потім всьому світу кричати про нациків тут. Але це лише мої думки.
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22.05.2022 11:00 Відповісти
я б не довіряв би слухам фінансуванні свободи кремлем. але одіозна хваріон робила все, аби відвернути російськомовних громадян України від української спільноти. Що тут можна думати?
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22.05.2022 13:12 Відповісти
Герои Азовстали к Билецкому отношения не имеют.
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22.05.2022 12:56 Відповісти
фсб не фсб , але авакяном зв'язок не заперечний. А авакян - дружок коломойського.
"дефолт ето нє страшно, расія даст нам хоть десять мільярдов"
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22.05.2022 13:08 Відповісти
потрібно також говорити якою ціною це було зроблено
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22.05.2022 10:46 Відповісти
"відчайдушний вчинок одного, надихає інших"
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22.05.2022 10:51 Відповісти
Переказ одного орка ,того що вони пабєждают.
"..Мы взяли Азовсталь..ети нацики сдались..их там 2 тыс. было,прятались там в катакомбах, полно оружия было и всё иностранное.наши войска малыми силами ,сначало окружили ,а потом обложили ,со всех сторон.Их будут судить,они прикривались мирными гражданами. там только первые линии боеспособные нацики,мы их прорвем ,а те другие ,что их мобилизировали побросают оружие и убегут."
Ну і дальше там .про непереможність рашки,патріотизм рашки,про знищення"нациків" і вся така херня.
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22.05.2022 10:53 Відповісти
Кому цікаво.можете самі подивитись.Це не реклама .а просто те як орки бачать ,щоб ми знали ,шо і як ,вони аналізують, те що ми розповідаємо в інформпросторі.
Вечерняя Сводка,Фронт Трещит .https://www.youtube.com/watch?v=k1hfftQ5hA8
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22.05.2022 10:59 Відповісти
Героизм - это всегда следствие ******* руководства. И говорить надо именно об этом, а не о сути геройских поступков. Если мы не хотим всю войну войну считать жертвы подобных героизмов.
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22.05.2022 11:19 Відповісти
Білецький повноцінний учасник Зеленої команди і мабуть допомагає їм рахувати гроші і готувати нові зради. Про долю полонених Азовців в українських ЗМІ змова мовчання.
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22.05.2022 12:31 Відповісти
Все це дурня хлопці справжні герої, якби їм дали команду виходити зразу після того, як втратили Мелітополь, то ці герої змогли б оборонятись на Донбасі, і так само нищили ворога, так само його стримували з цією різницею що у них був би тил. Не було б проблем з ліками, водою, ************ та жителі Маріуполя менше постраждали. А так втратили 2 тисячі самих стійких бійців, які зараз дуже потрібні. А все із-за придурка Боневтіха. Відведи бійців на 70 км північніше і все. Навіть не рішився на деблокацію, хоча самі азовці просили, Муженко підштовхував, але в Боневтіка цього не було в планах, дуже боявся їх, тому і здав.
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22.05.2022 12:59 Відповісти
Стопудово це гівно дерьмак здав маршрут кацапні. Розстріляти цю тварюку!
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22.05.2022 13:23 Відповісти
 
 