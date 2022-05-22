Таких операцій ніколи в історії людства не було, - Білецький про підтримку гарнізону в Маріуполі
Командир полку "Азов" Андрій Білецький відзначив винятковий героїзм екіпажів вертольотів, які доставляли підкріплення, озброєння, ліки та інше найнеобхідніше захисникам заблокованого РФ Маріуполя.
Про це заявив Білецький в інтерв'ю для "Української правди", інформує Цензор.НЕТ.
За словами командира полку, спроб перекидання допомоги захисникам "Азовсталі" було більше 5 і абсолютна більшість, крім двох останніх, були успішними.
Білецький розповів кілька епізодів героїчного авіапрориву російської блокади Маріуполя і зазначив, що такого не побачиш навіть у кіно.
"Тобто спочатку все було добре. А під кінець зрозуміло, що ворог розвивається, дивиться, він розуміє, що в Маріуполь прориваються вертольоти. В цих спробах треба в першу чергу виділити героїзм і максимальний професіоналізм українських льотчиків. Ні в яких "падіннях чорного яструба" (британсько-американська історична військова драма режисера Рідлі Скотта -ред.) ніколи американці не дозволяли собі входити на більш ніж сотню кілометрів в глибоко ешелоновану систему ППО при патрулюванні винищувачів ворога в повітрі. Таких операцій ніколи в історії людства не було", - зазначив Білецький.
За його словами, ця спецоперація була спланована і проводилася під егідою ГУР Міноборони.
Білецький каже, що його роль – була організовувати десант. За словами командира, 72 бійці "Азова" було переправлено гелікоптерами для посилення оборони міста.
Одним із перших, перекинутих гелікоптером до Маріуполя, був азовець "Кельт", він, на жаль, загинув наступного дня.
"Загинув так, як і хотів, до речі. Він багатьом друзям казав: "хочу дома умереть". І загинув він на сусідній вулиці від того дому, де він народився і виріс. Загинув прямо в серці своєї малої батьківщини", - зазначив Білецький.
Окремо командир "Азову" відзначив медиків. "В останній виліт у гелікоптері погодилися летіти лікарі. Це була медсестра, анестезіолог, два хірурга – загалом 5 представників медичного персоналу, цивільних. Це люди з міста Дніпра. Я думаю, що раніше, чи пізніше можна буде говорити прізвища цих людей. Це справді для мене герої", - розповів Білецький.
За його словами, усім було важко летіти, але найважче першому і тим, хто вже знав, що росіяни вирахували трасу польоту і розташували відповідним чином засоби ППО.
"Вони летіли, чітко розуміючи, що вірогідність (загинути) просто величезна. Але вони летіли, бо розуміли, що там помирають наші", - наголосив командир "Азову".
Стосовно ж історії командира першого екіпажу гелікоптерів Білецький зазначає наступне: "Можливо, після війни, або навіть під час війни вона буде екранізована. Це історія для фільму. Але нехай ця людина сама розповість. Це вже повинен розповідати офіцер, пілот. А йому є що розповідати. Він живий-здоровий".
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Ось про що треба пам'ятати.
Піарщик черговий. Розповідає нам як героїчно гинули хлопці.
А це самозванець.
УП ж намагається переписати історію. Дивуюсь "журналістам"
Що б змінилося від того, що особисто Білецький прилетів в Маріуполь? Та нічого, ****
бойцами по всей Украине во время предвыборной компании...А теперь,когда весь
мир знает о Героях Азовстали, воно выползло....😠
Тебе, наш Спасителю!
Вся предисторія з розмінуванням і зрадою на півдні, гуманізмом зрозуміла. А от саме про цей факт
Досить вже гнати на владу. Війна - це тільки правильні рішення і успіхи, а й прорахунки. Кожна операція може бути невдалою і кожний наказ може виявитися помилковим. Управління - це дуже велика відповідальність.
полонуэвакуации?
Осаду Хисань, Ки-Сань (база морпехов) нужно почитать ему. Там правда за счет превосходства в авиации морпехи выстояли, но продержались...и быт у них был просто ужасен, особенно с ранеными. Но вертушки сделали очень много
Для 2,5 тысячного гарнизона Азовстали, вертолётная авиаподдержка - капля в море. И при полном господстве ПВО и ВВС противника закономерно закончилась потерей людей и вертолётов. При всём уважении к героизму вертолётчиков и врачей, нужна было сухопутная деблокада Азовстали.
По нехватке оружия для деблокады.
Украинец служивший на складах 14 армии, рассказывал, что в паре километров от границы с Украиной, в Приднестровье, стоят подземные многоэтажные склады с вооружением 14й армии СССР и частей ЮГВ, которые затарены так, что вывозить оружие оттуда надо эшалонами в течении десятка лет.
По-друге, цим складам стільки років, що більшість того що там знаходиться взагалі не придатне для використання.
https://streamable.com/******
на наших очах... У Зе прокотило люта смерть солдата...И як слiдство-Азовталь...😰😠
Я вже давно хотiла про це написати...Причинно-наслидкови з"вязки...😠
"дефолт ето нє страшно, расія даст нам хоть десять мільярдов"
"..Мы взяли Азовсталь..ети нацики сдались..их там 2 тыс. было,прятались там в катакомбах, полно оружия было и всё иностранное.наши войска малыми силами ,сначало окружили ,а потом обложили ,со всех сторон.Их будут судить,они прикривались мирными гражданами. там только первые линии боеспособные нацики,мы их прорвем ,а те другие ,что их мобилизировали побросают оружие и убегут."
Ну і дальше там .про непереможність рашки,патріотизм рашки,про знищення"нациків" і вся така херня.
Вечерняя Сводка,Фронт Трещит .https://www.youtube.com/watch?v=k1hfftQ5hA8