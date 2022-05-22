Росія, ймовірно, перекинула єдину групу БМПТ "Термінатор" до Сєверодонецька, - розвідка Великої Британії
Росія, ймовірно, перекинула на Сєверодонецький напрямок єдину діючу групу танків БМП-Т "Термінатор".
Про це повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"Їхня присутність свідчить про те, що до цієї атаки причетна центральна група військ (ЦГВ), яка є єдиним з'єднанням, що виставила цю машину", - повідомили в розвідці.
Зазначається, що Росія розробила "Термінатор" після того, як усвідомила необхідність забезпечення спеціального захисту основних бойових танків, що використовувалися під час військових дій в Афганістані і Чечні.
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+48 Serg Serg #504130
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Є можливість...
броня БМП-Т "Термінатор" сильніша ніж у танка Т-90М «Прорив» ?
вундервафлі -"зброя відплати"
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Фау-3 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. V-3) - гарматний комплекс, третя частина проекту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8 «Зброя відплати» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Vergeltungswaffe), що розроблявся німецькими військовими інженерами під кінець https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни .
Кодове ім'я проекту - Hochdruckpumpe (нім. - «помпа високого тиску»). Проект мав лише одну мету - помститися за нальоти союзної авіації на Німеччину зруйнувавши https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондон .
https://youtu.be/vg3GHUm0FOs
РАШЕНГІВНОПІДРОБКА лише горить
На донбасе это осуществимо по железной дороге.
Поэтому атакуют таким оружием вдоль железных дорог.
Следите на карте.
джавелін не достане. Артилерія- так.
То, что Попасна - это новый российский Швепункт, очевидно по появлению в этом районе 76-й дивизии ВДВ, частей 1-й гвардейской танковой армии, оснащенных боевыми машинами поддержки танков БМПТ "Терминатор-2", и БТГ 40-й морской пехотной бригады, оснащенной танками Т-80БВМ. 76-я бригада укомплектована лучшими военнослужащими, которых может предложить РФА, а "Терминаторы" вооружены - между прочим - двумя 30-мм автопушками 2А42, которые уже оказались крайне неприятным сюрпризом для украинцев (благодаря сочетанию их дальности и пробивной способности). Это, безусловно, впечатляющая концентрация сил, от которой следует ожидать следующего наступления на Комышуваху (это кратчайший путь на север, и линия фронта на Сиверском Донце).
Том Купер
Хай Том Купер всереться.
Я Надіюся наші, військові, краще розуміють ситуацію чим диванні стратеги
Броньований літак окупантів львівські десантники ліквідували розрахунком ПЗРК "Ігла".
Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.