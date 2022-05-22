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Росія, ймовірно, перекинула єдину групу БМПТ "Термінатор" до Сєверодонецька, - розвідка Великої Британії

термінатор

Росія, ймовірно, перекинула на Сєверодонецький напрямок єдину діючу групу танків БМП-Т "Термінатор".

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Їхня присутність свідчить про те, що до цієї атаки причетна центральна група військ (ЦГВ), яка є єдиним з'єднанням, що виставила цю машину", - повідомили в розвідці.

Зазначається, що Росія розробила "Термінатор" після того, як усвідомила необхідність забезпечення спеціального захисту основних бойових танків, що використовувалися під час військових дій в Афганістані і Чечні.

Також читайте: Гаубиці M777 готові до відправлення в Україну, – Міноборони США. ФОТО

Автор: 

Велика Британія (5553) зброя (7436) розвідка (3856) росія (64946) танк (2059)


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Топ коментарі
+48
да пох на них,танюха со стугной ужэ на ных чэкае
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22.05.2022 10:08
+47
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22.05.2022 09:44
+32
Джавалину чи Nlaw яка різниця в яке корито влучати.
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22.05.2022 09:54
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Здається, наші шановні цигані такі штуки ще на металобрухт не здавали?
Є можливість...
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22.05.2022 11:27 Відповісти
дєди вже рештки техніки передають на фронт зі своїх сараїв, однак ЗСУ кручє їх безтолкових внуков.
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22.05.2022 10:00 Відповісти
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22.05.2022 09:44 Відповісти
********* ужа вышкрябывает последние остатки своей армии. А США и НАТО продолжают пугать весь мир рашкой вместо того чтобы добить обосраного медведя или хотябы дать нам оружие если сами боятся
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22.05.2022 09:50 Відповісти
Про що ви? Орків на сьогодні слабкими,дебілами рахувати не потрібно, і боятись їх це вже точно не про Україну і НАТО.
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22.05.2022 09:53 Відповісти
не звизди,************,у нас взаємовигідні стосунки.
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22.05.2022 10:00 Відповісти
Щас угадаю. Какие плохие,циничные и корыстные американцы. Да как они посмели зарабатывать на агрессии кацапни против Украины?
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22.05.2022 10:03 Відповісти
Американское старьё покруче рашкинского новья буде
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22.05.2022 10:07 Відповісти
Юрко , звідки ти виповзло таке кончене , із днр чи лнр ?
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22.05.2022 10:22 Відповісти
Если бы не Ленд-Лиз во вторую мировую и тебя не было.
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22.05.2022 10:55 Відповісти
Рашкотварь, идешнах ********
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22.05.2022 15:58 Відповісти
запитання в студію від https://uk.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin FGM-148 Javelin .

броня БМП-Т "Термінатор" сильніша ніж у танка Т-90М «Прорив» ?
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22.05.2022 11:28 Відповісти
Гмм.. "Термінатор", назва НЕ КАНОНИЧЕСКАЯ якась...
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22.05.2022 16:20 Відповісти
Тварюки рашистські..Хоча б вже виздихали скоріше!
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22.05.2022 09:51 Відповісти
Джавалину чи Nlaw яка різниця в яке корито влучати.
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22.05.2022 09:54 Відповісти
И че этот *** терминатор им даст? Будет т1000
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22.05.2022 09:55 Відповісти
Просто за компанию сгорит. Не так скучно.
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22.05.2022 10:00 Відповісти
Там боезапас противоракетной защиты всего на два пуска. Если наши воины сделают поочередный залп то это корыто сгорит. Это в теории защита от противоракет, а на практике неизвестно или джавелин вообще обходит сверху эту защиту
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22.05.2022 09:56 Відповісти
проти 155 мм артилерії взагалі не зброя...
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22.05.2022 11:33 Відповісти
Для прикриття основних танків? Та ці "терм..ахаха..інатори" згорять раніше.))
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22.05.2022 09:59 Відповісти
Джавелінам по)(уй .Яка сраша такі й гамняні у неї термінатори.
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22.05.2022 10:03 Відповісти
Їх всього 10 шт. в наявності у орківській армії. Плюс ще 10 продали в Казахстан. Можливо, назад вимагатимуть...
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22.05.2022 10:06 Відповісти
да пох на них,танюха со стугной ужэ на ных чэкае
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22.05.2022 10:08 Відповісти
Танюшка - наша гордість 👍🏼💪🙏🏼❤️
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22.05.2022 10:25 Відповісти
Так это их получается везли состав , знакомый звонил ,он не разбирается в технике , говорил состав с какими то новыми двух пушечными прошёл в сторону Украины и да звонил с центральной кацапии
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22.05.2022 10:10 Відповісти
Это какойто новый вундерваффе бункерного фюрера ?? Или все новое это хорошо забытое старое снятое с консервации ??
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22.05.2022 10:10 Відповісти
Не було грошей на нормальну пушку гладкоствольну 125 мм, поставили замість на танки по дві спарені 30 мм гармати з птурами. цього разу дєди викрутились
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22.05.2022 10:27 Відповісти
Загострення параноїдної шизофренії прогресує !!!)))
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22.05.2022 10:27 Відповісти
воно їх не спасе. джавелін б'є точно в тємя
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22.05.2022 10:35 Відповісти
історичні паралелі..

вундервафлі -"зброя відплати"

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Фау-3 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. V-3) - гарматний комплекс, третя частина проекту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8 «Зброя відплати» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Vergeltungswaffe), що розроблявся німецькими військовими інженерами під кінець https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни .

Кодове ім'я проекту - Hochdruckpumpe (нім. - «помпа високого тиску»). Проект мав лише одну мету - помститися за нальоти союзної авіації на Німеччину зруйнувавши https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондон .
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22.05.2022 11:32 Відповісти
коли вже мерзоті цій хтось руки та ноги повидьоргує голови ім повисмикує
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22.05.2022 10:23 Відповісти
Ничего особенного.Уничтожаеться также как и танк.Боевая мощность как у бмп бтр и танка.Разве что дальность стрельбы больше из за птур.Но и всего 4 ракеты когда у танков десятки снарядов в боекомплете.Преимущество в высоте подьемов пушек-эффективно в горах и городе.Но и там ниче страшного.Все пабеды путлеровцев от тактики выжженой земли -артиллерией и авиацией разрушают города и захватывают руины.А 30 мм пушкой и птурами в равном бою они уничтожаються как и танки.
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22.05.2022 10:34 Відповісти
О !!! ТРОФЕИ !)
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22.05.2022 10:36 Відповісти
а чому назва така нєскрєпная?
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22.05.2022 10:38 Відповісти
Цукерки для рашистів.

https://youtu.be/vg3GHUm0FOs
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22.05.2022 10:45 Відповісти
Будет жидкий терминатор, только безвозвратно.
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22.05.2022 10:56 Відповісти
роботи відомого скульптора із дерьма??
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22.05.2022 11:07 Відповісти
участь терминатора заранее известна

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22.05.2022 11:00 Відповісти
справжній Термінатор САМОВІДНОВЛЮЄТЬСЯ.

РАШЕНГІВНОПІДРОБКА лише горить
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22.05.2022 11:35 Відповісти
На переплавку купу брухту.
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22.05.2022 11:16 Відповісти
До речі, чекаю на відео, де горить це лайно.
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22.05.2022 11:18 Відповісти
Кстати да, всех терминаторов вроде как сжигали ?
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22.05.2022 11:30 Відповісти
Подобное оружие очень эффективно, когда присутствует бесперебойный довез снарядов - как лента в пулемете.
На донбасе это осуществимо по железной дороге.
Поэтому атакуют таким оружием вдоль железных дорог.
Следите на карте.
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22.05.2022 11:42 Відповісти
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22.05.2022 12:03 Відповісти
А что нам на это ответит М777 и СвитчБлейд ??
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22.05.2022 12:08 Відповісти
очень странное сочетание вооружения у этой машины, скорее всего "анало говнет", но лучше перестраховаться и разфигачить вундервалю артиллерией или другим способом еще до ввода ее в бой
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22.05.2022 12:22 Відповісти
я б не став кепкувати з парашної техніки: дальність ракет до 6 кілометрів. Якщо точність як у стугни-корсара, то досить небезпечна зброя.
джавелін не достане. Артилерія- так.
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22.05.2022 13:28 Відповісти
На то є гаубиці 777 і в Генштабі це знають.
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22.05.2022 13:59 Відповісти
Шкода, що в Дермінатор поміщається тільки п'ять мішків з гівном.
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22.05.2022 13:35 Відповісти
Трохи про шапкозакидацькі настрої.

То, что Попасна - это новый российский Швепункт, очевидно по появлению в этом районе 76-й дивизии ВДВ, частей 1-й гвардейской танковой армии, оснащенных боевыми машинами поддержки танков БМПТ "Терминатор-2", и БТГ 40-й морской пехотной бригады, оснащенной танками Т-80БВМ. 76-я бригада укомплектована лучшими военнослужащими, которых может предложить РФА, а "Терминаторы" вооружены - между прочим - двумя 30-мм автопушками 2А42, которые уже оказались крайне неприятным сюрпризом для украинцев (благодаря сочетанию их дальности и пробивной способности). Это, безусловно, впечатляющая концентрация сил, от которой следует ожидать следующего наступления на Комышуваху (это кратчайший путь на север, и линия фронта на Сиверском Донце).

Том Купер
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22.05.2022 13:47 Відповісти
Лайно все це - на кожний кацапський танк з пушками чи без є Джавелін.
Хай Том Купер всереться.
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22.05.2022 13:58 Відповісти
Птур термінатора вражає до десяти км, джавелин до 5.
Я Надіюся наші, військові, краще розуміють ситуацію чим диванні стратеги
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22.05.2022 14:47 Відповісти
ПТУР залишається ПТУРом -- і байдуже на що його начепили, чи взагалі тягають вручну. Ви звичайно "не диванний стратег", але "джавелін" стріляє лише на 2-2,5 км, а на 5 км стріляє "стугна". Дальність стрільби насамперед залежить від розміру двигуна ракети (а значить і розміру ракети в цілому) -- тож, зважаючи на розміри "труб" ПТУРів, причеплених на "термінатори", названі Вами "10 км" виглядають достатньо сумнівно. І взагалі, 10 км для ПТУРа це в принципі не потрібна надмірність, бо застосування ПТУРів передбачає пряму видимість цілі і прямий постріл (лазер наведення "не вміє" оминати перешкоди).
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22.05.2022 17:15 Відповісти
*любезный*,иди ка тынах отсюда со своей *аналитикой*
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22.05.2022 16:07 Відповісти
Кацапський термінатор тепер познайомиться з Джавеліном.
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22.05.2022 13:57 Відповісти
На Киев колонны шли по 60 км с разных направлений и там тоже всякого железа разного было а у нас не было даже М77, так что не сцы Том Купер
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22.05.2022 14:50 Відповісти
Сьогодні, 22 травня, підрозділ протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ збив російський штурмовик Су-25 "Грач".

Броньований літак окупантів львівські десантники ліквідували розрахунком ПЗРК "Ігла".

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
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22.05.2022 15:12 Відповісти
Крім назви, нічого апокаліптичного в них немає. Це просто важка БМП -- щось середнє між звичайною БМП та танком (і перше, і друге нормально горить від українських протитанкових засобів). Подібної "суперзброї" в РФ з десяток екземплярів, ВСЬОГО (їх раніше на парадах в Москві возили). Тож поява ще "сирих" і ледь не експериментальних "термінаторів" на полі бою свідчить не про якесь суперпідсилення наступальної потужності армії Росії, а насамперед про те, що "другій армії світу" вже нічим воювати.
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22.05.2022 17:03 Відповісти
30 мм при их расейской точности - ни о чем
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22.05.2022 20:58 Відповісти
 
 