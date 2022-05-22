Росія, ймовірно, перекинула єдину групу БМПТ "Термінатор" до Сєверодонецька, - розвідка Великої Британії

Росія, ймовірно, перекинула на Сєверодонецький напрямок єдину діючу групу танків БМП-Т "Термінатор".

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Їхня присутність свідчить про те, що до цієї атаки причетна центральна група військ (ЦГВ), яка є єдиним з'єднанням, що виставила цю машину", - повідомили в розвідці.

Зазначається, що Росія розробила "Термінатор" після того, як усвідомила необхідність забезпечення спеціального захисту основних бойових танків, що використовувалися під час військових дій в Афганістані і Чечні.

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