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Російські окупанти пошкодили 627 медзакладів в Україні, 105 із них відновленню не підлягають, - Ляшко

лікарня

Рашисти пошкодили 627 медичних закладів в Україні. З них 105 відновленню вже не підлягають.

Про це повідомив під час пресбрифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ

Постраждали й аптеки. Руйнувань зазнали 396 аптечних закладів, з них 27 - знищено вщент.

Ворог розстріляв або захопив понад 200 автомобілів екстреної медичної допомоги.

235 закладів охорони здоров'я опинилися на тимчасово окупованих територіях. У заручниках - більш як дві сотні бригад "екстренки". Більшість - у Херсонській області.

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Автор: 

лікарня (1357) аптека (186) Ляшко Віктор (1512)


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показати весь коментар
22.05.2022 09:42 Відповісти
Асвабаділі
показати весь коментар
22.05.2022 10:11 Відповісти
 
 