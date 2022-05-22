Російські окупанти пошкодили 627 медзакладів в Україні, 105 із них відновленню не підлягають, - Ляшко
Рашисти пошкодили 627 медичних закладів в Україні. З них 105 відновленню вже не підлягають.
Про це повідомив під час пресбрифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ
Постраждали й аптеки. Руйнувань зазнали 396 аптечних закладів, з них 27 - знищено вщент.
Ворог розстріляв або захопив понад 200 автомобілів екстреної медичної допомоги.
235 закладів охорони здоров'я опинилися на тимчасово окупованих територіях. У заручниках - більш як дві сотні бригад "екстренки". Більшість - у Херсонській області.
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Ksenia VB
показати весь коментар22.05.2022 09:42 Відповісти Мені подобається 3
irenka ko
показати весь коментар22.05.2022 10:11 Відповісти Мені подобається 2
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