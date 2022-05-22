На Ізюмщині окупанти готуються до відновлення наступу. Ворог продовжує обстрілювати Харків та область, - Синєгубов

Минулої доби російські загарбники продовжили обстріли міста Харкова та населених пунктів області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, унаслідок обстрілу Салтівки поранення отримали 5 мирних мешканців. Також окупанти обстріляли Лозівський район, смт. Шевченкове та Чугуївський райони – 3 поранених. Ще 3 поранених в місті Дергачі.

"На території області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог, як і в попередні дні, сконцентрований на утриманні займаних рубежів та недопущенні подальшого просування ЗСУ. На Ізюмщині російські окупанти готуються до відновлення наступу та ведуть обстріли в районах населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке. Але наші Збройні Сили України тримають позиції та не допускають просувань ворога", - зазначив Синєгубов.

"Укотре закликаю усіх бути максимально обережними, реагувати на сигнали тривоги. Віримо в наші Збройні Сили України, перемога за нами!", - резюмує він.

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