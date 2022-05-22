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Новини Війна
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На Ізюмщині окупанти готуються до відновлення наступу. Ворог продовжує обстрілювати Харків та область, - Синєгубов

харківщина

Минулої доби російські загарбники продовжили обстріли міста Харкова та населених пунктів області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, унаслідок обстрілу Салтівки поранення отримали 5 мирних мешканців. Також окупанти обстріляли Лозівський район, смт. Шевченкове та Чугуївський райони – 3 поранених. Ще 3 поранених в місті Дергачі.

"На території області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог, як і в попередні дні, сконцентрований на утриманні займаних рубежів та недопущенні подальшого просування ЗСУ. На Ізюмщині російські окупанти готуються до відновлення наступу та ведуть обстріли в районах населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке. Але наші Збройні Сили України тримають позиції та не допускають просувань ворога", - зазначив Синєгубов.

"Укотре закликаю усіх бути максимально обережними, реагувати на сигнали тривоги. Віримо в наші Збройні Сили України, перемога за нами!", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 21 травня на Харківщині внаслідок обстрілів поранені 8 людей, - ОВА

Автор: 

армія рф (17228) обстріл (28263) Харків (5565) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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Топ коментарі
+10
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22.05.2022 10:31
+8
Енергодар! Пишуть, що мера-колаборанта Шевчика підірвали. Деталей поки що немає.но схоже що партизани працюють
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22.05.2022 10:21
+6
від тилових так званих журналістів, блогерів і інших "експертів" та люсєй абдрістовичєй, з кожного тостера та утюга тільки й чутно: "росія програла", "перемога", "наступ" і подібне. а на фронті тим часом паРаша нарощує сили та готує наступ майже на всіх напрямках, а в деяких місцях постійно просувається. з якою ціллю створюється подібний дисонанс?
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22.05.2022 10:34
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Енергодар! Пишуть, що мера-колаборанта Шевчика підірвали. Деталей поки що немає.но схоже що партизани працюють
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22.05.2022 10:21 Відповісти
Видимо недовольные дснсники избитые на вчерашнем митинге отомстить решили коллаборационистскому руководству города .Респект им уважаю .За свои права и свободы нужно бороться и отстаивать любыми методами
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22.05.2022 10:46 Відповісти
Неужели ,а кто же тогда прорвал оборону наших военных в том месте если их разбили
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22.05.2022 10:48 Відповісти
Це канал, що поширює патріотичні фейки.
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22.05.2022 11:41 Відповісти
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22.05.2022 10:31 Відповісти
перед цим буб тричі не сидівший президент зек, тепер чотири рази не служивший президент.
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22.05.2022 10:39 Відповісти
від тилових так званих журналістів, блогерів і інших "експертів" та люсєй абдрістовичєй, з кожного тостера та утюга тільки й чутно: "росія програла", "перемога", "наступ" і подібне. а на фронті тим часом паРаша нарощує сили та готує наступ майже на всіх напрямках, а в деяких місцях постійно просувається. з якою ціллю створюється подібний дисонанс?
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22.05.2022 10:34 Відповісти
Для зневіри населення у боротьбі і сприйняття капітуляції,запланованої зеленими від самого початку...
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22.05.2022 12:21 Відповісти
Рашисты должны везде слышать что они проиграли и должны в это уверовать даже если наступают (главное чтоб наш Генштаб и войска были на чеку) - это тоже элемент войны
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22.05.2022 10:57 Відповісти
100 % .!! . Морально психологічний тиск на ворога , це один з методів ведення війни . Це те , чим 24/7 займається кацапська пропаганда ( навіть тут , на Цензорі ), розповсюджуючи в українському суспільстві , свої завуальовано - брехливі меседжі , про виключно негативний для ЗСУ перебіг військових подій на фронті , і про начебто - неминучий програш України .
Але багатьом нашим патріотам і поцріотам , ніяк не доходить що їх банально - розводять , і найгірше вони вірять чомусь - кацапні , а не пресслужбі ЗСУ .
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22.05.2022 11:19 Відповісти
Авжеж. В Маріуполі-цеперемога. Складання зброї і полон-цеевакуація. На горизонті вже нова перемога-у Сєвєродонецьку,якщо кацапам вдасться остаточно блокувати .
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22.05.2022 12:28 Відповісти
В Маріуполі - ні перемога ні зрада . Бо гарнізон не здався - по своїй волі , а - виконав наказ командування . Це все ж - різні речі .
Але мова не про це ,, бачу - ніх ти так і не зрозумів . . Мова про те що всяку ситуацію слід перекручувати на свою користь , навіть відвертий програш . Війна проти ворога ведеться не лише летальною зброєю . Інформаційна війна , і як наслідок - деморалізація ворога , і недопущення деморалізації свого суспільства , не менш важлива .
От кацапня хоч і ворог наш , але в них є чому повчитися . Їхня " маськва " , символ всьо їхнього флоту , убійца авіаносцев , пішла на дно , це колосальний , важезний психологічний удар для всього мордора , мав би бути , але як бачимо - їм пох . Вони переграли ситуацію собі на користь , мовляв - та то х.йня ,, нема за чим жаліти , корабель був старенький , та й озброєння там було не найпередовіше , і взагалі - война єщьо не кончілась , паетаму - забули кароче , ідьом дальше .
Або ще приклад , коли німці розбили 9 англійських дивізій під Дюнкерком , частина тих дивізій все ж врятувалася втечею , покинувши озброєння і все інше , та перепливши Ла Манш . Поразка була очевидною , болючою і приголомшливою , але жодна англійська газета не написала про це як про поразку , жоден політик не натякнув про це в своїх промовах ,, навпаки , говорили про те що - німецькі плани зазнали поразки , бо вермахту , незважаючи на все , не вдалося знищити англійську армію , і вона продовжує битву .
А в нас , лиш що б не трапилось , ЗМІ та окремі корисні ідіоти , першим ділом - " розводять соплі " про зраду і фсьопрапало .
Звісно ж - висновки з поразок робити необхідно . Але це мають робити влада і командування ЗСУ - про себе ,, а деморалізувати суспільство , широким обговорюванням військових невдач , все ж - не слід . Суспільство не повинно втрачати моральний дух .
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22.05.2022 14:51 Відповісти
 
 