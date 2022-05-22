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Нам потрібні високоточні ракети, дрони, системи ППО/ПРО та боєприпаси. Досі чекаємо на MLRS, - Єрмак

mlrs

Україні потрібно більше важких озброєнь.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам треба отримати високоточні ракети, дрони, системи ППО/ПРО та боєприпаси. Ми досі чекаємо на MLRS", - зазначив він.

За словами Єрмака, Україна вдячна за ленд-ліз.

"Нам потрібна зброя. Без обмежень", - резюмує голова Офісу Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від зустрічі у форматі "Рамштайн" очікуємо позитиву щодо постачання систем залпового вогню MLRS, - Зеленський

Автор: 

зброя (7436) ППО (3151) допомога (8297) ПРО (68) ракети (4008) Єрмак Андрій (1369) ленд-ліз (56)


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Топ коментарі
+55
Нахріна завхозу зброя?
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22.05.2022 10:55
+49
Нам потрібно кудись запхнути керівника фсбшної ОПи дєрмака з каломойським.
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22.05.2022 10:57
+45
Все назване ЗСУ, єрмаку лопату розрушене розгрібати.
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22.05.2022 10:55
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Все назване ЗСУ, єрмаку лопату розрушене розгрібати.
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22.05.2022 10:55 Відповісти
і два залізних зуба... один у верхню щелепу, один - у нижню (навпроти першого)... а потім приварити

буде Єрмаку мораторій на різні заяви і повідомлення до кінця військового стану...

достатньо і того, що презєдент читає з бумажки озвучує.
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22.05.2022 12:11 Відповісти
Нахріна завхозу зброя?
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22.05.2022 10:55 Відповісти
...Росіяни відійшли від Києва - і всі розлабились. В той час як найгірше і найважче тільки починається. Економіка сиплеться, зброї достатньо немає, увага до України поступово зникає і переключається на якусь чергову мавпячу віспу.

Це означає, що і потік коштів на волонерську допомогу буде танути на очах. Наша задача номер один - не дозволити переключити кнопку Україна на пульті на якусь іншу конопку.

Ресурс йде тільки тоді, коли шоу не просто триває, а його ще й уважно дивляться онлайн у всьому світі.

Біда в тому, що ми живемо в двох різних реальностях зі своїми ж українцями, які зараз під тим же Сєвєродонецьком.

Тут тонка межа: щоб не сіяти паніку, але в той же час зв'язати людей з реальністю.

Реальність інша. На фронті дуже важкі бої, втрати безпрецеденті, зброя йде мало і вкрай повільно.

Нам поки не дають ті зразки, які нам вкрай потрібні (наприклад РСЗО, літаки, ППО).

Я нагадую - США та Британія гарантували нам безпеку, щоб ми віддали ядерну зброю. Я нагадую - Франція, Італія, Німеччина після 2014 року продавали рф зброю на сотні мільйонів доларів, в обхід санкцій. Цією зброєю нас потім вбивали в Бучі.

Двоє моїх дідів і прадід воювали проти німецьких фашистів, Україна постраждала в Другій світовій найбільше, пора німцям виконати свій історичний моральний обов'язок. Натомість вони гальмують вже 3 місяці всі ці процеси.

Як результат - згвалтовані і спалені наші діти.

Я нагадую - ми зі всім справимось, але не вірте пропаганді, жодній. Вибивайте зброю. -
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22.05.2022 11:05 Відповісти
Де відповідь на питання? І яким боком до постачання зборї завхоз? В Україні немає міністра та міністерства оборони, чи, таки, є?
Чи суть в тому, щоб істота з сумнівною репутацією була узаконена в якості кого, віце-президента. чи кандидата в президенти?
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22.05.2022 12:16 Відповісти
Мабуть, щоб захистити твій бойовий пропержений диван
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22.05.2022 12:01 Відповісти
Ще раз, для того, хто в засраному бункері.
Яке відношення до постачання зборї Україні має НЕ держслужбовець, завхоз? На якій підставі дерьмак виконує обов'язки презЕдента та профільних міністрів оборони та МЗС?
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22.05.2022 12:21 Відповісти
И асфальтоукладчики!
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22.05.2022 10:56 Відповісти
і шампура, мясо, соус ... опщим усього й побільше
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22.05.2022 11:13 Відповісти
Орки тоже ждут MLRS правда с страхом,так как все аэродромы Курской,Белгородской областей и Крым будут в зоне поражения.
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22.05.2022 10:56 Відповісти
если США даст для MLRS дальнобойные снаряды.
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22.05.2022 10:59 Відповісти
Совершенно верно, иначе это будет просто хорошая система залпового огня, и все
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22.05.2022 11:15 Відповісти
это тоже неплохо, так как Т.Чмут говорил что 122 ракеты уже кончаются, шасси у "градов" старые, зап частей все меньше и так далее. Поэтому поменять рсзв на более новые - уже хорошо
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22.05.2022 12:00 Відповісти
Доки при владі агентура кремля, жодна ракета із України не полетить у бік Мордора. Дєрьмак проконтролює.
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22.05.2022 11:12 Відповісти
З вами повністю згоден.
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22.05.2022 11:18 Відповісти
100000%.
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22.05.2022 12:39 Відповісти
Нам потрібно кудись запхнути керівника фсбшної ОПи дєрмака з каломойським.
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22.05.2022 10:57 Відповісти
Разом з Зе-леною "монобільшостью"!
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22.05.2022 11:00 Відповісти
Замовляй віники,швабри, скрепки, кнопки. Стратєх.
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22.05.2022 10:59 Відповісти
Это Ермак через Телегу оружие просит, которое до войны его совершенно не интересовало или пиарится, как обычно?... Дербануть на Большом восстановлении страны боюсь не получится
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22.05.2022 11:02 Відповісти
Получиться, 73% ті самі
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22.05.2022 11:27 Відповісти
А ще винищувачі F-22 , ракети томагавк, і пару авіаносців, ну і зірка смерті, ну і кокс кокс і ще раз кокс.
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22.05.2022 11:02 Відповісти
а американцы такие - "иди на шашлыки, к которым ты готовился всю зиму"
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22.05.2022 11:04 Відповісти
ти в зелі спитай.. трохи раніше мною сказано- під асфальт заглянь.. там дуже багато всього
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22.05.2022 11:05 Відповісти
та ну, а може бітум або електрику з білорусії або сімейну путівку в омана із зе-презиком?
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22.05.2022 11:05 Відповісти
Пропоную дати Єрмаку звання старшини і відправити на фронт.
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22.05.2022 11:06 Відповісти
єрмак, довбойоб, якщо в тебе нема мізків, то ніякі ракети не допоможуть.
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22.05.2022 11:07 Відповісти
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22.05.2022 11:08 Відповісти
вже маю двох знайомих, яких мобілізували недавно й обоє всю амуніцію за свій рахунок та за допомогу родичів купували. йде четвертий місяць війни ((.
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22.05.2022 11:12 Відповісти
Є таке, хочеш більш якісне, купляєш сам. Брат позавчора пішов, 30 тис амуніція обійшлась.
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22.05.2022 11:19 Відповісти
В житомирской области черняховского военкома и его зама взяли за расхищение и продажу военной аммуниции ,предназначенной для фронта .Взяли на горячем когда те вывезли и прятали у себя дома в гараже более 100 комплектов бронежилетов .Была ещё инфа ,что и их соседа военкома из Коростышева повязали на аналогичном преступлении правда эта ,вторая инфа на уровне слухов только
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22.05.2022 11:24 Відповісти
тряхануть бы этот эпицентр на предмет сдачи своих поставщиков
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22.05.2022 11:13 Відповісти
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22.05.2022 11:36 Відповісти
Ну ось... А наївні дурники (чи боти) і далі товчуть свою мантру про "не на часі" і "ніззя крітіковать власть". *******... Хтось дійсно сподівається, що Україна переможе Кацапію, в той час як на чолі країни сидять рашистські агенти?
Схоже, що така ж ситуація і з військовим озброєнням, яке надає нам Захід. Його видають або занадто дозовано, щоб ЗСУ ненароком не ********** орків, або ж фронт катастрофічно недоотримує те, що вже має працювати на передовій. А усілякі кловани і завхози, б'ючи себе в груди і волаючи про патріотизм, продовжують клянчити важке озброєння у союзників. Скільки важкої техніки відправлено на фронт, нам не скажуть, бо це військова таємниця, а отже, виходячи з цього, можна припустити й те, що його туди взагалі відправляють дуже мало. Військова таємниця - це добре, але, коли при владі ворог, за військовою таємницею можна спокійно приховати факт недоотримання озброєння, яке ЗСУ вже мали б отримати.
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22.05.2022 11:32 Відповісти
Що зелені зрадники та злодії, наразі, успішно роблять.
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22.05.2022 12:04 Відповісти
УХ ты как задысал завхоз и ерой боя на банковой геде он и люся защитили бидосю
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22.05.2022 11:08 Відповісти
вимагатель 2.
Україні не потрібні ні буба ні ермак...
дороги йди будуй бо кацапські танки вязнуть
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22.05.2022 11:08 Відповісти
от кому-кому, а дерьмаку только гамно на палочке могут дать, шоб слил его своим кураторам. все в мире знают кокого сортира это шайзэ.
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22.05.2022 11:09 Відповісти
👎👎👎
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22.05.2022 11:09 Відповісти
Єрмак -призначений бэнєю президент України. Богдан сільно вумний був. А той кого наголосували - його спікер. А всі дивуються: ну чому не звільнить? Не може спікер звільнити президента.
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22.05.2022 11:25 Відповісти
На мою думку оте зечмо дєрмак своїми тупими коментарями дає мордору інформацію про те що такої-то зброї немає в ЗСУ.Тобто дає наводку, щоб оркі спокійно застосовували наявну у них зброю для знищення Українців. Якщо зепрезидент негайно нt закриє хавло агенту козирю, напрошується висновок, що зешобла постійно наносить шкоду державі і в першу чергу ЗСУ.
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22.05.2022 11:33 Відповісти
А мені не потрібен ермак.
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22.05.2022 11:10 Відповісти
Дерьмак, займись своими прямыми обязанностями. Вот твоя зброя:
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22.05.2022 11:13 Відповісти
в першу чергу нам треба позбутися єрмаків, подоляків, татрових, смірнових, гєтьманьцевих та іншої кцпської наволочі. тоді зброї менше знадобиться
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22.05.2022 11:15 Відповісти
веревку с мылом дайте этому ублюдку
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22.05.2022 11:18 Відповісти
Найкращий спосіб пришвидчити поставки - це зробити так, щоб Єрмака не роззявляв свого рота про, непритаманні його посаді, речі. А ще краще, якби цього слизького і брехливого діяча взагалі там не було.
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22.05.2022 11:19 Відповісти
тож треба було до рогу кривого допертися і всю шелупонь з туда витягнути шо б вона очолила - несправний *******..
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22.05.2022 11:20 Відповісти
Нам потрібні дрони які будуть нищити пускові установки крилатих та балістичних ракет. Тільки їх знищення припинить обстріл наших міст.
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22.05.2022 11:20 Відповісти
Від тебе б звільнитися і вже буде легше набагато.
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22.05.2022 11:20 Відповісти
Яка військова посада цього Єрмака? Яке звання військове? І чому цей Єрмак не знав до 24.02.2022 про те, що йому буде потрібна така зброя? Чому була зарубана українська ракетна програма "Вільха", "Нептун", "Гром-2" ба, навіть "Стугна" і "Корсар"? Чому замість озброєння закуповувався кацапський бітум на дороги, з яких відмивалися кошти?
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22.05.2022 11:21 Відповісти
Щоб ти все це потім на мацкву здав?
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22.05.2022 11:21 Відповісти
сын российского офицера ФСБ, вероятный агент россии, сливший операцию с вагнеровцами от имени Украины озвучивает потребности в оружии? Подозреваю, что именно наличие ермака у власти является основным преимуществом россии в этой войне...
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22.05.2022 11:29 Відповісти
ніхто не їсть компот поперед борщу - зелені жруть...
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22.05.2022 11:30 Відповісти
поки дєрьмак, татаров, баканов, хламідія, портнов, гетьманцев та інші гниди із ze-каманди не на нарах за ті злочини, які вони вчиняли проти держави Україна накористь ворога, до тих пір Україна і далі ходитиме по світу з протягнутою рукою.
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22.05.2022 11:36 Відповісти
Ось читаю це і в мене виникає дисонанс. Чому цей єрмак досі на такій посаді? Чому не за гратами?
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22.05.2022 11:38 Відповісти
А КТО МАССОВО ЗОВЁТ НА ЗАВОДЫ РАКЕТЫ СТРОИТЬ !!!???
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22.05.2022 11:40 Відповісти
Та нах...та зброя, війни не буде, головне дороги, флеш 40 раз віджатись, ну і шашлики
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22.05.2022 11:41 Відповісти
Судячи з усього кількість подібних розмов зворотньо пропорційна фактичній кількості поставок. Та ще й дєрьмак розповідає🤦
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22.05.2022 11:44 Відповісти
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22.05.2022 11:45 Відповісти
Eti vot nuzni MLRS.Odni na 300 kilometrov streliajet,a drugyje na 450.Oni luce cem Iskanderi
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22.05.2022 11:47 Відповісти
Должны дать,если нет,оч тяжко Бут нам
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22.05.2022 19:35 Відповісти
И что, Украине облизываться на эти фоточки? Их когда дадут? Завтра? Через неделю? через два-три месяца?
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22.05.2022 12:45 Відповісти
тебе никто ничего не должен

Думать нужно было раньше, тогда, когда тебе говорили - думайте. А сейчас ты тупо рефлексируешь как амеба
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22.05.2022 13:59 Відповісти
"никто ничего не должен" - да без Б, абсолютно согласен...
"думайте" - эт ты о чем, объяснись кокретнее...
амеба, рефлексия...о чем ты, мил человек?
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22.05.2022 14:49 Відповісти
дерьмаку лучше бы молчать, на западе не хотят иметь дело с консервой *****.
Но выполняя задание по дистредитации Украины перед западными партнерами, он продолжает вонять. Скоро татаров с портным из бункера зеленского вылезут?
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22.05.2022 11:45 Відповісти
Кто"оно"вообще,что бы клюв открывать про оружие и помощь.Зае...ли мудаки,дерьмаки и т.д.
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22.05.2022 11:51 Відповісти
Україна буде Україною, навіть ця зелена криворогата сволота з ****** пополам її не зламає.
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22.05.2022 11:53 Відповісти
хто оборав зелену шелупень??? так що мовчіть
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22.05.2022 12:00 Відповісти
а шо там з міллярдом дерев?
саджаемо, чі ну їх ***** нехай самі ростуть?
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22.05.2022 12:03 Відповісти
Кацапи вже нарубали скільки хотіли.
Отака розплата за те що дурощами займались, допоки ворог готувався нас вбивати.
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22.05.2022 12:06 Відповісти
єрмак а от уяви якщо спецслужби країн партнерів знають хто ти є , то як ти хочеш отримати важку наступальну зброю ? Це нереально ! Тобі ніхто її не дасть

ні я не стверджую що ти агент ********* ні, я просто роблю пипущення на 4иу місяці війни
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22.05.2022 12:05 Відповісти
Антипутинская коалиция еле шевелится ,а нам нужно как можно быстрее MLRS , иначе выдавить их протосто будет невозможно.
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22.05.2022 12:11 Відповісти
а нам не потрібен єрмак
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22.05.2022 12:12 Відповісти
Зеленский, когда ты убереш эту Ссуку Ермака
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22.05.2022 12:17 Відповісти
вопрос звучит аналогично "когда ты отрубишь себе голову!
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22.05.2022 19:34 Відповісти
Вопрос к ********** ОПУ - Где Вильха? Нептун? Гром-2? Почему ЗСУ воюют савецкими АК и сапёрными лопатками? Почему ,Вы ******, ещё живы - а Украинцы гибнут? Спасибо англосаксам и всем партнёрам, что не оставили народ Украины с "дубинками" против Орды. В отличие от собственных гнид и предателей в ОПУ. Кровавый выбор 2019.
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22.05.2022 12:19 Відповісти
Пороха, негіднику, давай повертай
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22.05.2022 12:31 Відповісти
Хто така, ця прибиральниця, як що не враховувати що, що це зрадницьке зечмо...
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22.05.2022 12:32 Відповісти
Нам просто потрібно щоб СБУ виконувало свою роботу. Виловлювати всіх, тих кто безпосередньо працює на мокшанську орду, тих хто руку запустив до фінансів які йдуть на допомогу у війні і багато інших категорій патріотів аля АраЄрма...
Хоча якщо таке почнется, то всі перемовники таки полетят до себе на родІну.
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22.05.2022 12:39 Відповісти
СБУ возглавляет точно такой же дружбан вовочки
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22.05.2022 19:36 Відповісти
кому це нам,- канцелярії президента потрібні самозаточующі олівці, протитанкові скрепки, та самонаводящі принтери,- наїв пузо ,в тв ящик вже не влазить, мабуть голодував та бідкався в облозі
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22.05.2022 12:47 Відповісти
Отож, за цим малим кастроподібним мапетом треба стежити постійно. А краще розігнати у ОПУ оце все проросійське кубло на чолі з Єрмаком. Бо вони вже заїпали, тварюки кончені.

Оцей ФСБешний "Козир" вже висловлює незадоволення тим, що нам не надають швидко наступальну зброю. Починає висловлювати сумніви щодо наших перспектив в ЄС та НАТО. При чому, це все відбувається в унісон з інформаційною кампанією Кремля, яка з такими ж тезами працює в західних ЗМІ.

От яким же ж треба бути тупим президентом, щоб тримати поруч з собою агентів впливу противника й не слухати попереджень західних партнерів. Це просто жах!

Мабуть треба вже припиняти ці поїздки, а призначити постійного спостерігача, який буде регулярно стукати у потилицю, цього найвеличнішого політика **********.
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22.05.2022 12:50 Відповісти
Весь вопрос в том, кто является действующим президентом, а кто картинкой для экрана. Zе не может ни держать, ни увольнять. Это не в его компетенции. Кто он такой, без окружающих и направляющих его "дядек"?
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22.05.2022 13:10 Відповісти
відповідь проста: треба бути ставлеником "агентів впливу противника"
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22.05.2022 19:38 Відповісти
Юра , хватит пиарится на фронте , там есть профессионалы , твой фронт в тылу , лучше сделай так , чтобы такие индивидумы ,как Ермак , Верещук, Гетьманцев, Боканов покинули Банковую
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22.05.2022 13:06 Відповісти
Як дістали що Боневтік, що Єрмак, один тупіший іншого, носяться з MLRS як дурень з писаною торбою. MLRS це пускова система для стрільби, може бути MLRS може бути HIMARS M142. Головне не пускові установки, а заряди які вони будуть випускати, якщо це М26,М26А М30 то вони й не дуже потрібні, якщо це MGM-140 або PrSM тоді добре.
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22.05.2022 13:18 Відповісти
Каже зрадник №1. Йю тварюку треба було розстріляти ще за провал операції із захоплення вагнерівців.
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22.05.2022 13:19 Відповісти
Нам треба все. А краще щоб у війну вступило нато. Тоді б все закінчилося дуже швидко
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22.05.2022 13:20 Відповісти
Нато не буде вступати у війну з країною яка нашпигована від оп до прибиральниці в школі зрадниками, агеетами і ватанами *********
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22.05.2022 13:31 Відповісти
кажется если бы был бы Порошенка то и войны бы небыло а на такого был большой соблазн напасть
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22.05.2022 13:41 Відповісти
а верьовка з милом чекають на тебе, єрмак
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22.05.2022 13:55 Відповісти
Sergey Kurnoski абсолютно с вами, согласен , каждое не правильное действие в Украине, даёт, ещё одну слабому, и соблазн напасть . У нас же соседи, как говорил заяц , стая товарищей ну ничего, прорвёмся, есть Слава Богу, такие люди ,как Юра , Татьяна Черновил, Пашинский и много других патриотов.
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22.05.2022 14:24 Відповісти
Твій Пашинський зі снайперкою по Майдані бігав. Кого там відстрілював?
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22.05.2022 21:21 Відповісти
Слабину
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22.05.2022 14:25 Відповісти
А от сам дєрьмак нам точно не потрібен...
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22.05.2022 14:43 Відповісти
Це типу такої зброї в нас немає. Слухайте всі.
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22.05.2022 15:13 Відповісти
Цирк чи цинізм ?, не знаю як назвати. Зброю у США просить людина, яку американці, поки неофіційно, але назвали агентом ФСБ. Це що, спеціально щоб не дали ? Такі дії ОП тісно переплітаються з мюнхенською заявою Зеленського про відновлення яденої зброї і обсиранням НАТО, - невдалі спроби залишити Україну без допомоги. Дякуємо за Джонсону і Байдену, що зрозуміли різницю між українським народом і зеленим недорозумінням.
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22.05.2022 15:25 Відповісти
Зброю у США просить людина, яку американці, поки неофіційно, але назвали агентом ФСБ

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Ишакевич,хватит брехать.Ни одна страна мира не получала столько вооружения после 1945. и ещё получим.
А Богдан может на говно изойти,но в ОП он уже не попадёт.
Вооружение,это не одеяла для беженцев и поставки рассматривают не только военные ,но и правительства стран союзников.А то ,что нам надо,этот дефицит всего возник и в результате планомерных подрывов наших арсеналов, и в результате деятельности наших правителей на протяжении 30 лет.
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23.05.2022 11:09 Відповісти
а может не дают потому что нет доверия?
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22.05.2022 23:47 Відповісти
Пройшов місяць.

Відео із MLRS досі немає.

Невже ми ще їх чекаємо? Тобто ось так помагають партнери? І потім хтось возмущається що українці починають говорити про атомну зброю як єдиний варіант.
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27.06.2022 14:02 Відповісти
 
 