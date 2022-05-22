Нам потрібні високоточні ракети, дрони, системи ППО/ПРО та боєприпаси. Досі чекаємо на MLRS, - Єрмак

Україні потрібно більше важких озброєнь.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам треба отримати високоточні ракети, дрони, системи ППО/ПРО та боєприпаси. Ми досі чекаємо на MLRS", - зазначив він.

За словами Єрмака, Україна вдячна за ленд-ліз.

"Нам потрібна зброя. Без обмежень", - резюмує голова Офісу Президента.

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