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Нам потрібні високоточні ракети, дрони, системи ППО/ПРО та боєприпаси. Досі чекаємо на MLRS, - Єрмак
Україні потрібно більше важких озброєнь.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Нам треба отримати високоточні ракети, дрони, системи ППО/ПРО та боєприпаси. Ми досі чекаємо на MLRS", - зазначив він.
За словами Єрмака, Україна вдячна за ленд-ліз.
"Нам потрібна зброя. Без обмежень", - резюмує голова Офісу Президента.
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буде Єрмаку мораторій на різні заяви і повідомлення до кінця військового стану...
достатньо і того, що презєдент
читає з бумажкиозвучує.
Це означає, що і потік коштів на волонерську допомогу буде танути на очах. Наша задача номер один - не дозволити переключити кнопку Україна на пульті на якусь іншу конопку.
Ресурс йде тільки тоді, коли шоу не просто триває, а його ще й уважно дивляться онлайн у всьому світі.
Біда в тому, що ми живемо в двох різних реальностях зі своїми ж українцями, які зараз під тим же Сєвєродонецьком.
Тут тонка межа: щоб не сіяти паніку, але в той же час зв'язати людей з реальністю.
Реальність інша. На фронті дуже важкі бої, втрати безпрецеденті, зброя йде мало і вкрай повільно.
Нам поки не дають ті зразки, які нам вкрай потрібні (наприклад РСЗО, літаки, ППО).
Я нагадую - США та Британія гарантували нам безпеку, щоб ми віддали ядерну зброю. Я нагадую - Франція, Італія, Німеччина після 2014 року продавали рф зброю на сотні мільйонів доларів, в обхід санкцій. Цією зброєю нас потім вбивали в Бучі.
Двоє моїх дідів і прадід воювали проти німецьких фашистів, Україна постраждала в Другій світовій найбільше, пора німцям виконати свій історичний моральний обов'язок. Натомість вони гальмують вже 3 місяці всі ці процеси.
Як результат - згвалтовані і спалені наші діти.
Я нагадую - ми зі всім справимось, але не вірте пропаганді, жодній. Вибивайте зброю. -
Чи суть в тому, щоб істота з сумнівною репутацією була узаконена в якості кого, віце-президента. чи кандидата в президенти?
Яке відношення до постачання зборї Україні має НЕ держслужбовець, завхоз? На якій підставі дерьмак виконує обов'язки презЕдента та профільних міністрів оборони та МЗС?
Схоже, що така ж ситуація і з військовим озброєнням, яке надає нам Захід. Його видають або занадто дозовано, щоб ЗСУ ненароком не ********** орків, або ж фронт катастрофічно недоотримує те, що вже має працювати на передовій. А усілякі кловани і завхози, б'ючи себе в груди і волаючи про патріотизм, продовжують клянчити важке озброєння у союзників. Скільки важкої техніки відправлено на фронт, нам не скажуть, бо це військова таємниця, а отже, виходячи з цього, можна припустити й те, що його туди взагалі відправляють дуже мало. Військова таємниця - це добре, але, коли при владі ворог, за військовою таємницею можна спокійно приховати факт недоотримання озброєння, яке ЗСУ вже мали б отримати.
Україні не потрібні ні буба ні ермак...
дороги йди будуй бо кацапські танки вязнуть
Думать нужно было раньше, тогда, когда тебе говорили - думайте. А сейчас ты тупо рефлексируешь как амеба
"думайте" - эт ты о чем, объяснись кокретнее...
амеба, рефлексия...о чем ты, мил человек?
Но выполняя задание по дистредитации Украины перед западными партнерами, он продолжает вонять. Скоро татаров с портным из бункера зеленского вылезут?
саджаемо, чі ну їх ***** нехай самі ростуть?
Отака розплата за те що дурощами займались, допоки ворог готувався нас вбивати.
ні я не стверджую що ти агент ********* ні, я просто роблю пипущення на 4иу місяці війни
Хоча якщо таке почнется, то всі перемовники таки полетят до себе на родІну.
Оцей ФСБешний "Козир" вже висловлює незадоволення тим, що нам не надають швидко наступальну зброю. Починає висловлювати сумніви щодо наших перспектив в ЄС та НАТО. При чому, це все відбувається в унісон з інформаційною кампанією Кремля, яка з такими ж тезами працює в західних ЗМІ.
От яким же ж треба бути тупим президентом, щоб тримати поруч з собою агентів впливу противника й не слухати попереджень західних партнерів. Це просто жах!
Мабуть треба вже припиняти ці поїздки, а призначити постійного спостерігача, який буде регулярно стукати у потилицю, цього найвеличнішого політика **********.
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Ишакевич,хватит брехать.Ни одна страна мира не получала столько вооружения после 1945. и ещё получим.
А Богдан может на говно изойти,но в ОП он уже не попадёт.
Вооружение,это не одеяла для беженцев и поставки рассматривают не только военные ,но и правительства стран союзников.А то ,что нам надо,этот дефицит всего возник и в результате планомерных подрывов наших арсеналов, и в результате деятельности наших правителей на протяжении 30 лет.
Відео із MLRS досі немає.
Невже ми ще їх чекаємо? Тобто ось так помагають партнери? І потім хтось возмущається що українці починають говорити про атомну зброю як єдиний варіант.