Тривають перемовини про звільнення начальника пожежно-рятувального загону Трояна, якого викрали окупанти в Енергодарі, - мер Орлов

Мешканців Енергодару просять утриматися від акцій протесту на підтримку вогнеборців.

Про це повідомив мер Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз тривають перемовини про звільнення і повернення додому начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. Його колеги звертаються до мешканців Енергодара з проханням утриматися сьогодні від акції протесту на підтримку вогнеборців та їхнього керівника. Це може негативно вплинути на процес перемовин щодо пошуку нашого співробітника та зашкодити пожежним у виконанні своїх обов’язків!" - зазначив очільник міста.

Нагадаємо, раніше вогнеборці протестували проти викрадення начальника загону Віталія Трояна, який відмовився працювати під російським триколором.

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