Тривають перемовини про звільнення начальника пожежно-рятувального загону Трояна, якого викрали окупанти в Енергодарі, - мер Орлов
Мешканців Енергодару просять утриматися від акцій протесту на підтримку вогнеборців.
Про це повідомив мер Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз тривають перемовини про звільнення і повернення додому начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. Його колеги звертаються до мешканців Енергодара з проханням утриматися сьогодні від акції протесту на підтримку вогнеборців та їхнього керівника. Це може негативно вплинути на процес перемовин щодо пошуку нашого співробітника та зашкодити пожежним у виконанні своїх обов’язків!" - зазначив очільник міста.
Нагадаємо, раніше вогнеборці протестували проти викрадення начальника загону Віталія Трояна, який відмовився працювати під російським триколором.
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вбили людей, дітей...
давайте нам щось бо будемо вбивати далі.
викрали людей,
давайте вести перемовини
вкрали АЕС
купуйте у нас енергію
вкрали зерно
повезли продавати.
і чого коштує фото з бучі з вбитими, річною дитинкою та матір,ю
коли матір з,язали, заставили побачити смерть дитини а потім вбили й матір
французам, німцям, італьянцям, мадярам та особливо оркам це по душі....
інакше реакція булаб зовсім друга