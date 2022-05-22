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Новини Війна
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Тривають перемовини про звільнення начальника пожежно-рятувального загону Трояна, якого викрали окупанти в Енергодарі, - мер Орлов

енергодар

Мешканців Енергодару просять утриматися від акцій протесту на підтримку вогнеборців.

Про це повідомив мер Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз тривають перемовини про звільнення і повернення додому начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. Його колеги звертаються до мешканців Енергодара з проханням утриматися сьогодні від акції протесту на підтримку вогнеборців та їхнього керівника. Це може негативно вплинути на процес перемовин щодо пошуку нашого співробітника та зашкодити пожежним у виконанні своїх обов’язків!" - зазначив очільник міста.

Нагадаємо, раніше вогнеборці протестували проти викрадення начальника загону Віталія Трояна, який відмовився працювати під російським триколором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники в Енергодарі, які вийшли на протест, заслуговують на підтримку від усіх нас, - Зеленський

Автор: 

ДСНС (5089) Енергодар (263)


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А що не можна було під тиском води змити орків у канаву. На фото досить значна кількість пожежників. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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22.05.2022 10:57 Відповісти
и получить автоматную очередь? Потерять жизнь, а орки от воды обсохнут и продолжат "жить". С дивана вам легко геройствовать, а получитл пулю или поехать в подвал с кульком на голове - не на диване коменты писать...
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22.05.2022 14:32 Відповісти
чого залишились?
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22.05.2022 11:06 Відповісти
тактика ***** перевершила всі сподівання щодо людських та міжнародних відносин.
вбили людей, дітей...
давайте нам щось бо будемо вбивати далі.
викрали людей,
давайте вести перемовини
вкрали АЕС
купуйте у нас енергію
вкрали зерно
повезли продавати.
і чого коштує фото з бучі з вбитими, річною дитинкою та матір,ю
коли матір з,язали, заставили побачити смерть дитини а потім вбили й матір
французам, німцям, італьянцям, мадярам та особливо оркам це по душі....
інакше реакція булаб зовсім друга
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22.05.2022 11:12 Відповісти
Вибачте,при чому тут названі вами,мінус орків. Ваша політика сама робить крок вперед, два назад.
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22.05.2022 11:21 Відповісти
Сдали такой стратегический город и самую большую в Европе АЕС без сопротивления а теперь будете за каждого жителя енергодара проводить переговоры? Да там весь город в окупации, а не только начальник пожарного отделения
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22.05.2022 11:26 Відповісти
Сопротивление было ,правда почти безоружное .Толпа в несколько тысяч человек несколько суток не пускала в город орков пока те их выстрелами не разогнали ,а на самой аэс несколько нацгвардейцев погибли её обороняя и уничтожили по моему один танк и бтр
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22.05.2022 11:30 Відповісти
 
 