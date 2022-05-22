Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 29 050 осіб, 204 літаки, 170 гелікоптерів, 1285 танків та 3141 броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 22 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 29 050 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 29050 (+200) осіб ліквідовано,
танків - 1285 (+7) од,
бойових броньованих машин - 3141 (+25) од,
артилерійських систем - 599 (+3) од,
РСЗВ / MLRS - 201 (+0) од,
засоби ППО - 93 (+0) од,
літаків - 204 (+0) од,
гелікоптерів - 170 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 470 (+8),
крилаті ракети - 107 (+3),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2194 (+16) од,
спеціальна техніка - 43 (+0).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі ЗСУ.
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