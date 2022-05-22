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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 29 050 осіб, 204 літаки, 170 гелікоптерів, 1285 танків та 3141 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 22 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 29 050 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 29050 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1285 (+7) од,

бойових броньованих машин - 3141 (+25) од,

артилерійських систем - 599 (+3) од,

РСЗВ / MLRS - 201 (+0) од,

засоби ППО  - 93 (+0) од,

літаків - 204 (+0) од,

гелікоптерів - 170 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 470 (+8),

крилаті ракети  - 107 (+3),

кораблі /катери  - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2194 (+16) од,

спеціальна техніка - 43 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 29 050 осіб, 204 літаки, 170 гелікоптерів, 1285 танків та 3141 броньована машина 01

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі ЗСУ.

Автор: 

армія рф (17228) Генштаб ЗС (6501) знищення (7149) техніка (1820) втрати (4385)


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Топ коментарі
+12
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22.05.2022 11:58
+11
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22.05.2022 11:13
+7
Маловато техніки при такому активному наступі на донбасі
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22.05.2022 11:13
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22.05.2022 11:13 Відповісти
Маловато техніки при такому активному наступі на донбасі
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22.05.2022 11:13 Відповісти
Горять орки на небі і на землі - значить перемога не за горами 👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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22.05.2022 11:13 Відповісти
орки взагалі то наступають по всіх напрямках....
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22.05.2022 11:32 Відповісти
******* кацапский...
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22.05.2022 13:44 Відповісти
Нравица- не нравица, а буряты будут жарица.
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22.05.2022 11:17 Відповісти
шо чурка - ***** вам тут? взрывают и зажаривают вас тут Украинские Войны!
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22.05.2022 13:45 Відповісти
Бєзсмєрний полк росте.Вже навіть армія.
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22.05.2022 11:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lY-QBmd4IIk&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD Відеоісторія яскравої ліквідації 240-мм самохідного міномета "Тюльпана"
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22.05.2022 11:36 Відповісти
чмяк су 25 упаль- Стингер
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22.05.2022 11:47 Відповісти
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22.05.2022 11:58 Відповісти
завтра має бути 205-тий:
Сьогодні, 22 травня, підрозділ протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ збив російський штурмовик Су-25 "Грач".
Броньований літак окупантів львівські десантники ліквідували розрахунком ПЗРК "Ігла".
Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
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22.05.2022 15:13 Відповісти
 
 