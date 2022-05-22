Туреччина має допомогти розблокувати українські порти, адже війна Путіна створює кризу голоду, - Порошенко

П'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав владу Туреччини допомогти розблокувати українські морські порти, щоб запобігти глобальній продовольчій кризі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Відбулося спеціальне засідання Ради Безпеки ООН, яке було присвячено продовольчій безпеці. Хотів би нагадати про ті країни Африки, Північної Африки, Латинської Америки, Азії, де має місце справжня загроза голоду. Кажуть, що це стосується майже 300 мільйонів осіб.

За цих умов ми розраховуємо на Туреччину як на регіонального лідера та лідера Чорноморського регіону допомогти розблокувати українські морські порти. Турецькі військово-морські сили могли б забезпечити супровід комерційних суден, що перевозять українське зерно, українську пшеницю зокрема для тих, хто потерпає від голоду", - наголосив Порошенко.

За словами лідера "ЄС", сьогодні Путін створює кризу голоду та нову кризу біженців.

"Адже ті, хто проживають у країнах, охоплених голодом, хотітимуть переїхати до Європи, де вони щонайменше могли б врятувати свої сімʼї. А тому ми не маємо дозволити Путіну розіграти цей його сценарій. Ми повинні врятувати світ, адже війна, яку Путін розвʼязав в Україні, перетворюється на глобальну. Вона починає трансформуватися у Третю світову війну. Ми маємо залишатися обʼєднаними з тим, щоб захистити майбутнє нашого світу", - підсумував Порошенко.

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