Налагодити життя в Маріуполі можна за два роки, але в РФ немає ресурсів, - Андрющенко

Заблокований російськими військами Маріуполь нереально відновити силами окупантів найближчим часом.

Про це заявив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, налагодити "нормальне життя" у місті у найближчі кілька років є неможливим.

"Зараз за житловий комплекс відповідає колишній тамада, і ми розуміємо, що воно все так там відбувається... Навіть якщо припустити, що там з'являться якісь спеціалісти, то налагодити життя у Маріуполі у найближчі два роки неможливо", - пояснив він

Андрющенко зазначив, що в місті знищені комунікації, зокрема, газ доведеться прокладати заново.

"Тобто, жодна котельня не запрацює. І вже восени, взимку ми матимемо проблеми з опалюванням... І що робити? Ніхто цим не займається. ... Відновити місто можна за умови відсутності бойових дій, але для цього треба мати план, спеціалістів, ресурси і, найголовніше, час. І нічого з цього немає у окупаційної влади. Тобто, все це великий обман людей, які там залишаються", - додав радник мера.

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