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Налагодити життя в Маріуполі можна за два роки, але в РФ немає ресурсів, - Андрющенко

мариуполь,маріуполь

Заблокований російськими військами Маріуполь нереально відновити силами окупантів найближчим часом.

Про це заявив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, налагодити "нормальне життя" у місті у найближчі кілька років є неможливим.

"Зараз за житловий комплекс відповідає колишній тамада, і ми розуміємо, що воно все так там відбувається... Навіть якщо припустити, що там з'являться якісь спеціалісти, то налагодити життя у Маріуполі у найближчі два роки неможливо", - пояснив він

Андрющенко зазначив, що в місті знищені комунікації, зокрема, газ доведеться прокладати заново.

"Тобто, жодна котельня не запрацює. І вже восени, взимку ми матимемо проблеми з опалюванням... І що робити? Ніхто цим не займається. ... Відновити місто можна за умови відсутності бойових дій, але для цього треба мати план, спеціалістів, ресурси і, найголовніше, час. І нічого з цього немає у окупаційної влади. Тобто, все це великий обман людей, які там залишаються", - додав радник мера.

Читайте: Росіяни створюють "добровільні дружини" для патрулювання Маріуполя, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3224)


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Топ коментарі
+20
Это что за капитулятивные вбросы? Мы что два года будем молча наблюдать как окупанты строят новые военные базы в наших городах? То же самое говорили что рашисты не восстановят ж/д в Дебальцево, не построят крымский мост, не кинут енергокабель в крым, не пустят воду по крымскому каналу. Как то уже надоел этот ура-патриотизм которым нам замыливают глаза. Почему наша арта не наносит удары по захваченным окупантами городам? Или будем ждать пока рашисты проведут *референдум* а потом *присоеденят* к рашке,
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22.05.2022 11:54
+16
Тобто,ми вже переймаємося,чи зможуть кацапи за два роки відновити Маріуполь,чи їм потрібна допомога з американських грошей? Це нас так до «даґаваріцца пасєрєдінє» готують?
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22.05.2022 11:51
+13
Типо наша власть намекает что так просто даст окупантам хозяйничать в окупированном Мариуполе, а мы будем наблюдать как наблюдали за донецком и луганском?
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22.05.2022 11:46
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рф буде шось налагоджувати??? вони вміють тільки розвалювати..
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22.05.2022 11:40 Відповісти
Та буде там пустка і все.
Поки Україна не відбудує, якщо взагалі почне.
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22.05.2022 11:42 Відповісти
Таке кажуть..
Во временно оккупированном Энергодаре в воскресенье утром неизвестные взорвали двери подъезда, где в то время находился местный российский гауляйтер, «глава военной администрации» Андрей Шевчик. По данным местного издания https://t.me/entime2022/394 «Энергодар сегодня» , коллаборант получил ранения.
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22.05.2022 11:43 Відповісти
так шибко обісравсь, що пукан розірвавсі.
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22.05.2022 11:49 Відповісти
Він вже визначив, що оркм там будуть мінімум два роки?
А сам він де? Нехай їде і разом з орками відновлює = він уже давно не мер.
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22.05.2022 11:44 Відповісти
ні, він пише що на відновлення повноцінного життя міста знадобиться мінімум два роки якщо добре вкластися, але рашка немає на це ресурсів, а ще рашка не має бажання, та й вміння теж не має. Люди, які можливо б хотіли розраховувати що багата рашка все відбудує, краще би вже у ведмедики Гаммі вірили, ніж в рашку.
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22.05.2022 11:52 Відповісти
Так может никто и не собирается налаживать жизнь в Мариуполе? Раздолбали в хлам и пусть так и стоит. Один район возможно и восстановят для картинки и хорош, главное Украину оставили без части металлургии и порта. Может в этом задумка была, пока наши рулевые сопли жевали о "не видим создания ударных группировок" и пытались заглянуть в глаза бункерному и мински подписывали?...
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22.05.2022 11:45 Відповісти
Прочитавши, зрозумів, що ЗЕлена влада повертати Маріуполь не збирається...
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22.05.2022 11:45 Відповісти
Типо наша власть намекает что так просто даст окупантам хозяйничать в окупированном Мариуполе, а мы будем наблюдать как наблюдали за донецком и луганском?
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22.05.2022 11:46 Відповісти
це не просто обман людей, русскіє обрікають їх на голодну смерть.
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22.05.2022 11:46 Відповісти
опять "немає ресурсів". Загонят под дулами автоматов мариупольцев которые там остались и они будут что надо восстанавливать время еще есть
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22.05.2022 11:46 Відповісти
крім дармової робочої сили там і інших ресурсів треба до дідька. Не будуть русскіє нічого відновлювати. Багато вони відновлювали на всіх окупованих територіях в інших країнах? тільки військова інфраструктура.
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22.05.2022 11:54 Відповісти
Тобто,ми вже переймаємося,чи зможуть кацапи за два роки відновити Маріуполь,чи їм потрібна допомога з американських грошей? Це нас так до «даґаваріцца пасєрєдінє» готують?
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22.05.2022 11:51 Відповісти
схоже на це..Шольци можливо,тому не надають зброю..Макрони визвонюють )(уйлу..Берлусконі зоговорив про здачу захопленої території рашистам...та ще якась паскуда, в нью йорк таймс статтю наклепала ,що пора дагаварівацца
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22.05.2022 11:56 Відповісти
я теж написав бо ***, якийсь ...іздец з ротів чинуш летить.
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22.05.2022 11:58 Відповісти
У нас же других забот нет,просрем ещё
пару областей. В итоге Запад будет кацапов оплачивать и прийдет к выводу,что Украины не существует.
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22.05.2022 12:14 Відповісти
Это что за капитулятивные вбросы? Мы что два года будем молча наблюдать как окупанты строят новые военные базы в наших городах? То же самое говорили что рашисты не восстановят ж/д в Дебальцево, не построят крымский мост, не кинут енергокабель в крым, не пустят воду по крымскому каналу. Как то уже надоел этот ура-патриотизм которым нам замыливают глаза. Почему наша арта не наносит удары по захваченным окупантами городам? Или будем ждать пока рашисты проведут *референдум* а потом *присоеденят* к рашке,
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22.05.2022 11:54 Відповісти
рашисти вже облаштовують сух.коридор до Криму,будують фортифікаційні укріплення,тощо
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22.05.2022 12:01 Відповісти
тому що народ не підйомний. А треба було цих гнид ще до війни гнати!!
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22.05.2022 13:54 Відповісти
Воїни 115 бригади у Сєвєродонецьку звернулися до побратимів."Все в нас є. Ті, хто пішов - дизертири"https://youtu.be/mc3ll5w_FJk
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22.05.2022 11:56 Відповісти
Что это за заявление такое? Какая ***** расия
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22.05.2022 11:56 Відповісти
я дивуюся таким висирам як би тільки щось ляпнути...
радник мера переживає, коли орки налагодять норм. життя в маріуполі???
чи за те що в бідних орків нема грошей???
про що думає людина, коли вона думає саме про це???
Українана тут де, млять?????
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22.05.2022 11:56 Відповісти
Какой-то дурацкий заголовок. Что значит, "наладить за 2 года"? Кому нужно это налаживание?. Восстановление города возможно только после деоккупации. Она же возможна только после поставок союзниками авиации, танков, дальнобойной артиллерии и соответственно обучения личного состава. Естественно город подвергнется еще большему разрушению. Кацапы укрепятся по максимуму: окопаются, заминируют все что можно, поставят ПВО. Фактически город этот уже никому не нужен. Если эрэфия там окопается надолго, а Зеленский поставит старую пластинку, мол военного решения нет и будем возвращать дипломатическим путем, то никто из адекватных туда не вернется. С брошенными квартирами придется расстаться. Их национализируют и туда вселятся вчерашние маргиналы и мародеры с полученными паспортами рф
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22.05.2022 12:01 Відповісти
а по мільярду в день на війну є. Якась нестиковочка?
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22.05.2022 12:05 Відповісти
Тю,та Украина всё пришлёт, не свои конечно. Щас Верещук расскажет про
наших людей и как американские деньги здесь нужны.
Донецкие 8 лет с Украины ржали,получая 3 пенсии
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22.05.2022 12:11 Відповісти
зелені падлюки вже не збираються повертати Маріуполь.....падли
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22.05.2022 12:23 Відповісти
Що це за риторика?....Звільняти не будемо намагатись?
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22.05.2022 12:25 Відповісти
Мені не подобається вислови чиновників України про довгострокові плани окупантів, не мотивуючи і не додає оптимізму. ЗСУ воює,а ці пишуть. Про ресурс, ми уже рахували ресурси по арестовичу
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22.05.2022 12:30 Відповісти
Нічого особистого.Дивно працює система держапарату в Україні.Місто захоплено ворогом,а якась міська адміністрація цього працює й гроші отримують з бюджету.А чим займається такий апарат?Заявами?Дуже дивно.
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22.05.2022 12:40 Відповісти
Я два месяца писал,что никто ничего
освобождать и никого наказывать не собирается,меня банили за это.
Окупант отвечает за оккупированных.
Украина за 3 месяца туда ничего не платила(пенсии,пособия,минималки)?
Будет и дальше платить,окупанта поддерживать.
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22.05.2022 12:48 Відповісти
Янел0х бонЕвтік і какаяразніца їм же потрібно була піденно-східна частина України.
ЗеРадникі допомагають як можуть, дають доцільні поради та їздют на пєрєгавори.
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22.05.2022 12:52 Відповісти
Не вперше заявляють про якогось тамаду... Да у нас клоун президент!
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22.05.2022 13:09 Відповісти
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22.05.2022 13:42 Відповісти
может сперва освободить
а потом уже налаживать
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22.05.2022 13:43 Відповісти
Какая умная мысль,но в правительстве пока до такого не додумались.Они ж не свои деньги туда
слать будут,а сколько мертвых душ можно там оплачивать годами.
Это золотая жила.
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22.05.2022 13:59 Відповісти
тобто Маріуполь здали ці продажні зелені гниди,не дивлячись скільки там люду вбили!!
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22.05.2022 13:50 Відповісти
Сначала восстановят порт, что бы резать на металлолом Азовсталь и вывозить лом в рф.
А так больше ничего.
Ну еще могут побелить деревья и бровки для пропаганды "жизнь налаживается".
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22.05.2022 14:30 Відповісти
Чого це Андрущенко так переймається ресурсами окупаційної влади?Він вважає що вона там назавжди?Спочатку деокупація потім відновлення
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22.05.2022 17:23 Відповісти
 
 