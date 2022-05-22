Налагодити життя в Маріуполі можна за два роки, але в РФ немає ресурсів, - Андрющенко
Заблокований російськими військами Маріуполь нереально відновити силами окупантів найближчим часом.
Про це заявив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, налагодити "нормальне життя" у місті у найближчі кілька років є неможливим.
"Зараз за житловий комплекс відповідає колишній тамада, і ми розуміємо, що воно все так там відбувається... Навіть якщо припустити, що там з'являться якісь спеціалісти, то налагодити життя у Маріуполі у найближчі два роки неможливо", - пояснив він
Андрющенко зазначив, що в місті знищені комунікації, зокрема, газ доведеться прокладати заново.
"Тобто, жодна котельня не запрацює. І вже восени, взимку ми матимемо проблеми з опалюванням... І що робити? Ніхто цим не займається. ... Відновити місто можна за умови відсутності бойових дій, але для цього треба мати план, спеціалістів, ресурси і, найголовніше, час. І нічого з цього немає у окупаційної влади. Тобто, все це великий обман людей, які там залишаються", - додав радник мера.
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Поки Україна не відбудує, якщо взагалі почне.
Во временно оккупированном Энергодаре в воскресенье утром неизвестные взорвали двери подъезда, где в то время находился местный российский гауляйтер, «глава военной администрации» Андрей Шевчик. По данным местного издания https://t.me/entime2022/394 «Энергодар сегодня» , коллаборант получил ранения.
А сам він де? Нехай їде і разом з орками відновлює = він уже давно не мер.
пару областей. В итоге Запад будет кацапов оплачивать и прийдет к выводу,что Украины не существует.
радник мера переживає, коли орки налагодять норм. життя в маріуполі???
чи за те що в бідних орків нема грошей???
про що думає людина, коли вона думає саме про це???
Українана тут де, млять?????
наших людей и как американские деньги здесь нужны.
Донецкие 8 лет с Украины ржали,получая 3 пенсии
освобождать и никого наказывать не собирается,меня банили за это.
Окупант отвечает за оккупированных.
Украина за 3 месяца туда ничего не платила(пенсии,пособия,минималки)?
Будет и дальше платить,окупанта поддерживать.
ЗеРадникі допомагають як можуть, дають доцільні поради та їздют на пєрєгавори.
а потом уже налаживать
слать будут,а сколько мертвых душ можно там оплачивать годами.
Это золотая жила.
А так больше ничего.
Ну еще могут побелить деревья и бровки для пропаганды "жизнь налаживается".