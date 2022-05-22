Зеленський внесе до Ради законопроєкт про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні, - Совгиря
Президент Володимир Зеленський незабаром внесе до Верховної Ради законопроєкт про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні.
Про це у Telegram повідомила представник Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря, передає Цензор.НЕТ.
"Президент України анонсував внесення до парламента найближчим часом законопроєкту про особливий правовий статус громадян Польші в Україні!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+53 Urs
показати весь коментар22.05.2022 12:45
+26 Super Gut
показати весь коментар22.05.2022 13:02
+13 Адвокат Олег Леонтьєв
показати весь коментар22.05.2022 12:44
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Ти просто тупий.
Що сказав президент Польщі Анджей Дуда у Верховній Раді
🤝 Польський народ дякує вам за ваш спротив, відвагу та захист Батьківщини.
😡 Після Бучі, Бородяни та Маріуполя з рф не можна мати ніяких справ.
🇺🇦 Ви - українці. Ви - не біженці. Ви - наші гості. Ми зробимо усе, щоб Україна стала членом Європейського Союзу.
😁 Ніхто не зможе порушити нашу єдність. Ні вороже налаштовані політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні.
https://t.me/spravdi/8862
федеративна польсько-україно-литовсько-білоруська Держава -
кацапська смерть та запорука безпеки
Отож, за цім малим "розумником' треба стежити постійно. А краще розігнати у ОПУ оце все проросійське кубло на чолі з Єрмаком. Бо вони вже заїпали, тварюки кончені.
Оцей ФСБешний "Козир" вже висловлює незадоволення тим, що нам не надають швидко наступальну зброю. Починає висловлювати сумніви щодо наших перспектив в ЄС та НАТО. При чому, це все відбувається в унісон з інформаційною кампанією Кремля, яка з такими ж тезами працює в західних ЗМІ.
От яким же ж треба бути тупим президентом, щоб тримати поруч з собою агентів впливу противника й не слухати попереджень західних партнерів. Це просто жах!
Мабуть треба вже припиняти ці поїздки, а призначити постійного спостерігача, який буде регулярно стукати у потилицю, цього найвеличнішого політика **********.
на встречу с ним даже генералов разоружают - и по углам стоят бенины охранники с автоматами а вы верите в каких то "військових, які не дали йому втекти, за ним приглядають"
І ще багато чого!
Coming down the mountainside
Then the winged hussars arrived
Coming down they turned the tide
Справа Громад українською)
тобто цей вираз означав не тільки державні інституції, але й народну самооборону і навіть публічні сортири
Источник: https://www.msk-guide.ru/page_19875.htm
что происходит, але!!!
По словам Никифорова, о каких-то конкретных положениях законопроекта говорить пока рано, потому что он все еще разрабатывается Министерством иностранных дел.