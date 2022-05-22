Зеленський внесе до Ради законопроєкт про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні, - Совгиря

Президент Володимир Зеленський незабаром внесе до Верховної Ради законопроєкт про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні.

Про це у Telegram повідомила представник Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря, передає Цензор.НЕТ.

"Президент України анонсував внесення до парламента найближчим часом законопроєкту про особливий правовий статус громадян Польші в Україні!" - йдеться в повідомленні.

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