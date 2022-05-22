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Від початку російського вторгнення понад 3600 цивільних об’єктів пошкоджено або знищено на Миколаївщині

миколаївщина

У Миколаївській області від початку повномасштабної війни російські окупанти пошкодили або знищили понад 3600 цивільних об’єктів. Більша частина з них - житловий фонд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Миколаївську ОВА.

Станом на 22 травня у Миколаївській області пошкоджено частково або повністю 3617 цивільних об’єктів, серед них:

  • об’єкти житлового фонду - 2571;
  • медичні заклади - 33;
  • навчальні заклади - 190;
  • заклади культури - 86;
  • об’єкти промислових підприємств - 35;
  • об’єкти життєзабезпечення: газо - 145, електро - 284, водо - 16, теплопостачання - 53;
  • інші невійськові об’єкти - 204.

Наразі без газопостачання загалом 3585 споживачів. Зараз електроенергії, водопостачання та водовідведення немає в 92 населених пунктах області.

Також дивіться: Минулої доби внаслідок обстрілів РФ на Миколаївщині загорілися будинки, - ДСНС. ФОТО

Автор: 

армія рф (17236) Миколаївська область (2260) обстріл (28274)


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