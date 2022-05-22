Від початку російського вторгнення понад 3600 цивільних об’єктів пошкоджено або знищено на Миколаївщині
У Миколаївській області від початку повномасштабної війни російські окупанти пошкодили або знищили понад 3600 цивільних об’єктів. Більша частина з них - житловий фонд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Миколаївську ОВА.
Станом на 22 травня у Миколаївській області пошкоджено частково або повністю 3617 цивільних об’єктів, серед них:
- об’єкти житлового фонду - 2571;
- медичні заклади - 33;
- навчальні заклади - 190;
- заклади культури - 86;
- об’єкти промислових підприємств - 35;
- об’єкти життєзабезпечення: газо - 145, електро - 284, водо - 16, теплопостачання - 53;
- інші невійськові об’єкти - 204.
Наразі без газопостачання загалом 3585 споживачів. Зараз електроенергії, водопостачання та водовідведення немає в 92 населених пунктах області.
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