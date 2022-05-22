Від початку російського вторгнення понад 3600 цивільних об’єктів пошкоджено або знищено на Миколаївщині

У Миколаївській області від початку повномасштабної війни російські окупанти пошкодили або знищили понад 3600 цивільних об’єктів. Більша частина з них - житловий фонд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Миколаївську ОВА.

Станом на 22 травня у Миколаївській області пошкоджено частково або повністю 3617 цивільних об’єктів, серед них:

об’єкти житлового фонду - 2571;

медичні заклади - 33;

навчальні заклади - 190;

заклади культури - 86;

об’єкти промислових підприємств - 35;

об’єкти життєзабезпечення: газо - 145, електро - 284, водо - 16, теплопостачання - 53;

інші невійськові об’єкти - 204.

Наразі без газопостачання загалом 3585 споживачів. Зараз електроенергії, водопостачання та водовідведення немає в 92 населених пунктах області.

Також дивіться: Минулої доби внаслідок обстрілів РФ на Миколаївщині загорілися будинки, - ДСНС. ФОТО