"Настав час укласти новий договір про добросусідство", - Дуда під час виступу в Раді

Настав час для підписання нової угоди про добросусідство між Україною і Польщею

Про це заявив польський лідер Анджей Дуда, виступаючи у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На моє глибоке переконання, настав час укласти новий договір про добросусідство, який врахує те, що ми збудували в наших відносинах хоча б упродовж останніх місяців", - зазначив він.

За словами Дуди, російська агресія показала, що мережа автомобільних, залізничних й інфраструктурних сполучень між Україною і Польщею є недостатньою.

Президент Польщі додав, що потрібно це надолужити, а польсько-український кордон "має об'єднувати, а не ділити".

Дуда запропонував, щоб ознакою добрих польсько-українських відносин стало швидке залізничне сполучення між Києвом і Варшавою.

"Ми побудуємо його разом", - додав президент.

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