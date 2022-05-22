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"Настав час укласти новий договір про добросусідство", - Дуда під час виступу в Раді

дуда

Настав час для підписання нової угоди про добросусідство між Україною і Польщею

Про це заявив польський лідер Анджей Дуда, виступаючи у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На моє глибоке переконання, настав час укласти новий договір про добросусідство, який врахує те, що ми збудували в наших відносинах хоча б упродовж останніх місяців", - зазначив він.

За словами Дуди, російська агресія показала, що мережа автомобільних, залізничних й інфраструктурних сполучень між Україною і Польщею є недостатньою.

Президент Польщі додав, що потрібно це надолужити, а польсько-український кордон "має об'єднувати, а не ділити".

Дуда запропонував, щоб ознакою добрих польсько-українських відносин стало швидке залізничне сполучення між Києвом і Варшавою.

"Ми побудуємо його разом", - додав президент.

Також читайте: Зеленський внесе до Ради законопроєкт про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні, - Совгиря

Автор: 

Польща (8486) Дуда Анджей (770)


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Топ коментарі
+83
ЗСУ жарить кацапню!!!
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22.05.2022 13:55
+76
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22.05.2022 14:00
+64
От моря до моря. Союз (именно союзные отношения а не одиннарод и прочая хрень) Украины, Польши, стран Балтии (в идеале Беларуси) это самый страшный сон кацапов. Именно поэтому кацапня прилагает столько сил, чтобы вбивать клинья между народами.
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22.05.2022 13:58
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Та не вішати антиукраїнські ярлики накшталт "УПАдліна."
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23.05.2022 10:03 Відповісти
Bravo.
Sí señor.
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22.05.2022 15:21 Відповісти
У ВР виступає Дуда... Тілімарахфон що?... Нічо. Нуль. Нема трансляції виступу. Інші телеканали що?... Аналогічно = нуль цілих й *** десятих трансляції виступу.
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22.05.2022 15:42 Відповісти
Хорошее предложение одно из супер предложений
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22.05.2022 16:05 Відповісти
Экономика Польши является социально-ориентированной рыночной экономикой. Шестая по величине экономика в Европейском союзе и самая большая среди бывших членов восточного блока и новых членов Европейского Союза.
P.S Польша может прекрасно потянуть сама себя НО Польше хорошо в Европейском союзе как и всем ее членам куда и стремимся .
Подальше от СКРЕП и ГЛУБОКОЙ ДУХОВНОСТИ от их "правды" и великой лжи от зависти и злости макшань.
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22.05.2022 17:45 Відповісти
👍🤝🤗
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22.05.2022 18:37 Відповісти
Германии ,как и РФ, не выгодна реинкарнация Речи Посполитой ни в каком виде ,особенно под эгидой Великобритании и возможно США и с польским великодержавным имперским компонентом.
Хотя (но не при таком Госдепе в США), это была бы глобальная победа англосаксонского мира.
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22.05.2022 21:08 Відповісти
а що там на рахунок німецького велікодержавного компонента? то ж Німеччина, не Польша, забажала щоб з ЄС зробити федерацію, де Німеччина буде відігравати головну роль, а закони які Німеччина просуне будуть обов"язкові для всіх країн ЄС , і будуть вищими за Конституційни суд країн учасників.
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22.05.2022 21:44 Відповісти
Для нового и быстрого ж/д сообщения с Европой, Украина должна покончить с петровской шириной дороги, как с колониальным пережитком прошлого, и перейти на евроколею.
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22.05.2022 16:51 Відповісти
Это огромный проект. Ширина полотна, ширина колясок под вагонами... Миллиарды долларов, о которых пока не говорят. Но да, это отпределённо будет нужно.
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22.05.2022 23:09 Відповісти
Украине нужно постепенно переходить на ЖД евроколею. Может привлечь для этого Европейский банк развтия. Бензиновый кризис частично из-за того что разная ширина колеи. и таким образом мы дополнительно отвяжемся от Параши. А сейчас параша использует свободно нажи ЖД пути на оккупированных территориях
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22.05.2022 16:58 Відповісти
в 1836 году Николай I отдал приказ о строительстве железной дороги в России. приходит как-то к нему мужик и спрашивает:
-ширину колеи делать как на Западе или больше?
-***** больше?
-на *** больше и сделаем царь.
и поэтому в России ширина железных дорог на 12 см больше,чем на Западе
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22.05.2022 17:51 Відповісти
https://hodor.lol/post/210974/ для інформаці
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22.05.2022 17:53 Відповісти
Повідомлялося про 85мм різниці. Не робіть честі кацапам
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22.05.2022 19:14 Відповісти
Як тільки Зе заявить якусь херню (позавчора про те, що вихід на кордони і лінію фронту станом 23.02 був би вже перемогою; і що "не треба бути жадібними щодо українських територій"), так одразу хтось із офіційних осіб Кабміну/МЗС завуальовує ці маячливості; а в Україну одразу мчить яструб (сьогодні це був Дуда, до того був Джонсон, ще раніше - представники Балтії). Просто цікаво, як вони толкують ЄрЗе прописні істини: матом, чи підзатильниками?
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22.05.2022 18:17 Відповісти
Скорiше всього так
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22.05.2022 18:40 Відповісти
Боже, благослови Дуду і Польщу!
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22.05.2022 19:02 Відповісти
Дуда - розумний президент дружньої Польщі : "...російська агресія показала, що мережа автомобільних, залізничних й інфраструктурних сполучень між Україною і Польщею є недостатньою".
Президент Польщі додав, що потрібно це надолужити, а польсько-український кордон "має об'єднувати, а не ділити". Тут нічого й додати . В час біди Польща одною з перших простягнула руку допомоги Укураїні . Дякуємо ! .

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22.05.2022 19:05 Відповісти
в Польше столько Украинцев, что уже, как одна страна с Польшей.
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22.05.2022 22:56 Відповісти
Украина предоставляет особые права полякам. А украинцам в Польше тоже будут особые права? Больше похоже на ассимиляцию украинцев, чем на союз... Есть текст этого проекта?
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22.05.2022 23:28 Відповісти
ахах, надо идти замуж пока берут ))) А то Мордор глубже вставит и оплодотворит.
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23.05.2022 06:06 Відповісти
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