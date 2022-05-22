"Настав час укласти новий договір про добросусідство", - Дуда під час виступу в Раді
Настав час для підписання нової угоди про добросусідство між Україною і Польщею
Про це заявив польський лідер Анджей Дуда, виступаючи у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На моє глибоке переконання, настав час укласти новий договір про добросусідство, який врахує те, що ми збудували в наших відносинах хоча б упродовж останніх місяців", - зазначив він.
За словами Дуди, російська агресія показала, що мережа автомобільних, залізничних й інфраструктурних сполучень між Україною і Польщею є недостатньою.
Президент Польщі додав, що потрібно це надолужити, а польсько-український кордон "має об'єднувати, а не ділити".
Дуда запропонував, щоб ознакою добрих польсько-українських відносин стало швидке залізничне сполучення між Києвом і Варшавою.
"Ми побудуємо його разом", - додав президент.
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Sí señor.
P.S Польша может прекрасно потянуть сама себя НО Польше хорошо в Европейском союзе как и всем ее членам куда и стремимся .
Подальше от СКРЕП и ГЛУБОКОЙ ДУХОВНОСТИ от их "правды" и великой лжи от зависти и злости макшань.
Хотя (но не при таком Госдепе в США), это была бы глобальная победа англосаксонского мира.
-ширину колеи делать как на Западе или больше?
-***** больше?
-на *** больше и сделаем царь.
и поэтому в России ширина железных дорог на 12 см больше,чем на Западе
Президент Польщі додав, що потрібно це надолужити, а польсько-український кордон "має об'єднувати, а не ділити". Тут нічого й додати . В час біди Польща одною з перших простягнула руку допомоги Укураїні . Дякуємо ! .