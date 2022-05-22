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Після Бучі, Бородянки та Маріуполя з Росією не можна мати ніяких справ, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що після воєнних злочинів російських окупантів в Україні, з Російською Федерацією не можна мати жодних справ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держспецзв'язку.
Дуда наголосив, що після Бучі, Бородянки та Маріуполя з Росією не можна мати ніяких справ.
За словами президента Польщі українські громадяни, які внаслідок військових дій в Україні опинилися в Польщі, є гостями його країни.
Топ коментарі
+19 олег иванов #434516
показати весь коментар22.05.2022 14:54
+19 Мобильный крематорий
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+17 Остап Покотило
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Реєстрація:18.05.2022
Еще один бот -новодел. Подробней про повальное путешествие русни по " курортах Европы и Азии" Откуда инфа? И про заработки русни, это они от высоких зарплат идут воевать?
"Не надо быть очень жадными на этот счет, хотя это не совсем справедливо.
Выход на линию 23 февраля, по его словам, подведет итоги первого этапа.
"А вторую часть я хотел бы проговорить за столом переговоров. И чтобы результатом этого разговора была справедливость для нас", - сказал Зеленский
https://ua.interfax.com.ua/news/general/833813.html
Это называется плив-плив і на березі всравсь...
Или ЗЄ во чтобы -то ни стало хочет сохранить литсо кровавому убийце и
отмазать его от ГААГИ?
Неужели в Омане о чем-то договорились?
а то это бегает весь час хочет заглянуть то в глаза то в задницу *****
(переказ месаги блогера Олега Пономаря)