Після Бучі, Бородянки та Маріуполя з Росією не можна мати ніяких справ, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що після воєнних злочинів російських окупантів в Україні, з Російською Федерацією не можна мати жодних справ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держспецзв'язку.

Дуда наголосив, що після Бучі, Бородянки та Маріуполя з Росією не можна мати ніяких справ.

За словами президента Польщі українські громадяни, які внаслідок військових дій в Україні опинилися в Польщі, є гостями його країни.

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