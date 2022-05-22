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Блокування торговельного флоту РФ та постачання протикорабельних озброєнь для ЗСУ, - Порошенко запропонував кроки для розблокування українського експорту

порошенко

Путін хоче поставити світ на коліна через створення глобальної продовольчої кризи, і для цього блокує всі українські морські порти.

Про це під час виступу у Верховній Ради заявив лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Так, Порошенко запропонував чотири варіанти для деблокади експорту українського зерна і продовольчих товарів на світові ринки.

"Варіант перший – позиція ООН про зустрічне блокування торговельного флоту росії, якщо не буде розблокована Україна. Другий – безпека торговельного флоту має бути гарантована конвоями НАТО з ударами у відповідь. Третій – постачання протиповітряних, протикорабельних озброєнь для українських Збройних Сил, і вони самі розблокують. І четвертий – сухі порти на західному кордоні", пояснив лідер ЄС, додавши, що ці варіанти можуть бути об’єднані.

Також читайте: ПДЧ у НАТО для України - це єдина правильна відповідь Путіну на його агресію, - Порошенко

За словами п'ятого президента, відновлення постачання на світові ринки українського зерна, експорту харчових продуктів є питанням національної безпеки.

"Бо це одне з головних джерел надходжень валюти до українського бюджету, у тому числі й для фінансування армії. І це є одним із джерел харчової продукції для світу. Експорт більше 22 мільйонів тон українського зерна принесе мільярди доларів валютних надходжень", - зазначив він.

Порошенко наголосив, що п’ята частина населення світу опинилася перед загрозою голоду, це Африка, Азія і Латинська Америка.

"Для цього росія оголосила острів Зміїний як частину свого суверенітету, а Чорне море – внутрішніми водами, на що ми хочемо звернути увагу Туреччини, Болгарії, Румунії, інших країн НАТО. Маємо негайно скликати спецсесію Генасамблеї ООН для обговорення світової продовольчої кризи. Це є прямий наслідок російської агресії", - закликав лідер "ЄС".

На його переконання, розблокування українських портів – це сценарій, де Україна, НАТО і Європа мають перемогти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина має допомогти розблокувати українські порти, адже війна Путіна створює кризу голоду, - Порошенко

Автор: 

Порошенко Петро (15162) порт (2039) продовольство (337)


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Топ коментарі
+61
Розумний чоловік, гідний бути сьомим президентом.
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22.05.2022 15:20
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22.05.2022 15:27
+35
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22.05.2022 15:40
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Розумний чоловік, гідний бути сьомим президентом.
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22.05.2022 15:20 Відповісти
Людина системи як і всі до неї і після
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22.05.2022 15:23 Відповісти
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22.05.2022 15:27 Відповісти
что вы хотите от него он просто марионетка кало-мойского который сдал его в пользованье кремлю
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22.05.2022 15:48 Відповісти
Вибори відбудуться по Конституціі і неважливо , що йде війна !
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22.05.2022 15:32 Відповісти
Ты сам-то хоть понял что только что своими корявыми грабками набрал?
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22.05.2022 15:33 Відповісти
Ніколи не прозріють !!Що ти ваізьмеш із запрограмованих природою іідіотів та ще вихованці мосейчучки !!
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22.05.2022 16:02 Відповісти
Звісно не прозріють. Для прикладу:
Центральна рада УНР мала дві течії- за автономію у складі Росії, і за самостійність. Автономістів було більше і вони домовились з Росією (другий універсал) бо любили заглядати в очі Керенського в пошуках миру. Самостійники ж одразу бачили що Росія то колос на глиняних ногах, і в липні 1917 року партія Самостійників Миколи Міхновського і полк ім. Полуботка який він створив, підняли повстання і захопили Київ- пошта, телеграф, арсенали... заарештували москалів.
На ранок полк ім. Хмельницького, що керувався Автономістами (усі ці Петлюри, Вінниченки і Грушевські) вдаючи з себе друзів, підступно прийшов ніби то замінити чатових полку ім. Полуботка. І на наступний день вони випустили москалів і віддали росіянам владу назад. Самостійників примусово відправили на м'ясорубку на фронт 1 світової...
Тепер дивіться хто герої у підручниках історії: - ті хто був патріотом (Самостійники), чи ті автономісти які знищили перших а потім самі перевзулись у патріотів коли вже було занадто пізно і більшовики були під Києвом...
Нічого не нагадує? Отож...
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22.05.2022 16:48 Відповісти
Так це виявляється Україна почала війну, щоб вибори не проводити? Кацап ****** в свою Зверофермію, що ти тут забув?
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22.05.2022 15:38 Відповісти
А робить він конхвети з мін які викопав під Чонгаром- переплавляє їх на батончики і продає в апшори
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22.05.2022 15:28 Відповісти
так і було! я сам йому чемодани з цукерками в поїзд завантажував! коли ви дебіли вже прозрієте!
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22.05.2022 15:28 Відповісти
Що ти мелеш , сучий потрох , чи кот ?

Тобі.туди , заивідверту брехню і наклеп
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22.05.2022 15:30 Відповісти
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22.05.2022 15:40 Відповісти
Солярку і бензин сьогодні продають ( і то не для всіх ) до 100грн . за літр !

Докерувалися .... ))
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22.05.2022 16:01 Відповісти
ви нє панімєтє: ето нє заработок на краві, ето - другоє, у нас вайна
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22.05.2022 17:16 Відповісти
Нещодавно на "П'ятому" обговорювали цю тему - питання регулювання цін на бензин. Інтерв'юер пояснював, що ціни в Україні невиправдано високі навіть не зважаючи на те, що у нас війна. Він окольними шляхами і натяками пояснював, що все це робиться з мовчазної згоди влади, яка дала баригам повну свободу дій. Кажучи простими словами, зелені підори в долі. То ж виникає питання до довбойобів: то хто у нас наживаєцца на вайнє? Мабуть, знову Порошенко? Зебілоїди срані...
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22.05.2022 16:26 Відповісти
Настоящий Гетьман!
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22.05.2022 16:01 Відповісти
Він несе таку маячню ! І ви кажете що він був міністром закордонних справ ? Яке розблокування Чорного Моря ? Це можливо тілки коли на Чорному морі не залишиться не одного корабеля і навіть катеру РФ. Яка країну буде ризикувати людьми щоб послати судно за зерном. Все це піар, щоб завоювати симпатії людей, які не думають.
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22.05.2022 16:24 Відповісти
"Він несе таку маячню !" - согласен.
"В апреле отметим Пасху. В мае, как всегда - солнце, выходные, шашлык, День Победы. А дальше - лето. Мы будем сдавать ВНО, поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться, гулять свадьбу. А дальше - осень. Когда, надеюсь, будем болеть за нашу сборную на Чемпионате мира по футболу в Катаре. А дальше - зима. И будем готовиться к новогодним праздникам", - добавил глава государства.
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22.05.2022 16:46 Відповісти
І я "согласєн"...Обоє рябоє...
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22.05.2022 18:39 Відповісти
Женіх вже згідний , а наречена ? А НАТО ви запитали , чи зможу його кораблі відкривати вогонь по росіянах ? Блокувати флот - а там весь флот зареєстрований не в Росії . А про ООН можна взагалі забути. Коротше кажучи , якщо Захід не "чешеться" ,нехай готується приймати мільйони біженців, на це все і розраховано.
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22.05.2022 18:28 Відповісти
чи ризикнуть кацапи стрельнути по кораблю НАТО, от питтання.
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22.05.2022 19:58 Відповісти
Безпілотники дальнього радіусу дії, надмалі субмарини, бойові пловці, магнітні міни.
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22.05.2022 15:21 Відповісти
Кто топить будет?
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22.05.2022 15:33 Відповісти
Істопнікі.
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22.05.2022 15:35 Відповісти
Разумно говорит, но видимо надо опять несколько десятков миллионов людей уничтожить, чтобы так действовать - топить и уничтожать фашистов по всем фронтам. Или может дойдет наконец...
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22.05.2022 15:31 Відповісти
И ещё раз для тех, кто в танке или уже подумывает о выборах: НАТО, как блок, НЕ БУДЕТ вмешиваться в нашу войну. Поставки противокорабельного и серьёзного противовоздушного вооружения тоже дело далеко не завтрашнее дело, так как ДОРОГО, бюрократично и ещё 150 самых разных причин. И вообще не надо все наши многолетние про...бы перекладывать на плечи партнёров. Нам самим придётся выкручиваться из большинства проблем, ракетостроение и безопасность логистики нашего экспорта это тоже касается
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22.05.2022 15:33 Відповісти
Рашотролли, подоляшавки, ну и просто зебилы!!! ФАААССС!!!
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22.05.2022 15:34 Відповісти
скажіть, будь ласка, ви не з Позняків?
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22.05.2022 18:38 Відповісти
я там до вас попросилася в друзі на фб. але, може, це не ви).
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22.05.2022 18:39 Відповісти


Порошенко запропонував чотири варіанти для деблокади експорту українського зерна і продовольчих товарів на світові ринки.

"Варіант перший - позиція ООН про зустрічне блокування торговельного флоту росії, якщо не буде розблокована Україна.
Другий - безпека торговельного флоту має бути гарантована конвоями НАТО з ударами у відповідь.

Третій - постачання протиповітряних, протикорабельних озброєнь для українських Збройних Сил, і вони самі розблокують.
І четвертий - сухі порти на західному кордоні" 😠
Дуже розумна і виважена пропозиція людини , яка в політиці знає толк 👍🏼👍🏼👍🏼
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22.05.2022 15:37 Відповісти
На жаль, цього робити ніхто не буде,бо у своїй більшості вся ота гидотна банда чиновників імпотенти та сцикуни,включаючи нашу шмаркля самозакохану та дурну.
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22.05.2022 15:37 Відповісти
Замість реальних пропозицій від досвідченої людини зелені запропонують лохторату погратися в чергову петицію до Байдена, ООН, Євросоюзу, Папи римського та ліги сексуальних меншин
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22.05.2022 15:43 Відповісти
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22.05.2022 15:50 Відповісти
А сьогодні війна вигідна Боневтіку 😠
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22.05.2022 15:58 Відповісти
Тут у Ютьюбі блогери кажуть що ЗелеМойские вкрав 40 ярдів Байдена та 20 євросоюзу....
Не вірю ...Ігорь Валєрьович не ворюга в не Розбійник...якого Зеля вигоняв із Зали...
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22.05.2022 16:03 Відповісти
Порошенко з цього приводу прямо зараз дає брифінг на Прямому+Еспресо пряма трансляція
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22.05.2022 16:26 Відповісти
Razblokirovati dolžen imejushhij mandat OON i sootvetstujushhie sredstva. Ugadajte kto.... sledujushhee, ja za vse chetyre punkta sobljudaja vsemirnye instancii. OON na segodnja, samootstranilsia.
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22.05.2022 16:36 Відповісти
Vidimo vremia poželati vsem nam. Bog v Pomošči!
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22.05.2022 16:38 Відповісти
"если мы разблокируем порты, я не смогу продавать топливо по 100грн." - Зеленский.
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22.05.2022 16:48 Відповісти
Если разблокируют порты то с мукой будет такая же куйня как с топливом,цены взлетят и хер ее найдешь. Большие сомнения что валюта от продажи зерна будет заводится в Украину,а не оседать в оффшорах. Всегда так делали,а во время войны будет по другому? Валюты мы не получим но получим проблемы с мукой,а с нашими жадными барыгами- экспортёрами,которые вывезут все подчистую,ещё и голод.
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22.05.2022 23:09 Відповісти
Честно от него я не ожидал,что он предложит НАТО с Рацеей повоевать,
да еще и за какое то зерно,которое нужно только Африке.
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22.05.2022 16:48 Відповісти
Як приємно і легко роздавати безкоштовні поради.
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22.05.2022 16:59 Відповісти
"АРМИЯ! МОВА! ВИРА!" - не? Тогда - "Буча! Марик! Шашлыки!"? Вам идиотам, советы давали, бесплатно. Но ведь вы решили "наживацца на вайне"?
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22.05.2022 17:08 Відповісти
Получается, Украина кормит практически весь мир? И весь этот мир ради своей же сытости не способен раскатать плешивое ***** в блинчик?
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22.05.2022 17:02 Відповісти
"нада проста перестать стрелять" (тм)
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22.05.2022 17:11 Відповісти
спорний вапрос, москалю? А продовольче зерно - це лише пшениця? йди москалю по протоптаній дорожці вслід за руцьким карабльом
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22.05.2022 17:26 Відповісти
чого ти касапа брехуна не заспамив
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22.05.2022 17:36 Відповісти
Росссійська пшениця - це на 90% фуражне, низькоякісне зерно.
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22.05.2022 17:53 Відповісти
Второе место по экспорту зерна после США, по пшенице 5 место. Конечно кормим.
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22.05.2022 22:10 Відповісти
Я ни когда небыл прихильником Порошенко,но по мойму он для
ВСУ делает больше сейчас во время войны,чем вся эта воровская
корумпированная зеленая мразь.
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22.05.2022 17:09 Відповісти
і до війни - також.
Згадай слоган" Армія+Мова+Віра" - і це не просто слова; це вся його коротка програма дій на протязі останніх 8-ми років.
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22.05.2022 17:33 Відповісти
Украинским судам с зерном и маслом нужен выход не в Румынию не в Дунай а в Босфор и дальше в средиземе=ное море Много груза ты через Румынию не переправишь. Как минимум международный военный конвой украинских невоенных грузов должен быть-чего Парашку конечно не устроит ведь она расчитывает задавить Украину в том числе экономически
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22.05.2022 17:23 Відповісти
чого ти брехуна не заспамив?
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22.05.2022 17:35 Відповісти
Порошенко озвучив пропозиції висловлені читачами цензора досить давно. І якщо боротьба за розблокування Чорного моря засобами зброї наразі спірне, то блокування російського торгового флоту у відповідь є досить болючим для раші. Я не думаю, що раша упреться і не дасть задню. Навіть Зміїний вже своїм вважають, гниди кацапські.
І тут являється нам свіже щось таке зареєстроване буквально сьогодні і починає впарювати, що сухогрузи (зерновози тобто) безперешкодно ходять із одеських портів в Румунію чи Болгарію. Мовляв, це не є проблемою. Тоді як не відвантажити зерно елеваторів з неокупованої території - дуже велика проблема для аграріїв. Я пам'ятаю якийсь рік при юлі здається, коли з популістською метою, аби не піднімалися ціни на продовольство, обмежили експорт зерна. І новий урожай просто не було куди здавати. В кого були прихватизовані чи орендовані майданчики колгоспів, то ті якось викрутилися. А хто не мав приміщень, критих токів то те зерно хоч викинь. Це ще було до великого будівництва від НІБУЛОНу.
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22.05.2022 17:41 Відповісти
було таке, памятаю - зерно в портах проростати стало
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22.05.2022 18:35 Відповісти
Вже десь звучало і мені окремо теж спадало на думку: конвої з військовими кораблями НАТО, 1 такий корабль на 2-3 наших сухогруза з зерном з портів Одеської області - і попередження при спробі обстрілу в цей бік, а тим більше захоплення - відкривається вогонь у відповідь і, вуаля, прямий конфлікт з НАТО. Але перед цим дуже бажано б очистити і контролювати Зміїний, хоча б вогнем - щоб там нічого не стояло з їх зброї і не базувалось поруч... Та і натівці, як завжди, зассуть "провокувати", хоча це набагато менше, ніж навіть "закрите небо", здається.
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22.05.2022 17:46 Відповісти
Все-одно згодоом, рано чи пізно, доведеться запитати касапський військовий флот в межах Новоросійська і без права виходу в Азовське море. Все зайве мусить бути знищене; а чи потоплять, чи на переплавку - то вже по обставинам.
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22.05.2022 18:05 Відповісти
До 4 пропозицій я б добавив звернення парламенту України до ООН окремо США, Англії про допомогу в вирішенні продовольчої кризи і розблокуванні портів України. Доречі лендліз предбачає безпеку до теріторіальних вод. Щодо сухих портів ця ідея біш затратна враховуючи загальне зубожіння не думаю що влаштує кінцевого споживача + 15-25 дол. на 1 т. збіжжя.
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22.05.2022 18:55 Відповісти
нахрена колотить ці понти
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22.05.2022 20:17 Відповісти
Комусь цікавий політичний труп????
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22.05.2022 21:29 Відповісти
Із реального, але неозвученого. Вже вчора пора починати будувати залізну колію європейських стандартів до вузлових станцій на заході України. Наприклад, Мостиська, навіть Ковель, або інших зручних залізничних хабів. Хай інженери і спеціалісти вирішують, де краще. Паралельно будувати біля цих станцій елеватори- склади з можливістю перевантажувати зерно з вагонів у вагони автоматично.
Якщо це мається на увазі під терміном "сухі порти", хай буде так.
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22.05.2022 21:37 Відповісти
 
 