Блокування торговельного флоту РФ та постачання протикорабельних озброєнь для ЗСУ, - Порошенко запропонував кроки для розблокування українського експорту
Путін хоче поставити світ на коліна через створення глобальної продовольчої кризи, і для цього блокує всі українські морські порти.
Про це під час виступу у Верховній Ради заявив лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Так, Порошенко запропонував чотири варіанти для деблокади експорту українського зерна і продовольчих товарів на світові ринки.
"Варіант перший – позиція ООН про зустрічне блокування торговельного флоту росії, якщо не буде розблокована Україна. Другий – безпека торговельного флоту має бути гарантована конвоями НАТО з ударами у відповідь. Третій – постачання протиповітряних, протикорабельних озброєнь для українських Збройних Сил, і вони самі розблокують. І четвертий – сухі порти на західному кордоні", пояснив лідер ЄС, додавши, що ці варіанти можуть бути об’єднані.
За словами п'ятого президента, відновлення постачання на світові ринки українського зерна, експорту харчових продуктів є питанням національної безпеки.
"Бо це одне з головних джерел надходжень валюти до українського бюджету, у тому числі й для фінансування армії. І це є одним із джерел харчової продукції для світу. Експорт більше 22 мільйонів тон українського зерна принесе мільярди доларів валютних надходжень", - зазначив він.
Порошенко наголосив, що п’ята частина населення світу опинилася перед загрозою голоду, це Африка, Азія і Латинська Америка.
"Для цього росія оголосила острів Зміїний як частину свого суверенітету, а Чорне море – внутрішніми водами, на що ми хочемо звернути увагу Туреччини, Болгарії, Румунії, інших країн НАТО. Маємо негайно скликати спецсесію Генасамблеї ООН для обговорення світової продовольчої кризи. Це є прямий наслідок російської агресії", - закликав лідер "ЄС".
На його переконання, розблокування українських портів – це сценарій, де Україна, НАТО і Європа мають перемогти.
Будь ласка, зачекайте...
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Центральна рада УНР мала дві течії- за автономію у складі Росії, і за самостійність. Автономістів було більше і вони домовились з Росією (другий універсал) бо любили заглядати в очі Керенського в пошуках миру. Самостійники ж одразу бачили що Росія то колос на глиняних ногах, і в липні 1917 року партія Самостійників Миколи Міхновського і полк ім. Полуботка який він створив, підняли повстання і захопили Київ- пошта, телеграф, арсенали... заарештували москалів.
На ранок полк ім. Хмельницького, що керувався Автономістами (усі ці Петлюри, Вінниченки і Грушевські) вдаючи з себе друзів, підступно прийшов ніби то замінити чатових полку ім. Полуботка. І на наступний день вони випустили москалів і віддали росіянам владу назад. Самостійників примусово відправили на м'ясорубку на фронт 1 світової...
Тепер дивіться хто герої у підручниках історії: - ті хто був патріотом (Самостійники), чи ті автономісти які знищили перших а потім самі перевзулись у патріотів коли вже було занадто пізно і більшовики були під Києвом...
Нічого не нагадує? Отож...
Тобі.туди , заивідверту брехню і наклеп
Докерувалися .... ))
"В апреле отметим Пасху. В мае, как всегда - солнце, выходные, шашлык, День Победы. А дальше - лето. Мы будем сдавать ВНО, поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться, гулять свадьбу. А дальше - осень. Когда, надеюсь, будем болеть за нашу сборную на Чемпионате мира по футболу в Катаре. А дальше - зима. И будем готовиться к новогодним праздникам", - добавил глава государства.
Порошенко запропонував чотири варіанти для деблокади експорту українського зерна і продовольчих товарів на світові ринки.
"Варіант перший - позиція ООН про зустрічне блокування торговельного флоту росії, якщо не буде розблокована Україна.
Другий - безпека торговельного флоту має бути гарантована конвоями НАТО з ударами у відповідь.
Третій - постачання протиповітряних, протикорабельних озброєнь для українських Збройних Сил, і вони самі розблокують.
І четвертий - сухі порти на західному кордоні" 😠
Дуже розумна і виважена пропозиція людини , яка в політиці знає толк 👍🏼👍🏼👍🏼
Не вірю ...Ігорь Валєрьович не ворюга в не Розбійник...якого Зеля вигоняв із Зали...
да еще и за какое то зерно,которое нужно только Африке.
ВСУ делает больше сейчас во время войны,чем вся эта воровская
корумпированная зеленая мразь.
Згадай слоган" Армія+Мова+Віра" - і це не просто слова; це вся його коротка програма дій на протязі останніх 8-ми років.
І тут являється нам свіже щось таке зареєстроване буквально сьогодні і починає впарювати, що сухогрузи (зерновози тобто) безперешкодно ходять із одеських портів в Румунію чи Болгарію. Мовляв, це не є проблемою. Тоді як не відвантажити зерно елеваторів з неокупованої території - дуже велика проблема для аграріїв. Я пам'ятаю якийсь рік при юлі здається, коли з популістською метою, аби не піднімалися ціни на продовольство, обмежили експорт зерна. І новий урожай просто не було куди здавати. В кого були прихватизовані чи орендовані майданчики колгоспів, то ті якось викрутилися. А хто не мав приміщень, критих токів то те зерно хоч викинь. Це ще було до великого будівництва від НІБУЛОНу.
Якщо це мається на увазі під терміном "сухі порти", хай буде так.