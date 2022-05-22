Блокування торговельного флоту РФ та постачання протикорабельних озброєнь для ЗСУ, - Порошенко запропонував кроки для розблокування українського експорту

Путін хоче поставити світ на коліна через створення глобальної продовольчої кризи, і для цього блокує всі українські морські порти.

Про це під час виступу у Верховній Ради заявив лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Так, Порошенко запропонував чотири варіанти для деблокади експорту українського зерна і продовольчих товарів на світові ринки.

"Варіант перший – позиція ООН про зустрічне блокування торговельного флоту росії, якщо не буде розблокована Україна. Другий – безпека торговельного флоту має бути гарантована конвоями НАТО з ударами у відповідь. Третій – постачання протиповітряних, протикорабельних озброєнь для українських Збройних Сил, і вони самі розблокують. І четвертий – сухі порти на західному кордоні", пояснив лідер ЄС, додавши, що ці варіанти можуть бути об’єднані.

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За словами п'ятого президента, відновлення постачання на світові ринки українського зерна, експорту харчових продуктів є питанням національної безпеки.

"Бо це одне з головних джерел надходжень валюти до українського бюджету, у тому числі й для фінансування армії. І це є одним із джерел харчової продукції для світу. Експорт більше 22 мільйонів тон українського зерна принесе мільярди доларів валютних надходжень", - зазначив він.

Порошенко наголосив, що п’ята частина населення світу опинилася перед загрозою голоду, це Африка, Азія і Латинська Америка.

"Для цього росія оголосила острів Зміїний як частину свого суверенітету, а Чорне море – внутрішніми водами, на що ми хочемо звернути увагу Туреччини, Болгарії, Румунії, інших країн НАТО. Маємо негайно скликати спецсесію Генасамблеї ООН для обговорення світової продовольчої кризи. Це є прямий наслідок російської агресії", - закликав лідер "ЄС".

На його переконання, розблокування українських портів – це сценарій, де Україна, НАТО і Європа мають перемогти.

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