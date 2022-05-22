Поляки та українці об'єднуються у найважчі періоди, Росія зруйнувала всі протиріччя між нашими країнами, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що з 24 лютого 2022 року всі минулі протиріччя між Україною та Польщею не мають сили.

Про це глава держави заявив під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президент наголосив, що "сама того не усвідомлюючи, 24 лютого Росія зруйнувала своєрідне "сховище" минулих протиріч між Україною та Польщею".

"24 лютого змінило все. Змінило наші народи. Змінило наші країни. Хоча це й не випадково. Не знаю, досліджували це явище наші астрономи – Дрогобич, Коперник – але зірки завжди складаються так, що у найважчі періоди затемнення українці та поляки об'єднуються міцно і стають пліч-о-пліч, незважаючи на минулі сварки та "туманності", - зазначив Зеленський.

"Ми почали писати новий том нашої історії. Важливо – нашої спільної історії. Єдність наших народів має тривати вічність. Її ніколи більше не може ганьбити ворожнеча", - додав глава держави.

Він нагадав, що "Польща є одним із лідерів не лише у підтримці нашої держави, а й у захисті та просуванні санкцій, які дуже необхідні".

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