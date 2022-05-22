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Поляки та українці об'єднуються у найважчі періоди, Росія зруйнувала всі протиріччя між нашими країнами, - Зеленський

дуда,зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що з 24 лютого 2022 року всі минулі протиріччя між Україною та Польщею не мають сили.

Про це глава держави заявив під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президент наголосив, що "сама того не усвідомлюючи, 24 лютого Росія зруйнувала своєрідне "сховище" минулих протиріч між Україною та Польщею".

"24 лютого змінило все. Змінило наші народи. Змінило наші країни. Хоча це й не випадково. Не знаю, досліджували це явище наші астрономи – Дрогобич, Коперник – але зірки завжди складаються так, що у найважчі періоди затемнення українці та поляки об'єднуються міцно і стають пліч-о-пліч, незважаючи на минулі сварки та "туманності", - зазначив Зеленський.

"Ми почали писати новий том нашої історії. Важливо – нашої спільної історії. Єдність наших народів має тривати вічність. Її ніколи більше не може ганьбити ворожнеча", - додав глава держави.

Він нагадав, що "Польща є одним із лідерів не лише у підтримці нашої держави, а й у захисті та просуванні санкцій, які дуже необхідні".

Також читайте: Польща зробить все, щоб допомогти Україні стати членом ЄС, - Дуда

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) Польща (8486)


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Топ коментарі
+12
В Тернопільській області двоє братів з ріднею присвоїли близько 8 млн волонтерської допомоги.
Ці двоє братів - це зелений пропагандон Андрій Козак і його брат
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22.05.2022 15:44
+9
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22.05.2022 15:56
+8
Перед лицем сьогоднішніх загроз, країни Балтійсько-Чорноморсько-Адріатичного Міжмор'я повинні задуматися над створенням основ сильного реґіонального геополітичного союзу. Жодна з країн Центрально-Східної Європи не може сама протиставитися ворожій діяльності Москви. Треба об'єднати зусилля. Польща, Литва і Україна можуть виступити з ініціативою утворення реґіональної унії, на зразок історичної спадщини І Речі Посполитої. Міжмор'я, як міцний союз держав Центрально-Східної Європи, може стати щитом європейської цивілізації
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22.05.2022 15:50
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...Украинский вопрос пока еще вяло, но уже заметно перетекает в плоскость склонить нас к миру на каких-то компромисных условиях. Которые ВСЕГДА окажутся потерей НАШИХ территорий.

Цитата из итальянского плана для мира в Украине:
"Третий пункт касается определения двустороннего соглашения между Россией и Украиной по территориальным вопросам Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам, опять же при международном посредничестве."

Вчитайтесь в формулировку " Соглашение между РФ и Укараиной по вопросам Донбасса и Крыма".

Соглашение означает согласие. Вопрос Донбасса и Крыма в момент, когда Крым оккупирован полностью, а Донбасс - почти, означает то, что сильная позиция в этом соглашении будет не у нас, это вроде очевидно. Повторяю, я не аналитик, я просто читаю слова в прямом их словарном смысле.
Т.е. нас склоняют и будут продолжать склонять к некоему соглашению под соусом новых договоров о безопасности, но по факту на сегодняшний момент нам придется уступить часть территорий, причем подтвердив это подписями. Иначе о каком соглашении вообще идёт речь? Если б рф была согласна не оккупировать наши территории, войны не было бы вообще.
И в дальнейшем подобные договора сильно усложнят получение какой-либо международной поддержки в случае, если Украина захочет силовым методом вернуть свою землю.

Таких маленьких посылов всё больше и больше: очевидно, что от войны в Украине Европа устаёт само собой, но большую роль в этой преждевременной усталости играет рф, которая давно и плотно проросла в европейские элиты, пустила там корни, живя в европейском уюте на деньги Газпрома. https://t.me/tanya_adams/2902 https://t.me/tanya_adams/2902

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22.05.2022 15:41 Відповісти
Європі ніхто не заважає завалити Україну зброєю , щоб нарешті покінчити з війною в центрі Європи , і кацапським терором всієї Європи . . Все в їхніх руках .
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22.05.2022 15:50 Відповісти
В Тернопільській області двоє братів з ріднею присвоїли близько 8 млн волонтерської допомоги.
Ці двоє братів - це зелений пропагандон Андрій Козак і його брат
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22.05.2022 15:44 Відповісти
типовий виборець яневтік
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22.05.2022 15:48 Відповісти
якщо так (а не містечкові розбірки) то за грати з конфіскаціею майна
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22.05.2022 15:57 Відповісти
А что, у Украины с Польшей были противоречия? В 2014 году Польша напала на Украину? Почему у тебя, зеленёного идиота, еще ни одно обращение к иностранным партнерам не проходит без дебильных квартальных приколов. А с путлером, гундосик, ты общаешься исключительно вежливо.
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22.05.2022 15:48 Відповісти
противоречий с польшей было очень много в столь недалеком прошлом-или никто об этом не слышал или забыл ?Так сами поляки все время вспоминают резню польского населения
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22.05.2022 20:10 Відповісти
Перед лицем сьогоднішніх загроз, країни Балтійсько-Чорноморсько-Адріатичного Міжмор'я повинні задуматися над створенням основ сильного реґіонального геополітичного союзу. Жодна з країн Центрально-Східної Європи не може сама протиставитися ворожій діяльності Москви. Треба об'єднати зусилля. Польща, Литва і Україна можуть виступити з ініціативою утворення реґіональної унії, на зразок історичної спадщини І Речі Посполитої. Міжмор'я, як міцний союз держав Центрально-Східної Європи, може стати щитом європейської цивілізації
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22.05.2022 15:50 Відповісти
Декілька місяців тому, на британському радіо bbc слухав передачу про польську судову реформу. Польські активісти казали, що сьогодні, польща займає перше місце за дотаціями із бюджету Євросоюзу і вихід із цієї структури буде катастрофою для польскої економіки. Ти перед тим як молоти хєрню про річ посполиту подумав би своєю тупою макітрою, що такий союз ні польщі, ні литві не потрібен.
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22.05.2022 16:35 Відповісти
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22.05.2022 15:56 Відповісти
Якщо вже між нами вже нема ніякого протиріччя, то як тоді будемо...ммм...юдеїв називати?
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22.05.2022 16:02 Відповісти
по польски,как и называем сейчас
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22.05.2022 20:11 Відповісти
Зашийте йому писок,нехай киває та кланяється.
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22.05.2022 16:03 Відповісти
Краще б це дурне зелене чудо просто мовчало. Які у нього були протиріччя з польщею? Приватбанк у Варшаві не дали відкрити?
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22.05.2022 16:34 Відповісти
100%
Я впевнений , що воно ще навіть 3 місяці тому не знав про існування якихось протиріч не те що з Польщею , а взагалі будь яких
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22.05.2022 17:25 Відповісти
А щас даже "узнал" об астрономе Дрогобыче.) Прогресс налицо,так и поумнеет,читая тексты умного человека.хотоелось бы знать фамилию его спичрайтера
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22.05.2022 23:36 Відповісти
1618г. Можем поторить.
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22.05.2022 18:14 Відповісти
(Можем поторить.)Можем по>?<торить.
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22.05.2022 20:00 Відповісти
Як тільки Зе заявить якусь херню (позавчора про те, що вихід на кордони і лінію фронту станом 23.02 був би вже перемогою; і що "не треба бути жадібними щодо українських територій"), так одразу хтось із офіційних осіб Кабміну/МЗС завуальовує ці маячливості; а в Україну одразу мчить яструб (сьогодні це був Дуда, до того був Джонсон, ще раніше - представники Балтії). Просто цікаво, як вони толкують ЄрЗе прописні істини: матом, чи підзатильниками?

(переказ месаги блогера Олега Пономаря)
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22.05.2022 18:18 Відповісти
Пишуть же йому розумні люди навіщо у виступі щось добавляти від Ермака з 95 кв незадумуючись читай як Брежнев Леонід і все буде ок Були ж звернення нормольні в парламенті Европи, США, Англії, Німеччині. Ізраїлю і інших країн а в нашій ВР відійшов від тексту вподобав пуціну в став істориком якось незручно вийшло але зійде.
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22.05.2022 18:20 Відповісти
Балто-Черноморский Союз Польши, Украины и стран Балтии! От моря до моря.
МЫ ВМЕСТЕ!
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22.05.2022 18:46 Відповісти
незнання украiнськоi мови. слова протирiччя[русiзм суржик] не мае.
треба казати суперечностi!
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22.05.2022 18:55 Відповісти
незнання мови та правопису. [русiзм] .
 потрібно писати ігор соляник
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22.05.2022 19:46 Відповісти
ИДЕТ ВОЙНА .
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22.05.2022 19:49 Відповісти
 
 