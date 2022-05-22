Поляки та українці об'єднуються у найважчі періоди, Росія зруйнувала всі протиріччя між нашими країнами, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що з 24 лютого 2022 року всі минулі протиріччя між Україною та Польщею не мають сили.
Про це глава держави заявив під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Президент наголосив, що "сама того не усвідомлюючи, 24 лютого Росія зруйнувала своєрідне "сховище" минулих протиріч між Україною та Польщею".
"24 лютого змінило все. Змінило наші народи. Змінило наші країни. Хоча це й не випадково. Не знаю, досліджували це явище наші астрономи – Дрогобич, Коперник – але зірки завжди складаються так, що у найважчі періоди затемнення українці та поляки об'єднуються міцно і стають пліч-о-пліч, незважаючи на минулі сварки та "туманності", - зазначив Зеленський.
"Ми почали писати новий том нашої історії. Важливо – нашої спільної історії. Єдність наших народів має тривати вічність. Її ніколи більше не може ганьбити ворожнеча", - додав глава держави.
Він нагадав, що "Польща є одним із лідерів не лише у підтримці нашої держави, а й у захисті та просуванні санкцій, які дуже необхідні".
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Цитата из итальянского плана для мира в Украине:
"Третий пункт касается определения двустороннего соглашения между Россией и Украиной по территориальным вопросам Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам, опять же при международном посредничестве."
Вчитайтесь в формулировку " Соглашение между РФ и Укараиной по вопросам Донбасса и Крыма".
Соглашение означает согласие. Вопрос Донбасса и Крыма в момент, когда Крым оккупирован полностью, а Донбасс - почти, означает то, что сильная позиция в этом соглашении будет не у нас, это вроде очевидно. Повторяю, я не аналитик, я просто читаю слова в прямом их словарном смысле.
Т.е. нас склоняют и будут продолжать склонять к некоему соглашению под соусом новых договоров о безопасности, но по факту на сегодняшний момент нам придется уступить часть территорий, причем подтвердив это подписями. Иначе о каком соглашении вообще идёт речь? Если б рф была согласна не оккупировать наши территории, войны не было бы вообще.
И в дальнейшем подобные договора сильно усложнят получение какой-либо международной поддержки в случае, если Украина захочет силовым методом вернуть свою землю.
Таких маленьких посылов всё больше и больше: очевидно, что от войны в Украине Европа устаёт само собой, но большую роль в этой преждевременной усталости играет рф, которая давно и плотно проросла в европейские элиты, пустила там корни, живя в европейском уюте на деньги Газпрома. https://t.me/tanya_adams/2902 https://t.me/tanya_adams/2902
Ці двоє братів - це зелений пропагандон Андрій Козак і його брат
Я впевнений , що воно ще навіть 3 місяці тому не знав про існування якихось протиріч не те що з Польщею , а взагалі будь яких
(переказ месаги блогера Олега Пономаря)
МЫ ВМЕСТЕ!
треба казати суперечностi!
потрібно писати ігор соляник