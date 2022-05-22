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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Путін - розпалювач війни. Наша мета не допустити перемогу РФ в Україні, - МЗС Франції

франция,франція

Франція вважає російського президента Володимира Путіна розпалювачем війни. Тому діятиме так, аби не допустити перемоги РФ у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря при французькому МЗС Клемана Бона в ефірі "Europe1".

"Мета Франції полягає у недопущенні перемоги РФ в Україні та у тому, щоб звільнити Україну від російських військ. Розпалювач війни - це містер Путін. Ми надаємо Україні кошти, самі не воюючи, щоб вона могла чинити опір агресії. Вони не провокували війну у Росії. Вони прагнуть звільнитися від країни, яка їх окупує як суверенну державу", - зазначив він.

Читайте також: Путін припустився чотирьох стратегічних помилок, напавши на Україну, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Автор: 

путін володимир (23765) Франція (3049)


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Топ коментарі
+22
Сьогодні в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач".

Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла".
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22.05.2022 15:57
+17
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22.05.2022 16:06
+16
3.14здит как дышит .
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22.05.2022 15:55
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3.14здит как дышит .
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22.05.2022 15:55 Відповісти
Що жабоїди, що фріци - путлерівськи шлюхи... олух і мікрон - навіть призвиська огидні...
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22.05.2022 16:09 Відповісти
А що ти зробив для французів та німців?!
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22.05.2022 16:26 Відповісти
Радовался когда их президента Зе.ля нах.й послал
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22.05.2022 16:59 Відповісти
а мы им что-то должны?? они не приняли нас ни в НАТО, ни в ЕС
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22.05.2022 20:45 Відповісти
Сьогодні в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач".

Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла".
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22.05.2022 15:57 Відповісти
Що ці сволоти дали Україні? є список того що вже дали? макарон **** телефоністка, де 20 цезарів що ти обіцяв гнида!
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22.05.2022 16:00 Відповісти
Германия на 2-м месте по помощи Украине после США в мире.Четверть всей помощи ЕС-от Германии.
А что ты гнида хоть раз в жизни кому дал?
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22.05.2022 17:17 Відповісти
это как бы их интерс нам дать. Если Украина падет, то они выйдут на ваши границы. ДумайТе
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22.05.2022 20:47 Відповісти
А мікрон , теж так вважає . ? .
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22.05.2022 16:01 Відповісти
Це Кабмін...А що думає през?
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22.05.2022 16:03 Відповісти
През не думає.... Він вже дзвонить...
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22.05.2022 16:08 Відповісти
Давай значит иностранный легион сюда.
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22.05.2022 16:05 Відповісти
У французов есть твердая позиция с которой они сами не согласны. Флюгеры..
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22.05.2022 16:06 Відповісти
...Украинский вопрос пока еще вяло, но уже заметно перетекает в плоскость склонить нас к миру на каких-то компромисных условиях. Которые ВСЕГДА окажутся потерей НАШИХ территорий.

Цитата из итальянского плана для мира в Украине:
"Третий пункт касается определения двустороннего соглашения между Россией и Украиной по территориальным вопросам Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам, опять же при международном посредничестве."

Вчитайтесь в формулировку " Соглашение между РФ и Укараиной по вопросам Донбасса и Крыма".

Соглашение означает согласие. Вопрос Донбасса и Крыма в момент, когда Крым оккупирован полностью, а Донбасс - почти, означает то, что сильная позиция в этом соглашении будет не у нас, это вроде очевидно. Повторяю, я не аналитик, я просто читаю слова в прямом их словарном смысле.
Т.е. нас склоняют и будут продолжать склонять к некоему соглашению под соусом новых договоров о безопасности, но по факту на сегодняшний момент нам придется уступить часть территорий, причем подтвердив это подписями. Иначе о каком соглашении вообще идёт речь? Если б рф была согласна не оккупировать наши территории, войны не было бы вообще.
И в дальнейшем подобные договора сильно усложнят получение какой-либо международной поддержки в случае, если Украина захочет силовым методом вернуть свою землю.

Таких маленьких посылов всё больше и больше: очевидно, что от войны в Украине Европа устаёт само собой, но большую роль в этой преждевременной усталости играет рф, которая давно и плотно проросла в европейские элиты, пустила там корни, живя в европейском уюте на деньги Газпрома. https://t.me/tanya_adams/2902
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22.05.2022 16:37 Відповісти
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22.05.2022 16:06 Відповісти
Знайшов у тєлєгі цікаву версію того - чому ***** так клацає зубами на нашого Зе . Виявляється його молодше чадо , заміжня за чуваком на прізвище - Зеленський .
То ж ***** , думка про те що його дочку жарить Зеленський , зводить з розуму . ! . Ще й внуки будуть - Зеленські . .
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22.05.2022 16:10 Відповісти
👍🏼🤣🤣🤣одна фамілія , а стільки горя у плєшенфюрера 😄
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22.05.2022 16:15 Відповісти
Да, судьба ***** потроллила знатно!
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22.05.2022 16:27 Відповісти
Жабоеды хитрые что Зеля на гастролях 95 -го квартала в Израиле 2015 года...типа мне 5 лимонов...остальные лимоны Ленке на Денчик.

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22.05.2022 16:11 Відповісти
макарон хоче нічию
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22.05.2022 16:26 Відповісти
Франція не зрозуміло на чиєму боці https://fix.kiev.ua/product-category/antigravijni-plivki/ .
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22.05.2022 16:31 Відповісти
мікрон знає про цю заяву?
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22.05.2022 16:34 Відповісти
А Зеленський заявляв, що Путін - розпалювач війни?
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22.05.2022 16:37 Відповісти
"Цель Франции состоит в недопущении победы РФ в Украине и в том, чтобы освободить Украину от российских войск".

Пистеть - не мешки ворочать.
Только вот на днях омикрон уговаривал Зелю "сохранить лицо" ху*лу, поступившись территориями, а тут они уже "полны решимости" в "недопущении победы РФ в Украине".
Да и хер шульц тоже спит и видит, как подписывается "мирный договор" и с мокшаленда снимаются санкции.
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22.05.2022 16:38 Відповісти
Москва понимает работающую против нее тенденцию и предпринимает сейчас беспрецедентные усилия, мобилизуя всю свою агентуру, уже засвечивая таких высоких агентов, которых они пытались все время сохранить. Разворачивает кампанию под лозунгом Don't humiliate Russia - не унижайте Россию.

Тон задал такой «большой друг Украины» как президент Франции Макрон. Но у него нашлись и сторонники в США. Основная атака ведется именно здесь. Причем, тот самый Ллойд Остин, которого у выше дважды процитировал, подвергается персональным атакам очень известных здесь, в Вашингтоне, политологов. Например, Дэвида Игнатиуса, колумниста The Washington Post. Я даже никогда не предполагал, что такие люди будут выступать с нужных Кремлю позиций, а вот надо же. Видимо, очень плохи дела у Москвы, что она свистает всех своих спящих агентов наверх. Вот эти люди не скрывают своей повестки дня. Они хотят помочь Москве реализовать ее последний из сценариев выхода из отчаянного положения - заставить Украину подписать какое-то мирное соглашение, оставляющее в руках агрессора некий кусок украинской территории. Какой кусок - это Москва еще готова будет торговаться. Сегодняшняя ее запросная позиция - она хочет оставить очевидно Крым, Луганскую, Донецкую и новозахваченную Херсонскую область.

...

Москва отчаянно хочет добиться переговоров, на которых Запад, по ее плану, заставит Украину подписать выгодное ей соглашение. Я думаю, что вот к этой позиции Макрона близки правительства Германии и Италии. Подобные мотивы их руководителей уже высказывали. Но в США им не удаться добиться изменения позиции американской администрации. Вспомните, какая внутренняя борьба была в администрации президента США. Между - с одной стороны - главой Госдепа США Энтони Блинкеным и Ллойдом Остиным, а с другой стороны - помощником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, таким типичным «путин ферштейнером». Он потерпел поражение, его не слышно и не видно. И вся эта кампания Москвы настроена на то, чтобы активизировать эту группу Салливана внутри администрации Байдена. Но настрой американского общества, Конгресса и большинства политикума таков, что могу твердо сказать - это им не удастся. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/21/468737/

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22.05.2022 16:43 Відповісти
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22.05.2022 16:50 Відповісти
Зеля просрал Мариуполь,сдал бойцов
в плен.
Но виноваты конечно Макрон с Шольцом.Меркельша отказалась на тачанке туда пробиться.
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22.05.2022 17:20 Відповісти
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22.05.2022 19:25 Відповісти
если бы меркель с шольцем и макроном не отказали нам в НАТО, войны бы не было. ДумайТе
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22.05.2022 20:49 Відповісти
Розжигатель войни, це той хто підкидує дров щоб полум'я запалало як щас, а це Франція та Германія, які седіли на переговорах і накачували технологічними гаджетами Расію
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22.05.2022 18:57 Відповісти
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22.05.2022 19:27 Відповісти
 
 