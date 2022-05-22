Путін - розпалювач війни. Наша мета не допустити перемогу РФ в Україні, - МЗС Франції

Франція вважає російського президента Володимира Путіна розпалювачем війни. Тому діятиме так, аби не допустити перемоги РФ у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря при французькому МЗС Клемана Бона в ефірі "Europe1".

"Мета Франції полягає у недопущенні перемоги РФ в Україні та у тому, щоб звільнити Україну від російських військ. Розпалювач війни - це містер Путін. Ми надаємо Україні кошти, самі не воюючи, щоб вона могла чинити опір агресії. Вони не провокували війну у Росії. Вони прагнуть звільнитися від країни, яка їх окупує як суверенну державу", - зазначив він.

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