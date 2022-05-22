Путін - розпалювач війни. Наша мета не допустити перемогу РФ в Україні, - МЗС Франції
Франція вважає російського президента Володимира Путіна розпалювачем війни. Тому діятиме так, аби не допустити перемоги РФ у війні проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря при французькому МЗС Клемана Бона в ефірі "Europe1".
"Мета Франції полягає у недопущенні перемоги РФ в Україні та у тому, щоб звільнити Україну від російських військ. Розпалювач війни - це містер Путін. Ми надаємо Україні кошти, самі не воюючи, щоб вона могла чинити опір агресії. Вони не провокували війну у Росії. Вони прагнуть звільнитися від країни, яка їх окупує як суверенну державу", - зазначив він.
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+22 Максім ХОЙ #398010
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+17 Вася Шевченко #371210
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Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла".
А что ты гнида хоть раз в жизни кому дал?
Цитата из итальянского плана для мира в Украине:
"Третий пункт касается определения двустороннего соглашения между Россией и Украиной по территориальным вопросам Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам, опять же при международном посредничестве."
Вчитайтесь в формулировку " Соглашение между РФ и Укараиной по вопросам Донбасса и Крыма".
Соглашение означает согласие. Вопрос Донбасса и Крыма в момент, когда Крым оккупирован полностью, а Донбасс - почти, означает то, что сильная позиция в этом соглашении будет не у нас, это вроде очевидно. Повторяю, я не аналитик, я просто читаю слова в прямом их словарном смысле.
Т.е. нас склоняют и будут продолжать склонять к некоему соглашению под соусом новых договоров о безопасности, но по факту на сегодняшний момент нам придется уступить часть территорий, причем подтвердив это подписями. Иначе о каком соглашении вообще идёт речь? Если б рф была согласна не оккупировать наши территории, войны не было бы вообще.
И в дальнейшем подобные договора сильно усложнят получение какой-либо международной поддержки в случае, если Украина захочет силовым методом вернуть свою землю.
Таких маленьких посылов всё больше и больше: очевидно, что от войны в Украине Европа устаёт само собой, но большую роль в этой преждевременной усталости играет рф, которая давно и плотно проросла в европейские элиты, пустила там корни, живя в европейском уюте на деньги Газпрома. https://t.me/tanya_adams/2902
То ж ***** , думка про те що його дочку жарить Зеленський , зводить з розуму . ! . Ще й внуки будуть - Зеленські . .
Пистеть - не мешки ворочать.
Только вот на днях омикрон уговаривал Зелю "сохранить лицо" ху*лу, поступившись территориями, а тут они уже "полны решимости" в "недопущении победы РФ в Украине".
Да и хер шульц тоже спит и видит, как подписывается "мирный договор" и с мокшаленда снимаются санкции.
Тон задал такой «большой друг Украины» как президент Франции Макрон. Но у него нашлись и сторонники в США. Основная атака ведется именно здесь. Причем, тот самый Ллойд Остин, которого у выше дважды процитировал, подвергается персональным атакам очень известных здесь, в Вашингтоне, политологов. Например, Дэвида Игнатиуса, колумниста The Washington Post. Я даже никогда не предполагал, что такие люди будут выступать с нужных Кремлю позиций, а вот надо же. Видимо, очень плохи дела у Москвы, что она свистает всех своих спящих агентов наверх. Вот эти люди не скрывают своей повестки дня. Они хотят помочь Москве реализовать ее последний из сценариев выхода из отчаянного положения - заставить Украину подписать какое-то мирное соглашение, оставляющее в руках агрессора некий кусок украинской территории. Какой кусок - это Москва еще готова будет торговаться. Сегодняшняя ее запросная позиция - она хочет оставить очевидно Крым, Луганскую, Донецкую и новозахваченную Херсонскую область.
...
Москва отчаянно хочет добиться переговоров, на которых Запад, по ее плану, заставит Украину подписать выгодное ей соглашение. Я думаю, что вот к этой позиции Макрона близки правительства Германии и Италии. Подобные мотивы их руководителей уже высказывали. Но в США им не удаться добиться изменения позиции американской администрации. Вспомните, какая внутренняя борьба была в администрации президента США. Между - с одной стороны - главой Госдепа США Энтони Блинкеным и Ллойдом Остиным, а с другой стороны - помощником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, таким типичным «путин ферштейнером». Он потерпел поражение, его не слышно и не видно. И вся эта кампания Москвы настроена на то, чтобы активизировать эту группу Салливана внутри администрации Байдена. Но настрой американского общества, Конгресса и большинства политикума таков, что могу твердо сказать - это им не удастся. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/21/468737/
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в плен.
Но виноваты конечно Макрон с Шольцом.Меркельша отказалась на тачанке туда пробиться.