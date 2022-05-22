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Не може бути жодних переговорів і ухвалення рішень за спиною України, - Дуда

дуда,зеленський

Не може бути жодних переговорів за спиною України і жодних поступок вимогам Росії.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на пленарному засіданні Верховної Ради в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, в Європі останнім часом з'являлися голоси, які закликають, щоб Україна поступилася вимогам Путіна. Я хочу сказати чітко: тільки Україна має право вирішувати своє майбутнє, тільки Україна повинна сама за себе вирішувати. Світ, міжнародне співтовариство повинні вимагати від Росії закінчити агресію і повністю залишити територію України, припинити топтати міжнародне право. Не може бути жодних переговорів і ухвалення рішень за спиною України. Нічого про вас без вас. Абсолютно! Це залізний принцип! Його треба дотримуватися", - сказав Дуда.

За його словами, сьогодні західний світ, а не Україна складає іспит на значимість своїх цінностей.

"Якщо для свого заспокоєння, економічних інтересів або політичних амбіцій пожертвують Україною, хоча б сантиметром її території і шматочком її суверенітету - це буде величезний удар не тільки для українського народу, а для всієї західної спільноти", - наголосив Дуда.

Також читайте: Після Бучі, Бородянки та Маріуполя з Росією не можна мати ніяких справ, - Дуда

Він зазначив, що за злочини на українській землі Росія повинна відповісти в Міжнародному трибуналі.

Автор: 

перемовини (2857) путін володимир (23765) росія (64958) Дуда Анджей (770)


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Топ коментарі
+34
Я навіть в Україні знаю таких ,які готові гдєта пасрєдінє сайтісь і наприклад дислокація орків до 24 лютого вже буде перемогою.
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22.05.2022 16:09
+20
повезло полякам із президентом
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22.05.2022 16:19
+19
Дуда завжди поряд коли зе заносить з наполеонівськими планами,така собі Євроняня
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22.05.2022 16:20
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Я навіть в Україні знаю таких ,які готові гдєта пасрєдінє сайтісь і наприклад дислокація орків до 24 лютого вже буде перемогою.
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22.05.2022 16:09 Відповісти
Дуда завжди поряд коли зе заносить з наполеонівськими планами,така собі Євроняня
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22.05.2022 16:20 Відповісти
Кажись он его за шкирки держит?
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22.05.2022 16:51 Відповісти
Берлусконі це не Європа,а пенсіонер
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22.05.2022 16:11 Відповісти
так и зеленский тоже не Украана ..
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22.05.2022 19:13 Відповісти
Як і що не було б, поляки стали нашими братами. По крові слов"ян. І на крові орків.
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22.05.2022 16:16 Відповісти
Отрывок из заявления Зеленского, в котором он пошутил о том, что наше единство с Польшей не смогут нарушить "ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении"

надо проверить все жюри на связи с кацапами ведь не могли они за просто так взять и нанести такой удар в такое время по украино-польским отношениям в свете того что ***** задействовал все сили на всех направлениях-проверить и выяснить разоблачить мразь продажную
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22.05.2022 16:17 Відповісти
повезло полякам із президентом
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22.05.2022 16:19 Відповісти
Мабуть тому що вони не такі "мудрі" як 73% нарід !!!)))
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22.05.2022 16:23 Відповісти
Скажіть Дуді, українці також бояться, що деякі єрмаки вкладуть з рашистами мир за нашими спинами.
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22.05.2022 16:22 Відповісти
Якщо не проведемо дезінфекцію України від кремлівських гнид,Україні гаплик !!!)))
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22.05.2022 16:27 Відповісти
нужно это делать на выборах а не тупить - что бы никакая зеленая кремлевская гнида потом не брехала что "мы ничего не знали о вайне "
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22.05.2022 19:15 Відповісти
Хорошо,передадим Дуде
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22.05.2022 23:29 Відповісти
"...Отам-то весело жилось!

Братались з вольними ляхами,

Пишались вольними степами..." (Т.Г.Шевченко - Полякам)
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22.05.2022 16:23 Відповісти
Валити треба орків, і не слухати срану нечисть з європ, де добре пригрілися. Головне не забути тих скотів які "просили поступитися гвалтівникові, розслабится самостійно та прийняти участь"
От так виглядають їх прохання. Тому, як будете якось бачити, що когось гвалтують та кричать про допомогу, станьте на бік насильника і порекомендуйте жертві піти насильнику на поступки.
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22.05.2022 16:25 Відповісти
не мучай мову ..
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22.05.2022 19:16 Відповісти
Вы, Анджей Дуда, покрепче прижмите эту... "бороду в футболке хаки" ( можно даже кулаком в ребра, чтоб никто не видел) ибо только так можно попридержать его маниакальное желание "******************"...
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22.05.2022 16:26 Відповісти
Пане Анджей...
Єрмак...злива всю інфу рабZee по санкціям та відмазує від них не тільки Абрамовича та Дерипаску з Усмановим...
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22.05.2022 16:27 Відповісти
Он тебя услышал
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22.05.2022 23:28 Відповісти
Слава Україні! https://fix.kiev.ua/product-category/tonuvalni-plivki/ .
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22.05.2022 16:28 Відповісти
Є 2 країни, назв не буду говорит, але ось тільки уявіть. Східна Європа, 2 великі країни. 2 великих народи. так з складною суперечливою історією взаємин. так завжди поміж сусідами... І ось вам загадка, в Якій з двох Країн президент Бандерівець і для всіх це класно (хоча це їх ідологічні супротивники в минулому) , а у іншій - де повинен бути такий же бандерівець, а може й навіть ще крутіше, а замість цього онук стукачів комісарів червоних..

наобирали дауни
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22.05.2022 16:31 Відповісти
🇵🇱🇺🇦 Сильні слова. Складні часи показали, які держави реально плекають демократичні та гуманістичні цінності.
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22.05.2022 16:35 Відповісти
Як тільки Зе заявить якусь херню (позавчора про те, що вихід на кордони і лінію фронту станом 23.02 був би вже перемогою; і що "не треба бути жадібними щодо українських територій"), так одразу хтось із офіційних осіб Кабміну/МЗС завуальовує ці маячливості; а в Україну одразу мчить яструб (сьогодні це був Дуда, до того був Джонсон, ще раніше - представники Балтії). Просто цікаво, як вони толкують ЄрЗе прописні істини: матом, чи підзатильниками?

(переказ месаги блогера Олега Пономаря)
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22.05.2022 18:28 Відповісти
так на хрена тогда они этого балабола так раскручивают на западе?
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22.05.2022 19:18 Відповісти
Як тільки боневтік починає нести чергову дічь про «нє нада жаднічать», приїздить серйозний політичний гравець і тикає його носом в сказане, як паршиве котеня.
І слава богу!
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22.05.2022 19:16 Відповісти
Насправді Дуда сказав, що більше жодних договорів і переговорів з парашею після Бучі та Ірпеня. Аж уся зешобла мусіла була встати і підтримувати оплесками таку заяву польського президента
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22.05.2022 19:27 Відповісти
Дай боже полякам сил та терпіння щоб перемогти з нами кацапів, вони перші з литовцями, руки протянули
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22.05.2022 19:52 Відповісти
 
 