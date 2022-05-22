Не може бути жодних переговорів і ухвалення рішень за спиною України, - Дуда

Не може бути жодних переговорів за спиною України і жодних поступок вимогам Росії.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на пленарному засіданні Верховної Ради в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, в Європі останнім часом з'являлися голоси, які закликають, щоб Україна поступилася вимогам Путіна. Я хочу сказати чітко: тільки Україна має право вирішувати своє майбутнє, тільки Україна повинна сама за себе вирішувати. Світ, міжнародне співтовариство повинні вимагати від Росії закінчити агресію і повністю залишити територію України, припинити топтати міжнародне право. Не може бути жодних переговорів і ухвалення рішень за спиною України. Нічого про вас без вас. Абсолютно! Це залізний принцип! Його треба дотримуватися", - сказав Дуда.

За його словами, сьогодні західний світ, а не Україна складає іспит на значимість своїх цінностей.

"Якщо для свого заспокоєння, економічних інтересів або політичних амбіцій пожертвують Україною, хоча б сантиметром її території і шматочком її суверенітету - це буде величезний удар не тільки для українського народу, а для всієї західної спільноти", - наголосив Дуда.

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Він зазначив, що за злочини на українській землі Росія повинна відповісти в Міжнародному трибуналі.