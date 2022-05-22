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Новини Війна
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Орки почали "денацифікацію" української риби: ворожа ракета влучила в річку Самара на Дніпропетровщині

ракета

Війська РФ завдали ракетного удару по Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас "приліт" у Павлоградському районі. Ракета влучила у річку Самара. Люди не постраждали. Орки почали "денацифікацію" української риби…", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти двічі обстріляли Велику Костромку на Дніпропетровщині, - Резніченко

Автор: 

армія рф (17250) обстріл (28284) ракети (4008) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3682)


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Топ коментарі
+42
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22.05.2022 16:47
+18
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22.05.2022 16:45
+15
Таких элементов необходимо сразу ставить на место - кремлевская пропаганда всегда использовала грязные языки которые распространяли сплетни для внутренней дестабилизации. Обратите внимание - это недоразумения для более широкой огласки кремлевской пропаганды, выбирают места скопления людей. Сплетни это старый но рабочий метод ведения пропаганды.
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22.05.2022 17:12
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хроніка грабунку

Джанкой, Крим.
Стандартна картинка: фура з окупованої Херсонщини перевантажує товар у фуру з московії.

Рашисти не пускають українські вантажівки далі за Крим, тому награбовану в Україні продукцію спочатку вивозять на півострів, де дешево зливають спеціальним перекупщикам з московії які везуть товар далі і вже там продають за ринковими цінами.
https://t.me/operativnoZSU/25394
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22.05.2022 16:34 Відповісти
Голодранці одним словом і бидло рашистське !
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22.05.2022 16:44 Відповісти
Орки , напевно , цілились в хімзавод , а влучили по рибі
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22.05.2022 16:43 Відповісти
просто глушать рибу...
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22.05.2022 17:49 Відповісти
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22.05.2022 16:45 Відповісти
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22.05.2022 16:46 Відповісти
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22.05.2022 16:47 Відповісти
Таких элементов необходимо сразу ставить на место - кремлевская пропаганда всегда использовала грязные языки которые распространяли сплетни для внутренней дестабилизации. Обратите внимание - это недоразумения для более широкой огласки кремлевской пропаганды, выбирают места скопления людей. Сплетни это старый но рабочий метод ведения пропаганды.
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22.05.2022 17:12 Відповісти
В 41-м нужно было не играть в войнушку уже жили бы нормально лет 50
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22.05.2022 17:15 Відповісти
німці б напевно не заставляли забувати рідну мову на догоду німецькій. Хоча я знаю захоронення чи то червоноармійців чи партизанів на старому кладовищі, що їх німці замордували і прикопали неглибоко. совєцька влада так і не перепоховала тих по людськи. Узнав від бригадира гробокопачів: кістки зв'язані колючим дротом, важко копати нову могилу.
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22.05.2022 18:00 Відповісти
можна пофантазувати? вона, якщо сильніша, починає його фізично вчити. аби язика не розпускав, адже нацики навколо. Якщо ж він сильніший, то вона його пиляє і дістає до того, що він зганяє на ній злість. Обидвох в пилюці і крові виявляє патруль. почувши жалоби на водія автобуса і зрозумівши причину його вчинку, бажають спокійної ночі і їдуть далі.
Можуть забрати у відділення для установлення особи.
плять, скоро вже три місяці як повномасштабна війна в країні, але знаходяться дебіли, яким досі "какая разніца".
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22.05.2022 17:54 Відповісти
👍 👍 👍

Для подібних організмів тільки така методика виховання дієва.
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22.05.2022 20:15 Відповісти
Так, ситуация в районе тактического прорыва противника у Попасной, судя по всему, стабилизируется. Передовые подразделения попаснянской группировки противника остановлены и закрепляются в 1.5-2 км ЮЖНЕЕ рубежа Васильевка - Липовое...

А это значить, что ни первое, ни второе село ими не взято...

Кроме того, надо понимать, что захват Владимировки стал максимальным их вчерашним результатом на Бахмутском направлении. Вчерашняя же попытка наступать от Владимировки на Яковлевку - не увенчалась успехом.

Информация о прорыве противника во Врубовку тоже, судя по всему, оказалась... мягко говоря, "несколько преувеличенной". Передовые подразделения Попаснянской группировки противника, действовавшие в направлении на север, застряли на рубеже Комишуваха - Викторово - Липовое.

А это значить, что Врубовку они не взяли, или взЯли, но были вынуждены из неё отойти...
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22.05.2022 16:48 Відповісти
Allegro con brio ----- Бетховен - Симфония № 5
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22.05.2022 18:22 Відповісти
Щуки Самары не простят этого оркам - отгрызут плавающим иванам детородные органы.
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22.05.2022 16:54 Відповісти
Хто це лайно до річки допустить?
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22.05.2022 17:16 Відповісти
чув, що ***** особисто керує дрібними воєнними операціями на рівні полковника
тепер вірю
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22.05.2022 17:01 Відповісти
Во *ляди. Не дадут рыбе отнереститься (((
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22.05.2022 17:08 Відповісти
суки... закаламутять річку...
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22.05.2022 17:12 Відповісти
сам видел-там караси зигуют и рузъгэфобствуют
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22.05.2022 17:39 Відповісти
Адекватною має бути відповідь по їхній Самарі.
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22.05.2022 17:48 Відповісти
За чим слідкує рибнагляд?
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22.05.2022 18:03 Відповісти
Как весело! А то, что сегодня ночью орки попали ракетами в Вольнянском районе по корпусам (не скажу чего и в какой селе) - то такое, хватит и короткой заметки. Есть пострадавшие и всё. А то, что там полный *****ц произошёл нам не скажут, сколько погибших ВСУшников и гражданских нам не напишут. Зато напишут про рыбу.
Самолично видел эти прилёты, третий взрыв был особенно сильный. Было плохо видно, но подозреваю что третья ракета либо была сбита, либо взорвалась не долетая до цели, т.к. была яркая вспышка на 2-3 секунды не в районе села и очень сильный взрыв, слабее первых двух которые наделали большой беды.
Когда уже власть нас перестанет обманывать? Говорите правду, какой бы ужасной она не была. Задолбало уже что постоянно показывают войну только однобоко, этакое сафари на орков. Надо готовится к длительной и затяжной войне, а не веселить цензорят баснями.
Почему власть говорит только про потери орды и скрывает наши?
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22.05.2022 18:30 Відповісти
Люба влада так робить, слухайте незалежні джерела. Ніхто особливо не розказує про свої втрати, завжди про ворожі. Он москалі вже на треттє коло по знищенню наших літаків пішли.
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22.05.2022 18:43 Відповісти
Наша влада так делает потому, что скрывает свои проё*ы. Зачем собрали столько людей в одном не защищённом ничем месте? Ракеты по всей Украине летают, предателей полно, а без предательства здесь не обошлось, кто-то же навёл. А число погибших исчисляется даже не десятками! Самолично не видел, но цифры озвучивали разные люди оттуда. И машины мотаются целый день.
Я к тому, что наших погибших предают забвению, зато радостно гыгыкают про рыбу.
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22.05.2022 18:59 Відповісти
Паникеров вообщето расстреливают.Давай натяни сюда еще ссілок на кацапские перемоги.Палишся, сегодня без фанфурика.
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22.05.2022 21:26 Відповісти
досить дешевого сарказму -

не всі в орді

бомбити Україну хочуть

Тому не всі ракети в цілі потрапляють

Дякуйте операторам тим

Які по полям стріляють ....
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22.05.2022 19:31 Відповісти
Не будьте наивным, по полям ракеты попадают из-за качества ракет, а не операторов.
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22.05.2022 19:39 Відповісти
не по той самаре целили...янрдекс-карты и глонасс шлак
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22.05.2022 22:59 Відповісти
 
 