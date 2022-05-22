Орки почали "денацифікацію" української риби: ворожа ракета влучила в річку Самара на Дніпропетровщині

Війська РФ завдали ракетного удару по Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас "приліт" у Павлоградському районі. Ракета влучила у річку Самара. Люди не постраждали. Орки почали "денацифікацію" української риби…", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти двічі обстріляли Велику Костромку на Дніпропетровщині, - Резніченко