Орки почали "денацифікацію" української риби: ворожа ракета влучила в річку Самара на Дніпропетровщині
Війська РФ завдали ракетного удару по Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас "приліт" у Павлоградському районі. Ракета влучила у річку Самара. Люди не постраждали. Орки почали "денацифікацію" української риби…", - зазначив він.
Топ коментарі
+42 Максім ХОЙ #398010
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+18 Ksenia VB
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+15 Виктор Дийнега
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Джанкой, Крим.
Стандартна картинка: фура з окупованої Херсонщини перевантажує товар у фуру з московії.
Рашисти не пускають українські вантажівки далі за Крим, тому награбовану в Україні продукцію спочатку вивозять на півострів, де дешево зливають спеціальним перекупщикам з московії які везуть товар далі і вже там продають за ринковими цінами.
https://t.me/operativnoZSU/25394
Можуть забрати у відділення для установлення особи.
плять, скоро вже три місяці як повномасштабна війна в країні, але знаходяться дебіли, яким досі "какая разніца".
Для подібних організмів тільки така методика виховання дієва.
А это значить, что ни первое, ни второе село ими не взято...
Кроме того, надо понимать, что захват Владимировки стал максимальным их вчерашним результатом на Бахмутском направлении. Вчерашняя же попытка наступать от Владимировки на Яковлевку - не увенчалась успехом.
Информация о прорыве противника во Врубовку тоже, судя по всему, оказалась... мягко говоря, "несколько преувеличенной". Передовые подразделения Попаснянской группировки противника, действовавшие в направлении на север, застряли на рубеже Комишуваха - Викторово - Липовое.
А это значить, что Врубовку они не взяли, или взЯли, но были вынуждены из неё отойти...
тепер вірю
Самолично видел эти прилёты, третий взрыв был особенно сильный. Было плохо видно, но подозреваю что третья ракета либо была сбита, либо взорвалась не долетая до цели, т.к. была яркая вспышка на 2-3 секунды не в районе села и очень сильный взрыв, слабее первых двух которые наделали большой беды.
Когда уже власть нас перестанет обманывать? Говорите правду, какой бы ужасной она не была. Задолбало уже что постоянно показывают войну только однобоко, этакое сафари на орков. Надо готовится к длительной и затяжной войне, а не веселить цензорят баснями.
Почему власть говорит только про потери орды и скрывает наши?
Я к тому, что наших погибших предают забвению, зато радостно гыгыкают про рыбу.
не всі в орді
бомбити Україну хочуть
Тому не всі ракети в цілі потрапляють
Дякуйте операторам тим
Які по полям стріляють ....