Деякі білоруські військові воюють в Україні у складі російських ПВК, - розвідка

В Білорусі ховають військових національних збройних сил, які підписали контракти з російськими ПВК та брали участь у війні проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Главного управління розвідки Міноборони України.

"У кількох населених пунктах Білорусі пройшли похорони військових, які зголосилися укласти контракти з російськими ПВК. Зокрема, жалобні заходи за загиблим солдатом-контрактником пройшли в місті Мар’їна гірка Мінської області (базується 5 окрема бригада спеціального призначення). В Осиповичах Могилівської області (базується 51 змішана артилерійська група) ховали відставного офіцера та колишнього солдата-контрактника", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зауважують, що загалом участь у війні проти України непопулярна серед білоруських військових. Втім відомо про випадки добровільного підписання контрактів з різними російськими ПВК.

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"Основний мотив для цього - гроші, які обіцяють за участь у бойових діях на українській території. Але після низки похорон та звісток про "зниклих безвісти" кількість охочих випробувати долю зменшилась", - вказують розвідники.