Деякі білоруські військові воюють в Україні у складі російських ПВК, - розвідка
В Білорусі ховають військових національних збройних сил, які підписали контракти з російськими ПВК та брали участь у війні проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Главного управління розвідки Міноборони України.
"У кількох населених пунктах Білорусі пройшли похорони військових, які зголосилися укласти контракти з російськими ПВК. Зокрема, жалобні заходи за загиблим солдатом-контрактником пройшли в місті Мар’їна гірка Мінської області (базується 5 окрема бригада спеціального призначення). В Осиповичах Могилівської області (базується 51 змішана артилерійська група) ховали відставного офіцера та колишнього солдата-контрактника", - йдеться у повідомленні.
У розвідці зауважують, що загалом участь у війні проти України непопулярна серед білоруських військових. Втім відомо про випадки добровільного підписання контрактів з різними російськими ПВК.
"Основний мотив для цього - гроші, які обіцяють за участь у бойових діях на українській території. Але після низки похорон та звісток про "зниклих безвісти" кількість охочих випробувати долю зменшилась", - вказують розвідники.
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сколько раз нам прилетало, прилетает и пока еще будет прилетать со стороны белорашки?
от я їх питав,--чому ви просрали в 2020 році?
відповідь--ми нє такіє,как ви,у нас свой путь дємакратіческій,нє вмєшівайтєсь,ви нєпанімаєтє.
Пошёл, вонючий козёл в колорады,
Склеили этому глисту ласты, ВСУ,
И мы, украинцы, этому очень рады.
Не хватило ума Серожки, сажать и кушать картошку.
В чужой дом, говнюк, пошёл убивать и грабить,
Утилизируют этих серожок пока понемножку.
Хвала тем кто его замочил или из Джавелина смог завялить.
Было бы классно, что бы белорусы из батальона имени Калиновского.
ну то отримали що хотіли
Смерть вбивцям українців та їхнім посіпакам !