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Новини Війна
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Деякі білоруські військові воюють в Україні у складі російських ПВК, - розвідка

білорусь

В Білорусі ховають військових національних збройних сил, які підписали контракти з російськими ПВК та брали участь у війні проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Главного управління розвідки Міноборони України.

"У кількох населених пунктах Білорусі пройшли похорони військових, які зголосилися укласти контракти з російськими ПВК. Зокрема, жалобні заходи за загиблим солдатом-контрактником пройшли в місті Мар’їна гірка Мінської області (базується 5 окрема бригада спеціального призначення). В Осиповичах Могилівської області (базується 51 змішана артилерійська група) ховали відставного офіцера та колишнього солдата-контрактника", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зауважують, що загалом участь у війні проти України непопулярна серед білоруських військових. Втім відомо про випадки добровільного підписання контрактів з різними російськими ПВК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Батальйон білоруських добровольців імені Кастуся Калиновського став полком

"Основний мотив для цього - гроші, які обіцяють за участь у бойових діях на українській території. Але після низки похорон та звісток про "зниклих безвісти" кількість охочих випробувати долю зменшилась", - вказують розвідники.

Автор: 

Білорусь (7925) розвідка (3856)


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Топ коментарі
+26
Бурятів на фарш,бульбашів на драники!!!)))
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22.05.2022 17:58
+19
Того кто воюет за деньги расстреливают на месте
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22.05.2022 17:58
+17
очень обидно (хоть и предсказуемо) лука так прогнулся раскарячился перед ******, что для рашкиных сук (и своих ихтамнетов) предоставил аэродромы, тех.службы, рем.базы, больнички, морги и кладбища...
сколько раз нам прилетало, прилетает и пока еще будет прилетать со стороны белорашки?
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22.05.2022 18:09
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Москаль,це не нація,це діагноз!!!)))
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22.05.2022 17:57 Відповісти
А в Белоруси полно отставных кацапов-ватников.
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22.05.2022 18:22 Відповісти
В Україні не меньше,проте спільнота інша!! Беларусь,це яскравий приклад дії асиміляції,як з допомогою мови нищиться нація !!!))
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22.05.2022 18:57 Відповісти
вони туди на пенсію їхали, і в Україну, особливо Крим
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22.05.2022 19:36 Відповісти
Ні, вони їхали на пенсію в Чернігів. Причому ще з царських часів...
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22.05.2022 20:03 Відповісти
У нас стояа учбовий авіаполк Чернігївського льотного,то цих пенсів понаїхало ,як грязі !!!)))
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22.05.2022 20:54 Відповісти
Их везде хватает по Украине😁
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22.05.2022 21:17 Відповісти
Це пухлина
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22.05.2022 18:39 Відповісти
которую удаляют хирургическим путем....наши бойцы .
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22.05.2022 19:52 Відповісти
Того кто воюет за деньги расстреливают на месте
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22.05.2022 17:58 Відповісти
Бурятів на фарш,бульбашів на драники!!!)))
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22.05.2022 17:58 Відповісти
Саме так! Нащадків аварського каганату і орди...
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22.05.2022 20:04 Відповісти
"Корнеплоды" в плен не брать...
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22.05.2022 18:05 Відповісти
на чипсы? )))
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22.05.2022 18:10 Відповісти
Картопляна солома краще. Я наприклад "Кебаб" ********...
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22.05.2022 18:17 Відповісти
А нафіг вони треба? Міняють їх не будуть
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22.05.2022 18:38 Відповісти
очень обидно (хоть и предсказуемо) лука так прогнулся раскарячился перед ******, что для рашкиных сук (и своих ихтамнетов) предоставил аэродромы, тех.службы, рем.базы, больнички, морги и кладбища...
сколько раз нам прилетало, прилетает и пока еще будет прилетать со стороны белорашки?
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22.05.2022 18:09 Відповісти
нєт ..нєт..єто нє ми...ми харошіє...єто всьо он..да ..да..єто всьо лука..
от я їх питав,--чому ви просрали в 2020 році?
відповідь--ми нє такіє,как ви,у нас свой путь дємакратіческій,нє вмєшівайтєсь,ви нєпанімаєтє.
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22.05.2022 18:34 Відповісти
Без гражданской войны Беларусь не очистить от кацапов и ябатек.
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22.05.2022 18:37 Відповісти
Для допуска к написанию комментов нужно знать больше чем 7 у 8, что то Цензор всьо ложает пока главред не в офисе
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22.05.2022 18:52 Відповісти
Фото и адреса в студию Будем заказывать и отлавливать Надо креативно подходить к вопросу Benjamin Franklin в больших количествах , творит чудеса правосудия .
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22.05.2022 18:32 Відповісти
Бульбашки проститутки обслужЫвают свинособак..и бульбаши тоже..
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22.05.2022 18:34 Відповісти
Сдох бульбаш Серожка, а мог бы кушать картошку.
Пошёл, вонючий козёл в колорады,
Склеили этому глисту ласты, ВСУ,
И мы, украинцы, этому очень рады.
Не хватило ума Серожки, сажать и кушать картошку.
В чужой дом, говнюк, пошёл убивать и грабить,
Утилизируют этих серожок пока понемножку.
Хвала тем кто его замочил или из Джавелина смог завялить.
Было бы классно, что бы белорусы из батальона имени Калиновского.
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22.05.2022 18:36 Відповісти
Войну с Украиной поддерживают только 6 процентов белорусов. Не путайте шакалов наемников и весь народ.
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22.05.2022 18:38 Відповісти
Так можна і про фашиську Італію казати. Але їх країна все одно агресор, і вони всі відповідальні
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22.05.2022 20:06 Відповісти
паспорт беларуси не делает жыдоугрофиннобурята литвином..
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22.05.2022 18:43 Відповісти
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22.05.2022 19:25 Відповісти
і там знайшлися бажаючі помародерити і заробити гроші на вбивствах,
ну то отримали що хотіли
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22.05.2022 19:42 Відповісти
******** - это иуды, такие же как их **********. По делам судите, а не по тому, что они там ******. Эти иуды оказались ещё хуже кацапов, те хоть откровенные открытые враги. И поторговать не против, когда выгодно, и поубивать. ******** должна быть уничтожена, как и раzzша, имхо
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22.05.2022 19:54 Відповісти
не некоторые, а практически все. в обязательном порядке .
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22.05.2022 19:56 Відповісти
в мешках все одинаковые...
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22.05.2022 23:00 Відповісти
В Білорусі ховають військових національних збройних сил, які підписали контракти з російськими ПВК та брали участь у війні проти України.

Смерть вбивцям українців та їхнім посіпакам !
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22.05.2022 23:10 Відповісти
 
 