УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11147 відвідувачів онлайн
Новини
18 548 60

У Придністров'ї російські військові отримали завдання відновити аеродром і техніку в Тирасполі

приднестровье

У так званому Придністров'ї російські військові отримали завдання відновити військовий аеродром і техніку в Тирасполі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі очільник Одеської ОДА Максим Марченко.

"За наявною інформацією у Придністров'ї російський контингент отримав завдання відновити військовий аеродром і техніку в Тирасполі. Але здається, що за багато років перебування в Придністров'ї, усе, що зробили російські війська – це пропили усі залишки військової техніки та апаратури. Тому виявилося, що відновлювати там нічого і нічим. При цьому, за документами усі запасні частини були в наявності", - сказано в повідомленні.

Марченко зауважив, що чергові потуги росіян загострити обстановку в регіоні були зруйновані через звичайну корупцію і халатність місцевих начальників. "Бажаємо їм і надалі розвалювати власну армію зсередини. А ми тим часом будемо разом працювати на перемогу"

Автор: 

Придністров’я (474) техніка (1822) аеродром (299)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
нужно будет поставить памятник "российским Воровству и Коррупции" - очень они помогли выходит
показати весь коментар
22.05.2022 18:53
+20
Как ПВО на Змеином сможет их защитить от с-300 и Буков которые стоят возле Одессы
показати весь коментар
22.05.2022 19:02
+14
Да и еще аэропорт тирасполя в зоне нашей арты, туда десяток залпов с градов и не останется ничего.
показати весь коментар
22.05.2022 19:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нужно будет поставить памятник "российским Воровству и Коррупции" - очень они помогли выходит
показати весь коментар
22.05.2022 18:53 Відповісти
То що з о. Зміїним? Він наразі під контролем рашистів? Якщо так, вони реально можуть відправити десант в Тираспіль, прикриваючись своїм ППО на Зміїному.
показати весь коментар
22.05.2022 18:56 Відповісти
Как ПВО на Змеином сможет их защитить от с-300 и Буков которые стоят возле Одессы
показати весь коментар
22.05.2022 19:02 Відповісти
Я про це думав. Тому, цілком можливе використання ПП Молдови на самому її півдні. Думаєш, Молдова буде їх збивати? Сумніваюсь.
показати весь коментар
22.05.2022 19:07 Відповісти
жаль что нельзя снимать части с фронта , при запросе от Молдавии , пару тысячь наших военных, решили бы это вопрос очень быстро.
показати весь коментар
22.05.2022 19:50 Відповісти
Емм, у нас через загрозу з Придністров'я і так 2 бригади на кордоні з ними тримають... Краще за ніч відпрацювати по аеродрому, складах озброєння і військових частинах градами і байрактарами і все.
показати весь коментар
23.05.2022 12:59 Відповісти
Молдова запустит на изи.
показати весь коментар
22.05.2022 19:56 Відповісти
Да и еще аэропорт тирасполя в зоне нашей арты, туда десяток залпов с градов и не останется ничего.
показати весь коментар
22.05.2022 19:04 Відповісти
А в тій глісті хіба є щось по за зоню досяжності????))
показати весь коментар
22.05.2022 19:07 Відповісти
4 км від кордону....
показати весь коментар
22.05.2022 20:36 Відповісти
КРАЗИ з бєтонними блоками вже будуть на взльотці одразу після вильоту десанту
показати весь коментар
22.05.2022 20:39 Відповісти
ПВО на Змеином не может защитить даже Змеиный. Не смешите
показати весь коментар
23.05.2022 01:24 Відповісти
Загострення параноїдної шизофренії триває!!!)))
показати весь коментар
22.05.2022 19:04 Відповісти
у кацапни от такой атаки точно пупки развяжутся, кальсоны на жопах треснут. У них и без того надрывы постоянно везде и всюду, вы хотите от них невозможного.
показати весь коментар
22.05.2022 19:13 Відповісти
А есть чем?
показати весь коментар
22.05.2022 19:57 Відповісти
Смешно.... Они 50-метровую реку не могут перейти с хрен знает какой попытки, а здесь рассказывают про высадку десанта морского там, где их уже ждут.... И да, я уверен гарпуны уже давно в Одессе, так что вэлкам!
показати весь коментар
22.05.2022 20:37 Відповісти
Российская коррупция - самый большой союзник Украины в ее Войне за Независимость!
Джавелины, нлавы, стингеры, и прочие лендлизы - нервно курят в сторонке.
показати весь коментар
22.05.2022 19:11 Відповісти
так, ЗСУ аеродром згодиться
показати весь коментар
22.05.2022 19:16 Відповісти
Фотка не з Придністров'я. У Придністров'ї таких гір немає.
показати весь коментар
22.05.2022 19:23 Відповісти
Остается пожелать кацапии побольше глобального *************, воровства и коррупции на всех уровнях!
показати весь коментар
22.05.2022 19:27 Відповісти
х!йло отримує гроші від єс і тому може ще довго займатися війною і вбивствами
показати весь коментар
22.05.2022 19:40 Відповісти
ССО , ребята прапорщиков не трогать , будем штрафовать , поить чаем и отпускать обратно ,
показати весь коментар
22.05.2022 19:41 Відповісти
Бла бла бла.Ми повинні розуміти одне будь яка активність там і підготовка чогось такого повина бути не новинами в прессі а ударом по аєропорту і військах і не чікати коли щось в них реально вийде а ми будемо це тільки заявляти.Коли до нас вже дійде що воювати і захищати країну треба на чужій землі !Щоб своя була ціла і неушкоджена.А не потім відбудовувати с все з руїн плюс багатьох померлих і вбитих.
показати весь коментар
22.05.2022 19:46 Відповісти
Ті папандопали влаштували собі army paradise в місці з гарним кліматом, дешевим бухлом,такими ж дешевими жінками. Мрія будь-якого прапоршніка! Рашка баблом сипле, контрабанда та торгівля армійським добром. Але нам той гадюшник неодмінно потрібно ліквідувати - якщо не політичними зусиллями, тоді сильнодіючими ліками від доктора ЗСУ.
показати весь коментар
22.05.2022 19:51 Відповісти
Одне запитання, а яким чином ця мокшаньська гидота потрапляє в придністровья?????
показати весь коментар
22.05.2022 19:53 Відповісти
Через аеропорт Кишинева. Як цивільні
показати весь коментар
22.05.2022 21:02 Відповісти
Им там не аэродром, а телепорт нужно налаживать. Или рыть подземных ход на рашку.
показати весь коментар
22.05.2022 20:02 Відповісти
Сподіваюсь що Гладковський і звідти теж постачав оптику для танків, яку орки познімали зі своєї техніки...
показати весь коментар
22.05.2022 20:09 Відповісти
Какими путями лаптеногие попадабт в Тирасполь?
показати весь коментар
22.05.2022 20:16 Відповісти
до большой войны, некоторые особо сметливые умудрялись проезжать даже со стороны Украины, под видом "туристов". Но самый надежный канал - через Кишинев. Там тормозили и разворачивали не всех.
показати весь коментар
22.05.2022 23:12 Відповісти
То наши будуть тількі спостеригати та соплі жувати? Біля нас база ординців, то може пора знищити ціх підорасів. Тим більш, що там не повинно бути ніяких кацапських вояк після резолюції ООН.
показати весь коментар
22.05.2022 20:17 Відповісти
хай падлы готовят, легче приземляться будет, когда Молдова Украину позовет
показати весь коментар
22.05.2022 23:02 Відповісти
Чот подсказывает мне что Молдова позовет не скоро. Даже при начале ******* будут играть в свою бело-пушистую-нетрогайменя ни-ни! "нейтральность". А все потому что в Молдове куча своих ватников, у которых крутые темные связи в Москве. Сцанду сидит там как на горячей сковородке, не знает куда повернуть чтоб не раздавили местные толстопузые гондоны. Ходят еще слухи что Молдове пригрозили крутыми проблемами с ее диаспорой в рф.
показати весь коментар
22.05.2022 23:18 Відповісти
І шо ми будемо мовчки дивитись як вони ремонтують віськову базу у нас в тилу? Русня в Молдові має бути знищена!
показати весь коментар
23.05.2022 09:48 Відповісти
А може в.бати по цьому аеропорту для профілактики?
показати весь коментар
23.05.2022 09:56 Відповісти
В Санду теж є подруги в Москві, як хвацько газ Молдова отримала від Рузге - за два дні догшовір був підписаний. А рузге хоче вивозити ********** з Молдови. Скоріш за все під егідою скорочення військ і через гирло Дунаю. Якщо там їх не пропили Гладковському раніше. Ходила інфа що Павло Бут на початку карєри перепродував бажаючим зброю з Молдавії . Це було в середині 90. Так що там все що можна підняти, повантажити, пішло тим, кому потрібно.
показати весь коментар
23.05.2022 10:35 Відповісти
Задача рукожопым что-то восстановить для рукожопых? Круговорот говна в природе?
показати весь коментар
23.05.2022 12:58 Відповісти
 
 