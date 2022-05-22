У Придністров'ї російські військові отримали завдання відновити аеродром і техніку в Тирасполі

У так званому Придністров'ї російські військові отримали завдання відновити військовий аеродром і техніку в Тирасполі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі очільник Одеської ОДА Максим Марченко.

"За наявною інформацією у Придністров'ї російський контингент отримав завдання відновити військовий аеродром і техніку в Тирасполі. Але здається, що за багато років перебування в Придністров'ї, усе, що зробили російські війська – це пропили усі залишки військової техніки та апаратури. Тому виявилося, що відновлювати там нічого і нічим. При цьому, за документами усі запасні частини були в наявності", - сказано в повідомленні.

Марченко зауважив, що чергові потуги росіян загострити обстановку в регіоні були зруйновані через звичайну корупцію і халатність місцевих начальників. "Бажаємо їм і надалі розвалювати власну армію зсередини. А ми тим часом будемо разом працювати на перемогу"