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Новини Війна
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Рада заборонила пропаганду неонацистської символіки РФ і забезпечила вихід України з трьох угод СНД

вр,рада,голосування,пульт

Парламент України 22 травня ухвалив 17 законодавчих актів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.

Зокрема, ухвалено такі акти:

- закони №7389, 7390 - продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію до 23 серпня;

- закон № 7307 - розширили перелік випадків безоплатної передачі майна підприємств оборонно-промислового комплексу;

- закони №0074, 0084, 0145, 0146 - забезпечили вихід України з трьох Угод СНД та денонсували міжнародну угоду з державою-агресором;

- закон №0150 - підвищили енергетичну безпеку України;

- закон №7214 із пропозиціями президента - заборонили пропаганду російського неонацистського тоталітарного режиму;

- закон №7200 - спростили евакуацію дітей у безпечні місця до моменту возз’єднання з родинами;

- закон №7395 - забезпечили належні умови для ведення господарської діяльності у сфері зовнішньої реклами;

- закон № 7313 - дозволили відмовляти в реєстрації ліків, вироблених у Росії чи Білорусі;

- закон № 6070-1 - відновили відомчу реєстрацію сільгосптехніки;

- закон № 7361 - забезпечили безперервне функціонування системи зовнішнього забезпечення якості вищої освіти;

- закон №5876 - стимулюємо розвиток сфери україномовних аудіокниг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада продовжила воєнний стан та термін загальної мобілізації до 23 серпня

Прийнято за основу:

- законопроєкт № 7337 - усунемо дискримінації отримувачів пенсії;

- законопроєкт № 7293 - покращимо функціонування системи професійної освіти в умовах воєнного стану.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк уточнила в телеграмі, що відповідно до підтриманого законопроєкта №0146 доходи, отримані у Росії, будуть оподатковуватися і в Україні

"Це рішення зумовлене фактом військової агресії РФ, створення нею окупаційних адміністрацій на території Донецької та Луганської областей, а також порушенням РФ принципів міжнародного публічного права та чинних міжнародних зобов’язань", - вказує Суспільне.

Також читайте: В Україні заборонили ліки з Росії та Білорусі

За даними нардепа "Голосу" Ярослава Железняка, за вихід з Угоди з СНД в боротьбі з незаконною міграцією (№0074) проголосували 287 депутатів, за вихід з Угоди з СНД про Спільний аграрний ринок (№0084) - 287, за вихід з Угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів СНД у Великій Вітчизняній війні (№0145) - 274, за денонсацію Угоди між Україною та РФ про уникнення подвійного оподаткування (№0146) - 292, за заборону неонацистської символіки РФ (№7214) - 313.

Автор: 

ВР (14943) закон (2825)


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Топ коментарі
+8
Ще в яких там угодах в СНД були???
Не соромно?
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22.05.2022 18:51
+7
нове обличчя...

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22.05.2022 19:01
+5
Всі депутати опзжисти повінні бути перевірені по перше СБУ по друге виключені с парламенту і по трете до кінця їх часу не мати права посідати не те що депутатські крісла а взагалі будь яку державну посаду.Більше того їх діти також !
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22.05.2022 19:41
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Правила форума Рада форумчан
Ще в яких там угодах в СНД були???
Не соромно?
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22.05.2022 18:51 Відповісти
Війна? Війни нема...
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22.05.2022 18:54 Відповісти
В Прибалтике, в частности, в Эстонии уже давно запретили, вместе с георгиевской лентой символы неонацистской символики РФ, на первый раз прощают, проводят с тупыми профилактическую беседу, при повторном задержании - уже штраф, а особо упоротых лишают гражданства или вида на жительство и отправляют к "своим", оркам, на родину, уже было несколько таких случаев..
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22.05.2022 21:23 Відповісти
Согласен !!!
Только одно если лекарство стоящее /нужно регистрировать /
Все равно будут ввозить контрабандой
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22.05.2022 18:56 Відповісти
Кто это?
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22.05.2022 19:01 Відповісти
У Верховній Раді з'явилася нова депутатська група під назвою "Відновлення України". Її членами стали 17 народних обранців, зокрема й співучасники ОПЗЖ.
чергова злучка зброду "слуг" та ОПЗЖ. Хто в курсі, хто з олігархів курирує цю "нову особу"?


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22.05.2022 18:57 Відповісти
мабуть Новинський
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22.05.2022 19:30 Відповісти
Всі депутати опзжисти повінні бути перевірені по перше СБУ по друге виключені с парламенту і по трете до кінця їх часу не мати права посідати не те що депутатські крісла а взагалі будь яку державну посаду.Більше того їх діти також !
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22.05.2022 19:41 Відповісти
нове обличчя...

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22.05.2022 19:01 Відповісти
Зачетний ліберторіанець, на Сівоху, чимось схожий...
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22.05.2022 19:17 Відповісти
Божечко милий у яких ще угодах ми у тому снд?! Ми не переможні...
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22.05.2022 19:12 Відповісти
закон №7395 - забезпечили належні умови для ведення господарської діяльності у сфері зовнішньої реклами;
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22.05.2022 19:14 Відповісти
Федина казала, що в ВР лежить законопроект про дозвіл командирам страчувати підлеглих за непослух.
Це в рамках якої ідеології ?
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22.05.2022 19:26 Відповісти
треба всю рф з її прапором і т.д. визнати нацистською і також заборонити
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22.05.2022 19:38 Відповісти
****.........
дайте мені прописатися у власному будинку,
кідараси!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111111
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22.05.2022 19:54 Відповісти
Харківську угоду вже розірвали?

Україна досі законодавчо дозволяє розміщення військової бази раїсі на своїй території (це, до речі, у прямому протиріччі з Конституцією).

П - професійність.
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22.05.2022 20:17 Відповісти
А товста "жопа" не може поставити на голосування Закон про московський пархат? Блін, та коли в ділом там займетесь?!!!
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22.05.2022 23:34 Відповісти
 
 