Рада заборонила пропаганду неонацистської символіки РФ і забезпечила вихід України з трьох угод СНД
Парламент України 22 травня ухвалив 17 законодавчих актів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.
Зокрема, ухвалено такі акти:
- закони №7389, 7390 - продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію до 23 серпня;
- закон № 7307 - розширили перелік випадків безоплатної передачі майна підприємств оборонно-промислового комплексу;
- закони №0074, 0084, 0145, 0146 - забезпечили вихід України з трьох Угод СНД та денонсували міжнародну угоду з державою-агресором;
- закон №0150 - підвищили енергетичну безпеку України;
- закон №7214 із пропозиціями президента - заборонили пропаганду російського неонацистського тоталітарного режиму;
- закон №7200 - спростили евакуацію дітей у безпечні місця до моменту возз’єднання з родинами;
- закон №7395 - забезпечили належні умови для ведення господарської діяльності у сфері зовнішньої реклами;
- закон № 7313 - дозволили відмовляти в реєстрації ліків, вироблених у Росії чи Білорусі;
- закон № 6070-1 - відновили відомчу реєстрацію сільгосптехніки;
- закон № 7361 - забезпечили безперервне функціонування системи зовнішнього забезпечення якості вищої освіти;
- закон №5876 - стимулюємо розвиток сфери україномовних аудіокниг.
Прийнято за основу:
- законопроєкт № 7337 - усунемо дискримінації отримувачів пенсії;
- законопроєкт № 7293 - покращимо функціонування системи професійної освіти в умовах воєнного стану.
Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк уточнила в телеграмі, що відповідно до підтриманого законопроєкта №0146 доходи, отримані у Росії, будуть оподатковуватися і в Україні
"Це рішення зумовлене фактом військової агресії РФ, створення нею окупаційних адміністрацій на території Донецької та Луганської областей, а також порушенням РФ принципів міжнародного публічного права та чинних міжнародних зобов’язань", - вказує Суспільне.
За даними нардепа "Голосу" Ярослава Железняка, за вихід з Угоди з СНД в боротьбі з незаконною міграцією (№0074) проголосували 287 депутатів, за вихід з Угоди з СНД про Спільний аграрний ринок (№0084) - 287, за вихід з Угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів СНД у Великій Вітчизняній війні (№0145) - 274, за денонсацію Угоди між Україною та РФ про уникнення подвійного оподаткування (№0146) - 292, за заборону неонацистської символіки РФ (№7214) - 313.
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Не соромно?
Только одно если лекарство стоящее /нужно регистрировать /
Все равно будут ввозить контрабандой
чергова злучка зброду "слуг" та ОПЗЖ. Хто в курсі, хто з олігархів курирує цю "нову особу"?
Це в рамках якої ідеології ?
дайте мені прописатися у власному будинку,
кідараси!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111111
Україна досі законодавчо дозволяє розміщення військової бази раїсі на своїй території (це, до речі, у прямому протиріччі з Конституцією).
П - професійність.