Рада заборонила пропаганду неонацистської символіки РФ і забезпечила вихід України з трьох угод СНД

Парламент України 22 травня ухвалив 17 законодавчих актів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.

Зокрема, ухвалено такі акти:

- закони №7389, 7390 - продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію до 23 серпня;

- закон № 7307 - розширили перелік випадків безоплатної передачі майна підприємств оборонно-промислового комплексу;

- закони №0074, 0084, 0145, 0146 - забезпечили вихід України з трьох Угод СНД та денонсували міжнародну угоду з державою-агресором;

- закон №0150 - підвищили енергетичну безпеку України;

- закон №7214 із пропозиціями президента - заборонили пропаганду російського неонацистського тоталітарного режиму;

- закон №7200 - спростили евакуацію дітей у безпечні місця до моменту возз’єднання з родинами;

- закон №7395 - забезпечили належні умови для ведення господарської діяльності у сфері зовнішньої реклами;

- закон № 7313 - дозволили відмовляти в реєстрації ліків, вироблених у Росії чи Білорусі;

- закон № 6070-1 - відновили відомчу реєстрацію сільгосптехніки;

- закон № 7361 - забезпечили безперервне функціонування системи зовнішнього забезпечення якості вищої освіти;

- закон №5876 - стимулюємо розвиток сфери україномовних аудіокниг.

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Прийнято за основу:

- законопроєкт № 7337 - усунемо дискримінації отримувачів пенсії;

- законопроєкт № 7293 - покращимо функціонування системи професійної освіти в умовах воєнного стану.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк уточнила в телеграмі, що відповідно до підтриманого законопроєкта №0146 доходи, отримані у Росії, будуть оподатковуватися і в Україні

"Це рішення зумовлене фактом військової агресії РФ, створення нею окупаційних адміністрацій на території Донецької та Луганської областей, а також порушенням РФ принципів міжнародного публічного права та чинних міжнародних зобов’язань", - вказує Суспільне.

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За даними нардепа "Голосу" Ярослава Железняка, за вихід з Угоди з СНД в боротьбі з незаконною міграцією (№0074) проголосували 287 депутатів, за вихід з Угоди з СНД про Спільний аграрний ринок (№0084) - 287, за вихід з Угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів СНД у Великій Вітчизняній війні (№0145) - 274, за денонсацію Угоди між Україною та РФ про уникнення подвійного оподаткування (№0146) - 292, за заборону неонацистської символіки РФ (№7214) - 313.