Я вірю, що європейські лідери ухвалять єдине правильне рішення та відкриють ЄС для України, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда закликав надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС у червні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Великий заклик до всього ЄС, лідерів ЄС. Сьогодні Україна потребує нашого сигналу відкриття європейських дверей для України як держави, для українського суспільства, яке хоче бути частиною європейської спільноти, саме завдяки цьому вони сьогодні стоять і захищають хоробро свою державу, вони не хочуть бути зоною впливу Росії, хочуть бути незалежною, вільною країною, хочуть самі вирішувати... Це дуже важливо для них, тому цей сигнал відкриття з боку європейських лідерів, ухвалення рішення про статус кандидата України в ЄС у Раді Європи 24 червня має надзвичайне значення, насамперед психологічне та політичне", - сказав Дуда на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві в неділю.

Він зазначив, що дев'ять президентів ЄС написали листа до європейської спільноти.

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"Прошу замислитися там, де були до цього моменту сумніви. Багато разів я говорив, що особливо після Brexit країни, які прагнуть до ЄС, повинні отримати чіткий сигнал, що двері в ЄС відкриті. Але цього потребує також ЄС, суспільство ЄС, показати, що ЄС і надалі привабливий. Те, що ЄС залишили британці, не означає, що ЄС закінчується. ЄС надалі має шанс бути великим прекрасним європейським проєктом, який вестиме Європу до процвітання", - зазначив Дуда.

Глава держави додав, що в Європі є багато народів, котрі хочуть належати до неї, і є народи, які готові за приналежність до Заходу проливати свою кров.

"Треба мати повагу до таких народів, навіть якщо ситуація складна, навіть якщо є сумніви. Цей жест має бути зроблений. Я не маю жодних сумнівів, що великий багатий ЄС зробить такий жест. І я глибоко вірю, що європейські лідери, які ухвалюють такі рішення в рамках Європейської ради, ухвалять єдине правильне рішення та відкриють ЄС для України", - додав Дуда.