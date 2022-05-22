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Я вірю, що європейські лідери ухвалять єдине правильне рішення та відкриють ЄС для України, - Дуда

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда закликав надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС у червні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Великий заклик до всього ЄС, лідерів ЄС. Сьогодні Україна потребує нашого сигналу відкриття європейських дверей для України як держави, для українського суспільства, яке хоче бути частиною європейської спільноти, саме завдяки цьому вони сьогодні стоять і захищають хоробро свою державу, вони не хочуть бути зоною впливу Росії, хочуть бути незалежною, вільною країною, хочуть самі вирішувати... Це дуже важливо для них, тому цей сигнал відкриття з боку європейських лідерів, ухвалення рішення про статус кандидата України в ЄС у Раді Європи 24 червня має надзвичайне значення, насамперед психологічне та політичне", - сказав Дуда на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві в неділю.

Він зазначив, що дев'ять президентів ЄС написали листа до європейської спільноти.

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"Прошу замислитися там, де були до цього моменту сумніви. Багато разів я говорив, що особливо після Brexit країни, які прагнуть до ЄС, повинні отримати чіткий сигнал, що двері в ЄС відкриті. Але цього потребує також ЄС, суспільство ЄС, показати, що ЄС і надалі привабливий. Те, що ЄС залишили британці, не означає, що ЄС закінчується. ЄС надалі має шанс бути великим прекрасним європейським проєктом, який вестиме Європу до процвітання", - зазначив Дуда.

Глава держави додав, що в Європі є багато народів, котрі хочуть належати до неї, і є народи, які готові за приналежність до Заходу проливати свою кров.

"Треба мати повагу до таких народів, навіть якщо ситуація складна, навіть якщо є сумніви. Цей жест має бути зроблений. Я не маю жодних сумнівів, що великий багатий ЄС зробить такий жест. І я глибоко вірю, що європейські лідери, які ухвалюють такі рішення в рамках Європейської ради, ухвалять єдине правильне рішення та відкриють ЄС для України", - додав Дуда.

Автор: 

членство в ЄС (1232) Дуда Анджей (770)


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Топ коментарі
+6
Шлюхольц, омікрон, Орбано-дриснярто, кістьми ляжуть але виноконають завдання бункерного карлика, поки ця мерзоат при владі, ЄС і НАТО закриті для нас
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22.05.2022 20:05
+5
Та похєр нам на твою мокшандію, а Україна буде у ЄС і НАТО
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22.05.2022 20:51
+4
А хто заважає найогиднішому лідору ********** затвердити незалежного главу САП? А як на рахунок глави Набу? А скільки років чекати ліквідацію окружного суду? Невже це парашия винна у тому, що зелені виродки не хочуть робити антикорупційні реформи? ЕС та НАТО - це проблема лише бажання влади робити правильні речі для того аби в країні було верховенство права.
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22.05.2022 21:14
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так же как и немцы с оружием...
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22.05.2022 20:02 Відповісти
Німці надають Україні зброю, лікують важкопоранених приймають біженців так що не нагнітай
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22.05.2022 20:49 Відповісти
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22.05.2022 21:58 Відповісти
ты что с дуба рухнул?
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23.05.2022 08:33 Відповісти
Боже, хай буде так
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22.05.2022 20:03 Відповісти
А я не вірю, що ці так звані "лідери" здатні на правильні шляхетні вчинки.
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22.05.2022 20:03 Відповісти
Полякам Велика Подяка,вони знають що таке дикий,п'яний кацап,гвалтивнік та вбивця ,тому розуміють і підтримують нас. ДЯКУЄМО!
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22.05.2022 20:04 Відповісти
та й німці мали би пам"ятати що це таке п"яний і дикий кацап-гвалтівник та вбивця, але...типу совість їх мучає? то їх совість мала би мучати по відношенню до білорусів, до поляків, до українців. Але ж ні.
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22.05.2022 22:03 Відповісти
Шлюхольц, омікрон, Орбано-дриснярто, кістьми ляжуть але виноконають завдання бункерного карлика, поки ця мерзоат при владі, ЄС і НАТО закриті для нас
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22.05.2022 20:05 Відповісти
Зеленський рветься в НАТО?
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22.05.2022 20:09 Відповісти
Лол и такие как ты. Не в Зеленском дело. И не нужно тут его хейтить.
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22.05.2022 20:18 Відповісти
Ну...нарешті...прі чьом тут Зєлєнскій?...
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22.05.2022 20:49 Відповісти
К сожалению, пока рашка не распадется нам не видать ни НАТО ни ЕС(((
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22.05.2022 20:17 Відповісти
- как вілікій путін завєщял...
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22.05.2022 20:51 Відповісти
Та похєр нам на твою мокшандію, а Україна буде у ЄС і НАТО
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22.05.2022 20:51 Відповісти
А хто заважає найогиднішому лідору ********** затвердити незалежного главу САП? А як на рахунок глави Набу? А скільки років чекати ліквідацію окружного суду? Невже це парашия винна у тому, що зелені виродки не хочуть робити антикорупційні реформи? ЕС та НАТО - це проблема лише бажання влади робити правильні речі для того аби в країні було верховенство права.
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22.05.2022 21:14 Відповісти
Дуда красава...
Впереди еще следствие по делу самолета Леза Качинского...
Для крыс мавзолейных все только начинается...
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22.05.2022 21:22 Відповісти
Верю не верю,он сам прекрасно знает
что этого не случится.
120 Архитекторов в Буче пусть ему расскажут как бабло делить приезжали.
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22.05.2022 22:32 Відповісти
Правду кажучи не вірю , що прошолосують. Хочу помилятися, але не вірю
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22.05.2022 23:11 Відповісти
 
 