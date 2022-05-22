Блінкен обговорив із новим главою МЗС Франції Колонною подальшу підтримку України
Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив з новим міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною подальшу підтримку України та інші питання, над якими країни спільно працюватимуть.
"Щойно відбулася перша з багатьох розмов із моїм новим колегою у Франції Катрін Колонною. Ми обговорили важливі питання, над якими працюватимемо спільно, зокрема трансатлантичну безпеку НАТО, вступ до ЄС для кваліфікованих країн, боротьбу з глобальною відсутністю продовольчої безпеки та підтримку України", - написав Блінкен у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, у п'ятницю, 20 травня, в Єлисейському палаці оголосили новий склад уряду на чолі з Елізабет Борн, де головою МЗС Франції стала 66-річна Катрін Колонна.
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не хочуть вони портити відносини з орками, не хочуть.
а зберегти мордуліца ***** хочуть