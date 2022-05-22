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Блінкен обговорив із новим главою МЗС Франції Колонною подальшу підтримку України

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив з новим міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною подальшу підтримку України та інші питання, над якими країни спільно працюватимуть.

"Щойно відбулася перша з багатьох розмов із моїм новим колегою у Франції Катрін Колонною. Ми обговорили важливі питання, над якими працюватимемо спільно, зокрема трансатлантичну безпеку НАТО, вступ до ЄС для кваліфікованих країн, боротьбу з глобальною відсутністю продовольчої безпеки та підтримку України", - написав Блінкен у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 20 травня, в Єлисейському палаці оголосили новий склад уряду на чолі з Елізабет Борн, де головою МЗС Франції стала 66-річна Катрін Колонна.

Також читайте: США надають Україні зброю та техніку із запасів Міноборони на $100 млн, - Блінкен

Автор: 

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Цікавить 2 питання- зброя та вступ України в ЄС.
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22.05.2022 20:09 Відповісти
Вступ в НАТО вже не цікавить?
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22.05.2022 20:23 Відповісти
Тепер скажуть що в ЕС приймуть Україну через 50 років
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22.05.2022 20:12 Відповісти
А в НАТО?
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22.05.2022 20:24 Відповісти
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22.05.2022 20:51 Відповісти
говори хоч з колоною хоч з стовпом баштою
не хочуть вони портити відносини з орками, не хочуть.
а зберегти мордуліца ***** хочуть
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22.05.2022 20:16 Відповісти
 
 