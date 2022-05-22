"Кацапи - це головний мотиватор того, щоб взяти в руки зброю": Інтерв'ю з командиром піхотного взводу Володимиром Ращуком під час артобстрілу. ВIДЕО

Командир піхотного взводу Володимир Ращук (Артист) наразі перебуває у Сєверодонецьку.

Про це він розповів в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

Два роки він грав в Маріупольському драмтеатрі (тому, який окупанти знищили авіаударом), 17 років віддав театру ім. Лесі Українки у Києві, знімався у різних серіалах та кіно. Але тепер Володимир Ращук (Артист) командує піхотним взводом на найгарячищих напрямках театру воєнних дій в Україні.

"Кацапи - це головний мотиватор того, щоб взяти в руки зброю. Спочатку моя мотивція була така, що моя дружина з дочкою в перший день ночували в підвалі. Для мене це було вже over. А потім - це увідомлення того, що вісім років тягнеться якась така гангрена, які ніяк не може скінчитися. І нарешті цей гнойник має вибухнути. І зараз це - повномасштабна війна, яка має закінчитися перемогою України, інших варіантів просто нема", - підкреслив боєць.

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