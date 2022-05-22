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Новини Війна
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"Кацапи - це головний мотиватор того, щоб взяти в руки зброю": Інтерв'ю з командиром піхотного взводу Володимиром Ращуком під час артобстрілу. ВIДЕО

Командир піхотного взводу Володимир Ращук (Артист) наразі перебуває у Сєверодонецьку.

Про це він розповів в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

Два роки він грав в Маріупольському драмтеатрі (тому, який окупанти знищили авіаударом), 17 років віддав театру ім. Лесі Українки у Києві, знімався у різних серіалах та кіно. Але тепер Володимир Ращук (Артист) командує піхотним взводом на найгарячищих напрямках театру воєнних дій в Україні. 

"Кацапи - це головний мотиватор того, щоб взяти в руки зброю. Спочатку моя мотивція була така, що моя дружина з дочкою в перший день ночували в підвалі. Для мене це було вже over. А потім - це увідомлення того, що вісім років тягнеться якась така гангрена, які ніяк не може скінчитися. І нарешті цей гнойник має вибухнути. І зараз це - повномасштабна війна, яка має закінчитися перемогою України, інших варіантів просто нема", - підкреслив боєць.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тактика в РФ тупорила, ми цей курятник розженемо": Інтерв'ю з капітаном Нацгвардії Кузиком під гуркіт прильотів 152 мм снарядів рашистів. ВIДЕО 

Автор: 

Сєверодонецьк (508) інтерв’ю (221) Бутусов Юрій (3580)


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Топ коментарі
+13
Володимир Ращук - справжній воін і Патріот нашої країни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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22.05.2022 20:33
+11
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22.05.2022 20:31
+11
on jebanulsa ? shto eto ?
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22.05.2022 20:46
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кацап то насправді їб#ний імперець і поки ми будемо шукати серед них хороших - доти буде нам лихо.
Вони усі - гнилі консерви. Зовні блищать, а відкоркуєш - смердять.
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22.05.2022 20:20 Відповісти
on jebanulsa ? shto eto ?
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22.05.2022 20:46 Відповісти
Готується до переодягання ? Невже такі аванси видає нам - "когда туда придет Украина"?Наче раніше в опозиції до х..й..л..а був , а тут ось вам...
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22.05.2022 20:55 Відповісти
деза
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22.05.2022 21:04 Відповісти
это фейк или вырвано из контекста
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22.05.2022 21:38 Відповісти
Не поленилась и пересмотрела речь Гарри. Это фейк!!!! Господин Каспаров никогда не опустится до такой низости. В youtube есть полное видео конференции. Не поленитесь, посмотрите его. У рашистана, понятно что нет майбутне, но давайте уважать тех, кто помогает правильному развитию истории
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23.05.2022 01:39 Відповісти
Що ж то за підрозділ такий, який всі ********* ?
Чому тим нитикам дали бтр, хаммери, танки, протитанкове озброєння, а вони втікають, підставляючи інших і записують відоси зі скаргами на відсутність зброї ?
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22.05.2022 20:21 Відповісти
Уже два дні в різних відео про них говорять. Я думаю, що частина успіхів кацапів в тому районі пов'язана саме з такими "героями", які "рублять бабло". Скажу прямо, таких випадків за 8 років війни було безліч - люди тупо не виконували накази. Брат розповідав, що йому і таким як він доводилось виконувати роботу, за всяких хитрови...них. Саме так він з простого зв'язківця буквально за кілька днів став навідником рапіри, потім находу освоїв метелебу, щоб возити ********** за Савур-Могилу, а всю зиму 14-го - весну 14-го уже був командиром рапіри.
За 8 років було безліч сюжетів про наших "героїв", які кинули позиції, бо "ну не було можливості оборонятись", хоча навіть з їхніх розповідей там було все ясно - просто драпанули... І це подавалось під таким соусом, мовляв "дивіться, які герої, вони воювали, втратили кілька поранених і змушені були втекти; ну позиція та і так нам неважлива, нічого страшного".
Треба речі називати своїми іменами і не стимулювати боягузство інших. Таких сюжетів Бутусова не покажуть по телебаченню, а будуть брехати, що місто (наприклад Кремінна, розмірами 4х4 км, ще й поділена пополам річкою) було вщент зруйноване і тому його кацапи захопили за 1 день, а наші відійшли на кращі позиції
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22.05.2022 20:45 Відповісти
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22.05.2022 22:02 Відповісти
Не пробачимо , не забудемо і помстимося 😠
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23.05.2022 12:09 Відповісти
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22.05.2022 20:31 Відповісти
Володимир Ращук - справжній воін і Патріот нашої країни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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22.05.2022 20:33 Відповісти
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22.05.2022 20:34 Відповісти
Общался вчера с украинцами в рулетке...спрашивал за что украинцы должны сказать спасибо *****...две вещи..ваши варианты?
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22.05.2022 20:40 Відповісти
тупой вопрос - за что евреи должны сказать спасибо гитлеру? за то что он их сжигал? или за то что он сдох? не пиши больше бред ты же не украинец
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22.05.2022 21:41 Відповісти
Дякуем Вам 🙏❤️💙💛, наши Герои ‼️БережиВас ,Боже🙏
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22.05.2022 20:44 Відповісти
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22.05.2022 20:48 Відповісти
Значить, Бутусов на Донбасі. Отже, його посту і прогнозу "" можна двіряти...
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22.05.2022 22:09 Відповісти
насколько он прав.
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23.05.2022 10:50 Відповісти
 
 