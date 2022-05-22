Київ направив у зону відчуження гуманітарну допомогу - 18 тонн продуктів харчування, воду та електрогенератори, - Кличко. ФОТО

Київ направив гуманітарну допомогу у зону відчуження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Київ, на прохання Державного агентства України з управління зоною відчуження, надав гуманітарну допомогу. 18 тонн продуктів харчування, воду та два електрогенератори вже доставили і передали для персоналу підприємств та установ зони відчуження", - розповів Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що столична влада намагається допомогти іншим регіонам країни під час війни.

"Сьогодні в Чорнобилі працюють над подолання наслідків вторгнення та тимчасової окупації російськими варварами. Відновлюють роботу підприємств та організацій, що здійснюють діяльність з поводження із радіоактивними відходами та іншими видами відходів, як у зоні відчуження, так і зоні безумовного відселення. Київ сьогодні, чим може, намагається допомогти різним регіонам України. Разом ми вистоїмо! Разом переможемо", - підсумував Кличко.

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