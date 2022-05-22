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Якщо ми говоримо, що Україна вступить до ЄС через 6 місяців чи 2 роки, ми брешемо. Це займе 15 чи 20 років, - французький міністр Бон

ес,украина,помощь

Французький міністр у європейських справах Клеман Бон вважає, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати 15 чи 20 років.

Про це пише Le Figaro, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ви маєте бути чесними… Якщо ми говоримо, що Україна вступить до ЄС через 6 місяців, 1 рік чи 2 роки, ми брешемо. Це неправда. Це, напевно, 15 чи 20 років, це дуже довго", - сказав Бон в ефірі Radio J.

Він вважає, що Києву слід увійти до запропонованої президентом Емманюелем Макроном європейської політичної спільноти.

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"Я не хочу, щоб українцям продавали ілюзії та брехню. Якщо ми скажемо українцям: "Ласкаво просимо до ЄС", але ви не читали у договорі, у виносці "Здрастуйте, це через 15 років", я думаю, що будуть розчарування для цілого покоління українського народу", - сказав міністр.

"Тим часом ми зобов’язані запропонувати українцям політичний проєкт, до якого вони можуть увійти", - продовжив міністр-делегат, захищаючи проєкт, запропонований Макроном.

"Ця ідея доповнює ЄС і може запропонувати політичний та конкретний проєкт країнам, які не входять до серця ЄС та хочуть зблизитися з нами", - зазначив він.

Нагадаємо, Емманюель Макрон 9 травня анонсував створення нового формату співпраці європейських держав, який був би відкритим у тому числі для України та Великої Британії.

Також читайте: У червні Єврорада розгляне заявку України на членство в ЄС, - Макрон

Ця ініціатива викликала гостру реакцію Києва – в ній побачили спробу знайти заміну для статусу кандидата у члени ЄС.

Автор: 

Франція (3049) членство в ЄС (1232) Макрон Емманюель (1453)


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Топ коментарі
+69
Спрацювала чергова х@йловська консерва.
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22.05.2022 20:47
+43
Та й куй би з ним, з тим ЄС: союз с Великою Британією ще кращий буде для обох країн, як на мене.
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22.05.2022 20:54
+39
Це Україна чула і по безвізу. Дали і в Євро не за горами.
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22.05.2022 20:47
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так а нащо взагалі здався Україні такий єв-гей-ський недосоюз, який продовжує купляти в кацапні жижу і газ, а взамін продавати їм військове обладнання, яке потім вбиває українців??? така ГЕЙропа йде лісом.... в такий недосоюз Україна не хоче і не буде вступати!
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23.05.2022 03:36 Відповісти
ще один відпрацьовує
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23.05.2022 05:46 Відповісти
Може якось пустити бтг бурятів в Єлисейський палац і тоді побачимо,що він буде казати коли його будуть насилувати троє зпереду і троє ззаду.Тому що вони щось аж занадто розворушились своїми дзвінками до ***** і різними бесідами про зберігання обличчя.
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23.05.2022 07:36 Відповісти
Да нах... Єтот союз, возьмите за основу закони Кипра или Лихтенштейна и нас засипят баблом, заводи переедут с Китая, только нужна мощная армия
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23.05.2022 08:29 Відповісти
Наш єконом. Союз це Штати Канада, Британія і Польша
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23.05.2022 08:32 Відповісти
Всраних мадьярив заперли одразу... А тут 15 - 20р... Москальский манкурт.
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23.05.2022 08:56 Відповісти
Клеманбон, через 2 роки ти вже не будеш міністром. Не тобі вирішувати, коли Україна стане членом ЄС.
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15.06.2022 11:16 Відповісти
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