На Східному напрямку знищено 9 окупантів, 1 танк, 2 БМП та 1 міномет, - ОТУ "Схід"

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Зокрема, 22 травня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Втрати ворога складають: особового складу – 9; танків – 1; БМП – 2; БТР – 1; мінометів – 1; ПТРК – 1; АТ – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку знищено 28 окупантів, 1 БМП, 1 артсистема, 1 міномет, - ОТУ "Схід"