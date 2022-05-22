На Східному напрямку знищено 9 окупантів, 1 танк, 2 БМП та 1 міномет, - ОТУ "Схід"
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "Зокрема, 22 травня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Втрати ворога складають: особового складу – 9; танків – 1; БМП – 2; БТР – 1; мінометів – 1; ПТРК – 1; АТ – 2".
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