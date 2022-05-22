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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Східному напрямку знищено 9 окупантів, 1 танк, 2 БМП та 1 міномет, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід". 

У повідомленні зазначається: "Зокрема, 22 травня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Втрати ворога складають: особового складу – 9; танків – 1; БМП – 2; БТР – 1; мінометів – 1; ПТРК – 1; АТ – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку знищено 28 окупантів, 1 БМП, 1 артсистема, 1 міномет, - ОТУ "Схід"

Автор: 

техніка (1822) ЗСУ (7507)


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У орків сьогодні , мабуть , вихідний чи вчорашні рани зализують скажені тварини 😠
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22.05.2022 20:58 Відповісти
Щось підозріло зникли наші титани Азову з медіапростору. Як і Маріуполь.
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22.05.2022 21:03 Відповісти
виснажені і полонені...)(уйло буде робити показовий суд...не тільки для народонасєлєнія рашки , а і буде транслювати на весь світ,щоб показати"нацистів"...їх біля 2 тис....тепер )(уйло буде торгуватись.. і невідомо що він схоче..навіть можливо щоб Україна признала лднр..тому і йдуть такі важкі бої на сході, до кордонів областей донецько і луганської.
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22.05.2022 21:09 Відповісти
кого признали? лнр днр це Україна не звільнемо їх то війна буде постійно не зараз так через рік два, то наші окуповані теріторії обмін полонених на теріторії не можливий по перше через 2000 азовців постраждають мілліони нашіх людей і кордон посунеться і звичайно орки на тих кордонах не зупиняться по друге через тиждень наловлять сотню полонених ще і скажуть на обмін віддавати Одесу або Київ усі розуміють що на цьому не зупинятся і далі тільки повна деокупація Донбаса в Крима
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22.05.2022 21:28 Відповісти
Орда спішить ..орда йде в наступ,щоб захопити побільше територій...тому що знає що в Україну, буде йти зброя з ленд-лізу...йдуть важкі бої.Найбільш боєздатні частини на передовій...так як і говорив один орк на ютюбі,що їм головне прорвати перший загін оборони.Сволота лізе
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22.05.2022 21:03 Відповісти
7 машин и 9 орков - на этом направлении сегодня были артиллерийские дуэли. Я лично понимаю сводку так
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22.05.2022 21:10 Відповісти
 
 