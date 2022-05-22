На Донбасі 22 травня відбито 11 атак окупантів, знищено 6 танків, 11 одиниць бронетехніки, 1 літак, - штаб УОС

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр УОС.

У повідомленні зазначається: "Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли 45 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 116 цивільних об’єктів: 106 житлових будинків, гуртожиток будівельного ліцею, господарчі будівлі двох підприємств, сільгосптехніку, магазин тощо.

В результаті цих обстрілів лише в Донецькій області загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 8 отримали поранення. Дані по Луганщині уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку доби на Донбасі відбито 9 атак ворога, знищено 21 одиницю техніки окупанта і 1 безпілотник типу "Орлан-10", - пресцентр ОС

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 11 атак ворога. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 6 танків; 10 одиниць бойової броньованої техніки; 6 ворожих автомобілів (2 із них з боєприпасами).

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак Су-25 та один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10"".

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