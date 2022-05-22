На Донбасі 22 травня відбито 11 атак окупантів, знищено 6 танків, 11 одиниць бронетехніки, 1 літак, - штаб УОС
Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр УОС.
У повідомленні зазначається: "Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
Окупанти обстріляли 45 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 116 цивільних об’єктів: 106 житлових будинків, гуртожиток будівельного ліцею, господарчі будівлі двох підприємств, сільгосптехніку, магазин тощо.
В результаті цих обстрілів лише в Донецькій області загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 8 отримали поранення. Дані по Луганщині уточнюються.
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 11 атак ворога. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 6 танків; 10 одиниць бойової броньованої техніки; 6 ворожих автомобілів (2 із них з боєприпасами).
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак Су-25 та один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10"".
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Як повідомляє МВС України у Facebook, аеророзвідники Держприкордонслужби виявили, що окупанти налагодили через річку (Сіверський Донець в районі села Яремівка?) переправу. Навівши понтонний міст вони збиралися переправити близько десятка одиниць броньованої техніки. Вчасна передача інформації до артилеристів ЗСУ внесла корективи у плани загарбників і влучним пострілом було зруйновано переправу разом з танком противника, який саме в цей час на ній й знаходився.
Ворожі танки, БМП та піхота намагалися сховатися. Знайти їх допомогла «пташка» українських прикордонників. За результатами роботи нашої артилерії ворог втратив кілька одиниць техніки і кількадесят військових.
"... Теперь типа совершенно "незаметно" пытаются подготовить понтонную переправу в Яремевке, и совершенно "незаметно" переправить десяток танков 1-го танкового полка 20-ой армии. Ожидаем очередной зрелищный массовый суицид орков."
Тем более это важно для всей "северной" группировки противника, ибо это даёт возможность в последующем "синхронно по времени" с Попаснянской группировкой ударить на Северск., когда та выйдет на дорогу Бахмут - Лисичанск. Зачем вообще противнику вся это бодяга с немаленьким риском огрести очередных артиллерийских оплеух (ибо после Белогоровки вполне ясно, что райончик очень неплохо пристрелян украинской артой).
Вчерашний экзерсис российских войск в районе Северодонецка в виде попыток "звёздного штурма", закончилсО для атакующих не очень успешно. Удалось им там немного "зацепится за городскую застройку" в одном районе (со стороны Пурдивки), после чего их "несколько отодвинули". Остальные попытки закончились безрезультатно...
Но есть нюанс, войскам противника удалось разрушить мост между Северодонецком и Лисичанском. Собственно, для них самих... этот мост играет второстепенное значение. А вот для наших войск, он был важен, в первую очередь, в плане логистики и снабжения... ну и осуществления, скажем так, манёвра войсками в районе Северодонецка.
О Попаснянскую группировке известно, что командует там, как оказалось... достаточно опасный дядя. Не такой, как большинство расеянскиГ дженералов. Бывший суворовец и начальник Академии им. Фрунзе, ныне числится замкомандующего ЮВО. Любит всяческие новшества и нестандартные приёмчики...особенно, если у него много арты и всякого-разного "пицназа", "дЮсантуры" и прочих "вагнеров". Официально, дядя именуется как генерал-лейтенант А. Авдеев...
Кстати, успехи Попаснянской группировки объясняются не только этим фактором. Есть ещё парочка. Например, нихуя не повреждённая и функционирующая железная дорога в непосредственных тылах этой группировки, что даёт ей возможность подтаскивать резервы, предметы МТС и прочий необходимый скарб... быстро и в изрядных количествах.
Ну и ещё ряд других, акцентрровать на которых внимание... сейчас не стоит.
Только замечу, что успех левого фланга этой группировки на Бахмутском направлении, в результате чего противник фактическти получил возможность лупить по дороге Бахмут - Лисичанск из очень широко спектра средств поражения, не очень- то коррелируется с её же правым флангом, где её результаты оказались куда как скромнее.
В этом же контексте, наверное, стоит заметить, что и тактическая группа ОС, на Светлодарской дуге тоже, ещё не сказала своего веского слова...
На Авдеевском направлении, севернее самой Авдеевки, войска противника попытались опять занятся "задорожными" делами, атаковав позиции наших войск от Второй Новосёловки в направлении Красногоровки - без результатно. Так же, как и в районе Марьинки на Кураховском направлении.
В Волновахской операционной зоне противник достаточно активно использовал армейскую авиацию, нанося удары как на Кураховском направлении, так и восточнее Большой Новосёлки. Попытки наступать с юга на Кураховскую группу ОС и собственно от Большой Новосёлки в её тыл, окончились безрезультатно.
20.05.22 - 204 літаки
21.05.22 - 204 літаки
22.05.22 - 204 літаки
23.05.22 - 204 літаки
Хто дурить? Генштаб, журналісти чи командування оперативних напрямків?
Чи ця статистика взагалі вся не має відношення до реальності?