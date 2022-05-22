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Росіяни не зможуть зірвати надання Україні американської військової допомоги, - радник Байдена Салліван
Навіть якщо війська РФ завдадуть удар по вантажу, це не призведе до зриву військової допомоги зі США.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи заяви Міноборони РФ про нібито знищену в Україні партію зброї з США і Європи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.
Салліван зауважив, що у нього немає підтверджуючої інформації з цього питання. "Але у нас різноманітні і стійкі ланцюжки постачання зброї в Україну", – зазначив він.
За словами радника президента США, навіть якщо росіяни зможуть відстежити і завдати удару по будь-яких вантажах на території України, то це не призведе до зриву наданої США військової допомоги.
Топ коментарі
+17 Мобильный крематорий
показати весь коментар22.05.2022 21:49
+16 olele
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+14 Zamer4 Potolkoff
показати весь коментар22.05.2022 21:45
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Пусть почаще американские товарищи слушают
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- Ой, ну давайте вже після війни розберемося, не на часі.
«Месяц назад мы передали украинской стороне проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован. Мы намеревались двигаться дальше. Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет. Они даже официально не подтвердили ими же согласованный проект договора. Разошлись на том, что наши визави взяли паузу. Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы. Замораживание переговоров - это полностью инициатива Украины», - заявил мединский. https://t.me/zerkalo_io/44887 https://t.me/zerkalo_io/44887
Максимум затримка на три дні!
І Американці ціну знищеного знімуть з паРаші разом з транспортом і відсотками!
За знищене озброєння Україна платити не повинна!
Вопросы еще есть?
Але Лендліз саме для того і приймався, аби прискорити оці процедурні моменти.
Во-первых, какой парад победы? Во-вторых, какой ***** тебе ещё?
Слава Героям !!!
Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе ж/д станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленные из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе.
Т.е. реально можно бить только по складам или вагонам,что долго стоят на станции
Т.е. реально можно бить только по складам или вагонам,что долго стоят на станции
Т.е. реально можно бить только по складам или вагонам,что долго стоят на станции
Т.е. реально можно бить только по складам или вагонам,что долго стоят на станции
Т.е. реально можно бить только по складам или вагонам,что долго стоят на станции
Т.е. реально можно бить только по складам или вагонам,что долго стоят на станции
Т.е. реально можно бить только по складам или вагонам,что долго стоят на станции