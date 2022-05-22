Росіяни не зможуть зірвати надання Україні американської військової допомоги, - радник Байдена Салліван

Навіть якщо війська РФ завдадуть удар по вантажу, це не призведе до зриву військової допомоги зі США.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи заяви Міноборони РФ про нібито знищену в Україні партію зброї з США і Європи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

Салліван зауважив, що у нього немає підтверджуючої інформації з цього питання. "Але у нас різноманітні і стійкі ланцюжки постачання зброї в Україну", – зазначив він.

За словами радника президента США, навіть якщо росіяни зможуть відстежити і завдати удару по будь-яких вантажах на території України, то це не призведе до зриву наданої США військової допомоги.

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