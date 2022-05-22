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Росіяни не зможуть зірвати надання Україні американської військової допомоги, - радник Байдена Салліван

сша,гаубиці

Навіть якщо війська РФ завдадуть удар по вантажу, це не призведе до зриву військової допомоги зі США.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи заяви Міноборони РФ про нібито знищену в Україні партію зброї з США і Європи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

Салліван зауважив, що у нього немає підтверджуючої інформації з цього питання. "Але у нас різноманітні і стійкі ланцюжки постачання зброї в Україну", – зазначив він.

За словами радника президента США, навіть якщо росіяни зможуть відстежити і завдати удару по будь-яких вантажах на території України, то це не призведе до зриву наданої США військової допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допомога від США: українська воєнна розвідка серед пріоритетних напрямів фінансування

Автор: 

Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+17
Да понятно уже, что никто заднюю включать не будет. Жалко, что скорость принятия решений, на мой взгляд, не соответствует интенсивности войны. Пока пушки идут, уже надо дальнобойное рсзо. Пока на рсзо расчехлятся, уже нужна авиация и тд. Но, такой войны в Европе не было уже почти сто лет, поэтому приходится учиться всему заново.
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22.05.2022 21:49
+16
москва отчаянно хочет добиться переговоров, на которых Запад, по ее плану, заставит Украину подписать выгодное ей соглашение. Я думаю, что вот к этой позиции Макрона близки правительства Германии и Италии. Подобные мотивы их руководителей уже высказывали. Но в США им не удаться добиться изменения позиции американской администрации. Вспомните, какая внутренняя борьба была в администрации президента США. Между - с одной стороны - главой Госдепа США Энтони Блинкеным и Ллойдом Остиным, а с другой стороны - помощником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, таким типичным «путинферштейером». Он потерпел поражение, его не слышно и не видно. И вся эта кампания москвы настроена на то, чтобы активизировать эту группу Салливана внутри администрации Байдена. Но настрой американского общества, Конгресса и большинства политикума таков, что могу твердо сказать - это им не удастся. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/21/468737/
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22.05.2022 21:37
+14
Заблукав, москалику?
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22.05.2022 21:45
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москва отчаянно хочет добиться переговоров, на которых Запад, по ее плану, заставит Украину подписать выгодное ей соглашение. Я думаю, что вот к этой позиции Макрона близки правительства Германии и Италии. Подобные мотивы их руководителей уже высказывали. Но в США им не удаться добиться изменения позиции американской администрации. Вспомните, какая внутренняя борьба была в администрации президента США. Между - с одной стороны - главой Госдепа США Энтони Блинкеным и Ллойдом Остиным, а с другой стороны - помощником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, таким типичным «путинферштейером». Он потерпел поражение, его не слышно и не видно. И вся эта кампания москвы настроена на то, чтобы активизировать эту группу Салливана внутри администрации Байдена. Но настрой американского общества, Конгресса и большинства политикума таков, что могу твердо сказать - это им не удастся. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/21/468737/
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22.05.2022 21:37 Відповісти
Москва хочет уничтожить всех сопротивляющихся украинцев. А про мирные переговоры, после "минских", она уже не верит и верить не будет. Факт, есть факт.
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22.05.2022 22:14 Відповісти
Ви читали ініціативу Італії,проаналізували? Те що вона пропонувала набагато реальніше для України чим перли офісу зе. Та і самі такі заяви про країни Європи ,просто надумане і пропонується для підготовки нового сценарію 95. Як аргументи приводять слова Берлусконі. Не потрібно плювати проти друзів.
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22.05.2022 22:23 Відповісти
Ініціатива Італії таке ж лайно як і ініціатива Франції. Нехай свої території віддають ***** щоб його задобрити. А ми повернемо все, що орки намагаються у нас відібрати. І плювали ми на ці три країни старої Європи від яких все одно вже ми зброї не отримаємо. Нехай ідуть нах разом з орками. Вся надія на США та Британію.
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22.05.2022 23:06 Відповісти
ты в своем уме?
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23.05.2022 04:23 Відповісти
ты в своем уме провокаторша немецкая ?
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23.05.2022 04:24 Відповісти
Питання: Якщо кацапи можуть знищувати американську зброю на території України, то чому американці не можуть знищувати кацапську зброю на території України? Я б дозволив, більше того, заохочував би. Американцям це також було б цікаво - в тренувальних і випробувальних цілях.
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22.05.2022 22:44 Відповісти
тому що американці бояться розширити конфлікт на інші країни, а москалі - не бояться
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23.05.2022 05:34 Відповісти
Піонтковський це ти?
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22.05.2022 22:59 Відповісти
це крило образно кажучи Клінтонів у демпартії. Памятається, як білл їхав до Бориса в Москву, після Будапештського мема. Зустрівся з макаровичем тільки в аеропорту, бо вважав, хто ви такі, щоб я свої ратиці витягнув. Потім танцор був таким самим, писав всяку хрень, що в Україні корупція. А його місце сенатора в Детройті корифан губернатор продав за півляма за що і посадили. Ну а останній при демократах держсекретар Керрі з посмішкою Грети Тунберг, той прямо сказав МІДу України, - ваші справи з Москвою нас не стосуються. (Коняра через Керрі оформив бізнес на дочку із здачею в суборенду нерухомості за МІД рузге в США). Салівен після полеміки, яку відкрили проти України, в кінці кінців видушив з себе, що вже нічого не зупинить США. Поїзд таки пішов.
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22.05.2022 23:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mARBlQn0pPU https://www.youtube.com/watch?v=mARBlQn0pPU

Пусть почаще американские товарищи слушают
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23.05.2022 00:32 Відповісти
Ото коментуй, Салліван- та руками нічого не чіпай!
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22.05.2022 21:40 Відповісти
Заблукав, москалику?
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22.05.2022 21:45 Відповісти
З пляшки втік…
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22.05.2022 21:46 Відповісти
та это коренной житель киевского Подола,водилой в Бундесе ишачит,забеал уже ники менять..
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22.05.2022 21:48 Відповісти
"Боже яке кончене"
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22.05.2022 21:48 Відповісти
О, так це правда! Ще й порно фільми про німців знімають. А недавно навіть хотіли у німців гроші вимагать, зате що Отон перший насмілився до княгині Ольги свататися, а могарич усій Русі-Україні не виставив.)))
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22.05.2022 21:52 Відповісти
І чому воно досі не в спамі?
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22.05.2022 21:55 Відповісти
Ну, в нас про німців не дуже файно пишуть.
Можете сайт почитать
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22.05.2022 21:58 Відповісти
З цим не сперечаюсь. Але тут наїзди на українців, до того ж хохлами названі.
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22.05.2022 22:42 Відповісти
Москва не може, а довбані зрадники та промосковські гниди з ОП можуть.
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22.05.2022 21:44 Відповісти
- Борман, а ви знаєте, що Штирлиц російський шпигун?
- Ой, ну давайте вже після війни розберемося, не на часі.
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22.05.2022 22:53 Відповісти
Переговоры россии и Украины «заморожены» по инициативе Киева. Об этом заявил помощник президента рф и руководитель российской делегации на этих переговорах владимир мединский.

«Месяц назад мы передали украинской стороне проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован. Мы намеревались двигаться дальше. Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет. Они даже официально не подтвердили ими же согласованный проект договора. Разошлись на том, что наши визави взяли паузу. Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы. Замораживание переговоров - это полностью инициатива Украины», - заявил мединский. https://t.me/zerkalo_io/44887 https://t.me/zerkalo_io/44887

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22.05.2022 21:47 Відповісти
мединський хіба не той самий діяч, який на весь світ визнав у кацапів наявність зайвої хромосоми?
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22.05.2022 21:59 Відповісти
Он самый, да. А чего это он заныл про переговоры, если у них "спецоперация" по плану?
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22.05.2022 22:05 Відповісти
Я не знаю, з яких грибів він заскиглив, але тепер знаю, що саме робив на "перемовинах" Арахамія.
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22.05.2022 22:15 Відповісти
лишние хромосомы у шимпанзе и орангутангов (48 против 46 у нас),так что теперь понятно от кого рашкованы (и Мединский в том числе )произошли
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22.05.2022 23:51 Відповісти
Это все хорошо но побольше бы не слов а действий. Слишком много было громких заявлений и про Patrot и про Himars и Гарпуны но по факту ничего из этого мы так до сих пор так и не получили
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22.05.2022 21:47 Відповісти
Завтра думаю будет понятнее, что из вами перечисленного, нам готовы предоставить
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22.05.2022 21:51 Відповісти
Надеюсь, потому что это все было нужно еще на позавчера...20 гаубицами еще никто войны не выигрывал
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22.05.2022 22:06 Відповісти
Шыфроваца лучше надо а не вопить на всю ивановскую о поставках
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22.05.2022 21:48 Відповісти
Вы верите кацапам, что они что-то там уничтожили?
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22.05.2022 21:52 Відповісти
Ну, с их точностью ракет, разящих нужники на пляжах... Врядли они во что-то реально попадали.
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22.05.2022 22:06 Відповісти
Та навіть якщо щось і знищили - то й що?

Максимум затримка на три дні!

І Американці ціну знищеного знімуть з паРаші разом з транспортом і відсотками!

За знищене озброєння Україна платити не повинна!
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22.05.2022 22:36 Відповісти
с прошлого года Украине продали и подарили около 7000 джавелинов .Где они ?Несколько тысяч ситнгеров и др.пзрк .Где они?
Вопросы еще есть?
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22.05.2022 23:54 Відповісти
При ответственном за эти поставки дерьмаке?
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22.05.2022 23:32 Відповісти
Коротко і ясно. 😁 Кацапські потуги знищити ленд-ліз - сізіфів труд. І даремне витрачання дефіцитних ракет. Думаю, деякі координати їм скидує наша розвідка, наприклад пляжний туалет. 😊 Доки жирний схудне (США), худий здохне (кацапія).
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22.05.2022 21:48 Відповісти
Да понятно уже, что никто заднюю включать не будет. Жалко, что скорость принятия решений, на мой взгляд, не соответствует интенсивности войны. Пока пушки идут, уже надо дальнобойное рсзо. Пока на рсзо расчехлятся, уже нужна авиация и тд. Но, такой войны в Европе не было уже почти сто лет, поэтому приходится учиться всему заново.
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22.05.2022 21:49 Відповісти
Не скажіть, друже. Дякувати Богові, наші партнери, дяка їм щира, працюють дуже спритно, як на мене: https://novynarnia.com/2022/05/20/amerykanska-zbroya/ Американська зброя для України надходить інколи менше, ніж за добу, - посольство
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22.05.2022 22:05 Відповісти
Доставляют то они за добу, а бумажки оформляют месяца два. И так во всем.
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23.05.2022 00:54 Відповісти
Нажаль - це ціна демократії - при авторитарному правителі все вирішувалось би набагато скорше і простіше.

Але Лендліз саме для того і приймався, аби прискорити оці процедурні моменти.
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22.05.2022 22:38 Відповісти
Это не цена демократии-Это глобалистская банда ,которая пытается затормозить помощь и помочь "своему игроку"-РФ выйти из капкана с наименьшими потерями .
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22.05.2022 23:57 Відповісти
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22.05.2022 21:56 Відповісти
А потом тварь будет вопить "Пачиму вы нас дамбите?! Чё мы вам сделали?!". Кацапы это не люди.
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22.05.2022 22:03 Відповісти
Wow wow это какая тварь редкостная, найти бы где оно и откуда
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22.05.2022 22:19 Відповісти
призывы к истреблению по национальному признаку, но нацизм в Украине, не перепутайте
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22.05.2022 23:00 Відповісти
Менше пияч.
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22.05.2022 22:13 Відповісти
******** или как?
Во-первых, какой парад победы? Во-вторых, какой ***** тебе ещё?
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22.05.2022 22:20 Відповісти
В Северодонецке зашиваются. Американцы, давайте быстрей...
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22.05.2022 22:17 Відповісти
Все буде "Studebaker"...комплекси 'Пэтріот " та Україна...!!!
Слава Героям !!!
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22.05.2022 22:17 Відповісти
Осб що сєпари пишуть про знищення вантажу:

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе ж/д станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленные из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе.
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22.05.2022 22:31 Відповісти
А про знищений НАТівський клозет в Одесі там щось писали?
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22.05.2022 22:42 Відповісти
Та хватит уже про этот клозет , стреляют они по складам с западной помощью и довольно часто или думаете дерьмак стал ответственным за логистику западного вооружения от большого патриотизма? Поэтому и притормаживать начали с поставками более технологичного вооружения , все равно под обстрел попадёт не доходя до фронта
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22.05.2022 23:42 Відповісти
калибр может попасть только в стационарный обьект ,по движущимся целям только одна из версий Х-101.Полет подобных ракет около 40 минут
Т.е. реально можно бить только по складам или вагонам,что долго стоят на станции
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23.05.2022 00:01 Відповісти
калибр может попасть только в стационарный обьект ,по движущимся целям только одна из версий Х-101.Полет подобных ракет около 40 минут
Т.е. реально можно бить только по складам или вагонам,что долго стоят на станции
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23.05.2022 00:02 Відповісти
калибр может попасть только в стационарный обьект ,по движущимся целям только одна из версий Х-101.Полет подобных ракет около 40 минут
Т.е. реально можно бить только по складам или вагонам,что долго стоят на станции
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23.05.2022 00:02 Відповісти
калибр может попасть только в стационарный обьект ,по движущимся целям только одна из версий Х-101.Полет подобных ракет около 40 минут
Т.е. реально можно бить только по складам или вагонам,что долго стоят на станции
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23.05.2022 00:02 Відповісти
калибр может попасть только в стационарный обьект ,по движущимся целям только одна из версий Х-101.Полет подобных ракет около 40 минут
Т.е. реально можно бить только по складам или вагонам,что долго стоят на станции
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23.05.2022 00:02 Відповісти
калибр может попасть только в стационарный обьект ,по движущимся целям только одна из версий Х-101.Полет подобных ракет около 40 минут
Т.е. реально можно бить только по складам или вагонам,что долго стоят на станции
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23.05.2022 00:02 Відповісти
калибр может попасть только в стационарный обьект ,по движущимся целям только одна из версий Х-101.Полет подобных ракет около 40 минут -за это время вагон может и уехать
Т.е. реально можно бить только по складам или вагонам,что долго стоят на станции
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23.05.2022 00:03 Відповісти
Якщо Саліван не заважатиме то зброя надійде вчасно.
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22.05.2022 23:08 Відповісти
Сша, давайте уже меньше пистеть, а больше и быстрее делать....чего тянуть кота за хвост....давай-давай...хватит уже этих церимониальных помпезностей....тут не до этого....пиарщики епт...помогаете - так на деле, а не тянучкой...
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23.05.2022 02:25 Відповісти
 
 