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Новини Війна
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YouTube видалив понад 9 тисяч каналів, які повсюджували наративи Кремля щодо війни в Україні

youtube

Через порушення правил щодо вмісту YouTube позбавився понад 70 тисяч відео та 9 тисяч каналів, пов’язаних з війною в Україні. Зокрема, видалено відео, де російське вторгнення в Україну називалося "визвольною місією".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Видання зазначає, що платформа надзвичайно популярна в Росії, де її поки не закрили.

З початку війни у ​​лютому YouTube відключив ряд каналів. Наприклад, канал прокремлівського пропагандиста Володимира Соловйова. На каналах, пов'язаних із міністерствами оборони та закордонних справ Росії, в останні місяці також було тимчасово припинено завантаження відео за опис війни як "визвольної місії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захарова анонсувала блокування роботи YouTube у Росії

YouTube також у всьому світі заборонив канали, пов’язані з російськими державними ЗМІ, зокрема Russia Today і Sputnik. Facebook та Instagram заборонені в Росії, а доступ до Twitter був обмежений у відповідь на заборону щодо російських державних ЗМІ.

За словами директора з продуктів YouTube Ніла Мохана, компанія має політику щодо великих насильницьких подій - наприклад, це стосується заперечення Голокосту.

"Звичайно, те, що відбувається в Україні, - це велика насильницька подія. Тому ми використали цю політику, щоб вжити безпрецедентних заходів", - сказав він.

Мохан додав, що контент новин YouTube про війну набрав понад 40 мільйонів переглядів тільки в Україні.

Також читайте: YouTube та Instagram заблокували акаунти полку "Азов": Акт цензури збігся з публікуванням відео та новин з блокадного Маріуполя

"Перший і, ймовірно, найголовніший обов'язок - зробити так, щоб люди, які шукають інформацію про цю подію, могли отримати точну, якісну та достовірну інформацію на YouTube… Перегляди авторитетних каналів на нашій платформі значно зросли, звичайно, в Україні та в країнах, що оточують Україну, Польщі, а також у самій Росії", - додав представник компанії.

Мохан повідомив, що більша частина з віддаленого контенту є наративами Кремля щодо вторгнення.

Видання зазначає, що YouTube має близько 90 мільйонів користувачів у Росії, хоча більше не дозволяє рекламу на платформі в країні.

Минулого тижня російський міністр цифрового розвитку Максут Шадаєв заявив, що країна не блокуватиме YouTube, незважаючи на суперечки щодо контенту, через які платформу оштрафували через суд за те, що вона не видаляла заборонені відео.

Читайте також: Роскомнагляд звинуватив YouTube у тероризмі та вимагає припинити трансляцію "антиросійських роликів"

Автор: 

YouTube (232) The Guardian (33)


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Топ коментарі
+12
Догнав і ще раз вибачився
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22.05.2022 22:22
+11
А наш президент нарешті вибачився перед Порошенко за те що казав що це через нього продовжується війна?
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22.05.2022 22:21
+11
Дивно,що Арестовича хтось слухає,там не має інформації, а тільки бравада,сарказм і неповага
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22.05.2022 22:28
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40 млн переглядів? Та лише кожне відео Фейгіна з Арестовичем це1,5-2 млн переглядів, а відео в них не один десяток. Щось у вас з арифметикою погано.
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22.05.2022 22:17 Відповісти
Дивно,що Арестовича хтось слухає,там не має інформації, а тільки бравада,сарказм і неповага
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22.05.2022 22:28 Відповісти
Дивно, що представники ЄС слухають Арестовича та мають нахабство оцінювати українців.
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22.05.2022 22:35 Відповісти
Арєстович ,вже сам може зробити собі канал...під назвою---"Заспокійливе про війну, для пенсіонерів" типу "Вечірня казка для малят"
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22.05.2022 22:53 Відповісти
Фейгін така сама мерзота ,вони на війні підняли собі підписників та перегляди...по крайній мірі зустрічав 4 канали.на ютюбі...з закадровим голосом які вболівають за Україну...і роблять собі підписників і перегляди і звичайно монетизацію ні би то на підтримку ЗСУ...Будьте Уважні..Не перераховуйте гроші шахраям.
один правда канал себе видав назвавши закадровим голосом замість війна -спєц аперація
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22.05.2022 22:49 Відповісти
Дивна спроба змашати все в одну купу.
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22.05.2022 22:51 Відповісти
Слухати Люсю, себе не поважати, інформації нуль тільки солодке шепотіння та брехня, а Фейген сидить і відробляє гроші, тільки гляньте на його обличчя, на ньому написано що він втомився цю херню слухати.
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23.05.2022 06:57 Відповісти
Слухати Люсю, себе не поважати, інформації нуль тільки солодке шепотіння та брехня, а Фейген сидить і відробляє гроші, тільки гляньте на його обличчя, на ньому написано що він втомився цю херню слухати.
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23.05.2022 06:57 Відповісти
Слухати Люсю, себе не поважати, інформації нуль тільки солодке шепотіння та брехня, а Фейген сидить і відробляє гроші, тільки гляньте на його обличчя, на ньому написано що він втомився цю херню слухати.
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23.05.2022 06:57 Відповісти
А наш президент нарешті вибачився перед Порошенко за те що казав що це через нього продовжується війна?
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22.05.2022 22:21 Відповісти
Догнав і ще раз вибачився
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22.05.2022 22:22 Відповісти
Вам так сказати новеньким не під силу зганьбити допомогу Європи Україні. Рівно як і єднання з Україною всього світу.
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22.05.2022 22:31 Відповісти
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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/549138586577623?__cft__[0]=AZW3qh9YaCU5lJPkLXpeQDYMQeihvAA_TMg3XoAMf074H8aIhJ58tFNj5eUSVltFZJGughD0FEUnhnrmV6T170Uwpaz20xMsFn9kSWIngCz0URfvLxf5wW4PbExbIlOqUUSkEiNeZ3lTP-YlJ1bpopvfrsCIyOmR-qakJ2uK3Lb0DxlGV2pfKfrUd3FwiWpYryd5w1m0XbbFr0XDP_SHJ_6J&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·

Бачачи, як на диво синхронно журналісти різних країн (що характерно, чомусь тих, де бізнес-еліти мали з Росією особливо глибоку mutually beneficial cooperation, мабуть соупадєніє))) почали турботливо допитуватись в українців, чи ми, бува, не втомились од війни і чи не пора нам зберегти путіну обличчя (закреслено) врятувати декого на Заході од Гааги (закреслено й заштриховано) погодитися з росією і пєрєстать стрєлять, - важко не запідозрити, що почалась "широкомасштабна інформаційна спецоперація" по умовлянню українців припинити опір. Не всі готові до великих змін, які потягне за собою колапс росії, ох не всі)). Пожалійте абрамовіча, в нього дєтушкі малиє (атож, каннське па-де-де рєжісьорів Кірюші і Сірожі теж із цього кошика!).

Здавалось би, де Канни, а де сільська маршрутка, але дуже схоже, що ці трюки з одної каси - що дядя, який став виступати в автобусі за капітуляцію, теж не безплатно це робив, дуже вже класичний прийом за описом. А це, своєю чергою, значить, що таких дядь і тьоть у нашому громадському транспорті найближчим часом з'явиться більше, гроші перераховано ((. Будьмо уважні (с).

Вахос Вахос

https://www.facebook.com/vahos.vahos/posts/4930849977025483?__cft__[0]=AZW3qh9YaCU5lJPkLXpeQDYMQeihvAA_TMg3XoAMf074H8aIhJ58tFNj5eUSVltFZJGughD0FEUnhnrmV6T170Uwpaz20xMsFn9kSWIngCz0URfvLxf5wW4PbExbIlOqUUSkEiNeZ3lTP-YlJ1bpopvfrsCIyOmR-qakJ2uK3Lb0DxlGV2pfKfrUd3FwiWpYryd5w1m0XbbFr0XDP_SHJ_6J&__tn__=%2CO%2CP-y-R 14 ч. ·

Сьогодні "новобранець" з військомату розповів історію. Їхав він на днях пізно ввечері з дружиною з села додому. Їхав на автобусі. Недалеко від водія сидить подружжя і чоловік такий розкриває ******:

-Вот єслі би не ігралі в войнушку, а сдалісь сразу, уже б і жилі нормально...

Водій мовчки зупиняє автобус, обходить, щоб зайти з пасажирських дверцят, бере за шкірку піздабола і одним рухом вишвирює його в чисто поле. Потім ввічливо просить дружину пошукати чоловіка ззовні. Вона виходить за чоловіком і верещить:

-І что нам дєлать тєперь тут ночью?

-Мене не їбе.

Автобус рушає далі.
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22.05.2022 22:28 Відповісти
Багатьом країнам не вигідно ,щоб Україна виходила на світові політичні впливи..тому шо, з'являється ше один гравець на світовому полі,з яким от тепер необхідно, буде рахуватись.Україну вже навіть зараз, нікуди не всуниш до якогось регіонального масштабу,Україна вже стає великим гравцем в геополітиці.І якшо наша доморощена влада не здасть назад а буде диктувати умови світу ,то з Україною щей як прийдеться рахуватись.
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22.05.2022 22:42 Відповісти
Обличчя можна зберегти, але при цьому яєла будуть все рівно, відірвані
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23.05.2022 08:25 Відповісти
Часом здається, що опір казацького роду став несподіванкою не лише для коемля, а й для Офісу Пройобів... Що вони тільки не робили..й чонгар разминовали, й Крим-канал здали... й коридор по суху зробили за 4 дні, а козаки не розбіжалися... Й це стало дивом як для вови так і для вови...Які однаково "добре" знають українців.
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23.05.2022 08:43 Відповісти
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22.05.2022 22:28 Відповісти
Великолепно.
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22.05.2022 22:31 Відповісти
Я постійно пишу коли жаліюсь на канал...вже маю заготовку..."This channel support war in Ukraine, and terrorist russian invasion !
And broadcast fake, mislead information !" ..Дякуючи дописувачам тут на форумі спілкування
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22.05.2022 22:33 Відповісти
как-то не верится в эти цифры совершенно .... даже главных пропагандов забанили не всех и с горем попалам ...
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22.05.2022 22:52 Відповісти
Ютуб має зробити ще 1 дуже важливий крок. Лишити москалів можливості залишати свої коментарі там. Ви навіть не уявляєте наскільки це важливо.
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22.05.2022 23:15 Відповісти
А "границы до 24-го февраля - это победа" - это нарративы Кремля ? иЛи чей ?
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22.05.2022 23:41 Відповісти
Меркельші з Шольцом , Макроном та ******** - напевно швидку викликали . Кожен день руйнує плани фашистській гадині та її прихвостням , переламує їм хребет .
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23.05.2022 00:01 Відповісти
Меркельші з Шольцом , Макроном та ******** - напевно швидку викликали . Кожен день руйнує плани фашистській гадині та її прихвостням , переламує їм хребет .
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23.05.2022 00:03 Відповісти
Меркельші з Шольцом , Макроном та ******* - напевно швидку викликали . Кожен день руйнує плани фашистській гадині та її прихвостням , переламує їм хребет .
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23.05.2022 00:05 Відповісти
Кого вони там видалили? Оту мразь "Саня во Флориде" з 0.5-1 мільоном переглядів на кожному відео так і не видалили.
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23.05.2022 02:18 Відповісти
Кого вони там видалили? Оту мразь "Саня во Флориде" з 0.5-1 мільоном переглядів на кожному відео так і не видалили.
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23.05.2022 02:18 Відповісти
а падальляку выпилили?
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23.05.2022 03:59 Відповісти
Цікаво чому? Тому що не треба сваритися з наймогутнішою корпорацією у світі : "російська влада спустошила основний російський банківський рахунок Google після того, як суд заморозив його в березні. Після цього компанія вирішила почати вивозити своїх співробітників із країни" https://www.protocol.com/bulletins/google-employees-russia
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23.05.2022 05:05 Відповісти
P.S. А ще РФ посварилася з Meta, бо вони "екстремісти" та заборонила Facebook/Instagram. Ну що тут скажеш, вміють рашисти заводити друзів. Чекаємо на новини.
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23.05.2022 05:13 Відповісти
Що вони там "видаляють"? Вже більше 10 скарг на ось це послав: NEWS-1, https://www.youtube.com/watch?v=XsR3p761mew, - ретрансляція Россії-1, Россії-24, соловьйопи, слаткови і коци... І про заклики до тероризму вказував, і про розпалювання ворожнечі, і про ретрансляцю кацапської пропаганди - все рівно, канал цей й далі функціонує на платформі ютюбу.
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23.05.2022 08:55 Відповісти
Вообще непонятно кто и где модерирует ютуб...В росии был офис гугл, но его вродь как прикрыли....так кто теперь модерирует рус и укр сегмент?
это очень важные вопросы, потому, что модерация имеет не последнее значение...
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23.05.2022 11:27 Відповісти
 
 