YouTube видалив понад 9 тисяч каналів, які повсюджували наративи Кремля щодо війни в Україні
Через порушення правил щодо вмісту YouTube позбавився понад 70 тисяч відео та 9 тисяч каналів, пов’язаних з війною в Україні. Зокрема, видалено відео, де російське вторгнення в Україну називалося "визвольною місією".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Видання зазначає, що платформа надзвичайно популярна в Росії, де її поки не закрили.
З початку війни у лютому YouTube відключив ряд каналів. Наприклад, канал прокремлівського пропагандиста Володимира Соловйова. На каналах, пов'язаних із міністерствами оборони та закордонних справ Росії, в останні місяці також було тимчасово припинено завантаження відео за опис війни як "визвольної місії".
YouTube також у всьому світі заборонив канали, пов’язані з російськими державними ЗМІ, зокрема Russia Today і Sputnik. Facebook та Instagram заборонені в Росії, а доступ до Twitter був обмежений у відповідь на заборону щодо російських державних ЗМІ.
За словами директора з продуктів YouTube Ніла Мохана, компанія має політику щодо великих насильницьких подій - наприклад, це стосується заперечення Голокосту.
"Звичайно, те, що відбувається в Україні, - це велика насильницька подія. Тому ми використали цю політику, щоб вжити безпрецедентних заходів", - сказав він.
Мохан додав, що контент новин YouTube про війну набрав понад 40 мільйонів переглядів тільки в Україні.
"Перший і, ймовірно, найголовніший обов'язок - зробити так, щоб люди, які шукають інформацію про цю подію, могли отримати точну, якісну та достовірну інформацію на YouTube… Перегляди авторитетних каналів на нашій платформі значно зросли, звичайно, в Україні та в країнах, що оточують Україну, Польщі, а також у самій Росії", - додав представник компанії.
Мохан повідомив, що більша частина з віддаленого контенту є наративами Кремля щодо вторгнення.
Видання зазначає, що YouTube має близько 90 мільйонів користувачів у Росії, хоча більше не дозволяє рекламу на платформі в країні.
Минулого тижня російський міністр цифрового розвитку Максут Шадаєв заявив, що країна не блокуватиме YouTube, незважаючи на суперечки щодо контенту, через які платформу оштрафували через суд за те, що вона не видаляла заборонені відео.
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один правда канал себе видав назвавши закадровим голосом замість війна -спєц аперація
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/549138586577623?__cft__[0]=AZW3qh9YaCU5lJPkLXpeQDYMQeihvAA_TMg3XoAMf074H8aIhJ58tFNj5eUSVltFZJGughD0FEUnhnrmV6T170Uwpaz20xMsFn9kSWIngCz0URfvLxf5wW4PbExbIlOqUUSkEiNeZ3lTP-YlJ1bpopvfrsCIyOmR-qakJ2uK3Lb0DxlGV2pfKfrUd3FwiWpYryd5w1m0XbbFr0XDP_SHJ_6J&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·
Бачачи, як на диво синхронно журналісти різних країн (що характерно, чомусь тих, де бізнес-еліти мали з Росією особливо глибоку mutually beneficial cooperation, мабуть соупадєніє))) почали турботливо допитуватись в українців, чи ми, бува, не втомились од війни і чи не пора нам зберегти путіну обличчя (закреслено) врятувати декого на Заході од Гааги (закреслено й заштриховано) погодитися з росією і пєрєстать стрєлять, - важко не запідозрити, що почалась "широкомасштабна інформаційна спецоперація" по умовлянню українців припинити опір. Не всі готові до великих змін, які потягне за собою колапс росії, ох не всі)). Пожалійте абрамовіча, в нього дєтушкі малиє (атож, каннське па-де-де рєжісьорів Кірюші і Сірожі теж із цього кошика!).
Здавалось би, де Канни, а де сільська маршрутка, але дуже схоже, що ці трюки з одної каси - що дядя, який став виступати в автобусі за капітуляцію, теж не безплатно це робив, дуже вже класичний прийом за описом. А це, своєю чергою, значить, що таких дядь і тьоть у нашому громадському транспорті найближчим часом з'явиться більше, гроші перераховано ((. Будьмо уважні (с).
Вахос Вахос
https://www.facebook.com/vahos.vahos/posts/4930849977025483?__cft__[0]=AZW3qh9YaCU5lJPkLXpeQDYMQeihvAA_TMg3XoAMf074H8aIhJ58tFNj5eUSVltFZJGughD0FEUnhnrmV6T170Uwpaz20xMsFn9kSWIngCz0URfvLxf5wW4PbExbIlOqUUSkEiNeZ3lTP-YlJ1bpopvfrsCIyOmR-qakJ2uK3Lb0DxlGV2pfKfrUd3FwiWpYryd5w1m0XbbFr0XDP_SHJ_6J&__tn__=%2CO%2CP-y-R 14 ч. ·
Сьогодні "новобранець" з військомату розповів історію. Їхав він на днях пізно ввечері з дружиною з села додому. Їхав на автобусі. Недалеко від водія сидить подружжя і чоловік такий розкриває ******:
-Вот єслі би не ігралі в войнушку, а сдалісь сразу, уже б і жилі нормально...
Водій мовчки зупиняє автобус, обходить, щоб зайти з пасажирських дверцят, бере за шкірку піздабола і одним рухом вишвирює його в чисто поле. Потім ввічливо просить дружину пошукати чоловіка ззовні. Вона виходить за чоловіком і верещить:
-І что нам дєлать тєперь тут ночью?
-Мене не їбе.
Автобус рушає далі.
And broadcast fake, mislead information !" ..Дякуючи дописувачам тут на форумі спілкування
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