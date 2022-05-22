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Російські війська 22 травня тричі атакували Дніпропетровщину, одна ворожа ракета впала в річку, окупантів на території області немає, - голова облради Лукашук

боєприпас,касетний

Протягом неділі, 22 травня, зафіксовано обстріли у Криворізькому та Павлоградському районах Дніпропетровщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Протягом дня зафіксовано обстріли трьох населених пунктів у Криворізькому районі. "Градами" окупанти вдарили по Мар‘янському, до села прилетіло десять снарядів. Ще два удари по території Апостолівської громади. Об‘єкти інфраструктури не зачепило.

Також вдень у Павлоградському районі одна ворожа ракета впала в річку Самара. Без постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орки почали "денацифікацію" української риби: ворожа ракета влучила в річку Самара на Дніпропетровщині

Інші райони Дніпропетровщини атакам сьогодні не піддалися. Російських окупаційних військ на території області немає.

Минуло вісімдесят вісім днів з того моменту, як окупанти беруть Київ за кілька діб. Майже три місяці. План провалився, а замість цього тисячі пакетів з солдатами "другої армії світу" вже поїхали назад на росію.

Правда за нами, тож і Перемога буде за нами", - переконаний голова ДОР.

Також читайте: Під Кривим Рогом підірвався пенсіонер, принісши додому касетні боєприпаси

Автор: 

Дніпропетровська область (3682)


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Топ коментарі
+4
Вже і рибі нема спокою від москалів.
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22.05.2022 23:17
+3
андоны драные...трижды андоны драные !!!!
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22.05.2022 22:50
+1
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22.05.2022 22:31
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22.05.2022 22:31 Відповісти
андоны драные...трижды андоны драные !!!!
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22.05.2022 22:50 Відповісти
в річці був підводний човен...жовтий
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22.05.2022 22:59 Відповісти
елоу субмарин))))
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22.05.2022 23:23 Відповісти
ту что в речке нужно поднять и отправить назад
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22.05.2022 23:13 Відповісти
Вже і рибі нема спокою від москалів.
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22.05.2022 23:17 Відповісти
Зате краби й бички в Чорному морі раді.
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22.05.2022 23:19 Відповісти
вони б ще більше зраділи якби у їх море зайшов 6 американський флот ))))
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22.05.2022 23:24 Відповісти
А рибу з раками "за что"? Мабуть тому, "что православные"
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23.05.2022 08:41 Відповісти
 
 