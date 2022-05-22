Російські війська 22 травня тричі атакували Дніпропетровщину, одна ворожа ракета впала в річку, окупантів на території області немає, - голова облради Лукашук
Протягом неділі, 22 травня, зафіксовано обстріли у Криворізькому та Павлоградському районах Дніпропетровщини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Протягом дня зафіксовано обстріли трьох населених пунктів у Криворізькому районі. "Градами" окупанти вдарили по Мар‘янському, до села прилетіло десять снарядів. Ще два удари по території Апостолівської громади. Об‘єкти інфраструктури не зачепило.
Також вдень у Павлоградському районі одна ворожа ракета впала в річку Самара. Без постраждалих.
Інші райони Дніпропетровщини атакам сьогодні не піддалися. Російських окупаційних військ на території області немає.
Минуло вісімдесят вісім днів з того моменту, як окупанти беруть Київ за кілька діб. Майже три місяці. План провалився, а замість цього тисячі пакетів з солдатами "другої армії світу" вже поїхали назад на росію.
Правда за нами, тож і Перемога буде за нами", - переконаний голова ДОР.
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