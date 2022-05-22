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Сирійські експерти з бочкових бомб прибули до Росії, щоб допомогти організувати кампанію в Україні, - The Guardian

сирія

Бочкові бомби спричинили руйнування по більшій частині Сирії. Тепер техніки, які розробляли боєприпаси, працюють в Росії.

Про це The Guardian розповіли посадовці розвідагенцій європейських країн, передає Цензор.НЕТ.

За даними джерел, понад 50 фахівців впродовж кількох тижнів співпрацюють з представниками російських збройних сил.

Металевий контейнер дощенту заповнюють вибухівкою, інколи додаючи осколкові елементи. Такі бомби просто скидають з гелікоптерів без прицілювання прямо над тими об’єктами, які хочуть уразити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам потрібні високоточні ракети, дрони, системи ППО/ПРО та боєприпаси. Досі чекаємо на MLRS, - Єрмак

Повстанці, які боролись з режимом Башара Асада, не маючи засобів ППО, були безсилі проти військової авіації під час бойових дій у Сирії. Тож ці бочкові бомби зіграли дуже трагічну роль у придушенні опору проурядовим силам у Сирії.

Водночас представники розвідки пояснюють, що Збройні сили України мають сили протиповітряної оборони та засоби відстеження повітряних суден, аби збити російські гелікоптери чи літаки до того, як вони зможуть скинути таку бомбу.

"Мабуть, тому ми їх так і не побачили в Україні. Ми знаємо, що в них є така зброя, але якщо вони її застосують, то це буде програшно для них; ми будемо знати, хто застосував цей боєприпас, та й швидше за все вони не долетять і загинуть", - зауважив виданню один з посадовців.

Також читайте: Росія, ймовірно, перекинула єдину групу БМПТ "Термінатор" до Сєверодонецька, - розвідка Великої Британії

Автор: 

зброя (7439) росія (64969) Сирія (1857) The Guardian (33)


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Топ коментарі
+50
Терористи всіх країн єднайтеся!!! Москва світова столиця тероризма !!!!)
Є
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22.05.2022 23:23
+21
Пора на мировом уровне ее таковой и признать. Государство-террорист во главе с военным преступником.
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22.05.2022 23:31
+17
Можно ещё пригласить специалистов из хезболлы или аль каиды, которые разработают специальный рюкзак, жилет или пояс для резервистов ордло.
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22.05.2022 23:35
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Терористи всіх країн єднайтеся!!! Москва світова столиця тероризма !!!!)
Є
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22.05.2022 23:23 Відповісти
Пора на мировом уровне ее таковой и признать. Государство-террорист во главе с военным преступником.
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22.05.2022 23:31 Відповісти
...параноїдним шизофреніком!!!)))
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22.05.2022 23:50 Відповісти
CША какого х* тупит???? почему не признали эту помойку странуой террористом, но легко это сделали когда у них протаранили 2 дома??
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22.05.2022 23:33 Відповісти
******** тероризм поставили на конвеєр, а згодом зробили державним саме в Росії. Хоча заснували терор французи, звісно.
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23.05.2022 05:41 Відповісти
Якась маячня. У РФ повно-повнісінько ще радянських бомб будь якої потужності. То навіщо їм би ще знадобився такий "самопал"?
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22.05.2022 23:25 Відповісти
Тоже не понятно, та ещё и ракет старых полно, которыми они успешно кошмарят всю Украину до сих пор, зачем какой то самопал, да ещё и близко подлетать надо, бред какой то.
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22.05.2022 23:34 Відповісти
Паранойя і адекватність речі не сумісні!!!))
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22.05.2022 23:53 Відповісти
Потому, что когда закончатся бомбы и ракеты, останутся только бочки, экономят на машине смерти.
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23.05.2022 00:20 Відповісти
Потому, что когда закончатся бомбы и ракеты, останутся только бочки, экономят на машине смерти.
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23.05.2022 00:21 Відповісти
Потому, что когда закончатся бомбы и ракеты, останутся только бочки, экономят на машине смерти.
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23.05.2022 00:22 Відповісти
цей самопал не потребує чіпа
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23.05.2022 08:39 Відповісти
не обращайте внимания. В ихних гардианах тоже полно пишущих икспердов, которые хотят кушать, так они за деньги еще и не такую ***** напишут.
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22.05.2022 23:49 Відповісти
З радянськими бомбами є "маленька" неприємність:
Від довгого лежання на складах вони вибухають у "кращому" разі 1 з 3.
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22.05.2022 23:57 Відповісти
а ти думаєш в кацапських кривих руках бочкові бомби вибухатимуть краще?
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23.05.2022 07:25 Відповісти
По своїх дєрєвнях пізд@нуть , а потім будуть верещать, то українці
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23.05.2022 08:11 Відповісти
РФія-розплідник терорстів !!!)))
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22.05.2022 23:25 Відповісти
Нда ? Ух ти . . Тільки сирійські спіціялісти тут - до лампочки , бо ті бочки треба буде скидати з гелікоптерів , а в ЗСУ є ППО ..
Це вам не Сирія , олухи ..
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22.05.2022 23:26 Відповісти
приграничные территории легко покошмарят....
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22.05.2022 23:35 Відповісти
бочка - то діжка українською... нє? тоді виходить - діжкові бомби? чи як?
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22.05.2022 23:26 Відповісти
Розберися - в чому різниця між "бочкою" і "діжкою" Там форма різна!
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23.05.2022 07:01 Відповісти
Розберися - в чому різниця між "бочкою" і "діжкою" Там форма різна!
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23.05.2022 07:01 Відповісти
Стули пельку тампакс московський,кишками тхне!!!)))
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22.05.2022 23:38 Відповісти
Стало быть, у кацапов бомбы негодные, раз сирийский самопал будут практиковать?
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22.05.2022 23:32 Відповісти
Стало быть - новость гавно.
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22.05.2022 23:36 Відповісти
Можно ещё пригласить специалистов из хезболлы или аль каиды, которые разработают специальный рюкзак, жилет или пояс для резервистов ордло.
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22.05.2022 23:35 Відповісти
Уявіть який феєрверк 💥🔥буде в небі - коли в мокшанську вертушку шо летить із тою"сирійською" діжкою тротилу влучить ракета націлена українським оператором ПЗРК!
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22.05.2022 23:36 Відповісти
Чергові нісенітниці від ідіотів нічого не розуміючих у військовій техніці
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22.05.2022 23:37 Відповісти
Угу, особенно при наличии фаб 3000, фаб 5000 , фаб 9000 и БЕТАБов будут в бочки с гвоздями тротил заливать
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22.05.2022 23:50 Відповісти
Так-то фабы и бетабы не содержат поражающих осколочных элементов, поэтому, для поражения мирного населения бочка с гвоздями и тротилом намного эффективнее.
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23.05.2022 09:15 Відповісти
Будь-яка бомба має осколки хоча б з власного корпусу, не кажучи вже про ударну хвилю, при цьому на кожний тип цілей існує декілька видів бомб.
Бочка з цвяхами порівняно з авіаційною бомбою має ефективність, як калаш порівняно з джавеліном.
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23.05.2022 09:40 Відповісти
Ну...идиоты это слишком,болваны,не больше).
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22.05.2022 23:51 Відповісти
Не шукайте логіку у діях кацапів, бо її там нема.
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23.05.2022 09:57 Відповісти
Я один это прочитал? Или вы тоже видите этот текст?
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22.05.2022 23:48 Відповісти
никак не могу понять - это Цензор подтягивается к уровню Гардиан, или Гардиан упал до уровня Цензора?
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22.05.2022 23:52 Відповісти
Головне, щоб не рівня NYT
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23.05.2022 09:48 Відповісти
Бєлгород, Курск і Воронєж, тримайтесь...
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22.05.2022 23:53 Відповісти
Русіше бімба.
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22.05.2022 23:54 Відповісти
ще один аргумент негайно визнати рф спонсором тероризму!
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22.05.2022 23:55 Відповісти
Можливо на Азовсталь вже скидали такі..
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22.05.2022 23:57 Відповісти
Це просто импортозамещение:
Рашисти вчаться у сирійських дикунів як виробляти бомби "з лайна та палок".
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23.05.2022 00:00 Відповісти
Це просто импортозамещение:
Рашисти вчаться у сирійських дикунів як виробляти бомби "з лайна та палок".
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23.05.2022 00:00 Відповісти
Гамадрили...
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23.05.2022 00:08 Відповісти
Значить після паРашки 3,14зди получить і Сирія...
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23.05.2022 00:10 Відповісти
.
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23.05.2022 00:13 Відповісти
Прочитав "сирійські експерти",і потім дуже довго сміявся...
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23.05.2022 00:18 Відповісти
Курск-Белгород-Воронеж приготовится
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23.05.2022 00:26 Відповісти
Курск-Белгород-Воронеж - товсь
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23.05.2022 00:26 Відповісти
Що-що,сірійські,***,експерди,прибули до кацапії? Короче *****..ь расєйскей *********.
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23.05.2022 00:27 Відповісти
Що-що,сірійські,***,експерди,прибули до кацапії? Короче *****..ь расєйскей *********.
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23.05.2022 00:28 Відповісти
хто казав що бомби будуть використовувати в Україні, можуть і себе бомбити чи окуповані території, а полонених визнають винними в цьому
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23.05.2022 01:15 Відповісти
У любу гру можна грати у двох...
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23.05.2022 01:40 Відповісти
В плане подорвать, взорвать, разрушить, насрать кацы первые в мире, врядли им нужны какие-то сирийцы
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23.05.2022 02:22 Відповісти
...так посадили на бочку с порохом пущай полетаєт" "Іван Васильович змінює професію".
Все таки припи........ли брити, Там теж є свої Люськи Про.....ли. А де цей тутешній повіявся, щось не видно і не чути ? Знову з Єлдаком посварився?
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23.05.2022 02:24 Відповісти
Посадити цього журналюгу на бочку з порохом нехай в безпілотному режимі політає. Тами теж Люськи Про.....ли є в наявності, а де наша, щось не чути. Творча криза, чи що ?
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23.05.2022 02:27 Відповісти
"Из-за низкой эффективности бочковых бомб государства предпочитают использовать другие типы бомб и применяют бочковые в условиях ограниченных ресурсов и нехватки других видов вооруженийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0#cite_note-stratfor-1 [1] . П. Мартон в качестве условий применения указывает на отсутствие у атакующих https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 управляемого оружия и присутствие на земле большого количества трудно идентифицируемых и https://en.wikipedia.org/wiki/High-value_target малоценных целей" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
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23.05.2022 06:27 Відповісти
слабоквалифицированные российские генералы фантазируют, что с ВСУ можно расправиться так же, как с повстанцами в Сирии
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23.05.2022 09:19 Відповісти
 
 