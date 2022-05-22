Сирійські експерти з бочкових бомб прибули до Росії, щоб допомогти організувати кампанію в Україні, - The Guardian
Бочкові бомби спричинили руйнування по більшій частині Сирії. Тепер техніки, які розробляли боєприпаси, працюють в Росії.
Про це The Guardian розповіли посадовці розвідагенцій європейських країн, передає Цензор.НЕТ.
За даними джерел, понад 50 фахівців впродовж кількох тижнів співпрацюють з представниками російських збройних сил.
Металевий контейнер дощенту заповнюють вибухівкою, інколи додаючи осколкові елементи. Такі бомби просто скидають з гелікоптерів без прицілювання прямо над тими об’єктами, які хочуть уразити.
Повстанці, які боролись з режимом Башара Асада, не маючи засобів ППО, були безсилі проти військової авіації під час бойових дій у Сирії. Тож ці бочкові бомби зіграли дуже трагічну роль у придушенні опору проурядовим силам у Сирії.
Водночас представники розвідки пояснюють, що Збройні сили України мають сили протиповітряної оборони та засоби відстеження повітряних суден, аби збити російські гелікоптери чи літаки до того, як вони зможуть скинути таку бомбу.
"Мабуть, тому ми їх так і не побачили в Україні. Ми знаємо, що в них є така зброя, але якщо вони її застосують, то це буде програшно для них; ми будемо знати, хто застосував цей боєприпас, та й швидше за все вони не долетять і загинуть", - зауважив виданню один з посадовців.
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Від довгого лежання на складах вони вибухають у "кращому" разі 1 з 3.
Це вам не Сирія , олухи ..
Бочка з цвяхами порівняно з авіаційною бомбою має ефективність, як калаш порівняно з джавеліном.
Рашисти вчаться у сирійських дикунів як виробляти бомби "з лайна та палок".
Рашисти вчаться у сирійських дикунів як виробляти бомби "з лайна та палок".
Все таки припи........ли брити, Там теж є свої Люськи Про.....ли. А де цей тутешній повіявся, щось не видно і не чути ? Знову з Єлдаком посварився?