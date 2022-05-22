Боррель заявив про необхідність терміново збільшити витрати Євросоюзу на оборону
Російське вторгнення в Україну показало вразливість ЄС у військовому відношенні. Країнам Євросоюзу необхідно терміново збільшити витрати на оборону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у своєму блозі.
"Безжальний напад Росії на Україну повернув війну на європейську землю. За кількістю залучених у війні військових засобів, її людським жертвам і глобальних наслідків вона являє собою тектонічний зсув ландшафту європейської безпеки", - написав Боррель.
Він заявив, що останні десятиліття витрати на оборону в ЄС зросли всього на 20%, коли у США на 66%, Росії - 292%, Китаю - 592%. Дипломат уточнив, що Європі для забезпечення власної безпеки необхідно збільшити фінансування власних збройних сил.
"Нам потрібні сучасні і сумісні Європейські збройні сили, які вийдуть на більш високий рівень", - додав він
Боррель також підкреслив, що необхідність збільшення витрат на оборону країн ЄС пов'язана з виснаженням військових запасів через підтримку України. За його словами, це ще один приклад недостатнього фінансування європейських збройних сил.
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Натомість мордували і мордуєте вже два роки населення своїми ковідо і вакцинофашистськими утисками, які не мають нічого спільного з наукою, порушуючи закони і права людей ?
+ цілувалися в ясна з москалями, бізнеси вели з ними, бабки брали.
+ прогинаєтеся і нав'язуєте дебільні "цінності", брешете і лицемірите.
Ви не та Європа, якою мали б бути.