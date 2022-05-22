УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11510 відвідувачів онлайн
Новини
2 145 25

Боррель заявив про необхідність терміново збільшити витрати Євросоюзу на оборону

боррель

Російське вторгнення в Україну показало вразливість ЄС у військовому відношенні. Країнам Євросоюзу необхідно терміново збільшити витрати на оборону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у своєму блозі.

"Безжальний напад Росії на Україну повернув війну на європейську землю. За кількістю залучених у війні військових засобів, її людським жертвам і глобальних наслідків вона являє собою тектонічний зсув ландшафту європейської безпеки", - написав Боррель.

Він заявив, що останні десятиліття витрати на оборону в ЄС зросли всього на 20%, коли у США на 66%, Росії - 292%, Китаю - 592%. Дипломат уточнив, що Європі для забезпечення власної безпеки необхідно збільшити фінансування власних збройних сил.

"Нам потрібні сучасні і сумісні Європейські збройні сили, які вийдуть на більш високий рівень", - додав він

Боррель також підкреслив, що необхідність збільшення витрат на оборону країн ЄС пов'язана з виснаженням військових запасів через підтримку України. За його словами, це ще один приклад недостатнього фінансування європейських збройних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС планує позбутися залежності від російського газу до 2027 року, - Боррель

Автор: 

Євросоюз (13341) Боррель Жозеп (1074)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Німці втратять свідомість.
показати весь коментар
22.05.2022 23:45
+6
А чому ви, пустопорожні тріпачі та імпотенти, не займалися безпекою Європи ?

Натомість мордували і мордуєте вже два роки населення своїми ковідо і вакцинофашистськими утисками, які не мають нічого спільного з наукою, порушуючи закони і права людей ?

+ цілувалися в ясна з москалями, бізнеси вели з ними, бабки брали.

+ прогинаєтеся і нав'язуєте дебільні "цінності", брешете і лицемірите.

Ви не та Європа, якою мали б бути.
показати весь коментар
23.05.2022 00:00
+2
Жим-жим.
показати весь коментар
22.05.2022 23:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а шо ж такое случилось??
показати весь коментар
22.05.2022 23:42 Відповісти
Жим-жим.
показати весь коментар
22.05.2022 23:44 Відповісти
а шо такое? твари...
показати весь коментар
22.05.2022 23:44 Відповісти
Німці втратять свідомість.
показати весь коментар
22.05.2022 23:45 Відповісти
У єврогеїв пригорають труселя.
показати весь коментар
22.05.2022 23:45 Відповісти
А від кого Євросоз збирається захищатись?
показати весь коментар
22.05.2022 23:47 Відповісти
Невже від Мокшандії? ***** на Євросоюз не полізе .
показати весь коментар
22.05.2022 23:50 Відповісти
бо , якщо подивитись на дії Франції , Німеччини , Італії , і.т.д. то виглядає що вони з ****** на "одній нозі"
показати весь коментар
22.05.2022 23:54 Відповісти
От армии, которая 3 месяца брала Мариуполь.
показати весь коментар
22.05.2022 23:55 Відповісти
Невже?
показати весь коментар
22.05.2022 23:55 Відповісти
А чому ви, пустопорожні тріпачі та імпотенти, не займалися безпекою Європи ?

Натомість мордували і мордуєте вже два роки населення своїми ковідо і вакцинофашистськими утисками, які не мають нічого спільного з наукою, порушуючи закони і права людей ?

+ цілувалися в ясна з москалями, бізнеси вели з ними, бабки брали.

+ прогинаєтеся і нав'язуєте дебільні "цінності", брешете і лицемірите.

Ви не та Європа, якою мали б бути.
показати весь коментар
23.05.2022 00:00 Відповісти
1
показати весь коментар
23.05.2022 01:01 Відповісти
Спочатку зробіть 100% санкції ВСІХ країн ЕС проти Мордору, то й дешевше буде. А коли той розвалиться на "улуси та князівства", то й ЕС військово можна балансувати з Китаєм.
показати весь коментар
23.05.2022 05:01 Відповісти
Спочатку зробіть 100% санкції ВСІХ країн ЕС проти Мордору, то й дешевше буде. А коли той розвалиться на "улуси та князівства", то й ЕС військово можна балансувати з Китаєм.
показати весь коментар
23.05.2022 05:01 Відповісти
Спочатку зробіть 100% санкції ВСІХ країн ЕС проти Мордору, то й дешевше буде. А коли той розвалиться на "улуси та князівства", то й ЕС військово можна балансувати з Китаєм.
показати весь коментар
23.05.2022 05:02 Відповісти
Єта ні наша вайна (с). Стол Тен Берг
показати весь коментар
23.05.2022 08:13 Відповісти
Напевно зростання оборонних бюджетів на 20% зумовлене бажанням комплектувати техніку орків ********* європейськими системами. Так би було падіння.
показати весь коментар
23.05.2022 09:26 Відповісти
 
 